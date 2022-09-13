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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 21, 13 сентября / Перекрёсток мнений
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№21, 13 сентября 2022 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 07-09-2022 #1[ru]

...Каким образом СВО помогла укреплению нашей страны изнутри и укреплению её позиций в мире???

Аноним, 07-09-2022 #4[ru]

В Швейцарии нет ни ракет, ни нефти, ни газа, ни выхода в Чёрное море, ни Крыма, ни Курил, ни скреп, ни особого пути, зато есть пенсии в 350 000 руб. в месяц. Удивительно!

Аноним, 08-09-2022 #8[ru]

«У нас страна развивается активно» – ну да. Только в какую сторону? В сторону привлечения к уголовной ответственности за критику власти или слова «вторжение»?

Аноним, 08-09-2022 #10[ru]

Интересно, какую страну имел в виду Путин, когда такое говорил? Неужели Россию? Что-то я её не узнаю...

Свежий анекдот

Аноним, 07-09-2022 #1[ru]

Обеспечение школьными принадлежностями детей – это огромная коррупционная кормушка, из которой кормятся только особо приближенные. У нас вроде бы как в Конституции написано, что образование – БЕСПЛАТНОЕ! Но почему-то уже дошло до того, что каждый год нужно покупать новые учебники. Спрашивается – куда деваются старые? Зачем вообще нужны бумажные учебники, если давно изобретены планшеты, куда можно закачать хоть тыщу учебников за весь школьный курс? Книжно-учебная мафия не хочет терять кусок пирога?

Аноним, 08-09-2022 #2[ru]

Тогда всё было своё. А теперь даже гвозди делать разучились.

Выбираем будущее?

Аноним, 07-09-2022 #2[ru]

Где-то в соцсетях писали, что на чёрном джипе ездит какой-то Айдын и собирает откаты от подрядчиков по капремонту школ. Не тот ли Айдын Хуурак – личный адъютант-телохранитель Ховалыга?

Аноним, 07-09-2022 #4[ru]

У КШВ вымогательством супер Аяс занимался

Аноним, 07-09-2022 #7[ru]

Ну, если верить всему написанному, то мэром Кызыла однозначно будет Богусов! Такой человечище, талант! Главное – большой друг Главы Тувы! Идеальный кандидат. Готовьтесь, кызылчане, «Богусовтаптар» – это новое название столицы Тувы.

Аноним, 07-09-2022 #8[ru]

...На фоне СВО в Донбассе эти твари совершают преступления, растаскивают государственный бюджет, лгут, жрут и пьют за счёт народа. Суки, да когда же это кончится? Вот она пресловутая пятая колонна. Взяточник Дандар в избиркоме! Да какие нах выборы, очнитесь, люди! Потом скажут, что Вы их «выбрали»...

Аноним, 08-09-2022 #10[ru]

Брокерт хвастается своим девочкам, что все строители ему должны и что без его ведома ни одна организация ничего делать не может, интересно, что это он имеет ввиду?

Аноним, 08-09-2022 #11[ru]

Замечательные «КАНДИДАТЫ»! Все из народа. И требованиям «избиркомов» отвечают. На всех имеется компромат. Хавай, электорат, полной чашей, хавай.

Аноним, 08-09-2022 #15[ru]

Ничего Семёныч отделал этих «кандидатов». Только почему-то пидера Крапивина не помянул. Тоже негодяй ещё тот.

Аноним, 08-09-2022 #16[ru]

Я бы на месте Богусова либо застрелился из Вальтера, который у него хранится с времён лихих девяностых, либо разобрался с Конвизом. Правда, если всё это – чухня. Но если нет, то надо башкой думать...

Аноним, 08-09-2022 #17[ru]

Интересно, а сам Ховалыг знал всю подноготную, когда связался с Богусовым? А если знал, то сам-то он – кто? «Богусовтаптар»?

Аноним, 08-09-2022 #18[ru]

Богусов на халяву строит Ховалыгу заимку по Малому Енисею рядом с Кара-оолами. Вот тут-то корни их «дружбы» и кроются.

Аноним, 08-09-2022 #19[ru]

Богусов – «кошелёк» Ховалыга. В этом и всё дело.

Аноним, 09-09-2022 #21[ru]

Ховалыг засветился на местном ТВ в белой каске при строительстве буддийского храма. А в челядях у него Лопсан в позе «чего изволите». Дешёвый пиар для шойги.

Аноним, 09-09-2022 #22[ru]

Если Богусов будет Мэром, то Якушев будет замом по экономике

Аноним, 09-09-2022 #23[ru]

Жалко город, одни прохиндеи в кандидатах на пост мэра

Аноним, 09-09-2022 #28[com]

Мэр Сагаан-оол пытается бороться с потенциальными конкурентами, пишет и на Лопсана, и на Богусова, всех топит. Видимо, очень хочет остаться Мэром.

Аноним, 09-09-2022 #29[ru]

Почему так массово и резко со всех сторон загорелись степи и леса Тувы? Потому что Ховалыг выслал ВСЕ противопожарные силы на тушение пожаров в Подмосковье! Ему главное угодить московскому начальству – он знает, что от мнения тувинцев ничего не зависит.

Аноним, 10-09-2022 #32[ru]

За 15 лет КШВ добил всю экономику республики, а самое страшное, что произошло, так это отток специалистов разных отраслей из Республики, кадровый голодомор произошёл, и сейчас просто уже невозможно что-то вновь воссоздать

Аноним, 10-09-2022 #35[ru]

Пока в Кызыле салютом расстреливали праздных зевак, в Москве грандиозным салютом отметили грандиозные достижения украинской армии на Харьковском направлении. Страна абсурда...

Коротко

Аноним, 07-09-2022 #3[ru]

Как там говорится: цыплят по осени считают? Ну, вот начали считать – школы Тувы к учебному году не готовы. Итоги года правления Ховалыга без всей этой бравурной мишуры. Осталось дождаться результатов подготовки к зиме – как там с углем? с ремонтом котельных? Еще интересно, чем закончится очередная волна коронавируса – сколько будет трупов за эту осень? Про экономику можно вообще молчать – нуль и делить и умножать бесполезно – он так нулем и останется.

Аноним, 07-09-2022 #4[ru]

«В Украине погиб лидер подмосковной ОПГ, осуждённый на 25 лет за убийство пяти человек. Путин посмертно наградил его за отвагу» – всё это уже давно предсказал Жириновский! https://t.me/orex62/16108

Аноним, 08-09-2022 #5[ru]

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что почти все осужденные за убийство Бориса Немцова, включая Заура Дадаева, либо уже принимают участие в боевых действиях, либо отправятся туда в ближайшее время. Они подали соответствующие заявления, которые были удовлетворены. После участия в боевых действиях, осужденные останутся на свободе...

Сергей Конвиз: Горбачёв пришёл во власть в сложное время

Аноним, 07-09-2022 #1[ru]

Прохиндей Брокерт кормится теперь с рук прохиндея Сафрина, подучившего соответственно из рук первого тендер на строительство школы в Каа-Хеме стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей... и опять Сафрин миллиардер

Аноним, 07-09-2022 #2[ru]

На самом деле Сафрин не такой уж и бессребреник, как может показаться, ранее он трубил всем, что взяток никому не даёт, да только вот близкая дружба с господином Брокертом всю эту Бессеребренность перечеркнула на нет, и прежнее честное имя Сафрина теперь во всей красе стоит в рядах бессовестных коррупционеров Республики

Аноним, 07-09-2022 #4[ru]

«Может быть, он, будучи человеком прогрессивных взглядов, просто родился не в то время и не в том месте?» – мне кажется, что наоборот – Горбачев поздно пришел к власти. Когда страна уже летела на всех парах в пропасть без руля и ветрил. Тогдашнее старичье (Брежнев, Черненко, Андропов и тд) сидело во власти до самого конца, пока не устроило «гонку на лафетах», доведя страну до полного маразма и коллапса. Горбачев говорил правильные вещи, но сделать уже ничего не мог – задеревеневшая система управления не была способна к изменениям. Сегодня происходит практически то же самое – старичье вцепилось во власть и замораживает любые жизненные процессы в стране...

