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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 22, 20 сентября / Кызыл: Игра в подкидного... мэра
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№22, 20 сентября 2022 года.

Кызыл: Игра в подкидного... мэра

Кызыл: Игра в подкидного... мэра

Выборы в Кызыле завершились, так по существу и не начавшись. Серьёзно относиться к ним не стоит, хотя бы потому что прошли они в военное время и в отсутствие возможностей для агитации. ЕР, как и ожидалось, получила в горсовете подавляющее большинство. Республиканские власти, проводившие выборы, «проехались» по Ренату Ооржаку из «Справедливой России», не дав ему ни одного места в горсовете. Чем он так не угодил Ховалыгу – одному Богу известно. Даже ЛДПР одно место «нарисовали». Так что Арланмай попадает в горсовет, хотя на одномандатном избирательном округе, где баллотировалась, она заняла последнее пятое место, уступив безработному и техничке. Видимо, сработала её характеристика как мошенницы. Скорее всего, просто подбрасывать голоса ей персонально не стали, «подрисовав» голосование по партийному списку. Впрочем, за ЛДПР в Кызыле могли 5% избирателей и реально проголосовать. Всё же в 2019 году, когда партию на выборы вёл Андриан Ооржак, её поддержало до 47% избирателей. Так что 5% из 47% – это, прямо скажем, совсем не успех. В общем, после смерти В.Жириновского и сама партия как-то скукожилась, и люди стали терять к ней интерес.

Однако сохраняется интерес к вопросу, кто будет мэром столицы. Соревнование «под ковром» главы республики Ховалыга и действующего мэра Кызыла Сагаан-оола, у кого рейтинг будет повыше, продолжает интересовать кызылчан. На фоне снижения рейтинга главы из-за коррупционных скандалов, связанных с «Богусовтаптар», разграблением птицефабрики «Енисейская» и усиливающейся кадровой чехардой в правительстве фигура действующего мэра в городском сообществе становится всё более приемлемой. Правда, это слабо влияет на принятие решений в Кремле. А решать, скорее всего, будут именно там.

Ситуация состоит в том, что глава республики, от которого во многом зависит выбор кандидата следующего мэра, рассматривает решение этого вопроса под прицелом собственного будущего. И дело тут даже не в том, сможет ли он выдвинуться в главы республики на следующий срок. Судя по тому, как стремительно от него разбегается кабинет, ему и до конца этого срока удержаться будет совсем не просто. Пятый министр земельных и имущественных дел, третий министр топлива и энергетики, третий министр сельского хозяйства, седьмой пресс-секретарь, третий руководитель аппарата правительства и т.д. Такая правительственная чехарда за полгода-год указывает на то, что даже спустя полтора года у главы правительства нет своей команды и отсутствует какая-либо стратегия развития экономики республики, кроме раздербанивания земель, имущества и бюджетных средств Тувы. Складывается впечатление, что Ховалыг уже и не настраивается на долгую работу, а стремится срочно в союзе с такими криминальными прохиндеями, как Богусов, Чульдум, Доржу или Тунёв, поскорее набить карманы.

Но вернёмся к проблеме будущего мэра. Попробуем влезть в шкуру главы и проанализировать складывающуюся ситуацию изнутри. Каким, на взгляд Ховалыга, требованиям должен соответствовать претендент? Главное, чтобы он не составлял действующему главе политическую конкуренцию. Пусть он будет посредственный хозяйственник, аморальный или даже вороватый человек, но чтобы у него и мысли не возникло пялиться на вожделенное кресло главы республики. Желательно, чтобы у него не было влиятельного покровителя типа Шойгу. В этом плане Ховалыгу явно не подходит действующий мэр, поскольку за пять лет он уже набрался опыта, и за ним стоит наш замечательный, непотопляемый даже после военных неудач земляк.

Альтернативой Сагаан-оолу до некоторых пор являлись Богусов, Тунёв и Оруспай, каждый из которых соответствует критериям отбора, указанным выше. В запасе держали на всякий случай Крапивина. Велись переговоры с А.Ооржаком. Но после того, как об этом узнала блогосфера, поднялся такой шум, что от этих кандидатов Ховалыгу пришлось отказаться.

Во время последнего вояжа в Москву главе была предложена новая как бы компромиссная кандидатура – бывший зампред правительства Кара-оола Шолбан Хопуя, который в настоящее время замещает должность личного егеря и одновременно завхоза по Туве министра Шойгу. В его обязанности входит поддержание порядка на многочисленных заимках нашего замечательного земляка, куда в любой момент может прибыть на отдых президент страны в сопровождении федерального министра. Но, думается, вряд ли Ховалыг согласится на кандидатуру Хопуи, поскольку кроме тяги поохотиться и порыбачить их ничто не объединяет. Глава малоопытен и несведущ в том, что касается экономики республики и социальной сферы. Однако он уже набрался достаточного опыта аппаратных игр, чтобы осознавать опасность, исходящую от такого решения. Не следует сбрасывать со счетов ум и изворотливость Хопуи, который успел поработать на многих должностях. Он обладает достаточным чутьём, чтобы вести не бросающуюся в глаза аппаратную борьбу за влияние. Он цепок и последователен в реализации планов. И если будет на то воля Шойгу, они совместными усилиями смогут достаточно быстро так расшатать трон под главой республики, что он сам сочтёт приемлемым для себя добровольно оставить должность типа «по состоянию здоровья» и удовлетвориться другим, менее ответственным делом.

Впрочем, у тандема Тунёв-Грицюк, говорят, есть другая подходящая кандидатура на кресло мэра – красноярская. Правда, ходят разговоры, что в ФСБ подобный «кадровый прорыв» не одобряют. И уже предложили Ховалыгу, учитывая его нездоровый интерес к гастарбайтерам из края, в качестве альтернативы самому переехать работать в Красноярск.

В общем, пока контуры городской власти в тумане. А перспективы для самого Ховалыга не самые блестящие, он увлечён решением земельных вопросов, в пожарном порядке отписывая своим соратникам-бизнесменам лакомые земельные участки под «Богусовтаптар», тем самым выстраивая фундамент личной финансовой независимости в случае внезапной отставки.

Но об этом я более конкретно с фактическими выкладками расскажу в следующем номере.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин

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risk-inform.ru/article_10248.html

Остальные материалы номера 22:
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Дмитрий Анатольевич не политический труп. Напротив – он политический зародыш!

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