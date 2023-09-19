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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 35, 19 сентября / Попытка – не пытка: Глава Тувы отчитался перед народом
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№35, 19 сентября 2023 года.

Попытка – не пытка: Глава Тувы отчитался перед народом

Попытка – не пытка: Глава Тувы отчитался перед народом

Глава Тувы В.Ховалыг в прямом эфире ответил на 40 вопросов жителей республики. Как сообщила пресс-служба Главы, во время проведения эфира к просмотру присоединились более 15 тысяч зрителей. Вопросы собирались в течение нескольких дней до эфира. Для 300-тысячной республики это весьма высокий показатель. Но попробуем разобраться, что в первую очередь интересует жителей Тувы и как на эти запросы реагировала власть.

НА РУИНАХ БЫЛОГО ВЕЛИЧИЯ...

Все отметили большой интерес жителей республики к ведущемуся в республике строительству. Но ничего нового в этом нет – Тува во все времена с 1944 года догоняла страну, обустраивая свою жизнь. Строились заводы, такие как «Туваасбест» и «Тувакобальт», и целые города, такие как Ак-Довурак и Шагонар. После развала страны наступило безвременье, когда бывшие флагманы советской индустрии были остановлены, разграблены, ветшали и разрушались. А с ними разрушалось жильё и инженерная инфраструктура. Даже Кызыл за это время многое претерпел. Уже сейчас очевидно, что и здесь необходимо строить жильё и объекты соцкультбыта. Но главное – необходимо реконструировать и построить новые объекты инженерной инфраструктуры: водозабор, очистные сооружения, ТЭЦ, тепловые сети и т.д.

К сожалению, много времени было упущено, когда власти в основном были озабочены приватизацией и разграблением того наследства, что оставила нам советская власть. В 90-е годы республике было необходимо просто выжить и сохранить кадровый потенциал. В какой-то части это удалось, а в какой-то – нет. На период «золотого века», когда на страну вылился золотой дождь нефтедолларов, пришлось правление тандема «Шолбан Кара-оол – Шойгу». Это время можно смело называть периодом упущенных возможностей, когда стройки превратились в дойные коровы чиновников, имеющих доступ к бюджетным средствам.

Многие причастные к этому оказались на скамье подсудимых. Но далеко не все. К примеру, глава республики Кара-оол остался в стороне от уголовных разбирательств. Главным наказанием для него стало досрочное отстранение от должности с трудоустройством в кресле девятого заместителя председателя Государственной Думы РФ.

Но строительство – это малая часть того, что он разрушил. В этом плане примечательно, что ему удалось сделать с нашей республиканской авиацией. Как помнится, во времена президента Тувы Ш.Ооржака президент России Борис Ельцин подарил республике новый самолёт Як-42, дал деньги на строительство ковровой и овчинно-шубной фабрик. Шериг-оол Дизижикович отстроил эти объекты и запустил производство. Як-42 исправно возил жителей Тувы в Москву. С приходом Кара-оола фабрики были разграблены, а их оборудование по дешёвке раскуплено дружком Кара-оола Иргитом, демонтировано и вывезено за Саяны. Новенький самолёт Як-42 доведён «до ручки» и продан за бесценок. Зато Кара-оол у каких-то мошенников приобрёл по завышенной цене два изрядно потрёпанных, не пригодных для эксплуатации на обычных пассажирских рейсах швейцарских одномоторных кукурузника Pilatus PC-12, которые в связи с ненужностью потом были обменены на старенькие вертолёты, которые вскоре канули в неизвестном направлении.

И так было во всём. Именно поэтому республика вздохнула с облегчением 7 апреля 2021 года, когда президент Путин объявил об отставке Кара-оола с поста главы республики. Тува с надеждой отнеслась к назначению врио главы В.Ховалыга.

ТРЕТИЙ ГОД ПРАВЛЕНИЯ: ЕСТЬ ЛИ УСПЕХИ?

И вот перед нами третья попытка Владислава Ховалыга – его разговор с земляками. По сути это своеобразный отчёт перед жителями республики о сделанном им и попытка поделиться планами о том, к чему он намерен стремиться в ближайший год.

Следует сразу отметить, что спокойной жизни у нового главы почти не было. Всё началось в аэропорту 8 апреля, когда Ховалыг и Кара-оол по прилёту провели встречу с членами правительства Тувы. Тогда Кара-оол недвусмысленно заявил, что всё намеченное им будет выполнено. И никаких кардинальных перемен не ожидается. На что Ховалыг прямолинейно ответил, что всё хорошее из деятельности правительства он намерен продолжить, а плохое – оставить в прежней жизни. После чего начались замены министров и зампредов, и стало понятно: по-прежнему чиновникам жить не получится. А когда после выборов на инаугурацию новоизбранного главы В.Ховалыга не приехал гуру республики Шойгу, стало очевидным, что Кара-оол и Ховалыг – это не одна команда. И глава Ховалыг намерен жить своим умом.

Примечательно, что отчёт главы республики от 9 сентября 2023 года совсем не похож на отчёты его предшественника Кара-оола. В нём начисто отсутствуют бахвальство и зазнайство. Даже о решении таких проблем, как льготная двухпроцентная ипотека и начало строительства коммерческого жилья, он говорит сдержанно и по-деловому. А ведь то, что сейчас при поддержке власти реализует директор ООО «Трансстрой» В.Андрианов – это реальный прорыв в строительстве Тувы. У нас ничего подобного не было лет тридцать.

