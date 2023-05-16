Сергей Конвиз: Клубок проблем в России грозится перерасти в лавину

Тема на злобу дня в России и мире – сроки контрнаступления ВС Украины в зоне СВО. Каких только дат этого события мы не слышали. Однако этого «контрнаступа» как не было, так и нет. Имеют место события локального значения. В основном на Бахмутском направлении, где бойцы ЧВК «Вагнер» почти год пытаются взять под контроль заштатный городишко, где когда-то проживало чуть более 80 тыс. человек, из которых половина находилась в частном секторе. Ещё совсем недавно казалось, что город (или то, что от него осталось) вот-вот полностью перейдёт под контроль российских сил, однако события последних дней говорят о том, что этого может не случиться вообще.

ОЧЕРЕДНАЯ ПЕРЕГРУППИРОВКА НА «БОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ РУБЕЖИ»

Если верить спикеру МО РФ генералу Конашенкову, то наши войска частично отошли «с целью повышения устойчивости обороны». При этом они «заняли рубеж с учётом выгодных условий». Однако основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, непосредственно находящийся в Бахмуте, придерживается другой версии. Он признаёт, положение наших войск в Бахмуте критическое: «Подразделения Минобороны РФ оставили позиции под Бахмутом Донецкой области, что позволило Вооружённым силам Украины занять важные тактические высоты». В целом «фланги сыпятся, фронт проваливается». Чтобы руководство Минобороны убедилось в этом, Пригожин пригласил министра Шойгу встретиться в Бахмуте.

Тем временем наши военкоры распространили паническое заявление о том, что ВСУ начали масштабное наступление. Однако президент Украины Зеленский 11 мая всех успокоил, что для украинского контрнаступления нужно «ещё немного времени». А если трезво оценить ситуацию в зоне СВО, то можно прийти к выводу, что, скорее всего, в ближайшие недели, а то и месяцы активных действий со стороны ВС Украины ждать не следует. Похоже, генерал Залужный намеренно дезинформирует руководство наших войск, держа всех в напряжении.

Тем временем, наши войска несут серьёзные потери. В Брянской области за один день потерпели крушение истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолёта Ми-8 ВКС России. Все они входили в одну авиагруппу. Истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолёты их подстраховать, чтобы подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнём противника. Атака, по одной из версий, была проведена средствами поражения «воздух-воздух», то есть с самолётов или вертолётов. По другой версии, поражение воздушных целей произошло с помощью средств ПВО типа С-300. В любом случае, похоже, авиагруппа ВКС попала в специально подготовленную засаду. В результате крушения вертолётов и самолётов погибли девять лётчиков: шесть членов экипажей Ми-8, три пилота истребителей Су-34 и Су-35.

СОВРЕМЕННОЕ ЗАПАДНОЕ ОРУЖИЕ МЕНЯЕТ КАРТИНУ СВО

А пока президент Зеленский продолжает настаивать на поставках Украине современных видов вооружений – реактивных систем M142 HIMARS с радиусом действия до 300 км, различных систем ПВО, самолётов типа F-16 Fighting Falcon, Tornado, Rafale, Mirage 2000 и Eurofighter Typhoon, американских танков Abrams и корейских танков К2 Black Panthe. А также боеприпасов к ним. И, судя по всему, до осени они это всё могут получить. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, проанализировав сроки и качество поставляемого Киеву оружия. Самый яркий пример – активизация военных поставок из Великобритании.

Совсем недавно мы были свидетелями публичного негодования по поводу поставок в зону СВО современных английских танков Challenger. Волна не успела схлынуть, как англичане поставили к ним боеприпасы с наконечниками из необогащенного урана, которые с дистанции в три километра «прошивают» броню любого танка. При этом боекомплект, находящийся в поражённом танке, взрывается. Ну, а последнее сообщение из Лондона повергло в шок. Речь идёт о передаче Великобританией Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. На фоне колебаний США с поставками ракет ATACMS для систем HIMARS с дальностью до 300 км это первое дальнобойное западное оружие подобного типа, полученное ВСУ.

