    Обзор прессы

ГЛАВА ТУВЫ ИЗЛИЛ ДУШУ НА ТРИБУНЕ

«Пресс-служба Правительства РТ сообщила, что Глава Тувы выступил в Совете Федерации». «Владислав Ховалыг изложил сенаторам возможности поддержки бюджетной обеспеченности республики». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, не вдаваясь в тему, заметила, что «необходимо уделить этому вопросу особое внимание». Нужно вспомнить, что это не первый заход главы Тувы в этот представительный орган. Ранее там побывали экс-глава Тувы Кара-оол и бизнесмен Байсаров, которые тоже докладывали сенаторам о своих планах строить железную дорогу «Курагино – Кызыл». Тогда Матвиенко от их выступления вошла в такой раж, что пообещала Байсарову звание Героя труда России. Правда, ничему этому сбыться не было суждено – Байсаров теперь в Туве не появляется, а Кара-оол республику уже не возглавляет. И вот теперь – выступление нового губернатора Ховалыга.

Для начала Ховалыг сформулировал «главные факторы, сдерживающие экономическое развитие региона – это транспортная изолированность и дефицит энергоресурсов». То есть повторил то, что 14 лет упорно повторял его предшественник Кара-оол. Другая проблема республики, как её видит губернатор – «лидерство региона по рождаемости». Поскольку «быстрый прирост численности населения требует постоянного наращивания социальной инфраструктуры, объёмов жилищного строительства в условиях нехватки энергомощностей». А «по уровню бюджетной обеспеченности республика входит в пятёрку регионов с самой низкой долей собственных доходов». «Поэтому вопрос пополнения доходной базы в условиях острейшего энергодефицита и транспортной изолированности республики – главный экономический приоритет для властей Тувы», – заявил глава республики.

При этом он заметил, что «благодаря принятым Правительством России индивидуальным программам развития» по линии ИПСЭР республике выделено 5 млрд. рублей. И, как считает Ховалыг, в регионе «ситуация постепенно меняется». Но, видимо, медленно. А чтобы она менялась быстрее, нужны новые бюджетные средства из казны России. Средства нужны на «поддержку предприятий добывающей промышленности, обрабатывающих отраслей, на развитие сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса», – обозначил свои хотелки губернатор.

В ходе своего выступления «Владислав Ховалыг озвучил меры, принятие которых, по его мнению, могли бы помочь региону нарастить собственные доходы». Главное – «продление индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) ещё на 5 лет». И это справедливо, поскольку первая часть освоения ИПСЭР прошла под флагом личного обогащения руководителя региона и его приближённых. Попросту говоря, была разворована и никакого реального положительного эффекта не принесла. Вторая задача – увеличить «уровень бюджетной обеспеченности республики до коэффициента 0,8», поскольку «в конце года республика сталкивается с проблемой большого кассового разрыва на обеспечение заработной платы работникам бюджетной сферы». А «достигать экономического подъёма в условиях постоянного дефицита денег на текущие региональные полномочия крайне сложно», – считает Ховалыг. Ну, и в-третьих, Ховалыг предложил «рассмотреть возможность распространить механизм льготной дальневосточной ипотеки и на Туву». Поскольку «низкий уровень доходов не позволяет приобретать жильё без кредитной составляющей». В Туве, рассказал Ховалыг, «на одного жителя приходится 14,6 кв.м., что ниже среднероссийского уровня в два раза». А по обеспеченности жильём «регион занимает последнее место в России». Чтобы изменить ситуацию, «необходимо построить более 1 млн. кв.м. жилья».

Резюмируя выступление Владислава Ховалыга, «председатель Совета Федерации сказала, что предложения региона были услышаны». Вряд ли кто сомневался в том, что разговор в Совете Федерации будет бессмысленным и безрезультативным. Ведь это не тот орган власти, который что-то решает...

НЕ УСПЕЛИ ДОВЕСТИ ТОПЛИВО ОДНИМ, НО УЖЕ ВЕЗУТ ДРУГИМ

С приходом В.Ховалыга во власть в республике все почувствовали особую новизну: проблемы стали возникать там, где их в республике доколе никогда не было. К примеру, в сфере обеспечения углём населения республики. И вот типичное знамение времени: пресс-служба правительства сообщила, что «в Туве продлили сроки доставки «социального угля» по проекту «Социальный уголь». Реализацией этого проекта занимаются сразу два министерства – «жилищно-коммунального хозяйства и топлива и энергетики Тувы». Именно они теперь «вынуждены признать, что темпы транспортировки «социального» угля значительно отстают от утверждённого графика».

