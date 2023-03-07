    Перекрёсток мнений

Аноним, 01-03-2023 #1[ru]

Путин в интервью каналу «Россия 1» заявил, что у Запада «одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – Российскую Федерацию»: «Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь там, уральцы и так далее. Это же все в планах было, эти планы, они изложены на бумаге». Так вот, что имел в виду Путин, когда говорил, что «всё идёт по плану». Отличные успехи! И всего лишь за один год спецоперации.

Аноним, 01-03-2023 #3[ru]

...С момента распада СССР Россия вторгалась в Молдову, Грузию, Украину, Сирию и вновь Украину. Каждый раз предлогом для вторжения был сепаратизм: у вас, мол, страна распадается – мы сейчас будем спасать ее жителей от хаоса, войны и этнических чисток. После чего неизменно наступали: хаос, война и этнические чистки. Может, нужно просто перестать «спасать» людей ковровыми бомбардировками? Тогда, может, и бежать от такого «спасения» перестанут?

Аноним, 01-03-2023 #4[ru]

Российской армии не хватает боеприпасов, но где же деньги? Есть такая личность, известная как путинская подруга по фамилии Кабаева. Чьё имущество приближается к стоимости в 120 миллионов долларов. Больницы и школы? Лучше [СВО] и любовница.

Аноним, 01-03-2023 #7[ru]

Февраль 2022 г. – мы начинаем СВО для денацификации Украины. Февраль 2023 г. – мы должны защитить Россию от развала. Да, ничего не скажешь: хороший был план, Владимир Владимирович. А главное – надежный, как швейцарские часы.

Аноним, 01-03-2023 #8[ru]

«Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов на госуровне». Путин, конечно, фантастически вторичен. Еще Муссолини пытался запретить буквы J, X, Y, K и W за их якобы неитальянское происхождение. С другой стороны, может, это и хорошо. Столь беспардонный плагиат оставляет надежду, что и конец Путина ждет тот же, что и столь любимого дуче.

Аноним, 02-03-2023 #11[ru]

Совершенно точно в учебниках истории Путин будет стоять наравне с Геростратом. Вот он-то думал, что он будет, как Екатерина Великая, которая приращивала земли. И Крым в очередной раз прирастил. А на самом деле это будет такой Герострат или Калигула какой-нибудь – вот такой ... который на самом деле чуть не разрушил государство, которое имело шансы стать процветающим и цивилизованным, влиться в развивающийся мир.

Аноним, 03-03-2023 #12[ru]

#5, а вот пожили бы вы в золотой комнате, сидя на золотых стульях, под рубиновой люстрой – может, и не такое вытворяли бы...

Аноним, 02-03-2023 #2[ru]

Конечно, это наглая русофобия со стороны Европы, что без российских газа, нефти и угля она зимой не замерзла и продолжает себя прекрасно чувствовать. А Владимир Владимирович снова всех переиграл. В том числе и россиян. Правда, но это уже детали...

Аноним, 01-03-2023 #3[ru]

Храмцов убежал, Фунтиков – тоже. Даже Чижиков долго не проработал, что за беготня?

Аноним, 02-03-2023 #6[ru]

Чпокерт через свою ушлую помощницу расплодил кучу фирм-однодневок для распила денег по ИБК. Пудрит всем мозги про какую-то конкуренцию застройщиков, придумали схему с этой казашкой и тырят бюджетные деньги. Лыжники-фуфлыжники.

Аноним, 02-03-2023 #8[ru]

Больше похоже, что следующий кандидат в главы будет Хопуя, а не какой-нибудь там Сокол. Пусть в Хакасии своей летает, раз его там горячо любят.

Аноним, 02-03-2023 #9[ru]

Почему Владимир Фунтиков так быстро сбежал из правительства? Понял, что этот корабль и его капитана уже не спасти?

Аноним, 02-03-2023 #10[ru]

Бездельника Брокерта опять взяли на КЭФ. Что он там забыл? Селфи с эскортницами делать, наверное, будет.

