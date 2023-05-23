Сергей Конвиз: Спецоперация России в Украине меняет мир

УРА-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ИМЕНА КАК СИМВОЛ ПОЧИТАНИЯ ГОСУДАРСТВА

Россию всё больше охватывает психоз патриотизма. Порой этот ура-патриотизм принимает совершенно неожиданные формы. Так, к примеру, стало известно, что семья выходцев из Таджикистана Джураевых, проживающих в Александровском районе Владимирской области, дала своему сыну имя «Путин». Правда, затем они раскаялись и решили дать сыну другое, таджикское имя. В настоящее время вопрос находится в стадии разрешения. А их родственники, также проживающие в РФ, дали своему сыну имя «Шойгу». Пока о том, что они передумали, сообщений не поступали. Ещё ранее был известен случай, что солдат-тувинец по имени «Шойгу» из Тувы требовал от своих командиров, чтобы его называли не по фамилии «боец Ондар», а по имени – «товарищ Шойгу». Над ним смеялись и учиняли ему побои сослуживцы по батальону.

Такая практика не нова. После Великой Октябрьской революции нередко детей именовали «Революцией», «Трактором» или «Комбайном». Кстати, в Туве до сих пор известны люди с отчествами «Советович», «Партизанович» и «Товарищтайович» – эти отчества к ним пришли от родителей, которым хотелось прослыть ура-патриотами. Они, видимо, надеялись, что такое имя станет для них пропуском в плане карьеры. Однако следует отметить, что среди граждан-славян, желающих называть своих детей подобными именами, таких было мало. Сейчас и вовсе модным стало детей называть исконными именами: «Шолбан», «Аяс», «Сергек», «Чодураа» и т.п.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ШАХМАТЫ НА ПОЛЕ УКРАИНЫ

Тем временем реальные Путин и Шойгу ищут выход из украинского лабиринта. Когда они начинали СВО, у них, скорее всего, и мыслей не было о том, что страны Запада объединятся в коалицию по поддержке Украины и будут накачивать её деньгами и современным оружием, повторяя, как мантру, что будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». А теперь, когда министр обороны РФ Шойгу повышает градус военного противостояния, США, Великобритания, Германия, Франция и другие страны немедленно разворачивают поставки аналогичного оружия и боеприпасов.

К примеру, как только МО РФ принялось обстреливать Украину крылатыми ракетами «Калибр», Украине тут же поставили более точные системы РСЗО «M142 HIMARS». Как только Россия применила гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М «Кинжал», Великобритания тут же оперативно отправила Украине высокоточные ракеты «Storm Shadow» – самое дальнобойное оружие, которое когда-либо было у Киева. При чём всё это произошло очень быстро: только англичане сообщили о намерении направить в Украину эти высокоточные крылатые ракеты, как на следующий же день ВС Украины обстреляли ими г.Луганск, находящийся в 100 км от линии боевого соприкосновения. Разрушили там завод и казармы, где были размещены военнослужащие МО РФ. Мало того: по России прокатились теракты, в которых погибли или были ранены известные в России люди. Теперь под постоянным обстрелом находится полуостров Крым. Ситуация накаляется таким образом, что о мире заговорили все, кроме президента Незалежной.

ЯДЕРНОЕ ПУГАЛО НИКОГО НЕ СТРАШИТ

В такой ситуации уже даже Путину стало, видимо, неловко говорить о каких-то мирных переговорах с Зеленским. И только наши пропагандисты продолжают взывать к президенту РФ с требованием нанести по Украине превентивный тактический удар ядерным оружием. Довод их прост: ядерная держава «по определению» не может уступить неядерной стране...

Но дело в том, говорят их оппоненты, что такие прецеденты в мире уже были. И неоднократно. Например, ядерная держава США смирилась с невозможностью одолеть Вьетнам и Афганистан, которые таким мощным оружием не располагали. А ранее СССР, также обладая ядерным оружием, был вынужден свернуть боевые действия в Афганистане и уйти оттуда «не солоно хлебавши», понеся большие потери. Китай не победил Вьетнам и тоже с позором ушёл.

Кстати, в настоящее время перспективы ядерной войны стали ещё более иллюзорными после того, как Путин и Си 21 марта подписали меморандум о недопустимости развязывания ядерной войны, добавив, что в ней «не может быть победителей». В общем, стало очевидным: теперь уже точно Россия первой своего ядерного оружия не применит под угрозой превратиться в страну-изгоя. А это значит: либо России необходимо обычными вооружениями достигать победы на поле боя, либо нужно срочно договариваться с Киевом о перемирии.

ТУРНЕ ЗЕЛЕНСКОГО С КАЖДЫМ ДНЁМ ПРИНОСИТ БОЛЬШЕ СОВРЕМЕННЫХ ВООРУЖЕНИЙ

В это время Зеленский совершил турне по Европе, сколачивая против нас авиационную коалицию. И его вояж, похоже, удался. В середине мая он посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию. По итогам переговоров европейские страны обещали предоставить Украине новые пакеты военной помощи. Германия заявила о передаче военной техники на сумму в €2,7 млрд. – это крупнейший пакет помощи с её стороны за время СВО.

Партнёры Зеленского по антироссийской коалиции в Риме, Берлине, Париже и Лондоне (а ранее – в Хельсинки и Гааге) обсуждали пути к миру. Более того: в Германии ему даже вручили международную премию имени Карла Великого, присуждаемую «За выдающийся вклад в дело развития и объединения Европы». Но при этом всякий раз основная часть разговора сводилась к обещаниям поставлять Киеву ещё больше вооружений для продолжения военных действий. Собственно говоря, и сам украинский президент заявил: «Приоритет визитов в европейские столицы – подготовка к активным действиям украинских вооружённых сил на фронте для освобождения территорий».

