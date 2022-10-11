    Коротко

«Нанесён массированный удар высокоточным оружием»

Владимир Путин заявил, что обстрелы украинских городов утром 10 октября стали ответом на взрыв на Крымском мосту в Керченском проливе.

Выступая на оперативном совещании Совета безопасности РФ, президент охарактеризовал произошедшее на Крымском мосту как «теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России». В организации диверсии он обвинил украинские спецслужбы.

«Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Сегодня утром по предложению Минобороны и по планам Генштаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ», – подчеркнул глава государства.

В Новосибирск отправили мобилизованных из Тувы

2 октября об этом сообщил глава Республики Тыва в своих соцсетях. Он отметил, что тувинцев распределят в воинские подразделения для сборов и прохождения обучения.

Глава Республики так же уточнил, что они закупают все необходимое для мобилизованных и военнослужащих добровольцев.

Ранее в соцсетях сообщали, что в расположении воинской части произошла массовая драка с участием мобилизованных. Вероятно, после этого местное командование решило побыстрее избавиться от проблемных подопечных.

В Туве ввели плату за посещение нацпарков. Воздух пока бесплатный

Власти Тувы вводят плату за посещение особо охраняемых природных территорий. Соответствующее постановление утверждено 27 сентября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Платным будет, в частности, вход на территорию природного парка регионального значения «Тыва», который состоит из четырех кластерных участков – «Тайга», «Шуй», Уш-Белдир» и «Шанчы», – отметили в правительстве.

Бесплатно эти места могут посещать только жители поселений, расположенных в границах нацпарка, а также собственники и арендаторы земельных участков, охранники, должностные лица и строители.

Остальным за вход в самый популярный участок «Тайга», где располагается лыжная база, придётся заплатить 0,66% от федерального прожиточного минимума – это 85,9 рубля. По расчётам, в выходные здесь отдыхают не менее 100 человек в день.

Посещение остальных участков обойдётся дороже – 3,3% от прожиточного минимума или 429,8 рубля. Их общая посещаемость в год не превышает 150-200 человек.

Власти сообщили о возможности «персональной» отсрочки от мобилизации для всех российских чиновников

Все российские чиновники смогут получить «персональные» отсрочки от мобилизации. Это следует из разъяснений, опубликованных на правительственном сайте «Объясняем.рф».

Как говорится в разъяснениях, граждане, профессия которых не позволяет им рассчитывать на бронь, могут получить персональную отсрочку «в исключительных случаях».

Такая работа проводится в отношении руководителей и специалистов: органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции.

Просить о «персональной» отсрочке для своих подчиненных смогут руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления. Окончательное решение, отмечает «Объясняем.рф», будет приниматься Межведомственной комиссией по бронированию. Отсрочка будет действовать до 12 месяцев, ее можно будет продлить.

Никогда такого не было, и вот опять! Потери аграриев Тувы от засухи оценены в 70,5 млн. рублей

В Республике Тыва подсчитали сумму ущерба, который нанесла сельскому хозяйству региона летняя засуха. Потери хозяйств оценены в 70,5 млн. руб., говорится в сообщении правительства региона. Засуха уничтожила в общей сложности 8,7 тыс. га посевов. Для борьбы с ее последствиями в шести районах республики вводился режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным правительства региона, дефицит кормов в Туве составит 6% от общего плана заготовки. В этом году средняя урожайность кормовых культур упала до 10 ц/га, и это падение не смогло полностью компенсировать увеличение площади угодий.

Мобилизованным россиянам не будут компенсировать расходы на покупку экипировки и снаряжения

Мобилизованным россиянам не будут компенсировать их затраты на собственное обмундирование и медикаменты. Об этом сказано на правительственном сайте «Объясняем.РФ».

«Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т.д., – утверждается на портале. – Поэтому покупка мобилизованными дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена».

Из разных регионов страны с начала «частичной» мобилизации поступают сообщения о том, что семьи вынуждены приобретать некоторую экипировку за свой счет. Средства на это также собирают политики и волонтеры.

Правительство решило на 20% сократить расходы на поддержку экономики

Чтобы оплатить растущий «счет» за СВО в Украине и резко увеличить финансирование силовых структур, правительство России решило пожертвовать поддержкой экономики. Расходы федерального бюджета по статье «национальная экономика» в 2023 году будут урезаны почти на 20% – с 4,317 до 3,514 трлн. рублей, причем «под нож» пойдут почти все ключевые проекты экономического развития, следует из пояснительной записки к закону о бюджете.

Финансирование госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в 2023 году сокращается на 30% – с 648,3 до 457,8 млрд. рублей.

Госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика» сжимается на 18% – с 169,6 до 138,2 млрд. рублей.

Расходы по госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» уменьшаются на 29% – с 5,236 до 3,715 млрд. рублей.

Госпрограмма «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» теряет 27% финансирования – 81,2 млрд. рублей против 111,3 млрд.

Финансирование строительства дорог, заложенное в госпрограмму «Развитие транспортной системы», уменьшается на 26% – с 1,653 трлн. рублей до 1,229 трлн.

Расходы на поддержку сельского хозяйства сокращаются на 8% – с 375,9 до 344,7 млрд. рублей.

Госпрограмма развития энергетики лишается 26% денег – 28,2 млрд. рублей против 38,8 млрд. в этом году.

Госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» теряет 9% финансирования – 502,5 млрд. рублей вместо 552,1 млрд.

Растут расходы на госпрограммы развития авиапрома, судостроения и радиоэлектронной промышленности, попавших под жесткие санкции Запада. Первая стала больше на 3% (38,5 млрд. рублей), вторая – на 41% (24,8 млрд. рублей), третья – в 1,8 раза (70,1 млрд. рублей).