Причинами срыва графиков доставки угля они «указывают позднее заключение договора на приобретение угля между ГУП «Транспортный сервис и проект», который осуществляет перевозку согласно госконтракта, и ООО «Тувинская горнорудная компания», а также наложением этой работы с завозом твёрдого топлива для семей мобилизованных жителей региона». Хотя мобилизация началась 21 сентября, когда исполнение программы «Социальный уголь» должно быть закончено. Но чиновники не сдаются и обещают, что «обеспечение каменным углём многодетных семей республики будет выполнено в полном объёме до конца этого месяца». В этом году по проекту «Социальный уголь» меру поддержки «получат 3624 семьи». Кроме того, «188 семей, будут обеспечены дровами».

В Министерствах ссылаются также на недостаточную «расторопность частных перевозчиков». Одновременно власти увлечённо проводят работу «по оказанию подобной помощи семьям военнослужащих» и по поручению главы «каждой семье выделяется по 3 тонны твёрдого топлива или 5 кубометров дров». На момент публикации «поддержку в виде угля получили 156 семей, в виде дров – 61 семья».

ВСЁ ЖЕ КТО ВИНОВАТ В УГОЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ ТУВЫ?

Если уж наиболее незащищённым слоям населения так трудно получить уголь, то, что происходит с обычными потребителями угля? «ТП» выяснила, что «ООО «Тувинская горнорудная компания» (ТГРК), являясь монополистом на угольном рынке Республики Тыва, в очередной раз пытается создать искусственный ажиотаж на твёрдое топливо». А затем, следуя своим интересам, «руководство угольного разреза утвердило правила реализации угля населению. Ключевой момент: норматив в размере пяти тонн, но даже, чтобы выкупить его необходимо обязательно предъявить подтверждающие документы на домохозяйство». Ну, а «в конце сентября ТГРК вообще перестала отгружать уголь топливным складам, требуя увеличения цены угля». Как следствие, это «привело к снижению запасов до критического уровня и росту розничных цен на складах».

Угольный разрез понял, что всё идёт по плану. Поэтому «1 октября в одностороннем порядке повысил цену отгрузки угля топливным складам до коммерческой, которая составляет 2 985 рублей». Таким образом «конечная стоимость топлива выросла как минимум на 765 рублей». И это невзирая на то, что «цена на уголь устанавливается постановлением Правительства Республики Тыва». Руководство ТГРК просто вытерло ноги об Ховалыга и показало тем самым, «кто в доме хозяин». Как сообщили источники в правительстве, «свои действия руководство ТГРК оправдывает тем, что значительную часть добываемого угля они начали вывозить за пределы региона, чтобы выполнить квоту по экспорту». Вот и выходит, что «руководство угольного разреза обеспечивают экспорт угля за счёт объёмов внутреннего рынка», чего ранее никогда не случалось.

Оно и понятно, из 1 млн. тонн угля, что добывалось до того, как Дерипаска зашёл в республику, ныне ТГРК не добывает и 600 тыс. тонн. Так что отгрузка каа-хемского угля на экспорт «создаёт дефицит угля внутри республики». В первую очередь – «для населения». И тут уже не до «снижения стоимости угля для населения». При попустительстве правительства Тувы ТГРК олигарха Дерипаски ведёт себя в Туве как захватчик. К примеру, «в прошлом году вскрылись факты продажи тувинского угля отдельным покупателям на внешнем рынке со значительными торговыми скидками по ценам. Гораздо ниже тех, что действовали внутри республики». Это натуральная экономическая диверсия. Одно дело, когда уголь везут за Саяны, туда, где больше платят, и другое, когда везут за Саяны уголь себе в убыток. Это очень попахивает коррупцией, которой должны заняться правоохранители.