Серьёзный успех достигнут также в ремонте и строительстве школ. Правда, достаточно проехаться по объектам, чтобы понять: четырёх школ нынче не сдать. Вероятнее всего, силами ООО «Восток» (руководитель – С.Уюсов) будет завершено строительство только школы в п.Сукпак. Но какой школы! Со своими водозабором, очистными сооружениями, стадионом и просторными корпусами. Вот это реальный успех, в котором есть и заслуга главы республики Ховалыга. Что же до строительства школ в Кызыле по ул.Бай-Хаакской и двух других школ, то они, скорее всего, останутся переходящими на следующий год, создавая технологический задел. Кстати, и педагогическими коллективами обеспечить новые школы – проблема не из легких.

ТЯЖКИЙ ГРУЗ ДОЛГОВ ПРЕДШЕСТВЕННИКА

Что же до строительства жилья, где в первых рядах ООО «Трансстрой» и ООО «Восток», то и тут не всё гладко – проблем хватает. Да, действительно, стоимость построенного в Туве, зашкаливает. А население, в первую очередь, обращает внимание на строительство жилья. И это понятно. Но это не прихоть кого-то. Это расплата за развал строительной отрасли республики за последние 14 лет. Эпоха Кара-оола отличалась приглашением в республику большого числа строительных компаний из-за Саян. Кстати, часто в ущерб местным строителям. Итог плачевен: многие из них впоследствии пошли под суд по статье «мошенничество». Кто-то отскочил на условный срок, кто-то не сумел и «сел», а кто-то до сих пор «в бегах». А главный организатор того бардака трудится как ни в чём не бывало девятым замом Володина в Думе.

Но я сейчас не об этом. Главным результатом того очень грамотно организованного властью строительного бардака с уголовным исходом является то, что теперь Республика Тыва прочно ассоциируется в Сибири с «чёрной дырой», где бесследно исчезают бюджетные деньги, финансовое благополучие и репутации гастарбайтеров. И потому теперь в республике ощущается устойчивый дефицит строительных кадров.

В блогах читаю много негативного и малообоснованного о строительстве микрорайона «Монгун». И квартирки там небольшие, и цены большие, и люди работают чужие... Тут можно понять главу республики, принимающего все возможные меры, чтобы строительство шло ритмично и качественно.

Да, непросто будет исполнить обязательство по обеспечению бесплатными земельными участками участников и семьи погибших бойцов СВО. На сегодня поступило 208 заявлений. Непросто будет обеспечить бесплатным жильём более 7 тысяч детей-сирот. От прежней власти остался должок по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Серьёзный успех нынешней администрации – участие в федеральной программе «Чистый воздух», которое должно помочь сделать Кызыл чище и безопаснее. Это позволит обеспечить домовладения газом или дешёвой электроэнергией.

«ЕСЛИ КТО-ТО КОЕ-ГДЕ У НАС ПОРОЙ...»

К сожалению, Владислав Товарищтайович никак не обмолвился об исполнении программы ИПСЭР. Тут тоже все понятно: с одной стороны, если не считать производство железобетонных изделий силами ООО «Восток», всё остальное под большим вопросом. Роберт Доржу обязался восстановить курорт «Чедер» за год, но вряд ли управится и за четыре года. И ещё неизвестно, какого качества услуги там будут предоставляться. Иргит вряд ли создаст конкурентную деревообработку и за десять лет. Ну, а Тунёву, получившему в дар единственный молокозавод, никогда не создать там современного производства. А на всё это потрачены миллиарды рублей из бюджета Российской Федерации. Думаю, прокуратуре и ФСБ сейчас самое время начать соответствующие проверки указанных бизнесменов на предмет целевого использования бюджетных средств. Вот тогда «посадки» наших «талантливых предпринимателей», «присосавшихся» к бюджетной кормушке, могут стать вполне осязаемой реальностью.

Трудно согласиться с мнением Главы в отношении реализации льготного угля населению. С одной стороны, эта «льгота» совсем смешная, если учесть цены на уголь для населения в других регионах. А с другой стороны, недопустима дискриминация жителей республики, которым хозяева нашего угля с барского плеча «выделили» один в день в неделе на приобретение угля без посредников. Полагаю, что правительству Тувы следует занять более жёсткую позицию в отношении дирекции угольного разреза и отбить у них охоту издеваться над тувинским населением, разрешая забирать уголь по бешеным ценам за собственные наличные деньги. Нужно набраться смелости и выставить хапугам ультиматум: или они будут с уважением относиться к населению республики, или пусть готовятся к массовым проверкам. Думаю, что в таком случае там и совесть может проснуться.

И последнее. Аварии на дорогах Тувы. Это действительно больная тема. Но автоаварии, как правило, происходят там, где плохо организовано автомобильное движение, где низкое качество дорог, где безответственные автоинспекторы. Думается, именно с этого и следует начинать заботиться о здоровье людей. Тогда и количество ДТП будет неуклонно снижаться.

Подводя итоги, пожелаем главе республики В.Ховалыгу исполнение его планов. Потому что это и наши планы, наши жизни в комфорте и безопасности.

Кондрат Пчёлкин

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Владислав Ховалыг - видный кандидат на пост Главы Тувы

Запомните, дети: Одна из главных проблем России заключается в том, что проверяющих, запрещающих, охраняющих, надзирающих и контролирующих стало больше, чем работающих.

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