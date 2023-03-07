Неужели спецоперация доведёт власть до цугундера?

Идёт второй год военной спецоперации России в Украине. Теперь уже очевидно, что расчёты на блицкриг были не совсем оправданными. А заявления о готовности якобы модернизированных на 70% российских вооружённых сил выглядят, по крайней мере, необоснованными. Более того, случай с таинственным исчезновением со складов Минобороны России 1,5 млн. комплектов военной амуниции подтверждает, что в армии, как и в целом в российском обществе, процветают коррупция и казнокрадство. С другой стороны, итоги частичной мобилизации показали, что в целом общество РФ не только одобряет СВО, но и ради победы в большинстве случаев готово к определённым жертвам. Вопрос только цены. Также выяснилось, что в целом экономика России и её промышленность в состоянии функционировать в условиях санкций со стороны западных стран. По крайней мере, первый год СВО в этом плане прошёл более-менее спокойно. Никаких потрясений за это время в России не случилось.

ИМЕЮТСЯ ЛИ СОЮЗНИКИ У РОССИИ?

К другим итогам этого периода можно отнести положение России в мире. Неожиданно оказалось, что среди стран бывшего СССР Россия вправе рассчитывать на поддержку только Белоруссии. Да и эта поддержка сомнительна, поскольку Лукашенко сам держится во власти во многом благодаря финансовой, военной и политической поддержке со стороны Путина. Но даже в такой ситуации он не признал Крым российским.

К тому же при голосовании в ООН твёрдую поддержку России насмеливаются демонстрировать только такие страны, как африканская шестимиллионная Эритрея. Она была единственной страной, кроме России, проголосовавшей против решения Совета ООН по правам человека о создании комиссии по расследованию возможных инцидентов с нарушениями прав человека во время спецоперации России на Украине. Однако её поддержка России – слабое утешение для нашей дипломатии, поскольку о ней в России и мире никто практически ничего не знает. Конечно, не она определяет ситуацию в мире. Поэтому главное внимание российских властей было обращено к таким странам, как Индия, Китай, Иран и Турция. Именно они могли бы оказать помощь России в сегодняшней ситуации поставками оружия и живой силы.

Но Турция – страна НАТО. И потому она поставляет свои дроны «Байрактар» Украине, а не России. 3 октября 2022 года спустила на воду корвет класса «Ада» водоизмещением 2,4 тыс. тонн, построенный для ВМС Украины. Он оснащён системой разведки и наблюдения, а также 76-мм пушкой, двумя 12,7-мм пулемётами, двумя установками ракет «Гарпун» (по четыре в каждой), зенитно-ракетным комплексом RIM-116 и двумя торпедными аппаратами. На борту корвета также находится вертолёт Sikorsky Seahawk. Так что союзничество Турции для нас – вопрос достаточно сложный. К тому же Турция переживает тяжелейший период после разрушительного землетрясения. Четвёртая часть страны находится в развалинах. А 15 мая там должны состояться выборы президента и парламента. По мнению части экспертов, президент Эрдоган у власти вряд ли останется. А если на его место придёт более прозападно ориентированный политик, отношения России и Турции могут очень сильно деформироваться. Турция, как и Беларусь, с удовольствием пользуются дешёвыми ресурсами России, а в ответ в основном раздает обещания.

В этом плане более эффективными взаимоотношениями смотрится позиция Ирана. Но эта страна уже 40 лет находится под санкциями. Её поддержка в поставках дронов не очень эффективна. Так что основной взор надежды наших властей – в сторону Китая и Индии.

Это огромные страны с трёхмиллиардным населением в совокупности, они в состоянии не замечать санкционные ограничения США и ЕС. Поэтому вполне могли бы поддержать Россию при голосовании в ООН без какого-либо риска для своих стран. Однако они вопреки этому на последнем голосовании по антироссийской резолюции нам в поддержке почему-то отказали. Да и в целом как Китай, так и Индия в общем и целом режим антироссийских санкций стараются не нарушать. Да, они действительно, смягчили действие эмбарго США, Канады, Японии и Европы на поставки из России энергоносителей, однако это совсем не поддержка России, а желание заработать на наших временных трудностях, скупая газ и нефть по низким ценам. В этом плане у Индии, Китая, Турции и других стран расчёт простой и прагматичный: приобретать у ослабленной России её ресурсы по как можно более низким ценам. В этом плане им ослабление позиции России в мире даже на руку.

БРАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ ДЕРЖАТСЯ НА РАССТОЯНИИ ОТ БЫВШЕЙ МЕТРОПОЛИИ

Отдельная тема – взаимоотношения России со странами бывшего СССР. Мы с ними взаимодействуем по линии Евразийского союза, ОДКБ, ШОС и БРИКС. Но эти отношения, по мнению большинства экспертов, пока РФ особых дивидендов не принесли.

На Кавказе с Арменией и Грузией отношения идут по нисходящей из-за армяно-азербайджанского конфликта, в ходе которого Россия в рамках ОДКБ фактически самоустранилась от военной поддержки Армении. Отношения с Грузией омрачены ситуацией, связанной с Южной Осетией и Абхазией.