Справедливости ради следует отметить, что вопросы финансовой поддержки и поставок оружия в ходе подобных визитов обычно не решаются. Они были заранее подготовлены генералом Залужным и министром иностранных дел Кулебой. Тем не менее, результат – налицо. А теперь мировое западное сообщество ожидает от Киева успешного контрнаступления.

Однако Зеленский с т.н. «контрнаступом» не торопится. Он заявляет, что ему для успешных действий нужны новые системы ПВО, современные американские и немецкие танки «Abrams» и «Leopard», ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км, американские боевые самолёты F-16, европейские Tornado, Mirage, Rafale и им подобные. Пока публично о поставках Киеву таких самолётов заявлено не было. Страны сошлись на том, что начнут обучать украинских лётчиков управлению этими самолётами. Однако опыт «внезапного появления» в ВСУ ракет Storm Shadow говорит о том, что к подобным заявлениям нужно относиться с осторожностью. Вполне возможно, что украинские лётчики давно уже осваивают эти типы самолётов. И уже осенью они смогут сами сесть за штурвалы современных западных бомбардировщиков для непосредственного участия в боевых действиях.

Кстати, президент Зеленский продолжил своё путешествие. 20 мая он прибыл в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств. А 21 мая принял участие в саммите стран «большой семёрки» в Японии. Хотя Украина официально не входит ни в ЛАГ, ни в G7. Но её лидера везде принимают.

Создаётся такое впечатление, что для Киева освобождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей – задача не из самых сложных. Наверное, поэтому российское командование дало приказ на переселение мирных граждан из этих областей вглубь России. Все устремления Киева и поддерживающего его Запада на самом деле направлены на возвращение Крыма. Именно поэтому такое важное для Украины значение имеют поставки ракетных систем с дальностью боя более 300 км ATACMS и Storm Shadow. И если Киев получит достаточное количество таких ракет, то они смогут в Крыму превратить нахождение российских войск в кромешный ад, как это сейчас происходит в Донецке. И таким образом рассчитывают заставить наши войска добровольно оставить Крым, как ранее оставили Изюм и Херсон.

НЕ МОГУТ ПОВТОРИТЬ...

СВО длится уже скоро полтора года, а объективных данных о потерях сторон до сих пор нет. Наши официальные лица сообщают о потерях украинской стороны. Если им верить, то у Киева уже почти не осталось ни оружия, ни военнослужащих. Украина также сообщает о наших потерях, умалчивая про свои. Так что непонятно, с кем мы воюем и почему на освобождение городка Бахмут, о котором ранее никто ничего не знал, второй армии мира понадобилось девять месяцев.

К примеру, миллионный Кенигсберг, превращённый фашистами в неприступную крепость, генерал армии И.Х. Баграмян освободил с ходу за три дня! За что получил звание Героя. А ведь тогда в распоряжении нашей армии не было ни танков «Армата», ни ракет «Калибр» или «Кинжал», ни планирующих полуторатонных авиационных бомб УПАБ-1500Б. Ни современных систем залпового огня «Торнадо», «Смерч» или «Ураган». Тогда, во время Великой Отечественной войны, вместо этих богатств наступательного боя пехоте помогали брать города советские бомбардировщики Пе-2, танки Т-34 да «Катюши». Вот бы с кого брать пример генералам армии Шойгу и Герасимову! А не устраивать публичные разборки с Пригожиным.

Правда, Киев также не стесняется, рассказывая о потерях Минобороны РФ. Недавно они сообщили о потерях «в Украине более 200 тыс. российских военнослужащих». Наверное, и эти сведения не очень достоверны. Сомнения могло бы развеять ведомство Шойгу, но оно в последний раз официально сообщало о потерях в Украине 21 сентября 2022 года, указав, что потери составили 5937 военнослужащих. Они давно и безнадёжно устарели. К тому же эти сведения не учитывали потери бойцов Росгвардии, наёмников ЧВК «Вагнера» и военных из Чечни. Так что точную цифру наших потерь, скорее всего, не знает даже Верховный Главнокомандующий.

НЕУДАЧИ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

И это – не единственный симптом того, что РФ утрачивает свои позиции в мире. 20 мая пришло сообщение о том, что председатель КНР Си Цзиньпин провёл в древней китайской столице Сиане, встречу с лидерами Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. Без России. Он предложил им расширить сотрудничество как в экономике, так и в оборонной сфере. По итогам переговоров Си заявил о решимости Китая «укреплять оборону» центрально-азиатских республик, повышать их возможности в части обеспечения безопасности, чтобы «обеспечить мир в регионе». Затем сообщил о своём решении выделить пяти среднеазиатским странам $3,6 млрд. в виде «бесплатной помощи». Фактически Россию поставили перед фактом создания в Средней Азии нового военного блока под предводительством Китая.

Другим значимым событием стало продление т.н. «зерновой сделки». 17 мая стало известно, что Россия, невзирая на заявление о том, что она в этой сделке не нуждается, так как она для нас бесполезна, всё же под давлением Эрдогана согласилась продлить её ещё на два месяца. МИД России снова повторил, что сделка больше не будет продлена, если не будут выполнены пять требований РФ. Так Путин пытается помочь президенту Турции, которому не удалось сломить сопротивление оппозиции в первом туре президентских выборов. Но совершенно очевидно, что санкции с России, отмены которых требует наш МИД, сняты не будут.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.