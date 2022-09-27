Чья земля – того и деньги

Спецоперация – спецоперацией, мобилизация – мобилизацией, а республика продолжает жить своей жизнью. Неприятности сгущаются над главой республики, снижая его рейтинги. И действительно, а что может сделать один, даже весьма высокопоставленный чиновник, если всё вокруг идёт кувырком? А Москва ничем не помогает.

ОДНОЙ СПЕЦОПЕРАЦИЕЙ УБЬЁМ ДВУХ ЗАЙЦЕВ!

Мы много и часто критиковали бывшего губернатора Кара-оола за неспособность решать проблемы Тувы: безработицу, бедность, отсутствие перспектив. Путин его уволил. И что изменилось? Появились новые рабочие места, увеличились зарплаты, снизились бедность, преступность и уровень заболеваемости туберкулёзом и сифилисом? Положа руку на сердце, признаем: хоть и с двенадцатого раза, но Кара-оолу удалось пробить в Москве ИПСЭР. И республика получила на борьбу с бедностью из федерального бюджета 5 млрд. рублей. Не стану рассказывать, как друзья правительства Доржу, Иргит, Тунёв и Богусов на глазах у прокурора Дябкина рассовывают эти деньги по карманам. Но всё же Кара-оолу, хотя и с помощью Шойгу, удалось в Москве этот вопрос «пробить». А сколько за полтора года «пробил» Ховалыг? «Ноль» без палочки? Даже на ремонт и строительство школ не удалось ничего выпросить.

Правда, с безработицей и с доходами населения всё может наладиться. Судите сами. Если из Тувы частично мобилизуют до 20 тыс. молодых ребят, то почти на эту цифру уменьшится число безработных. А если учесть, что все мобилизованные вместо крохотного пособия по безработице будут получать по 200 с лишним тысяч рублей в месяц, то общий месячный доход населения по республике увеличится (200 000 х 20 000 = 4 000 000 000) на 4 млрд. рублей! А в год, если спецоперация затянется, эта сумма может вырасти в 12 раз, то есть до 48 млрд. рублей. Вот вам и решение сразу двух проблем! И это без какого-либо напряжения со стороны правительства Тувы. Правда, жалко близких тех, кто в этой спецоперации не выживет. А таких, скорее всего, будет немало.

Так чем же всё-таки занимается наше правительство в то время, когда армия и народ испытывают на себе тяготы спецоперации? Там же не сеют, не пашут, не строят и не точат болты и гайки. Чем же они там занимаются? Они в основном занимаются выстраиванием властной вертикали власти и делят между собой тувинскую землю.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

Начнем с первого: поговорим о том, кого правительство намерено протащить в мэры столицы. Сегодняшний мэр главу республики не устраивает. Но не подходит Сагаан-оол не по деловым качествам, а по политическим. Главе не очень нравятся шансы столичного мэра на губернаторство. Расчёт тут простой: все мэры столиц регионов по определению являются потенциальными претендентами на кресло губернатора. Просто по занимаемой должности. Кстати, Владислав Ховалыг – тоже из столичных мэров. И далеко не самый удачный из них. Фактически Кара-оол «выдавил» Ховалыга из мэрского кресла из-за того, что тот, по его мнению, слабо справлялся со своими обязанностями, поэтому город постепенно превращался в деревенское захолустье со всеми вытекающими.

В Туве имеется и другое основание предполагать за Сагаан-оолом самый серьёзный смертный грех помимо его амбиции на кресло главного чиновника республики – это благоволительное отношение к нему нашего замечательного земляка Шойгу. Это смотрится весьма подозрительно на фоне откровенно негативного отношения к Ховалыгу. И тут дело не столько в компетентности нынешнего главы, сколько его назначении на высокую должность без учёта мнения Шойгу. Поэтому уже совсем не важно, толковый он или нет, работящий или лентяй, законопослушный или конченый вор. Главное – не свой, ненадёжный. И точка.