Как объясняют эксперты, ракеты Storm Shadow морского и воздушного базирования в зависимости от разных типов имеют дальность поражения от 260 до 590 км. Точность поражения ракетой – до 1,5 метров. Вес боевой части впечатляет – 450 кг. Скорость – 1000 км/ч. Высота полёта – от 40 до 80 м. Она предназначена для уничтожения стационарных целей, хорошо защищённых средствами ПВО. Ракеты можно использовать в любое время суток, в сложных метеоусловиях и даже при применении противником средств радиоэлектронного противодействия. Storm Shadow – это оружие, которое «действительно может изменить правила игры с точки зрения дальности действия» и предоставляет Украине возможности, о которых она просила с начала СВО.

Такие ракеты совместимы с самолётами Tornado, Rafale, Mirage 2000 и Eurofighter Typhoon. Однако по примеру американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, крылатые ракеты класса воздух-земля Storm Shadow можно интегрировать под крыло советских самолётов, например, для бомбардировщиков Су-24 или Су-34. Ранее Великобритания не могла поставлять Украине такие ракеты, поскольку действовали международные договоренности о непередаче третьим странам ракетного вооружения с дальностью более 300 км. Теперь, после передачи Россией Беларуси оперативно-тактического ракетного комплекс Искандер с дальностью поражения целей более 1 500 км, такие ограничения отпали.

ВСУ уже начали применять новые ракеты – 12 и 13 мая украинские военные нанесли результативный удар крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства по бывшей академии МВД в Луганске, где располагались казармы. А также по предприятию по производству полимерных изделий Poly-Pack и другим стратегическим объектам Луганска. В Луганске в это время находился депутат Госдумы В.Володацкий, который получил ранения.

Впрочем, Минобороны РФ уже давно начали применять для разрушения энергетической и транспортной инфраструктуры Украины крылатые ракеты «Калибр» с дальностью до 2 600 км. Так что до достижения паритета сторон ещё далеко. Другое дело – количество ракет. Запад поставил целью в мае поставить Киеву миллион только 155-миллиметровых снарядов. А у нас в зоне СВО ситуация с обеспечением даже обычными снарядами такова, что лично начальник Генштаба Герасимов решает, кому сколько дать. Основатель ЧВК «Вагнер» через СМИ и блогеров «выбивает» их, заявляя, что обеспеченность снарядами составляет 10% от необходимого числа.

А в целом, думаю, генерального наступления ВС Украины до осени ждать не стоит. Сейчас ситуация такова, что не Запад, а Украина диктует условия проведения наступательных операций. И пока она не получит всё, что ей нужно, Зеленский и Залужный рисковать людьми не станут. А цель у них очевидна – возврат Крыма. Для этого они попытаются «отжать» у Шойгу остатки Запорожья и разрушить Крымский мост. С новыми ракетами это, наверное, им будет «по зубам». Впрочем, не стану забегать вперёд. Время покажет.

ВЫБОРЫ В ТУРЦИИ МОГУТ МНОГОЕ ИЗМЕНИТЬ В МИРЕ

Другая актуальная тема – выборы 14 мая президента и парламента в Турции. Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган не смог одержать победу в первом туре. Он получил 49,51% голосов, а его главный соперник, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88%. Явка на выборах в Турции составила 88,92%, за границей – 52,69%.

От второго тура, который пройдёт 28 мая, во многом будет зависеть ситуация в России и зоне СВО. Для властей России избрание оппозиционера крайне нежелательно, поскольку единый кандидат от оппозиции пообещал, что стране предстоит разворот «на 180 градусов», за которым последует привнесение в Турцию «настоящей демократии». Кроме того, возобновятся переговоры о вступлении Турции в Европейский союз. Ранее, 6 мая, шестипартийный «Национальный альянс» пообещал, что в случае победы Кылычдароглу над Эрдоганом Турция поддержит вступление Швеции в НАТО.

