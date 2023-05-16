Кому в Туве воровать хорошо?

Кто следит за текущими событиями в республике, замечает, что идёт третий год, как республику возглавил Владислав Ховалыг. Ещё немного, и его срок пребывания во власти приблизится к экватору. Можно по-разному оценивать результаты его правления. Но очевидно, что подводить какие-никакие итоги его деятельности уже можно, поскольку вектор принятия основных решений им задан. И этот вектор направлен, судя по всему, не на рост благосостояния большинства населения, не на развитие экономики региона, а на личное обогащение губернатора и его ближайшего окружения.

Главным способом реализации этой задачи стал «Богусовтаптар», с помощью которого казённые земли сначала попадают в цепкие руки криминального предпринимателя Сергея Богусова, а затем конвертируются в звонкую монету, оседающую в его карманах. Как эти денежные средства затем перекочёвывают в карманы Ховалыга и других участников земельных афер – тема отдельного исследования.

Кто-то может даже предположить, что никакой криминальной связи между губернатором и прожжённым аферистом нет и быть не может, но, думается, все эти заявления, как говорится, «в пользу бедных». Ховалыг, конечно, очень слаб как руководитель, гораздо слабее своего предшественника Кара-оола. Но он не идиот, чтобы бескорыстно рисковать должностью, а может быть и свободой, ради финансового благополучия человека с криминальным прошлым и ещё более криминальным будущим, чтобы лоббировать его коммерческие интересы в ущерб интересам населения.

ПОСТАВЛЕН, ЧТОБЫ ОБОГАЩАТЬСЯ?

В окружении главы Ховалыга рассказывают, что открытое воровство тувинской земли санкционировано с самого верху, потому Ховалыгу за «Богусовтаптар» «ничего не будет». И приводят пример, как сухим из воды вышел Шолбан Кара-оол, за которым числятся действия более крутые. Однако ушёл губернатор в Госдуму под крыло «Единой России» – и дело с концами. Но с такими доводами трудно согласиться.

Во-первых, у Кара-оола был Шойгу – человек из ближайшего окружения президента Путина. У Ховалыга такого защитника нет, и в обозримом будущем не предвидится. Более того, у Шойгу сегодня большое желание «утопить» Ховалыга, заменив его своим человеком. И он бы это, скорее всего, уже сделал, учитывая слабые итоги правления нынешнего губернатора. Но ход СВО проявил качества министра обороны, склонного больше к организации парадов и танковых биатлонов, чем реальных боевых операций. 9-месячная осада Бахмута и противостояние Шойгу с Пригожиным «высветили» реальное состояние российской армии и роль в этом министра Шойгу. Так что ему пока точно не до Ховалыга. Но рейтинг Шойгу в глазах президента Путина сегодня таков, что он, в конце концов, может согласиться с решением о ссылке его на родину в Туву в качестве очередного губернатора. Тогда для Ховалыга могут наступить реально чёрные дни.

Во-вторых, следует иметь в виду, что Кара-оол редко подписывал сомнительные документы сам. Как правило, он заставлял это делать своих заместителей. А Ховалыг настолько погряз в коррупции и так уверен в бездействии прокурора Дябкина, что большую часть документов, которые при определённых обстоятельствах могут лечь в основу обвинения в коррупции, подписывает самолично.

В-третьих, нужно объективно признать, что при Ховалыге экономика республики ещё круче «пикирует» в беспросветную темень. И при этом продолжается падение уровня жизни простых людей, хотя ещё два года назад казалось, что нищета в Туве достигла дна. Больше ей падать некуда. Но, похоже, Ховалыг сумел сделать невозможное: самый бедный народ в России при очевидном попустительстве прокурора Дябкина становится ещё беднее.

КРАЖА МИЛЛИОНОВ – ПРЕСТУПЛЕНИЕ. А МИЛЛИАРДОВ – ПОДВИГ?

