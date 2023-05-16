    Свежий анекдот

– А как надо правильно говорить – «жест доброй воли» или «непростоe решение»?– Теперь это называется «занять новый рубеж с учётом его выгодных условий».

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Заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов предлагает сажать людей за «русофобию».Постойте, но у вас же уже есть статья, позволяющая посадить человека ни за что – статья о «фейках».