Что же до среднеазиатских стран – Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении, то на их внешнюю политику оказывает серьёзное влияние США. И они этому влиянию поддаются всё больше и больше, осознавая, что от США они могут получить более эффективную поддержку, чем от России. Об этом говорит последний вояж госсекретаря США Блинкена в Турцию и Среднюю Азию, в ходе которого госсекретарь провёл встречи с политическими представителями Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.

В Турции госсекретарь добился от министра иностранных дел Чавушоглу заверений, что «Анкара не допустит нарушения санкций США и Европы в Турции или через неё, и предпринимает шаги для предотвращения этого». Ведь через эту страну идёт из Европы в Россию основной поток товаров по так называемому «параллельному импорту». Что касается сотрудничества турецких компаний с РФ, то Чавушоглу сказал, что, если такие случаи и были, они касаются не политики Турции, а отдельных компаний. Все прекрасно понимают, что попасть под какие-то санкции со стороны США – это как выиграть джекпот, только со знаком минус. Потому что эти компании вообще потом в мире не смогут работать. Быстрота реакции турецкого руководства свидетельствует о том, что они понимают масштаб всех рисков. Кроме того, именно от Турции сейчас зависит, когда Финляндия и Швеция вступят в НАТО, что весьма болезненно воспринимается в России.

В Алма-Ате Блинкен спросил своих коллег по Средней Азии, намекая на возможную российскую угрозу этим государствам со стороны русских: «Если могущественная страна готова попытаться силой стереть границы суверенного соседа, что помешает ей сделать то же самое с другими?» В ходе встречи госсекретарь объявил о дополнительной помощи в размере 25 млн. долларов для Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Такая же помощь была оказана им в сентябре 2022 года. Присутствие Блинкена показало, что Центральная Азия важна для США и Европы как партнёр. Для Казахстана, Узбекистана, и других стран Центральной Азии именно экономический фактор сейчас выходит на первое место.

В начале марта в Индии состоялся саммит министров иностранных дел стран G-20. Ситуация вокруг Украины и в этот раз наложила свой отпечаток. Министры иностранных дел стран G-20 не смогли прийти к согласию по описанию СВО России в Украине. США снова «продавили» свою позицию. Министерству иностранных дел РФ отстоять свою резолюцию снова не удалось.

НА УКРАИНСКОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

А что же происходит в Украине на полях сражений? Особых перемен на линии боевого соприкосновения противостоящих сил не произошло. Бойцы «ЧВК Вагнера», с июля 2022 года осаждающие старинный город Бахмут, так и не сумели занять полностью разрушенное артиллерией поселение. По заявлению украинских властей, Бахмут давно утратил своё стратегическое значение на стыке украинских и российских войск. За ним уже выстроены новые рубежи защиты Украины. Однако президент Зеленский считает психологически важным удерживать этот город.

На других участках противостояния ни одна из сторон добиться преимущества не смогла. Как сообщают эксперты, министру обороны РФ Шойгу пока не удаётся реализовать потенциал российской армии. А командующий украинскими войсками Залужный готовится к наступлению где-то к лету, когда из западных стран поступит тяжёлая техника. При этом первая партия из четырёх танков Leopard-2 из Польши уже поступила и, по неподтверждённым данным, находится в районе Бахмута.

В этой связи показательно, что администрация занятой российскими войсками части Запорожской области Украины объявила, что столицей региона вместо г. Запорожье, находящегося под контролем ВСУ, будет считаться Мелитополь. Судя по всему, наше командование не собирается в ближайшие месяцы освобождать столицу области Запорожье и другие города Запорожской области, объявленные частью территории России.

Кстати, 4 марта МО РФ распространило сообщение о визите министра обороны РФ Шойгу зону проведения СВО. В нём сообщается, что министр обороны РФ осмотрел пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток», заслушал доклад командующего группировкой Мурадова и вручил награды российским военнослужащим. Тем самым МО РФ как бы доказывает, что и Шойгу тоже принимает участие в СВО.

На прошлой неделе стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall ведёт переговоры о строительстве завода по производству танков на территории Украины. Строительство завода обойдётся примерно в €200 млн., его можно будет защитить средствами ПВО от налётов российской авиации. Заявлено, что предприятие сможет выпускать в год до 400 основных боевых танков типа Panther KF51 (прототип боевого танка нового поколения, представленный Rheinmetall летом 2022 года, который должен заменить Leopard 2).

Эта информация говорит о том, что страны НАТО готовятся к затяжному противостоянию с Россией. Оно вполне может продлиться до трёх лет. Также это говорит о том, что вопрос вхождения Украины в НАТО практически решён. И это всего лишь дело времени. Наверное, именно поэтому США демонстративно разрешили Украине наносить ракетные удары по Крыму. Задача НАТО – «выдавить» из Крыма все воинские части, включая Черноморский флот.

