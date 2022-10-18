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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 26, 18 октября / Перекрёсток мнений
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№26, 18 октября 2022 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 12-10-2022 #2[ru]

Война Кремлем проиграна. Но вместо того, чтобы смело бежать с Украины, Путин глубже закапывается в сценарий позорного поражения, долбя оставшимися ракетами по жилым кварталам, поликлиникам и детским площадкам. Такие действия не имеют никакого тактического или стратегического смысла...

Аноним, 12-10-2022 #3[ru]

Кстати, о подарках на 70-летие... Сталину: 23 162 подарка. Путину: купон на трактор, две горки с дынями и арбузами – и открытка. Ну и, конечно, Крымский мост...

Аноним, 12-10-2022 #4[ru]

Мы окончательно показали своё истинное лицо, желающее уничтожить Украину, а не мнимую «денацификацию».

Аноним, 12-10-2022 #5[ru]

«Путин продлил до конца 2023 года введённый ещё в 2014 году запрет на импорт в Россию ряда продуктов». Он реально верит, что Запад жаждет начать свои поставки в Россию?..

Аноним, 13-10-2022 #8[ru]

Сейчас все, кроме самого Акелы и стада шакалов, понимают, что Акела промахнулся. Проблема в том, что сам Акела так себе это не видит. В его представлении все промахнулись, кроме него. Как в старом анекдоте про блондинку, которая ехала по встречной полосе: «Дорогой, почему ты говоришь о них в единственном числе? Тут несколько тысяч идиотов выперлись на встречку и едут мне в лоб!». Сейчас Акела одержим одной идеей: доказать всем бандерлогам, что он прыгнул в самое яблочко. С этой целью он попробует силами слабообученных резервистов при поддержке всего того, что летает, сломить сопротивление Украины.

А вот дальше все самое интересное только и начнется. Сломит – будет день Шакала. Провалится – день бандерлога. Акеле придется надеть очки, чтобы компенсировать возрастную дальнозоркость, мешающую понять, где он-таки на самом деле приземлился. А бандерлоги будут прыгать по деревьям на безопасной высоте, бросать сверху орехи и, не по-божески фальшивя, подражая Боярскому, петь: «Куда Вас, сударь, занесло? Неужто Вам покой не по карману?»...

Свежий анекдот

Аноним, 12-10-2022 #1[ru]

Не нужно курить, где попало, нужно курить там, где ещё не попало.

Аноним, 13-10-2022 #2[ru]

Да, логика и здравый смысл давно не совместимы с головой нашего вождя. По-моему, он уже вообще не управляет процессами, а озвучивает решения каких-то людоедов, которые его окружают...

Международная эскалация влияет на ситуацию в Туве

Аноним, 12-10-2022 #1[ru]

«Шойгу, невзирая на свой солидный возраст, в любом варианте наверняка останется в обойме президента» – это точно! Похоронят их в одной могиле, как когда-то хоронили фараонов – вместе со всей прислугой, женами, любовницами, собаками и прочими «сподвижниками».

Аноним, 12-10-2022 #4[ru]

Нет ничего нового или принципиально меняющего войну в массированном обстреле Украины российскими ракетами. Киев и другие города Украины обстреливались с самого начала войны. А Харьков и Николаев продолжают атаковать чуть ли ни ежедневно. Однако таких масштабных обстрелов не было уже несколько месяцев. Это, конечно, ответка за Крымский мост. Но ответка идиотская. С военной точки зрения, она ничего не меняет. Просто является террором ради террора. Эффект от действия Путина будет обратный. Запад поставит новые вооружения и разрешит использовать его для ударов по территории России, а украинцы сплотятся ещё сильнее, дабы выдавить беспринципного врага со своей земли.

Аноним, 12-10-2022 #5[ru]

Самое поразительное в обстреле Украины – что это первое массовое преступление и расточительство боеприпасов, направленные исключительно на внутреннюю аудиторию. Единственная цель Путина в этом обстреле – чтобы свои перестали называть его слабаком. Чтобы перестали подло хихикать над ним в своих телеграм-каналах и гостиных. Но вот парадокс. После первой эйфории людоедов и упырей (а кто ещё может радоваться ударам по мирным людям?) – эффект будет ровно противоположным. Путин пошёл на поводу у своих же цепных псов. Ему пришлось им что-то доказывать, а не наоборот. Это яркая демонстрация потери контроля и ухода системы вразнос. И всё это обострится после следующего удачного наступления ВСУ. А ждать его осталось, по видимому, совсем недолго.

