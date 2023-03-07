Кто будет решать проблему угольного коллапса в Туве?

Тува – регион с лютыми зимними морозами. И потому топливо играет в жизни республики очень серьёзную роль. Слава Богу, природа наделила Туву несметными богатствами недр, среди которых и качественный коксующийся уголь, запасы которого по официальным данным составляют более 4 млрд. тонн. В общем, природа сделала всё возможное, чтобы жители и бизнес Тувы на многие годы вперёд были обеспечены недорогим твёрдым топливом. Но, как оказалось, иметь несметные богатства и жить счастливо – это всё же разные вещи. Особенно, если регионом руководят такие «талантливые менеджеры», как Шолбан Кара-оол и Сергей Шойгу. Судите сами.

КАК «ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ» ДОВЕЛИ УГОЛЬНУЮ РЕСПУБЛИКУ ДО ДЕФИЦИТА УГЛЯ

Беды населения и предприятий Тувы начались после того, как наш замечательный звёздный земляк Сергей Шойгу «продавил» в Кремле на должность главы Тувы кандидатуру невзрачного, без особых талантов к управлению, зато послушного и безвольного Шолбана Кара-оола. И тот, как только стал главой республики, первым делом по дешёвке уступил алюминиевому олигарху Дерипаске пожалуй, главный промышленный актив республики – государственный Каа-Хемский угольный разрез. Торги были организованы подальше от тувинской общественности, возражавшей против приватизации социально значимого объекта, в Абакане, столице Республики Хакасия, губернатором которой тогда был Виктор Зимин – такое же протеже Шойгу, как и тувинец Кара-оол.

«У Каа-Хемского разреза огромный потенциал развития, который мы намерены реализовать, увеличив добычу угля в ближайшие шесть лет минимум в два раза», – заявлял тогда гендиректор ТГРК Шумков. Напомню, что при директоре А. Ковалёве разрез добывал до 1 млн. тонн угля в год. Но «талантливые менеджеры», как известно, способны творить чудеса. Выкормыши Дерипаски очень быстро поняли, что снижать издержки производства, увеличивая добычу угля – не самый надёжный способ делать бабки. А есть другой, более простой, дешёвый и доступный способ поднятия рентабельности работы предприятия, не вкладывая в производство серьёзных денег. Можно просто вдвое уменьшить добычу угля, одновременно подняв на него цену втрое. Достаточно прочитать в Интернете сообщение о том, что «объём добычи угля в Туве в прошлом году составил 572 тыс. тонн, что в три раза ниже показателей 2019 года», чтобы осознать трагедию ситуации на главном угольном предприятии республики, в котором массовые увольнения кадровых рабочих и инженеров стали нормой.

Но главное, невзирая на дикий рост цены на уголь, он в одночасье превратился в угольном регионе в настоящий стойкий дефицит с тенденцией к ужесточению. К примеру, на предприятии, чтобы сбить волну народного недовольства, стали придумывать какие-то нормы отпуска угля владельцам домовладений. Теперь каждому покупателю угля приходилось собирать кучу справок, чтобы доказать, что он нуждается в печном отоплении.

Казалось бы, республиканские власти могли бы поставить зарвавшихся угольщиков на место и прекратить угольный беспредел. Но, с учётом того, что за разрезом стоят такие фигуры, как Кара-оол, Шойгу и Дерипаска, они стали неуязвимыми для местных властей. Мало того: даже втрое сократившийся объём отпускаемого угля разрез не в состоянии отгружать без диких очередей. Теперь на подъезде к весовой разреза в зимний период стали выстраиваться километровые очереди из грузовых машин. Чтобы погрузиться углём до обеда, водителям приходится вставать в очередь с вечера. При этом дирекция разреза распорядилась, чтобы грузили уголь только на большегрузные автомобили, не пуская на погрузку автомашины грузоподъёмностью менее 5 тонн. Так что теперь частники-потребители стали вынуждены приобретать уголь у перекупщиков по значительно возросшей цене. Таковы итоги эффективного менеджмента, организованного на разрезе олигархом Дерипаской и его командой.

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Впрочем, следует отметить, что Дерипаска, которого некоторые СМИ называют «кошельком Шойгу», при продаже разреза был не единственным благоприобретателем от этой сомнительной сделки. По некоторым сведениям, в оффшоре на Кипре, которому достался разрез, «засветились» дольщики, представлявшие интересы не только алюминиевого магната Дерипаски, но и федерального министра Шойгу, и губернаторов Тувы и Хакасии Кара-оола и Зимина. Но сейчас, по некоторым сведениям, разрезом единолично владеет уже сам алюминиевый король Дерипаска. По крайней мере, уже после того, как в Туве разразился скандал, связанный с диким ростом цены на уголь Каа-Хемского угольного разреза, появились сообщения о том, что Шойгу переуступил Дерипаске свою долю. Говорят, за миллиард рублей. Похоже, что не «за так» свои доли уступили олигарху и означенные выше губернаторы Зимин и Кара-оол.