Отдельный разговор о качестве отпускаемого угля. Засаянским потребителям ТГРК грузит уголь с карьера «Северный», где запасы кондиционного угля. А тувинским потребителям в основном грузят уголь вперемежку с породой и водой с «Южного» карьера. Вот и выходит, что за пределы республики отпускают уголь качественный по цене, дешевле той, что существует для тувинских потребителей. А местным гонят брак по завышенной стоимости. И куда смотрит правительство, где в этом случае глава республики Ховалыг?

Как заявил чиновник, «за счёт продаж населению и бюджетным учреждениям республики компания не только покрывала издержки таких сделок, но и получала ежегодно прибыль в сотни миллионов рублей». И всё это безобразие творится под пристальным взором «и.о. заместителя председателя Правительства Тувы Александра Брокерта». В общем, «руководство ТГРК сознательно идёт на подобные нарушения договорённостей». А наше замечательное правительство под руководством Ховалыга смиренно взирает на то, как «нестабильность и даже незначительные колебания цен на угольном рынке республики и искусственный дефицит топлива в период начавшегося отопительного сезона подвергают население и объекты жизнеобеспечения огромным рискам и могут стать острой социальной проблемой».

В ответ на действия ТГРК наше беспомощное правительство погрозило пальчиком: подобные «решения ТГРК побуждают Правительство региона не только пересмотреть детали соглашения, но и поднять вопрос по приостановлению квоты на экспорт тувинского угля». Ну-ну... Пока будут раскачиваться, зима пройдёт. И снова осенью повторится то же самое. Если Ховалыг до этого времени досидит в своём кресле.

У СЕМИ НЯНЕК ШКОЛА БЕЗ ДОГЛЯДА

Еженедельник рассказал об одной не очень серьёзной проблеме, которая встала на пути движения детей в школу пгт. Каа-Хем. Как замечает автор, «наверняка Каа-Хему есть, чем похвалиться. Но явно не дорогами, ведущими к школе №2». С фасада к школе идёт «заасфальтированная часть (именно часть!) дорожного полотна». Но там нет освещения. «А пешеходной зоны для учеников вовсе нет». Освещение есть с обратной стороны школы. Но там почему-то отсутствует асфальтовое покрытие. «Ещё в августе активисты обследовали территорию, прилегающую к школе №2 пгт. Каа-Хем». Сделали предупреждение. Но воз и ныне там.

На вопрос, «почему вы не добиваетесь включения этой территории в нацпроект «Автомобильные и качественные дороги», получили ответ: «асфальтированная дорога есть по улице, где расположен центральный вход в школу». А «на задворках учебного заведения зачем» асфальтовая дорога? «Вот так: здесь – дорога, а там – освещение».

А за школой «примостился ларёк, где детям поштучно продают сигареты. И сколько бы школа ни ругалась с торгашами, всё из раза в раз повторяется». Туда «наряд ДПС не заглядывает – патрульных не хватает». А ведь «помимо ГАИ, есть Росгвардия, есть дружинники»... «Почему бы им вместе не скоординировать работу по патрулированию территории вблизи школы»?

МОБИЛИЗАЦИЯ, ПРЕВРАЩЁННАЯ В БАРДАК

«Объявленная в стране частичная мобилизация вызвала много вопросов». Ответить на них взялся «глава Тувы Ховалыг». Он «подтвердил информацию, что из Тувы мобилизовано 700 человек». Их пока разместили «на базе 55-й мотострелковой бригады». Там «они проходят подготовку». Другая часть «мобилизованных из Тувы начали подготовку в военных частях Новосибирска». Главные проблемы мобилизованных – «ипотечные кредиты» власти решают «в индивидуальном порядке». «В Кызыле приступил к работе единый центр для помощи семьям мобилизованных». Туда стекается «информация о семьях мобилизованных, которые нуждаются в помощи».

«Каждая семья мобилизованного получит в общем 180 кг продуктового набора, куда входит мука, сахар, овощи, растительное масло, чай и другие продукты первой необходимости». «Глава Тувы анонсировал своё решение о единовременной выплате в размере 5 тысяч рублей каждому ребёнку до 17 лет включительно мобилизованного гражданина». Он пояснил, что «военнослужащие обеспечиваются всеми видами довольствия, включая обмундирование и экипировку. На складах бригады есть запасы всей амуниции. Дополнительно ничего докупать не нужно».

И чего он раньше ничего не сказал?