ЛИНИЯ БОЕВОГО СОПРИКОСНОВЕНИЯ ПРИБЛИЗИЛАСЬ К МОСКВЕ

Тем временем военное командование Украины реализует план нанесения ударов вглубь России. 28 февраля ВСУ снова нанесли удары по целям в России. Это второй налёт после декабря, когда украинские дроны смогли поразить стратегические бомбардировщики ВКС на двух аэродромах в Рязанской и Саратовской областях. На сей раз дроны, не достигли целей: 28 февраля обломки БПЛА были найдены около нефтебазы в Краснодарском крае и в поле в Московской области; а 27 февраля ударом дронами по авиабазе под Минском, судя по спутниковым снимкам, не удалось повредить российский самолёт радиолокационной разведки А-50. Правда, следом поступило сообщение о том, что самолёт улетел на ремонт в Таганрог. Ранее белорусские активисты утверждали, что 26 февраля повредили его взрывчаткой.

Вероятно, дроны были запущены с территории Украины, а российская ПВО обнаружила их, только когда они достигли целей в глубине страны. Однако успехом российской армии такой исход нападения назвать сложно: судя по всему, ВС РФ могут сбивать дроны только при подлёте к цели. Совершенно очевидно, что ВСУ продолжат атаки, которые могут оказаться более успешными.

В любом случае такие БПЛА не могут стать заменой дальнобойным (с дальностью полёта до 500 километров) баллистическим ракетам ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS, поставок которых с Запада добивалась Украина. Ракеты не были поставлены, поскольку власти США, по собственному признанию, опасались, что удары по целям в глубине РФ вызовут неконтролируемую эскалацию конфликта. ATACMS имеет очень высокую точность и боевую часть весом 560 килограммов. В январе США обещали Украине только боеприпасы для HIMARS, способные поражать цели на расстоянии 150 километров.

Неспособность защитить небо над Россией на днях подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В прямом эфире он посоветовал российским компаниям самостоятельно закупать системы противовоздушной обороны для защиты от украинских беспилотников, поскольку МО РФ сосредоточено на прикрытии важных государственных и военных объектов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА РОССИИ ПОДОРВАНА?

Но, пожалуй, главным итогом прошедшей зимы стал факт, что Европа вопреки ожиданиям Кремля и без нашего газа этой зимой не замёрзла. Да, заплатила большую цену, но не заморозила людей и предприятия. Ставка на то, что без экспорта «Газпрома» ЕС не справится, не оправдывается: биржевые цены опустились ниже $500 за тысячу кубометров – это уровень лета 2021 года. А бюджет России из-за западных санкций ежедневно теряет до $500 млн. – половину прежних нефтегазовых доходов страны.

Российские эксперты и Минфин РФ сообщили, что цена российского сорта Urals в декабре, после того как заработали эмбарго ЕС и ценовой потолок, составила $50,47 за баррель, а в январе – феврале – уже $49,52. Это не только примерно в 1,8 раза меньше, чем в те же месяцы 2022 года, но и стабильно ниже потолка в $60.

Также по данным Минфина, в феврале доходы бюджета от экспорта газа обвалились на 81% по сравнению с февралем 2022-го – до 40 млрд. рублей. По словам олигарха Дерипаски, если ничего не изменится, финансовых ресурсов России хватит только на 2023 год. Поэтому СВО необходимо в этом году заканчивать победой или прекращать.

Как помнится, Путин затеял пенсионную реформу из-за желания сэкономить на пенсионерах до 370 млрд. рублей в год. Теперь такие деньги смотрятся как смешные. Дефицит бюджета России в этом году может составить до 7 трлн. рублей. А ведь раньше был огромный профицит бюджета...

КАК ИЗ ДЕРЬМА СЛЕПИТЬ КОНФЕТКУ?

Так наша страна изменилась всего за год. А впереди – президентские выборы в марте 2024 года. Через год. Они состоятся в условиях жуткого дефицита финансов, огромных человеческих потерь, психологической усталости населения от всего происходящего кошмара.

Вне всякого сомнения, наша страна к тому времени окажется в более жестокой изоляции, чем сейчас. А с учётом ситуации в зоне СВО нашим избиркомам «рисовать» итоги голосования окажется достаточно сложно. И даже в отсутствие реальной эффективно действующей оппозиции в России нынешнему президенту одержать победу на выборах будет непросто. Может сработать эффект не такого уже далёкого 2018 года, когда избиратели (местами большинством, как в Хакасии, Приморском и Хабаровском краёв и Владимирской области) голосовали не столько за кандидатов от оппозиции (ЛДПР и КПРФ), сколько против действующей власти от «Единой России».

В общем, по всем прикидкам, нас ждёт весьма непростой 2023 год и чрезвычайно сложный первый квартал 2024 года. Для того, чтобы успокоить общественное мнение российским властям необходимы позитивные сводки с зоны СВО. Но пока Сергею Шойгу переломить ход СВО не удаётся. Генерал Залужный и его западные партнёры продолжают наращивать сопротивление российским войскам и готовятся к летнему контрнаступлению. По мнению военных экспертов, Украиной готовится направление главного удара на юг Херсонской области, Запорожье и Крым. И именно от результатов на поле боя будет зависеть дальнейшее развитие событий. В течение 3-5 месяцев мы узнаем, на чьей стороне будет успех. Такова, на мой взгляд, ситуация в зоне СВО.

Сергей Конвиз