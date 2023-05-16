Свежий анекдот
– А как надо правильно говорить – «жест доброй воли» или «непростоe решение»?
– Теперь это называется «занять новый рубеж с учётом его выгодных условий».
Постойте, но у вас же уже есть статья, позволяющая посадить человека ни за что – статья о «фейках».
– Теперь это называется «занять новый рубеж с учётом его выгодных условий».
* * *Заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов предлагает сажать людей за «русофобию».
Постойте, но у вас же уже есть статья, позволяющая посадить человека ни за что – статья о «фейках».
(прочитано 83 раза)