Аноним, 12-10-2022 #6[ru]

Наступают новые «суровикинские времена». Это действительно совершенно иная стадия войны, чем то, что мы видели до сих пор. И последствия у нее будут иными, масштабными и быстрыми... И, кстати, почему они все решили, что это будет обязательно рай? Патриарх дал гарантии?

Аноним, 13-10-2022 #9[ru]

«Россия исторически связана со странами АТР и тем более с Китаем», – пишет Шолбан Кара-оол, открыто показывая свои симпатии. Единственное, чем связаны Россия, Китай и Тува, это тем, что однажды Россия отжала у Китая Урянхайский край. Кара-оол вообще в курсе, что Китай осудил бомбежки городов Украины и отказался признавать референдумы по «освобожденным» областям? Этот Кара-оол – какой-то скрытый агент Китая и явно продвигает его интересы!

Аноним, 13-10-2022 #12[ru]

Путину надо либо побеждать (сместить Зеленского на своего ставленника), либо уходить (из власти одному или из жизни вместе со всем человечеством – вопрос отдельный). Выбор так себе. Почему-то у него была иллюзия, что он выскочит из этого капкана, поставив всех перед фактом: я эти территории назвал своими – пути назад нет... Я думаю, что украинскую армию сейчас интенсивно готовят именно к такому развороту событий, и время работает не на Россию. Я буду сильно удивлен поэтому, если русское наступление будет отложено до декабря. От успеха или провала этого наступления будет зависеть судьба Путина и, возможно, всех нас. Готовимся к украинскому «Сталинграду».

Аноним, 13-10-2022 #13[ru]

К власти сейчас может прийти хунта во главе с Пригожиным. Как бы вас это ни удивило – и Кадыровым то же. Путин фактически утратил влияние на ситуацию. Сейчас вот эта группа людей, которые позиционируются как наиболее большие, скажем так, друзья Путина, пытаются играть на его эмоциях. И они взяли себе в команду Суровикина, как одного из самых жестоких генералов... Это идет демонстрация Путину, ну и всему российскому народу, что вот пришли настоящие руководители. Пришел Суровикин, в отличие от Шойгу и Герасимова, – тот, который может убивать людей.

Коротко

Аноним, 12-10-2022 #3[ru]

Есть еще такой казус мобилизации. Путин истребляет прежде всего свой собственный электорат... В предыдущие 20 лет основной каток репрессий был направлен против противников Путина – их сажали, убивали, «выдавливали» из страны. В сентябре 2022 г. Путин первый раз начал массовую волну репрессий среди собственного электората. И эта волна по кровавости превысит его репрессии против оппозиции за все предыдущие 20 лет вместе взятые.

Аноним, 13-10-2022 #4[ru]

Экс-премьер Степашин заявил, что в условиях мобилизации менять Путина нельзя. И поэтому Путин останется президентом и после 2024 года. Все поняли? Мобилизация будет и в 2023, и в 2024, и потом тоже. Мобилизация – это теперь на годы. На многие годы.

Аноним, 13-10-2022 #5[ru]

Это интеллектуальное лицо принадлежит Станиславу Богданову. В 2013‑м он убил мирового судью. Забил до смерти кочергой и гантелью. Получил 23 года. Но теперь на свободе. И даже с медалью. Потому что повоевал у Пригожина. https://t.me/illuminatbe/7345

Не удивлюсь, если полицаю Сарыг-Донгаку за сожжение человека дадут пожизненное, но через какое-то время он вернется домой Героем России, обвешанный орденами и медалями. Будет ходить по школам и рассказывать, как он на фронте применял свой опыт в сожжении людей.

Власть не настроена на перемены

Аноним, 12-10-2022 #1[ru]

Ничего не изменится, даже может ещё и хуже станет. Как можно что-то менять с такой командой? Там одни болтуны и говоруны, а советники вообще «пустышки». В такой команде будут происходить постоянные склоки и раздоры, а не профессиональная работа. Увы, но как в той крылатой фразе «Кадры решают все».

Аноним, 13-10-2022 #2[ru]

Деньги ИПСЭР растащили по карманам близкие друзья КШВ. Накупили себе Мерседесов и в ус не дуют. А народ Тывы уголь себе купить не может.

Аноним, 13-10-2022 #3[ru]

Салчак неверно воспринимает действительность. Тут как в анекдоте: Салчак спрашивает Ховалыга: «Папа, у тебя уменьшилась зарплата, значит, ты будешь меньше пить?» Папа-Ховалыг отвечает: «Нет, сынок, ты будешь меньше есть». Как бы ни снижались дотации Туве, чиновникам всегда хватит. А народ как-нибудь перебьется. Не жили хорошо, нечего и начинать!

Аноним, 13-10-2022 #4[ru]

Везде видно, какое-то развитие, но в Тыве блин одна деградация из-за чудовищной коррупции. Не дают развиваться бизнесу, везде хотят откусить и уничтожить.

Анатомия деятельности правительства Тувы

Аноним, 13-10-2022 #3[ru]

Работаю с одним из бывших чиновников караоловского правительства. Мошенник в чистом виде. Из любой задачи, которую нужно решить и выполнить, отработать, начинает строить какие-то схемы с полукриминальными да и откровенно криминальными загогулинами – лишь бы урвать, извлечь личную выгоду. Если не получается, то теряет интерес и работать будет так, что хуже некуда. При этом сидит на хорошей зарплате. Жадность, изворотливость и наглость запредельные. Вот такое вот гавно. И ничего с ним не сделать, кто-то «крышует» с самого верха. Пока не очистимся от этой паразитической прослойки, толку не будет. Хованыки и Карлики от Шойгу пронизали всё общество. Это уже на уровне идеологии. «Кто не работает – тот ест!» И плевать им на страну и народ, и войну – они в первых рядах «поцреотов». Что-то имеете сказать против?

Аноним, 13-10-2022 #4[ru]

Брокерт умеет только песни петь в караоке и плясать на сцене. Это прирождённый артист. Работать чиновником и решать задачи правительственные он не может и не умеет по причине своей профнепригодности.

Аноним, 13-10-2022 #5[ru]

#3 Там таких мерзавцев пруд пруди. Наплодили их за 15 лет столько, что бедная республика без чистки не сможет никак развиваться. В самой ж...пе всех рейтингов из-за таких мразей.

Аноним, 13-10-2022 #6[ru]

В команде КШВ таких уродов было много, особенно из числа так называемых помощников, водителей и прочей прислуги.

Аноним, 14-10-2022 #7[ru]

#6 Ты прав! Ховалыг сам из команды Кара-оола. И он полностью копирует действия Кара-оола. Только вместо водителей и шлюх появились Богусов, одноклассники приемного сына Ховалыга и жулье из Красноярска. Хищения просто колоссальные.

Аноним, 14-10-2022 #8[ru]

Про иноагентов, пятую колонну, врагов России из ТВ-ящиков день и ночь талдычат. Только не называют Фамилий Имён Отчеств. Видимо считают, что это не обязательно. А оно и вправду необязательно! В Туве точно всю эту мразь знает каждая бродячая собака. Владимир Владимирович, когда??? Когда спецоперацию по зачистке Хованыко-Бичелдеев начнёте? Лопсано-Тунёвых, Богусо-Брокерто-каракарликов и прочих паразитов-казнокрадов? Или ВЫ Шойгу-мушкетёра потрухиваете?

Аноним, 14-10-2022 #9[ru]

На каком основании тратятся миллионы на содержание мошенника Сюртаева, оплачиваются ему апартаменты в гостинице Азимут, какой толк от этого прохиндея для Республики?

На мосту подорвано доверие россиян к эффективности власти

Аноним, 12-10-2022 #4[ru]

«Такой охраны, как на этом мосту, нет даже вокруг Кремля» – в общем, как можно заметить, полный комплект ответственных. Поэтому должны подать в отставку глава МВД Колокольцев, глава ФСБ Бортников, глава Росгвардии Золотов, глава Минобороны Шойгу. Подадут? Нет. Отправит ли их кто-нибудь в отставку? Тоже нет. В крайнем случае найдут крайних пониже.

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