    Перекрёсток мнений

Аноним, 14-09-2022 #2[ru]

«ничего мы не потеряли и ничего не потеряем» – а десятки тысяч убитых и раненых – это НИЧЕГО? Бабы еще нарожают? Про убитую экономику промолчу.

Аноним, 14-09-2022 #3[ru]

Опять Кремль проигрывает в «борьбе за умы». Президент Зеленский мобильно приехал в Изюм, пообщался там с военными, принял участие в поднятии флага. И ведь не побоялся. Не трус, как видно. Не то, что некоторые. У которых на западном фронте проблемы, а они вместо того, чтобы туда ехать, помчались на восток «учения» проводить». Вопрос всё тот же. Что же «наш»-то, главный кремлёвский мужчина не едет в Херсон, Мариуполь, Мелитополь, Бердянск? Отчего не встречается там с воинами спецоперации? Не садится к костру пообедать с ними кашей и тушенкой? Не поет с ними песню «С чего начинается Родина»? Не распивает «фронтовые 100 грамм»?

Аноним, 14-09-2022 #1[ru]

Айланму Кызыл-ооловну будет согревать мысль, что немцы тоже замерзнут – главное, чтобы телевизор работал!

Аноним, 14-09-2022 #3[ru]

«Европа – не единственный потребитель газа. Есть развивающиеся регионы, где российский газ может быть востребован» – сказал Песков. Речь, конечно же, идет не про регионы России...

Аноним, 15-09-2022 #4[ru]

По телевизору заявили, что «без российского газа Европа может вернуться в средневековье». Удивительно, но России удалось туда вернуться даже вместе со своим газом.

Аноним, 14-09-2022 #2[ru]

Мне кажется, что урок последних дней и стремительно развивающегося наступления украинских войск состоит вовсе не в том, что они выстроили стратегически продуманную операцию «многоходовку» (хотя и это, безусловно, так). Но главный урок этих событий носит системный характер. Они свидетельствуют, что у Кремля в принципе недостаточно качественных войск, чтобы удерживать контроль над такой значительной оккупированной территорией, когда украинская армия сохраняет боеспособность и волю к наступлению. Надежно защищая выбранные зоны, Кремль вынужден будет оголять другие. И это будет открывать для украинской армии новые возможности для нанесения ударов и совершения прорывов, которые будут вновь и вновь иметь и военный, и имиджевый эффект...

Аноним, 14-09-2022 #4[ru]

С изумлением посмотрел за происходящим с путинским войском и реакцией в виде салюта в Москве. Не хотелось бы верить в начавшееся предательство окружения – вероятнее всего, они просто идиоты...

Аноним, 14-09-2022 #7[ru]

До начала войны мир не знал, что из себя представляет украинская армия. И что произойдет, если начать поставлять ей активно современное оружие. Наступление последних дней показало, что ВСУ может масштабно наступать и эффективно использует поставляемое ей эффективное оружие. Говоря бизнес-языком, Украина провела успешную презентацию своего стартапа – то есть показала модель, по которой она сможет успешно победить российские войска, если Запад увеличит инвестиции. И я уверен: этот опыт будет серьезным аргументом для расширения поставок. И хорошим плацдармом для мирных переговоров.

Аноним, 15-09-2022 #9[ru]

[Странные] клоуны! ОДКБ пока не обсуждает оказание военной помощи Армении, заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. В организации заявили, что «рассчитывают на мирное урегулирование конфликта».

Аноним, 16-09-2022 #15[ru]

Брокерт продолжает раскатывать по разного рода форумам и фестивалям за счёт государства. Толку от этих поездок – «ноль». Пустой бесполезный чиновник, вредитель и тормоз развития сектора строительства, жуткий интриган. Вопрос: для какой цели все-таки держат этого бесполезного кадра?

Аноним, 16-09-2022 #16[ru]

Путин обменял Армению... на что?

Аноним, 17-09-2022 #18[ru]

Тема голого Брокерта так до конца и не раскрыта. Как чиновнику такого высокого уровня разрешается заниматься подобного рода вещами? Ну и до каких пор он будет хвастаться женщинам с пониженной социальной ответственностью, что все строители ему должны...

Аноним, 17-09-2022 #22[ru]

Под Изюмом началась эксгумация тел погибших под пытками детей, женщин и стариков. Отбрехиваться на этот раз будет сложно: Изюм всецело, безраздельно находился под оккупацией. Все трупы – ее рук дело.

Аноним, 14-09-2022 #1[ru]

«Признаков необходимости проведения военной мобилизации в России на фоне ситуации на Украине, как и введения военного положения в стране – нет» – заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. «Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем», – заявил Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. Друг за другом появилось два противоположных заявления. Безусловно, это никакая не случайность. Очевидно, изучают реакцию тех, кому собираются выдавать оружие. Поглядел в паре чатов комментарии народа. Для меня ничего удивительного. Скажу так – я бы оружие выдавать не рискнул.

Аноним, 14-09-2022 #2[ru]

«Цена горячего питания для начальных классов составляет 85 рублей в день на одного ученика» – у меня кот за день на большую сумму питается. Причем не скажу, что покупаю ему какой-то дорогой корм – обычный. Какими же такими помоями кормят наши чиновники детей, раз сумма меньше, чем на кота?

Аноним, 14-09-2022 #4[ru]

Карла вместе со Старшим создавали Кадетский корпус как элитное учебное заведение. Сколько в него было вложено бабла, сил и пиара – столько не вкладывали во все остальные учебные заведения вместе взятые. Ну, вот и результат. Если всё грязное белье кадетки начать вытаскивать, то Тува захлебнется от дерьма. Был такой царь Мидас, превращающий всё, к чему прикасается в золото. У нас Мидасы всё, к чему прикасаются, превращают в говно.

Аноним, 18-09-2022 #5[ru]

Этого Мидаса на днях медалью наградили в самолёте. Правда, не понятно за какие заслуги.

Аноним, 18-09-2022 #6[ru]

Может за то, что лихо кривляется и пинает по ёлкам этот богомол.

Аноним, 14-09-2022 #2[ru]

Судя по тому, как часто и много чиновники говорят про уголь, на Туву надвигается Жопа с большой буквы Ж. Прямо как в ролике Харламова: https://www.youtube.com/watch?v=0HjuvgORxiE

Аноним, 14-09-2022 #4[ru]

А как же Богусов Сергей Викторович? Он же всем говорил, что станет Мэром, про него то почему забыли?

Аноним, 14-09-2022 #6[ru]

В Туве даже в лучшие времена нормальных выборов уже лет 20 не бывало, а сегодня в условиях Z-операции любая инициатива снизу задавлена до уровня плинтуса. Так что речь идет о междусобойчике и договорняке в администрации. Наблюдать этот серпентарий интересно только каким-нибудь зоологам. Но проблема, что эти пауки и гадюки сидят не в клетке, а на свободном выпасе... И кормиться будут нами, простыми жителями...

Аноним, 15-09-2022 #9[ru]

Жадного Аяса рекламируют как будущего спикера респарламента или даже новым Главой, забавно...

Аноним, 16-09-2022 #11[ru]

В этот раз горсовет собрали вообще полный трэш. Не горсовет, а врачебный совет, да ещё есть пара клоунов из КПРФ и тамада-каратист с борцами. В общем, как в поговорке: чем дальше в лес, тем больше дров...

Шолбан, 16-09-2022 #12[com]

В горсовете нет ни одного руководителя-хозяйственника. Вы кого смешите с таким составом? В ВХ хоть руководители есть типа Уюсова и т.д., а городской – ясли-сад. Ну, ЕР, вы даёте.

Аноним, 17-09-2022 #14[ru]

Интересно кого теперь Мэром воткнут этим детсадовцам?

Аноним, 17-09-2022 #16[ru]

Скорее всего, всем этим детским садом будет заведовать Аяс Лопсан, опыт у него большой, думаю, что и с этими яслями разрулит.

Аноним, 17-09-2022 #17[ru]

Жадного Аяса Главой Республики точно не поставят, во-первых, из-за родства с Бичелдеем. А он, как известно, сепаратист и уголовник. Во-вторых, он умом совсем не блещет. А в-третьих, он непомерно жаден.

Аноним, 17-09-2022 #18[com]

Посмотрел список городских депутатов. Да это дворники для субботников! Их дальше пускать нельзя. Похоже, и мэр будет такой же.

Аноним, 14-09-2022 #1[ru]

Тысячи заключенных завербованы сейчас на войну с Украиной. Тысячи – это от 7 до 10 тысяч (по моим подсчётам). Помимо того, что это аморально и очень опасно, это еще и означает, что понятия «Преступление» в России больше нет. О судебную систему вытерли ноги. А уж как она верно служила, как подмахивала. А всё равно вытерли и выкинули. Приговоров-то никто не отменял. О прокуратуру вытерли. Следаками и ментами подтёрлись – они же их ловили, расследовали что-то. Доказывали. А фсиновцоев вообще за людей не посчитали, их из кабинетов выгоняют, когда вагнеровцы прилетают вербовать. Этих тоже никто не спрашивает, как они за контингент отвечать будут. А ведь придётся. Даже, может, и при этой власти, если ветер переменится. Кто-то же должен быть крайним. Про потерпевших я вообще молчу. Вот искалечили человека, или убили, а его убийце дают орден. На крайняк – медаль.

Аноним, 15-09-2022 #3[ru]

Как оказалось, зэки в России – золотой фонд нации. Первым это понял Пригожин и уже без стеснений использует их для своей наваристой похлёбки. Увидев это выгодное дельце, тут же подсуетился и вечно голодный вице-премьер РФ Хуснуллин. Решил на стройки в России привлекать осужденных по нетяжелым экономическим статьям. Видать, с корейцами не всё так гладко. В общем, раздербанили зэков по-братски. А пустующие места в колониях, очевидно, займут всякие дескридиторовцы и нетвойнушники. Не оставлять же фсиновцев без работы.

Аноним, 15-09-2022 #4[ru]

Широко распространяющееся видео, где человек, как пишут, «похожий на Пригожина», предлагает заключенным в колонии службу в ЧВК «Вагнер», обещая после полугода участия в боевых действиях свободу и снятие судимости, немедленно вызывает вопрос по существу: а где вообще в российском законодательстве ЭТО предусмотрено?

Аноним, 15-09-2022 #5[ru]

А теперь серьёзно о вербовке зэков в ЧВК... Что это за люди, которые сидят с такими сроками, всем понятно. Спиной к ним лучше не поворачиваться. А этих людей собираются вооружить не заточками, а автоматами и гранатомётами. За дезертирство с поля боя им обещают расстрел. Но вопрос в том, что неизвестно, кто кого ещё расстреляет... Предположим в Украине будет до 6 тысяч вагнеровцев. Если они наберут хотя бы несколько тысяч зэков, соотношение будет 1/3 или даже 1/2. Как думаете, о чём при такой концентрации будут думать эти борзые и вооружённые до зубов головорезы? Идти на штурм окопов под огнём вражеской артиллерии или порешить начальство и заняться привычным и более безопасным ремеслом?

Аноним, 14-09-2022 #1[ru]

Деньги ИПСЭР освоены или, как говорит Иргит, «раскассированы»! У Тунева новенький Мерседес, у Иргита новенький БМВ.