А времена меняются. Ход СВО заставляет неповоротливую коррумпированную правоохранительную систему России разворачиваться в сторону борьбы с казнокрадством. В Туве об этом пока ничего не слышно, а вот в Красноярске подвижки заметны. К примеру, 5 мая вынесен приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении бывшего главы посёлка Берёзовка Сергея Суслова. Он получил пять лет колонии по статье «Превышение должностных полномочий» (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ) за махинации с землёй, которые повлекли причинение ущерба на 2,6 млн. рублей. Следствие установило, что Суслов, являясь главой муниципального образования, незаконно заключил договоры купли-продажи двух земельных участков. Обладателем стал гражданин, который заплатил за землю намного меньше, чем объекты стоили на самом деле. И приобретал он их с целью спекуляции землёй без стремления их фактического освоения. В дальнейшем новый владелец продал и подарил земельные участки третьим лицам.

Эти сделки и судебный вердикт Берёзовского районного суда – капля в море тувинского «Богусовтаптара», с помощью которого Ховалыг и Богусов на переоформлении земель в Туве сколачивают себе состояния. Только счёт в нашем случае идёт не на миллионы, а уже на миллиарды. Размах мошенничества достиг таких размеров, что теперь «Богусовтаптар» считается не обычным уголовным явлением, а «масштабным инвестиционным проектом», под который Ховалыг с молчаливого благословления прокурора Дябкина передает Богусову без какой-либо оплаты десятки и сотни гектаров самых лучших, пригодных для индивидуального жилищного строительства земель.

ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ, НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, ТО МОЖНО

Самый простой пример – это очевидно незаконное выделение ООО «Бастион» 18 мая 2022 года без проведения торгов сразу пяти земельных участков общей площадью 299 497 кв. м. из не разграниченных земель г.Кызыла в районе пересечения улиц Интернациональной и Магистральной для реализации «масштабного инвестиционного проекта». При этом следует отметить, что ранее один из этих пяти земельных участков принадлежал на праве собственности одной частной компании. Но прокуратура Тувы три (!) года судилась, чтобы отобрать этот земельный участок под предлогом того, что он находится в приаэродромной территории, на которой любое строительство запрещено из соображения безопасности полётов. В конце концов прокуратура «вымутила» изъятие этого земельного участка с заменой на другой.

С виду решение арбитражного суда законно и обоснованно – нельзя же использовать под строительство жилья территорию, куда в любой момент может свалиться самолёт с министром обороны страны или даже самим президентом! Тут уже с прокурором и судом не поспоришь. К тому же прокуратура заручилась заключением Федеральной службы аэронавигации. Она дала экспертное заключение, что никакое строительство в указанное зоне невозможно из соображения безопасности. Но проходит всего год после этого судебного решения, и глава Ховалыг подписывает Распоряжение «О представлении земельного участка без проведения торгов» №247-РГ ООО «Бастион».

Сразу возникает вопрос: почему выделяется земля, на которой строить запрещено? Почему она предоставляется «без проведения торгов»? И почему именно «Бастиону»? Думается, что даже самый недалёкий прокурор, коим, конечно, прокурор Тувы Дябкин не является, сразу должен увидеть эти «странности», которые я описал выше. Он должен немедленно назначить соответствующую проверку на предмет законности. Но прокурор почему-то ничего не видит и не слышит. Хотя в принципе проверки были. Именно он насмелился подписать и даже направить главе республики Предостережение по поводу нарушения им требований антимонопольного законодательства при выделении земельных участков под т.н. «масштабные инвестиционные проекты». Но об этой прокурорской «филькиной грамоте» и расскажу ниже, чтобы для всех было очевидно прокурорское двуличие в борьбе с коррупцией.

КРУЧУ, ВЕРЧУ, ОБМАНУТЬ ВСЕХ ХОЧУ!

И тут дело принимает новый поворот. ООО «Консалт-Плюс», чьи интересы были нарушены Распоряжением главы, обратилось в Арбитражный суд РТ к главе правительства и Министерству земельных и имущественных отношений РТ с иском о признании выше указанного Распоряжения главы №247-РГ незаконным и отмене его. Рассмотреть дело поручили судье А.Х. Чамзы-Ооржак. Представители главы и Минзема на протяжении нескольких месяцев «тянули резину», заявляя всё новые и новые ходатайства. Суд шёл им на встречу. Было очевидно, что все основания для признания действий главы правительства незаконными в материалах дела имелись. И финал разбирательства был очевиден. Но стороне стало известно, что по указанию главы правительства срочно готовятся новые документы под эти земельные участки.