Аноним, 03-03-2023 #11[ru]

На КЭФ подписывают опять какие то соглашения. Но всем известно, что ничего это не работает в Тыве и никогда не работало. И не будет никогда работать, пустая трата времени и денег. Форум для таких бездельников, как Брокерт. На самом деле форум нужен для того, чтобы сдвинуть экономику с мертвой точки. А для этого нужно сначала выгнать таких бездельников, как Брокерт. И пригласить специалистов своего дела.

Аноним, 04-03-2023 #14[ru]

Кысыгбай – это который строит Кара-оолам торговый центр с гостиницей за арбитражным судом? Это тот, которого заваливают миллиардными госконтрактами на строительство школ, а он потом строит им торговые центры и коттеджи? Это он? Тогда всё понятно.

Аноним, 04-03-2023 #16[ru]

Все эти брокерты должны давным-давно кануть в лету. Идет новое время. Время, когда нужно действовать быстро, умно, грамотно, а не так – сидя восвояси и плести одни интриги только. Настало время молодых

Аноним, 04-03-2023 #18[ru]

Какой итог КЭФ-2023 для Тувы? Подписание каких то непонятных никому соглашений ни о чем – и всё? Пустая трата денег на поездки, проживание и банкеты.

Аноним, 01-03-2023 #1[ru]

В Омской области провели конкурс на поедание блинов на скорость: женщина подавилась и умерла. Девиз россиян сегодня: помру, но сожру. Знаете, почему? Потому что каждый пятый житель Российской Федерации, Великой Сверхдержавы, пугающей мир своими «Сарматами», страны с богатейшими природными ресурсами, признался, что его зарплаты не хватает даже на еду.

Аноним, 01-03-2023 #3[ru]

Новость – За «дискредитацию» вагнеровцев будут сажать в тюрьму на 15 лет. Закончик припоздал. Месяца на три. Весь мир уже успел узнать, кто такие путинские «герои». Попытки отмыть их репутацию бессмысленны.

Аноним, 04-03-2023 #9[ru]

В 1942-м году великий педагог Януш Корчак отправился вместе с детьми в газовую камеру, хотя ему разрешали уйти. А теперь эти бл*ди сами стучат на детей. И я ни капли не сомневаюсь, что они охотно загоняли бы своих учеников в газовую камеру, чтобы услужить властям.

Аноним, 01-03-2023 #1[ru]

Уроды. Купить хороший алкоголь в Кызыле невозможно в праздничные дни, вечером, и на выходных. Покупаешь у таксистов всякий суррогат или самогон у частников, тоже опасно. Шмурдяк в каждом подъезде продают, но им травятся. Шмаль свободно продается дешёвая, вот молодёжь и на наркотики подсаживается. Короче: уроды, в магазинах надо иметь возможность покупать хороший алкоголь в любое время. Живем как дикари Тумбо-юмбо.

Аноним, 01-03-2023 #5[ru]

Самые непримиримые борцы с пьянством – бывшие алкоголики и торговцы шмурдяком. Самые ярые сторонники запретов табакокурения – вчерашние заядлые курильщики. Самые активные защитники морали и духовности – лица, отличающиеся в прошлом пониженной социальной ответственностью.

Аноним, 02-03-2023 #8[ru]

Был у Кара-оола такой же племянник Чигден. Тоже хвалился всем на право и налево родством с ним. А потом украл в своем родном Шагонаре 20 млн. рублей на капремонте – обманув наивного Анай-оола. Очень мало дали этому отморозку – он опять на свободе, опять в поисках чего бы спереть.

Аноним, 02-03-2023 #11[ru]

Так деньги ИПСЭР растащили же по карманам! Не верите – спросите у Иргита. Например, где его доски, которые он с Брокертом собирались экспортировать в Китай? Или там Доржу про Чедер что-то обещал. А там даже конь не валялся. Один Тунев разливает там какую то дрянь под названием Кара-Кола и говорит, что тувинцам она дико нравится. Правда, никто не берёт, потому как гадость.