Хотя нужно признать, что, анализируя карьерный путь В.Ховалыга за последние лет 30, трудно найти в его трудовой биографии светлые пятна. Ни на оздоровлении предприятий, попавших под банкротство, потому что ни одно из них Ховалыгу «оздоровить» не удалось. Ни на ниве министерства земельных и имущественных отношений, где в его бытность порядка не прибавилось. Ни в мэрском кресле, где он совсем не правил, а только исполнял поручения брата главы Юрия. Ни затем в Энергосбыте, который продолжал накапливать долги. Ховалыгу нигде не удавалось зарекомендовать себя толковым, эффективным, честным менеджером, способным сколотить работоспособную команду для получения заметного результата. В этом плане он и сейчас демонстрирует тот же подход к порученному ему делу.

ТРУДНЫЙ ВЫБОР: ГДЕ НАЙТИ НИКЧЕМНОГО, НО ТОЛКОВОГО МЭРА?

Но вернёмся к гонке за кресло мэра. Выше я уже описал, почему действующий мэр, по мнению главы, им не рассматривается в качестве возможного претендента. Говоря чиновным языком, он чересчур перспективный для скорого прыжка в кресло главы. По той же причине на эту должность не подходит и другой претендент – Шолбан Хопуя, который уже сейчас присматривается к венцу губернатора. К тому же и он тоже является одним из вероятных фаворитов Шойгу, поскольку приставлен к его имуществу в качестве завхоза и исполняет обязанности егеря при посещении Шойгу тувинских заимок. Правда, по имеющейся информации, Хопуя совсем не рвётся в кресло мэра, считая её недостойной для себя. Мести улицы, охранять покой горожан, платить зарплаты бюджетникам и выслушивать претензии вышестоящего главы – не его уровень. Он полагает, что способен на большее. К примеру, на губернаторство.

По аналогичной причине малы шансы и у Аяса Лопсана, которого Шойгу даже приставил пасти его деньги при строительстве буддийского храма в Кызыле. К тому же у него изрядно подмоченная репутация историей с убийством сына министра РТ и доведением до банкротства Агентства по ипотечному кредитованию. Всем же понятно, что если он сумел разорить такую контору, то уж Кызыл он точно пустит по миру.

Также следует иметь в виду, что Ховалыг – опытный аппаратчик. И подбирая кандидатуру в кресло мэра столицы, он исходит из того, что тот не должен иметь никаких неформальных отношений с Шойгу, иначе это будет настоящий троянский конь, нацеленный на Ховалыга и его положение в тувинском обществе. Поэтому, кроме прочего, для него опасны и Тунёв с Крапивиным, хотя у них по определению отсутствуют амбиции на губернаторство.

Конечно, на мэрство можно было бы определить кого-то из руководства предприятиями жизнеобеспечения столицы. Любой из них наверняка хорошо знает городское хозяйство. Да и вряд ли такой претендент задумает посягнуть на вожделенное кресло. Ведь большая их часть – люди нетитульной нации и уже потому не могут иметь широкой электоральной поддержки. Но это если думать о том, как город содержать в порядке, облагораживать его, охранять покой горожан, строить школы и детсады, укреплять инженерную инфраструктуру, повышать авторитет муниципальной власти.

ЗЕМЛЯ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Судя по тому, чем сейчас занят нынешний глава республики, такие принципы в его деятельности не первенствуют. Сейчас у нас в ходу в основном принцип «Богусовтаптар» – превращение государственных земель в источник личного обогащения. К примеру, при Ооржаке земельные участки продавались населению на открытых аукционах, в которых принять участие мог любой. В среднем земельный участок продавался за 25-30 тыс. рублей. Как только Кара-оол пришёл к власти в республике, а Ховалыг – в Кызыле, аукционы прикрыли. И в республике воцарился «Богусовтаптар».