А Богусов тем временем срочно начал вести работы на земельном участке. Видимо, глава Ховалыг заверил его, что он все проблемы уладит. Было очевидно, что для спасения незаконного решения власти собираются предпринять новые противозаконные действия. Поэтому стороной было заявлено ходатайство о наложении обеспечительных мер. Однако судья смалодушничала и в удовлетворении ходатайства отказала. Она сослалась на то, что никаких доказательств того, что ответчик будет предпринимать какие-либо действия по изменению кадастрового плана земельных участков не было предоставлено. Хотя в ходатайстве было прямо указано, что ООО «Бастион» зарегистрировало новое юрлицо с таким же названием, юридическим адресом, учредителем и директором, как и то юрлицо, которому Ховалыг сомнительным распоряжением выделил спорный земельный участок.

Следом Ховалыг пошёл на новое должностное действие, которое иначе как незаконным назвать нельзя. Реализуя свой замысел, он издал и представил в суд новое Распоряжение от 20 марта 2023 года «о признании утратившим силу Распоряжения от 18 мая 2022 года», которое, собственно, и оспаривалось. Судья Чамзы-Ооржак вздохнула с облегчением и прекратила производство по делу в связи с добровольным отказом главы от действия оспариваемого распоряжения.

Однако на этом дело не закончилось. Не успели высохнуть чернила под Распоряжением от 20 марта 2023 года, как всё тот же глава правительства Ховалыг подписывает новое Распоряжение от 27 марта 2023 года за №155-РГ. В соответствие с ним выделяет всё тому же «Бастиону» земельный участок с кадастровым номером 17:18:0105061:2308, который был образован путём объединения земельного участка с кадастровым номером 17:18:0105061:289 с другими земельными участками, которые входили в Распоряжение, отменённое главой. Таким образом путём формальной отмены Распоряжения №247-РГ Ховалыг подписывает новое Распоряжение №155-РГ о повторном выделении ООО «Бастион» (тому же Богусову) того же земельного участка, только с другим кадастровым номером.

Вот и попробуй разберись: кого обманул глава правительства Ховалыг – суд, участников процесса или тувинское общество, доверившее ему столь высокую должность, которую он в паре с проходимцем Богусовым использует, как «хлебную»?

ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ... КОРРУПЦИОНЕРОВ?

А теперь вернёмся к личности прокурора республики, имеющего непосредственное отношение к творящемуся в республике земельному беспределу. Неужели кто-то думает, что прокурор Дябкин «не в курсе» того, как глава республики, действуя по схеме карточного шулера, жонглирует своими Распоряжениями в интересах криминального афериста Богусова? Ну, скажите, если все эти документы, которые я привожу, стали доступны мне, неужели их не может получить прокурор Дябкин? Или он их имеет, но по договорённости с Ховалыгом «молчит в тряпочку», боясь грандиозного скандала?

Обращаю внимание: за два небольших земельных участка и ущерб государству в 2,5 млн. рублей маленький районный чиновник Суслов получил пять лет колонии по статье «Превышение должностных полномочий». А губернатор Ховалыг за вероятное жульничество с земельным участков в сотни гектар и предполагаемый ущерб республиканскому бюджету в несколько миллиардов рублей получает благословение прокурора. Благословение на практику приватизации земли в регионе с огромной очередью льготников, имеющих первоочередное право на получение земли под индивидуальное строительство. Разве это нормально?

На днях посмотрел репортаж из Совета Федерации РФ, где генпрокурор И. Краснов отчитывался перед сенаторами о борьбе с коррупцией. Он к ужасу сенаторов сообщил, что им за год выявлено 906 преступлений коррупционной направленности с ущербом в миллиард рублей. Сначала я подумал, что цифры большие. А потом сравнил их с тем, что мы имеет в Туве. Да у нас один «Богусовтаптар» раз в 20 перекроет показатели раскрываемости преступлений всей генпрокуратуры России за год. Да и особенно расследовать ничего не надо. Бери распоряжения Ховалыга, собирай показания – и в путь. И главного преступника долго искать не придётся – он в Белом Доме, у всех на виду.

В следующих публикациях я продолжу эту тему.

Кондрат Пчёлкин