Аноним, 02-03-2023 #15[ru]

Реальные фото курорта Чедер пусть покажут на КЭФ, а не веселые картинки. И все увидят, что там конь не валялся, а денежки давно тю-тю...

Аноним, 02-03-2023 #16[ru]

Скоро алкоголь можно купить через Интернет на «Почте России». Наконец-то! А то в дремучем Кызыле хорошего качественного вина не купишь.

Аноним, 03-03-2023 #20[ru]

Пейте некачественный алкоголь и запевайте Кара-Колой! И я за ваше здоровье не ручаюсь!

Аноним, 04-03-2023 #26[ru]

Название какое-то издевательски уродское – Кара-Кола. Или Карла-Кола.

Аноним, 05-03-2023 #28[ru]

Говорят, Лопс@н уже второй раз за месяц уходил в загул. Когда его на место поставят-то?

Аноним, 01-03-2023 #2[ru]

Человек не становится человеком только потому, что он родился с двумя ногами и с двумя руками. Маугли не мог говорить, Маугли только мог выть, орать, рвать зубами и нюхать собственные экскременты. Больше ничего Маугли не мог. Маугли становится человеком только тогда, когда у него есть родители, он идёт в школу, потом в институт. Он учится, читает книги. Только тогда, когда он не говорит себе: «Я – такой, какой я есть». Потому что самая отвратительная фраза – это «будь собой». Скажи её попробуй мерзавцу или убийце... что из этого получится? Фраза должна быть «БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ», но человеком не становятся просто так... это огромная работа над собой, над собственными чудовищными, корявыми, гнусными проявлениями... Только работа с этим позволяет человеку быть человеком.

Аноним, 01-03-2023 #7[ru]

РИА «Новости» опубликовало кадры Бахмута, снятые с коптера. Бои за город идут семь месяцев. Судя по видео, освободить Бахмут от застройки уже удалось. https://t.me/sna1ch/2219

Аноним, 01-03-2023 #8[ru]

Постапокалипсис Мариуполя. Пьяные рабочие на фоне разрушенных домов поют «Катюшу»...

Прав был Шекспир – ад пуст, все демоны здесь. https://t.me/MirovichMedia/5036

Аноним, 02-03-2023 #20[ru]

Россия потратила на СВО в Украине около 114,4 млрд. руб. (около 8,5 трлн. руб.), подсчитал Forbes. Это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год. На деньги, потраченные на разрушение соседнего государства, в России можно было бы построить целые новые города с современными домами, коммуникациями, больницами, школами и качественными дорогами. Но нет. Миллионы россиян продолжают жить в старых бараках без канализации, газа и горячей воды. И в обмен на сына, отправленного умирать... максимум получают от «государства» лишь РЕМОНТ ДВЕРИ В УЛИЧНОМ СОРТИРЕ, ДРОВА ИЛИ ПАЧКУ ПЕЛЬМЕНЕЙ. Невероятно!

Аноним, 02-03-2023 #21[ru]

Росреестр играет на стороне Е. В. Пригожина в его борьбе против С. К. Шойгу? А ведь Росреестр находится в прямой зоне влияния премьер-министра М. В. Мишустина. К чему бы это? Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения «вернулась» в список собственников роскошного имения в Барвихе. Она исчезла из выписок после того, как в 2015 году было опубликовано расследование Навального... Сейчас же все данные о Ксении Шойгу восстановлены, пишет «Проект».

Аноним, 04-03-2023 #37[ru]

Итак, глава комитета Госдумы по обороне Картаполов предложил российским корпорациям самим закупать системы ПВО для защиты своих объектов от атак со стороны Украины. По его словам, Минобороны не сможет это сделать, поскольку «сосредоточено на прикрытии важных государственных и военных объектов». Получается, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Если вы, уважаемые граждане, платили налоги, думая, что финансируете создание системы безопасности, которая в случае войны вас защитит, то пришла пора понять, что вы создали систему, которая сейчас занимается исключительно защитой самой себя.