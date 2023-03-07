    Коротко

В Кызыле погиб мужчина, пытаясь добыть дрова из аварийного дома

1 марта 2023 года около 17 часов в правоохранительные органы гор. Кызыла поступило сообщение об обнаружении при разборе обвалившегося дома тела мужчины без признаков жизни.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва организовано проведение процессуальной проверки.

Неотложными мероприятиями установлено, что при самовольном разборе с целью заготовки дров двухэтажного деревянного дома по ул. Баянкольской гор. Кызыла, признанного аварийным и ранее расселенного, произошло обрушение кровли, в результате которого погиб местный житель.

Аналогичное происшествие случилось и в Красноярске: 36-летняя женщина погибла при обрушении предназначенного под снос дома. Она пришла в двухэтажный деревянный дом, чтобы разобрать доски для отопления своего же дома, рассказали в СК РФ по региону.

В Красноярске в это время проходил экономический форум. Тематика КЭФ была посвящена вопросам развития Сибири с учетом текущей экономической и геополитической ситуации. Приглашенные эксперты обсуждали возможности расширения внешнеэкономических связей, сотрудничества с азиатскими странами, раскрытия инвестиционного, научного и промышленного потенциала территории. Обсуждался ли вопрос дефицита дров для жителей Сибири, не сообщается.

Продам кусочек Тувы: чиновники назвали наиболее перспективные для инвесторов месторождения региона

Четыре месторождения в Республике Тыва являются наиболее перспективными для инвесторов. Это Тастыгское месторождение лития, Улуг-Танзекское месторождение редкоземельных металлов, Кызык-Чадрское золото-молибденовое и Солчурское месторождение свинцово-цинковых руд, сообщил министр экономического развития и промышленности региона Айдыс Сат 2 марта.

«Если говорить про потенциальные инвестиционные предложения – площадки для инвесторов, мы видим следующие перспективные месторождения: это освоение Тастыгского месторождения лития, Улуг-Танзекское месторождение редкоземельных металлов с запасами 275,8 млн. тонн. Освоение Кызык-Чадрского золото-молибденового месторождения. Потенциальный проект – это освоение Солчурского месторождения свинцово-цинковых руд», – сказал министр во время презентации инвестиционного потенциала Сибирского федерального округа на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

Он добавил, что общий объем капиталовложений в Улуг-Танзекское месторождение приблизительно оценивается в 25 млрд. рублей. Запасы Кызык-Чадрского золото-молибденового месторождения, по текущим оценкам, составляют 2,4 млн. тонн. Запасы Солчурского месторождения свинцово-цинковых руд оцениваются 1,8 млн. тонн. Капиталовложения, по предварительной оценке, составляют около 17 млрд. рублей.

В Госдуме посоветовали российским компаниям закупаться ПВО для защиты от украинских дронов

Российским компаниям необходимо самостоятельно закупать системы противовоздушной обороны для защиты от украинских беспилотников, так как Минобороны РФ сосредоточено на прикрытии важных государственных и военных объектов. Об этом в беседе с пропагандистом Владимиром Соловьевым заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты», – пояснил депутат.

Картаполов считает, что ВСУ и НАТО примерно знают расположение российских средств ПВО, значит «вполне возможно запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел не только огибая рельеф, но и обходя эти же районы противовоздушной обороны».

По словам парламентария, с учетом размеров страны «всегда найдется лазейка», через которую на территорию РФ сможет залететь ударный беспилотник, поэтому самостоятельные закупки ПВО бизнесом внесут вклад в общую безопасность, позволят защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы. Средства ПВО пригодятся и после войны – «для противодействия террористам», добавил Картаполов.

В Думу внесли проект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести запрет на распространение среди несовершеннолетних информации, «пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей», документ появился в законодательной базе нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта – Курултай Башкирии и депутат Думы Эльвира Аиткулова («Единая Россия»). Предлагается внести изменения в ст. 2 и 5 Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Детские товары в России подорожали на 17% с начала года

Детские товары в России подорожали на 17% за два первых месяца 2023 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Чек Индекс».

В абсолютном значении средний чек на покупку детских товаров вырос на 3,4 тысячи рублей. Больше всего выросли цены в несетевых магазинах. Спрос при этом сократился на 3% в целом, хотя в некоторых категориях он показывают стабильные значения: детская сезонная одежда, канцелярские товары, недорогие детские игры. Например, вице-президент InventiveRetailGroup (сеть «Мир кубиков») Мария Голенкова отметила, что средний чек в магазинах сети за первые два месяца 2022 года вырос на 14% за год, достигнув 6 тысяч рублей. Число покупок снизилось на треть.

По оценке аналитиков, количество покупок детского питания сократилось на 11%, а средний чек вырос на 12% до 79 рублей. Покупки подгузников снизились на 16%, а средний чек поднялся на 15%, до 648 рублей. Продажи детской одежды через интернет-платформы снизились на 8%, число трансакций – на 35%, тогда как средний чек поднялся на 41%, до 5,2 тысяч, подсчитали в сервисе CloudPayments.

Эксперты связывают падение спроса на детские товары со снижением рождаемости, а также с ростом цен, вызванным усложнением логистики и увеличением рисков при использовании системы параллельного импорта – поставку товара через третьи страны без согласия правообладателя.

Российское МВД сообщило о рекордном росте преступлений по «экстремистским» статьям

Министерство внутренних дел РФ зарегистрировало в январе 2023 года 157 преступлений «террористического характера» и 134 преступления «экстремистской направленности». Эти показатели выросли на 12,1% и 157,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Отмечается, что число «экстремистских» преступлений стало рекордным за последние годы. По сравнению с январем 2019 года, когда МВД зафиксировало 35 преступлений этой направленности, в 2023-м их число выросло почти в четыре раза.

Большинство таких преступлений совершается в интернете, пишет агентство. Как ранее отмечал генпрокурор РФ Игорь Краснов, «экстремистские» действия все чаще выражаются в призывах к насилию в интернете, и особую остроту это приобрело с началом «специальной военной операции».

Авиаперевозки из России в Китай могут упасть на 60-70% по сравнению с допандемийным уровнем

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо замглавы Минтранса РФ Валентина Иванова.

В 2019 году российские компании перевезли на рейсах между Китаем и Россией почти 3 млн. человек. КНР входила в топ-10 наиболее популярных стран для авиакомпаний из РФ. Теперь же, исходя из прогноза Минтранса, пассажиропоток на этом направлении в 2023 году может снизиться до 0,9-1,2 млн. человек.

Сокращение трафика между странами объясняется отсутствием гарантий со стороны властей Китая, что они не будут задерживать самолеты по требованию третьих стран из-за западных санкций, а также запретом на полеты в КНР воздушных судов с двойной регистрацией, объяснил Иванов.

Слушать Путина с лапшой на ушах – это дискредитация армии РФ!

Полиция составила административный протокол о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) на депутата Самарской областной думы от КПРФ Михаила Абдалкина. Как следует из карточки дела, материалы рассмотрит 7 марта суд города Новокуйбышевска. На это обратил внимание «Коммерсант».

22 февраля Абдалкин опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором он смотрит послание Владимира Путина Федеральному собранию с макаронами на ушах. «Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», – подписал видео депутат.

В Самарской думе объявили «публичное порицание» Михаилу Абдалкину за этот поступок и предложили КПРФ исключить депутата из партии.

Сам Абдалкин, говоря о составленном на него протоколе, заявил: «Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность».