    Коротко

Тува получит менее 800 тыс. рублей на поддержку производителей зерна

Из федерального бюджета в 65 регионов страны будет направлено 10 млрд. рублей на финансовое обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. В частности, Республика Тыва получит на эти цели 796,1 тыс. рублей.

«Региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозпроизводителям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы», – говорится в сообщении Правительства РФ.

Для сравнения, Иркутская область получит 55,8 млн. рублей, Красноярский край – 219,3 млн. рублей, Алтайский край – 382,5 млн. рублей.

Как отметил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия республики Алдай-Мерген Ховалыг такая поддержка важна и своевременна.

Тува попытается продать галлий-рубидиевое месторождение

Баянкольское месторождение галлия, рубидия и нефелиновых руд в Тере-Хольском районе Тувы выставили на торги департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу, следует из данных электронной торговой площадки.

«Аукцион на право пользования участком недр «Баянкольское месторождение», расположенным на территории Тере-Хольского района Республики Тыва, для разведки и добычи полезных ископаемых (галлий, рубидий, нефелиновые руды) состоится 29 июня 2023 года», – сообщается в конкурсной документации.

Аукцион начинается с 643,3 млн. рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 8 июня. Срок лицензии составит 20 лет.

В ноябре в 2021 года это месторождение уже выставлялось на торги. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами тогда составил 8,057 млрд. рублей. Однако аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок на участие в нем.

Путин отменил бакалавриат и магистратуру в шести вузах

Пилотный проект по отказу от Болонской системы запустили в шести вузах России. Один из них сибирский – Томский государственный университет. С сентября в этих вузах вместо бакалавриата будет так называемое «базовое высшее образование» (от четырёх до шести лет). Вместо магистратуры и ординатуры – «специализированное высшее образование» (от года до трёх лет).

Болонскую систему, к которой Россия присоединилась в 2003 году, власти решили отменить после начала вторжения в Украину. В начале мая в Госдуму внесли законопроект о распределении студентов-бюджетников – если документ примут, три года после выпуска они должны будут работать по распределению, как в СССР. Возвращение к этой системе объяснили «острой потребностью с конца 2022 года в кадрах на предприятиях оборонно-промышленного комплекса».

Дефицит российского бюджета за четыре месяца 2023-го года составил 3,42 трлн. рублей – на 500 млрд. больше, чем план на весь год

Согласно последним данным Минфина, доходы федерального бюджета с января по апрель 2023 года снизились на 22% по сравнению с тем же периодом 2022 года – до 7,7 трлн. рублей. При этом расходы выросли на 26% – до 11,2 трлн.

Соответственно дефицит составил 3,4 трлн. рублей. При этом план дефицита на весь 2023 год составляет 2,9 трлн.

После начала СВО Минфин засекретил детальные данные об исполнении бюджета. Теперь ведомство публикует только общую сумму исполненных расходов, отказавшись от предоставления данных по конкретным направлениям.

Нефтегазовые доходы бюджета России упали на 52%

Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-апрель сократились на 52% в годовом соотношении, до 2,282 триллиона рублей. Об этом сообщает Минфин РФ.

В январе-марте падение нефтегазовых доходов оценивалось в 45% в годовом выражении – то есть доходы продолжают стремительно снижаться.

Как отмечает Минфин, это связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением экспорта газа, а также с повышенным уровнем нефтегазовых доходов в 2022 году.

Минэкономики ранее прогнозировало, что нефтегазовый экспорт в 2023 году сократится на 6,7% в реальном выражении, а за последующие три года вырастет только в среднем на 2,9% за счет переориентации на рынок «дружественных стран».

Прибыль госкомпаний в России сократилась вдвое

Прибыль компаний с государственным участием составила 2,13 трлн. рублей в 2022 году. Это более чем вдвое меньше, чем в 2021-м, следует из данных Росстата, на которые обратило внимание РБК.

В исследовании учитывались компании, в которых РФ владеет более чем 25% акций или обладает специальным правом на участие в управлении. На конец 2022 года насчитывалось 507 акционерных обществ в федеральной собственности (в 2021-м – 646).

Кроме того, федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУПы) третий год подряд демонстрируют убыток. В 2022 году он составил 34,4 млрд. рублей.

Импортная электроника в России может подорожать на 10-12%

Это связано с решением правительства Казахстана ужесточить таможенный контроль. Таким образом республика хочет пресечь попытки обхода антироссийских санкций, пишет «Коммерсант».

Из-за ужесточения контроля поставок электроники в Россию дистрибуторы начали менять страны ввоза на Китай, Киргизию и ОАЭ, что увеличивает стоимость конечной продукции до 12%, подсчитали в логистических компаниях. Через Казахстан также поставляли бытовую технику и из Узбекистана: эти две страны были крупнейшими импортерами электроники от Samsung, LG, Bosch, Electrolux и других производителей. Дистрибуторы заявляют, что закупать подобную технику в новых ценовых условиях становится нерентабельно.

Так, из-за удорожания закупочной цены на импортную бытовую технику компания Holodilnik.ru уже снизила закупки холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники от LG, Samsung, Bosch, Electrolux и других брендов до минимума.