    Перекрёсток мнений

Аноним, 13-09-2023 #2[ru]

Играл на пианине. Летал со стерхами, нырял с аквалангом. А теперь еще и мышку научился нажимать. Гений, чё сказать.

Аноним, 13-09-2023 #3[ru]

Бесконечные спекуляции о национальности Владимира Зеленского, а также на тему Холокоста, сомнительная информация о Второй мировой... Он это все делает не для нас с вами, а чтобы утвердить окончательно в сознании своего населения, что есть евреи хорошие – и плохие. Хорошие – это как Берл Лазар, а плохие – это как Зеленский. И эти анекдотики, шуточки про друзей-евреев, которые ему, президенту, объяснили, что Зеленский – еврей неправильный... Ничего не напоминает? Каждый еврей, поживший при советской власти, помнит это снисходительное, подленькое выражение: «Такой-то хоть и еврей, а человек – хороший». А если получал по морде сказавший такое, то все равно не мог понять, за что. Мог заткнуться, но не понять.

Аноним, 13-09-2023 #4[ru]

Путин заверил, что минусовую тенденцию в демографии не удается преодолеть везде, не только в России. Проблема связана с «огромным количеством вводных, которые неспециалистам трудно понять», сообщил он, ни слова не сказав про СВО. А для улучшения демографии нужно «укреплять традиционные ценности», пришел к выводу разведённый Путин.

Аноним, 13-09-2023 #5[ru]

«Нельзя ничего делать, что идет в явное противоречие с интересами других народов» – Путин назвал ошибкой советское вторжение в Чехословакию и Венгрию. А российское в Украину – не назвал... Однако, голубь мира!

Аноним, 13-09-2023 #6[ru]

Путин заявил, о разработке в России оружия «на новых физических принципах». «Эти принципы разработает группа наших суверенных ученых под руководством академика Кадырова. Это очень своевременно, потому что оружие на старых физических принципах заканчивается», – добавил он.

Аноним, 14-09-2023 #8[ru]

Конституция РФ, Статья 2: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». Гарант Конституции президент РФ В. Путин вчера на ВЭФ: «Интересы государства прежде всего. Мы руководствуемся именно этими соображениями, это ставим во главу угла, и за это нам точно не стыдно».

Аноним, 13-09-2023 #1[ru]

«За месяц до выборов один оппозиционный активист в Зимбабве был убит, второй похищен, а президент подписал акт, по которому критики власти попадут под уголовные дела...» Россия – уникальная страна, в которой в тюрьме сидят сразу два кандидата в президенты с прямо противоположными программами, и оба могли бы победить действующего главу государства, если бы случились честные выборы. Это Навальный и Стрелков, если кто не понял.

Аноним, 13-09-2023 #2[ru]

Каждый день в России растет стоимость бензина: растет на биржах, обновляет рекорды на АЗС. Европа отказалась от поставок наших энергоресурсов. Казалось бы, должно быть много дешевой нефти и бензина – но почему получается всё с точностью до «наоборот»? Мы знаем, кто главный держатель нефтяных и газовых богатств России – это приятель Путина господин Сечин. И другой приятель Путина господин Миллер. А главные выгодоприобретатели – сам Владимир Путин и его ближний круг... Сегодня эти замечательные люди, работающие в сфере производства энергоносителей, не имеют возможности получать существенные деньги за пределами России. Вместо этого они вынуждены обирать россиян и государственный бюджет через дотационные выплаты. Недавно Сечин качнул огромное количество нефти в Индию, зная, что платить будут рупиями. Сейчас эти рупии лежат мертвым грузом, а Индия загрузила себе столько нефти, сколько нужно, и отказывается от дальнейших поставок. В ответ Сечин пробил себе дотацию из российского государственного бюджета и увеличил цены на заправках. В следующем месяце ему дотацию сократят – значит, он ещё увеличит цены на заправках сильнее, чтобы добрать денег с россиян. В стране такая власть, которая никак не зависит от населения. А значит, население будут и дальше «стричь».

Аноним, 13-09-2023 #6[ru]

Этот скользкий Сокол позвал на помощь мерзавца Карлик-оола и... обосратушки... в одно очко пролетели... скользящие существа...

Аноним, 13-09-2023 #8[ru]

И коротко об итогах прошедших выборов: фальсификация прошла нормально, голосований в ходе нарушений замечено не было.

Аноним, 13-09-2023 #9[ru]

Вот и получается, что эти грёбанные «слуги народа», «законно избранные», будут друг другу гадить, или в лучшем случае совместными усилиями бюджет пилить. И им будет некогда «работать». А «избиратели» пускай идут, под ногами не мешаются... Ложь правит миром... Гуляй, рванина, на копейку...

Аноним, 14-09-2023 #10[ru]

Бедная Тува, так и будет всегда находиться в говне, возглавляя всевозможные анти-рейтинги! Богом забытое место...

Аноним, 14-09-2023 #11[ru]

В Тыве даже бродячим собакам стало невыносимо жить.

Аноним, 14-09-2023 #12[ru]

Голосование на выборах в Хакасии прошло без фальсификаций. Такой вывод сделал программист Иван Шукшин, который проанализировал, как распределились голоса за победившего на выборах главы коммуниста Валентина Коновалова. «Графики показывают красивое привычное распределение без аномалий, хвостов и двойных «колоколов» Гаусса – действующий губернатор-коммунист Валентин Коновалов взял свои честные 63%, мы видим привычное распределение из одного «колокола» и лишь одно «облачко» за Коновалова на правом графике, – объясняет Шукшин.

Аноним, 13-09-2023 #1[ru]

Авиадрама России идет по нарастающей. Возможно, именно по этой причине инцидент с рейсом Сочи-Омск не стал особым событием. Загоревшийся двигатель, отказы важнейших систем, экстремальная «посадка на полянку» борта со 170 пассажирами – никаких особых чувств не вызвали. В России все это становится нормой. Все выношено. Запчастей нет, и ждать их не приходится. Самолеты будут падать все чаще. Но россиянам это ужасно нравится, что они и подтвердили результатами «выборов».

Аноним, 13-09-2023 #2[ru]

В Росгвардию будут принимать помилованных заключенных из ЧВК «Вагнера». Наконец-то руководство страны перестало притворяться и, не стесняясь, строит ОПГ, рядовые члены которого будут крушить дубинками граждан, требующих, чтобы всё было по закону!

Аноним, 14-09-2023 #3[ru]

«Сибирские производители готовятся повысить отпускные цены на хлеб» – Что ни день – сюрпризы! Вчера купили хлеб за 40 рублей, продавщица с виноватым видом пыталась оправдаться: мол в пекарнях отпускают буханку уже за 35р., вот и нам приходится вслед... Сразу мысли в голову, а как семьи с 3-мя и более детьми? Только на хлеб насущный сколько нужно теперь выкладывать среднестатистической семье? По 2 булки ежедневно, это в среднем 560р в неделю, в месяц нужно почти 3 тыс. Хоть мешками муку покупай, как в суровые 90-ые!

Аноним, 15-09-2023 #6[ru]

Новости технологического суверенитета: крупная грузовая авиакомпания «Атран» спустя полтора года возобновила полеты после приостановки из-за санкций. Но есть нюанс: раньше в авиапарке компании было девять Boeing, а теперь – один Ан-12 1970 года выпуска. «Пока будем развивать бизнес с одним воздушным судном», – сообщил представитель компании.

Аноним, 13-09-2023 #3[ru]

«Россия тратит на СВО 720 миллиардов рублей в месяц». А за чей счёт банкет? За все платит нищее население. Налогами, штрафами, квартплатами, каждым походом в магазин, каждой заправкой. Аминь!