В этом плане любопытно, что в 2008 году приобретался работающий разрез, добывающий более миллиона тонн угля, за какие-то жалкие 400 млн. рублей. А затем Дерипаска, не моргнув глазом, «доплатил» Шойгу, Кара-оолу и Зимину за их доли в акциях разреза несколько миллиардов. Хотя ранее олигарх никогда не был замечен в филантропии. Да и состояние своё в лихие 90-е он сколотил на том, что по дешёвке скупал акции алюминиевых заводов у обнищавших работников предприятий. И по части благотворительности сроду нигде не «светился». Поэтому слухи о том, что разрез «Каа-Хемский» был продан кипрскому оффшору по цене, заниженной в 10-20 раз, выглядят вполне обоснованными. И роль в этом федерального министра Шойгу и губернаторов Зимина и Кара-оола и сейчас достаточно очевидна.

Но это – дела давно минувших дней. Получив в собственность угольный актив, эта дружная компания, прикрываясь решениями тувинской Службы по тарифам, которую тогда возглавляла ныне находящаяся под уголовным преследованием за мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ) Елена Каратаева, в чрезвычайно короткие сроки подняла цену на уголь в пять (!) раз. На все возмущения общественности и бизнес-сообщества руководство разреза отвечало односложно: это – не мы! Это ВАША СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ! То есть, ВАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО! Обращайтесь туда. В рамках борьбы с общественным мнением Каратаева делала вид, что не согласна с ценами на уголь и даже судилась с разрезом. Однако всегда к удовольствию начальства и при потворстве со стороны министра топлива и энергетики Кажин-оола эти суды с треском проигрывала, чему и сама, видимо, была весьма рада. Наверное, потому она очень быстро росла по карьерной лестнице, заняв вскоре кресло министра экономики, в котором впоследствии от жадности и угорела: в настоящее время она в компании министра юстиции и замминистра финансов предстала перед Кызылским городским судом. Впрочем, что можно ожидать от чиновника, которого теперь следователи уличили в воровстве бюджетных средств, выделенных на голосование по новой Конституции России? Хотя случилось это уже после того, как глава республики Кара-оол был отправлен президентом РФ в отставку.

Но вернёмся к разрезу. Из сведений в Интернете известно, что ООО «Тувинская горнорудная компания» (ТГРК), купившая способом, очень напоминающим воровской, не без помощи ОПС Хакасии активы разреза «Каа-Хемский», имеет уставный капитал в размере 1 млн. рублей. Её учредителем является зарегистрированная перед самым аукционом по приобретению разреза в Кипрском оффшоре компания «Вукелич Лимитед» в Никосии по адресу Димосфенус, 4 п/я 1101. Заявителем при регистрации ООО «ТГРК» обозначен некто Хрисанду Христодулос из Никосии. А решения учредителя в ТГРК приходят за подписью неких Христодулоса Хрисанту и Елени Константину Кириаку. При этом эксперты указывают на то, что данные в самой Никосии на этих граждан почему-то отсутствуют. Так что не исключено, что это вымышленные лица. Впоследствии проверка бухгалтерии ТГРК показала, что руководство предприятия в расчёты себестоимости тувинского угля включало не только приобретение тяжёлой горнодобывающей техники, но и строительство на Кипре жилья и курортов. И если техники год от года на разрезе больше не появлялось, то строительство на острове процветало. Поэтому цены на уголь и росли, как грибы после дождя. А физиономии её учредителей пухли не по дням, а по часам.

Но руководству разреза этого было мало. Оно, как и их шеф, Дерипаска, хотели жить дольше и богаче. Как результат, 22 сентября 2021 года генеральный директор ТГРК Горбунов был пойман сотрудниками ФСБ с поличным в ресторане гостиницы «Азимут» в Кызыле при получении денег от директора предприятия-подрядчика. Запираться Горбунов не стал, во всём сознался и получил условный срок. Теперь на разрезе новый директор – Валерий Куликов, который с умным видом публично заявляет: «В своей деятельности наша компания придерживается социально ответственных принципов ведения бизнеса и в полном объёме всегда выполняет взятые на себя обязательства». В какой мере это соответствует действительности, посмотрим далее.

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Но вернёмся к сегодняшнему положению дел.

Новый губернатор Тувы В.Ховалыг, не имеющий отношения к угольному предприятию, объявил кампанию на снижение цен на уголь для населения. После принудительного снижения цен на уголь для физических лиц Каа-Хемский разрез для компенсации выпадающих доходов поднял цены на уголь для юридических лиц. В связи с чем крупнейший потребитель угля – Кызылская ТЭЦ, входящая в холдинг СУЭК – уже не укладывалась в тариф на тепло, утверждённый Службой по тарифам РТ. Работать в убыток ТЭЦ не захотела и не смогла. Но и «воевать» с монополистом и Службой по тарифам им было тоже не с руки. К тому же резко упало качество поставляемого разрезом угля. В нём теперь недопустимо большое количество породы. И они, как по Владимиру Ульянову, пошли «другим путём»: вообще отказались от угля Каа-Хемского разреза и перешли на хакасский уголь, который настолько дешевле тувинского, что даже с учётом доставки из Черногорска в Кызыл и скромными показателями теплотворности оказался выгоднее тувинского угля. Но с этим предприятием работать проще хотя бы потому, что он не имеет никакого отношения к олигарху Дерипаске и так же, как Кызылская ТЭЦ, входит в холдинг СУЭК.

И вот результат: Кызылская ТЭЦ отказалась от угля Каа-Хемского разреза и перешла на более дешёвый, хоть и менее качественный засаянский уголь. А это огромные 20% от всего объёма угледобычи Каа-Хемского разреза. Соответственно, продажи угля на ТГРК резко упали. Выпавшие из потребления внутри Тувы объёмы угля можно было бы направить на экспорт, где сейчас сложились очень приемлемые цены. Но увеличить продажи коксующегося угля на экспорт разрез Каа-Хемский не может из-за ограничений провозных возможностей РЖД на Восток. И теперь после очередного увеличения стоимости угля горнодобывающее предприятие поставлено на грань разорения. Как говорится, жадность до добра не доведёт.

Но дело тут не только в финансовом положении Тувинской Горнорудной компании и сохранении 600 рабочих мест. И даже не в том, что бюджет республики потеряет крупного налогоплательщика. Пример заразителен. Это «звоночек» для правительства Тувы. Вслед за ТЭЦ вполне могут поменять ориентиры на Хакасию и другие крупные потребители угля в республике. Оно и вправду: зачем переплачивать, если можно купить дешевле? В настоящее время подорван имидж в целом угледобывающей отрасли Тувы. Впереди у правительства Тувы серьёзные испытания – выборы президента России в марте 2024 года и голосование в сентябре за депутатов парламента Тувы. Угольный коллапс – это не просто арифметическая задача на вычитание-деление. Это серьёзное испытание власти на прочность.

В создании угольной проблемы можно, конечно, винить Кара-оола и Шойгу, которые в своё время из своих личных интересов «подарили» Каа-Хемский угольный разрез безответственному алчному олигарху Дерипаске. Но Шойгу занят Украиной, Кара-оол без дела болтается по маршруту Кызыл–Москва–Украина, строя деловую физиономию и сочиняя глупейшие опусы в телеграм-канале. А Ховалыг – здесь, в Туве. Он – глава республики. И теперь ему по должности придётся расхлёбывать эту угольную похлёбку.

И последнее. Олег Дерипаска – очень активный в информационном поле олигарх. Он постоянно выступает с какими-то инициативами. Вот и сейчас на Красноярском экономическом форуме он выступил в панели «Сильная Сибирь: стратегия развития в новых условиях» с предложением о сокращении в России в 2-3 раза количества чиновников и «в пару раз» – числа силовиков. По мнению Дерипаски, множество чиновников сейчас является «серьёзной обузой для экономики», на которой «гирями» висят санкции. «Слишком много этого госаппарата и госкапитализма. Нам нужно больше свободы», – убеждён бизнесмен. Кроме того, как он считает: «Очень важно верховенство права и предсказуемость». С этим не поспоришь. Только кажется, что не Дерипаске выступать с подобными инициативами. Уж лучше бы занялся Каа-Хемским угольным разрезом. Переоснастил его современной техникой, поднял бы уровень и качество добываемого угля, снизил себестоимость добычи. И продавал уголь по цене, сравнимой с ценой угля в Хакасии. В общем, на деле бы показал, что он – представитель передового национально ориентированного бизнеса, не перегоняющего российские деньги в кипрский оффшор. Трепаться про снижение числа чиновников и силовиков и без него найдётся кому.

Кондрат Пчёлкин