Во втором туре многие ожидают победу оппозиционера. Эрдоган уже заявил, что готов покинуть пост президента в случае проигрыша в выборах. Европа и США открыто не демонстрируют своей позиции по кандидатам, однако все понимают, что прозападно настроенный Кылычдароглу для них предпочтительней. Российские политтехнологи предрекают Эрдогану судьбу Януковича, который вынужден был бежать из страны.

Действующий президент может проиграть выборы хотя бы потому, что его экономическая политика привела страну к дикой инфляции, которая с 2016 года выражалась двузначными показателями. Её темпы ускорились в 2021-м, когда Эрдоган на фоне валютного кризиса принял непопулярное решение о нескольких урезаниях процентных ставок. В итоге темпы инфляции доросли до 150-200% при повышении зарплат в среднем на 30%. В апреле цены на продукты поднялись на 54%. И это один из доводов в пользу того, чтобы не голосовать за Эрдогана и его «Партию справедливости и развития», так заявляют его противники.

Другая причина – упрёки в адрес Эрдогана в неэффективных действиях во время недавнего катастрофического землетрясения. Утверждается, что к многочисленным жертвам привела тотальная коррупция при строительстве, на которую закрывала глаза власть.

Третья причина – нерешённый курдский вопрос. Поддерживающая турецких курдов «Демократическая партия народов» и ее 62 депутата в парламенте обвиняют Эрдогана и его «Партию справедливости и развития» (ПСР) в препятствовании равному распределению помощи: в «любимчиках» оказываются районы с более высоким процентом сторонников ПСР. Прокурдские активисты припоминают и жёсткие действия силовиков Эрдогана в Турецком Курдистане. А в Турции курды составляют до 7% избирателей. И голосуют они очень консолидировано. К тому же турецкая молодёжь не склонна поддерживать действующего лидера, учитывая его исламистские взгляды.

С другой стороны, в активе Эрдогана – многолетний опыт управления (руководство правительством в 2003-2014 годах, и президентство с 2014-го и по настоящий момент), относительная стабильность общества при нём и реализованные экономические проекты, которые выгодны кошельку избирателей. Здесь и запуск газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», и строительство АЭС «Аккую». К тому же Эрдоган сегодня фактически исполняет роль связного между Западом и Россией, на чём Анкара прилично зарабатывает.

На стороне Эрдогана и административный ресурс. Если избирательные комиссии Турции начнут «рисовать» итоги по примеру российских коллег, возможен любой результат. Впрочем, пока Турция славилась тем, что там было не принято мухлевать с избирательными бюллетенями... Впрочем, даже в случае победы Кылычдароглу едва ли Турция сможет быстро отказаться от российских туристов, газа, зерна, атома и роли посредника между Россией и Западом.

А тем временем в России ситуация усложняется тем, что дефицит бюджета растёт, как на дрожжах: по сведениям из Минфина РФ Федеральный бюджет РФ в январе-апреле был исполнен с дефицитом 3,4 трлн. рублей. Хотя этот результат опережает прогноз на весь год – в законе о бюджете предусмотрен дефицит в размере 2,93 трлн. рублей. Следует иметь в виду, что за первые четыре месяца 2023 года доходы федерального бюджета снизились на 22% по сравнению с тем же периодом 2022 года и составили 7,7 трлн. рублей, а расходы бюджета выросли на 26% – до 11,2 трлн. рублей. Нефтегазовые доходы снизились на 52% в сравнении с прошлым годом и составили 2,28 трлн. рублей.

Нужно отметить, что на прямое финансирование новых территорий РФ в виде субвенций, из федерального бюджета потребуется не менее 410 млрд. рублей. Это кроме шефской помощи регионов РФ и затрат на ведение боевых действий в зоне СВО. Так что россиянам придётся потуже затягивать пояса в надежде, что всё рассосётся как-нибудь.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.