Аноним, 13-09-2023 #5[ru]

«Наибольший уровень поддержки... (55 лет и старше), потому как служили в Советской Армии, но не в армии шойги... и присягу давали Великой Стране, в отличие от «фанерного оленевода», который никому присяги не давал. Он не солдат. И в один ряд с Суворовым, Кутузовым, Рокоссовским и Жуковым даже пускай не намыливается. Его армия «Дом-2», Моргенштерн, Карлик-оол – афганец»...

Аноним, 13-09-2023 #8[ru]

Путин заявил, что Россия не может прекратить боевые действия, потому что Украина ведёт контрнаступление. Ведущий пленарного заседания ВЭФ уточнил у Путина: «То есть, получается, сначала Киев должен остановить боевые действия, доказать это, после этого мы готовы будем разговаривать?» На что Путин ответил: «Сначала они должны отменить указ, запрещающий вести переговоры». Переводя на русский: «Я не могу перестать, потому что жертва защищается и отказывается умереть».

Аноним, 13-09-2023 #10[ru]

Читаю с интересом меню торжественного обеда, который Путин давал в честь Кима. Ничего, прилично. Пельмени с крабом, осетрина с грибами, сорбет (все-таки, наверное, не щербет – позволю себе из Италии поспорить с ТАСС) с облепихой между первым и вторым, мраморная говядина с овощами и (что меня особенно заинтересовало, хотя очень уж калорийно; впрочем, Киму все равно) брусника со сгущенкой и кедровыми орешками. Наверное, самое популярное потенциально сообщение ТАСС, особенно хорошо читается где-нибудь в окопах под Токмаком. В этом меню все органично, кроме гостя. Скажи мне, кто твой почетный гость, и я скажу тебе, как называется твоя империя. На этом месте за обеденным столом должен был бы сидеть Байден. А так – не в коня корм...

Аноним, 14-09-2023 #11[ru]

Не стоит забывать, что Северная Корея – это вотчина Китая, и Ын пикнуть не может без разрешения Поднебесной. То есть, обнимашки двух тиранов санкционированы старшим братом. Он хочет посмотреть на двух потешных и проследить, как далеко они зайдут. Если Китаю что-то не понравится, будут наказаны оба.

Аноним, 14-09-2023 #13[ru]

С сайта телеканала «Россия-1» удалили интервью Шойгу. Дело в том, что на вопрос о победе Шойгу беспомощно развел руками. Теперь на месте интервью находится удаленная страница https://t.me/Netvru/24645

Аноним, 14-09-2023 #16[ru]

Путин кинул Пашиняна. Армения не дождалась оружия, которое всегда поставлялось Москвой, и теперь судорожно ищет новых партнеров. Тут можно сказать, что лучше поздно, чем никогда, но на самом деле, союзничество с чудовищем загнало Армению в такой угол, что трудно быть оптимистичным. Теперь Армения ратифицирует Римский статут, а Пашинян называет СВО в Украине «катастрофическим». Прямо сейчас в Армении идут военные учения с участием американских военных. Учения не масштабные, но как политический жест – важные...

Аноним, 14-09-2023 #19[ru]

«Единороссы предложили запретить увольнять вдов погибших в Украине солдат». Патриот, новые вводные: чтобы твою жену не уволили, ты должен умереть!

Аноним, 14-09-2023 #22[ru]

№19, главным результатом этого популизма станет то, что работодатели прямо сейчас начнут увольнять жён участников СВО – не дожидаясь, пока тех убьют.

Аноним, 15-09-2023 #23[ru]

«Видео выкладывают, где мы все восемь танков подбили, но на самом деле два» – член экипажа «легендарного» танка «Алеша» Алексей Неустроев рассказал о том, как пропаганда увеличила количество подбитых танков в 4 раза. Теперь его, скорее всего, отключат от центрального отопления и заставят оплатить забор...