Результат известен – теперь у государства купить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) стало невозможно. Теперь все пригодные для ИЖС земельные массивы безвозмездно передаются разного рода «жучкам» типа Богусова или Крапивина, так что купить земельку под строительство или квартиру можно только у них. И совсем по другой цене. К примеру, по ул. Магистральной в районе пересечения с ул. Интернациональной «Богусовтаптар» за ширмой ООО «Бастион» под покровительством республиканской прокуратуры, где этим «контролем» занимается прокурор Яркина, нуждающимся в земельном участке под строительство частного дома, земля продаётся по цене 1,8 млн. рублей за 10 соток. Сравните 25-30 тысяч при Ооржаке и 1,8 млн. при Ховалыге, сразу поймёте, насколько новый глава «эффективен». В 72 раза!

Понятно, что не все 1,775 млн. рублей с 10 соток упадут в карман главы республики. Наверное, Богусов и Ховалыг поделят эти деньги «по-честному». Глава республики своим Распоряжением №247-РГ от 18 мая 2022 года «О предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов» отвёл ООО «Бастион» сразу пять земельных участков общей площадью 835 тыс. кв. метров. Если эту площадь поделить на 10 соток, выходит по минимуму почти 835 участков. Умножаем это количество на маржу в 1775 тыс. рублей за один участок, и получается солидный куш в 1,5 млрд. В распоряжении главы указано, что он передаёт эту землю без торгов «для реализации масштабного инвестиционного проекта». При этом Ховалыг, видимо, в целях ускорения «Богусовтаптар» принял контроль за исполнением этого сомнительного Распоряжения на себя, чтобы вся информация об этой вероятной афере стекалась к нему. Чтобы более никто не имел об этом никакой информации и не мог воспрепятствовать «Богусовтаптару». Вот такая, понимаете, забота о людях...

И это при том, что по поводу этих земельных участков у Минзема РТ уже имелись предложения от других юридических и физических лиц. Но когда на кону маржа в миллиарды, кто будет думать об общественном благе? Кому нужны эти толпы нуждающихся в жилье бедолаг?

Но само печальное в том, что по воровской схеме «Богусовтаптар» раздаётся земля не только Богусову, но и другим, поддерживающим приятельско-деловые отношения с главой республики В.Ховалыгом. К примеру, по такой же схеме «без проведения торгов» Ховалыг своим Распоряжением №266-РГ от 25 мая 2022 года передал земельный участок площадью 21 339 кв. метров по адресу Кызыл, ул. Полигонная, 2 крапивинскому ООО «Энергострой». Чуть ранее Распоряжением №249-РГ от 18 мая 2022 года тому же крапивинскому, но уже ООО «Новый город» отдает земельный участок по этому же адресу площадью 21 339 кв. метров, а Распоряжением №248-РГ от той же даты – земельный участок по тому же адресу, но площадью 24 343 кв. метра всё тому же крапивинскому ООО «Новый город». А 14 июня глава подписал такое же Распоряжение №309-РГ о передаче ООО «Специализированный застройщик «Олчей» других трёх находящихся в собственности г. Кызыла земельных участков общей площадью 35 271 кв. метр. Такому же «Специализированному застройщику «Спутник», который располагается у предпринимателя Роберта Доржу, глава республики от доброй души Распоряжением №382-РГ передал без торгов сразу девять земельных участков площадью 85 125 кв. метров.

И это – только малая часть того, что стало известно. О других подозрительных распоряжениях главы, вошедшего во вкус и увлеченно торгующего тувинской землёй, я расскажу позже. Можете себе представить, каким деньгами ворочают эти «Богусовтаптар» и в какую копейку они влетают рядовым жителям республики.

При этом сразу оговорюсь. Земля – это только малая часть источника повышения благосостояния нашего чиновничества. На самом деле они тащат «всё, что плохо лежит». Просто земельный вопрос для многих наших не очень богатых граждан – весьма больной вопрос. В следующих номерах я расскажу, как чиновники дурят простой народ.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин