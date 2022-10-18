    Коротко

Жители Тувы, Бурятии и Омской области стали ещё беднее

Тува стала худшей среди регионов Сибири по материальному состоянию населения. Регион и так был в аутсайдерах, но сейчас его показатели снизились еще сильнее. Та же отрицательная динамика наблюдается в Бурятии, Республике Алтай, Томской и Омской областях.

Тува оказалась на 84 месте среди российских регионов по материальному состоянию жителей. Ниже только Ингушетия, говорится в исследовании РИА Рейтинг на основе данных Росстата и Центрального банка России.

При этом средний показатель Тувы упал с 4,4 до 1,51 балла.

Республика Алтай оказалась на 81 месте с 7,37 балла (в 2020-м было 7,74). Бурятия – на 76 месте (снижение с 19,34 балла до 18,43).

Также снизились средние показатели благосостояния жителей Омской области (с 32,83 до 31,95 балла) и Томской области (с 38,52 до 35,5 балла).

При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности и семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, а также доля населения с доходами свыше 60 тыс. рублей в месяц.

Тува попросила у Кремля финансовую помощь для выплат мобилизованным по 100 тыс. рублей

Власти Тувы, которая является дотационным регионом, обратились к федеральным властям за финансовой помощью, чтобы выплатить мобилизованным жителям по 100 тыс. рублей. Об этом 13 октября сообщили ТАСС в правительстве республики.

«Глава Тувы сейчас [находится] в республиканском штабе по помощи мобилизованным семьям. Объявил о выплате 100 тыс. рублей. Будут изыскивать средства. В том числе обратились в федеральный центр. В любом случае выплаты будут, как и договаривались с губернаторами Сибири в Кемерово», – сказал собеседник агентства.

Также дошкольники из семей мобилизованных в Туве получат места в детсадах без очереди, сообщили в региональном правительстве. В семьях призванных оказалось 54 таких ребенка. При этом всего в очереди в детские сады республики стоят 11 тыс. детей.

Ранее в сети появилось видео, где мобилизованные матерятся, получив мешки носков, рации и дождевики. Мужчина на видео говорит, что это подарок от правительства Тувы.

В комментариях пользователи уточняют, что мобилизованные, которые проходят подготовку в Новосибирске, получили носки, 19 комплектов раций, 50 дождевиков и гитары. Это на 300 человек.

Некоторые выступили против мужчины. Некоторые наоборот поддержали и отметили, что они ждали другую помощь в виде технического оснащения (рации, дроны, бинокли), а получили лишь носки.

Со стороны правительства комментария пока не было. Но супруга главы республики на своем аккаунте написала, что Ховалыг видел это видео.

«Понимаю, что везде хаос, не хватка всего, ожидали другого. Но разве можно опускаться до такого уровня?» – пишет Айлана Ховалыг.

Более 65 % преступлений в Туве с начала года совершено рецидивистами

В прокуратуре Республики Тыва рассказали об уровне преступности за девять месяцев текущего года. Так, всего было совершено 5 091 преступление. Это почти на четверть меньше, чем за тот же период 2021 года.

Правоохранительными органами республики раскрывается почти 60% преступлений, на 38,3% меньше стало нераскрытых преступлений. Силовики раскрыли все умышленные причинения тяжкого вреда здоровью и практически все совершенные убийства.

Отметим, что более двух тысяч преступлений в Туве совершили рецидивисты. Почти половина всех злодеяний совершается гражданами, находящимися в состоянии опьянения. А более четверти – в общественных местах.

Индекс настроения россиян рухнул до минимума за 14 лет

По итогам сентября 2022 года – месяца, когда в России была объявлена мобилизация населения, – почти половина опрошенных россиян испытывают страх, тоску, напряжение или раздражение. Индекс их настроения достиг минимума за 14 лет. Это следует из графика «Левада-центра» (организация признана российскими властями иностранным агентом).

Экономические ожидания россиян упали до довоенных значений. Причем большинство опрошенных, как показывает график, ожидают, что через год будут жить хуже, чем сейчас.

Резкое падение демонстрируют и все составляющие индекса социальных настроений россиян. Больше всего – до минимума с 2002 года – упал индекс, показывающий, как за год изменилась жизнь респондента и его семьи. В сентябре 2022 года большинство опрошенных сказали, что их жизнь за последний год ухудшилась.