Аноним, 07-09-2022 #5[ru]

Михаил Горбачёв – человек, открывший ворота советского ГУЛАГа и проклятый за это освобождёнными узниками.

Аноним, 07-09-2022 #7[ru]

Нищая Тыва стала лидером по потерям среди военнослужащих, утилизированных в Украине. Одураченные пропагандой люди считают, что их дети воюют за родину, отечество и за жизнь на чужой земле... Но и там уже начинают прозревать. Местный юрист уверен, что ни за какую родину тувинцы не умирают. «Если бы у нас было все хорошо – меньше бы людей ехало умирать за 200 тыс. рублей», – говорит мужчина...

Аноним, 07-09-2022 #8[ru]

Шолбан Кара-оол решил поумничать и написал: «В связи со смертью Горбачева возобновились споры, нарочно ли он развалил Советский Союз. Я думаю, он действовал сознательно». Тем самым показать свою тупость. Горбачев дал ту свободу, которой вожди того времени не смогли воспользоваться. В Туве у Кара-оола нет будущего. Теперь он воспринимается только как гауляйтер Москвы. До тех пор, пока существует Москва, как столица империи, существует и Шойгу вместе с собачонкой Карлой. У Ховалыга есть шанс отделиться от этой «славы», но кто ж ему позволит? Тут всё зависит от личной Силы Воли. А есть ли в Туве другие лидеры? Предлагайте варианты.

Аноним, 09-09-2022 #12[ru]

Один голый с пистолетом бегает по Верховному хуралу, другой голый сидит и селфится голым прямо в правительстве, не Республика, а дичь какая-то

Аноним, 10-09-2022 #15[ru]

Горбачёв философу-карлику дал возможность торговать дешёвым пойлом и стать тем, кем он стал. А по сути, помойкой был, помойкой и останется. У государства есть запрос на такое гавно, а жаль.

Перекрёсток мнений

Аноним, 07-09-2022 #1[ru]

К новости «Тува оказалась на первом месте по росту генерации промышленных отходов»: Минфин предложил создать новый транспортный коридор из Китая для ввоза в страну опасных отходов. Для этого необходимо вынести новое правительственное постановление... Вот для чего на самом деле нужна железная дорога из Тувы в Китай – завозить отходы, вывозить ресурсы. Достойное будущее!

Время требует срочных действий!

Аноним, 07-09-2022 #1[ru]

Зачем тувинскому правительству уменьшать дотационность? В чем их выгода? Чем больше дотаций, тем больше денег проходит через липкие руки чиновников – вот здесь выгода очевидна!..

Аноним, 08-09-2022 #2[ru]

Сын Ховалыга Александр и Сат Айдыс женаты на родных сёстрах. Поэтому экономика превратилась в семейный подряд. Субсидии и гранты Тайевич обсуждает с Айдысом за семейным столом кому как перечислить.

Аноним, 08-09-2022 #3[ru]

Как говорит Иргит, главное правильно раскассировать! Вот и деньги по программе ИПСЭР были раскассированы в карманы таких Иргитов и Туневых, а Республике кукиш с маслом, странно то, что до сих пор правоохранительные органы не занимаются этим вопросом

Аноним, 08-09-2022 #5[ru]

Был бы Ховалыг толковым руководителем, привлёк бы Салчака к работе в правительстве.

Аноним, 08-09-2022 #6[ru]

Ховалыг – человек недалёкий. И умных людей он боится.

Аноним, 08-09-2022 #7[ru]

Как бы Ховалыг выглядел на фоне умных сотрудников? Как балбес?

Аноним, 09-09-2022 #10[ru]

Уважаемый Валерий Салчак, извините, не знаю вашего отчества, согласен с вами на все 100. Но то, что вы предлагаете, не приемлемо нынешней элиткой, так называемой властью. У них голова-это продолжение желудка. А желудок бездонный. Ненасытные бестолочи. Всё.

Аноним, 10-09-2022 #11[ru]

Иргита этого вышвырнули с участка Голевской компании, мошенник не выполнил договорных обязательств, все, за что берётся этот жулик, везде провал, везде кидалово

Аноним, 10-09-2022 #12[ru]

Почему безнаказанно бандит Чиня свободно разъезжает по городу и наводит страх на предпринимателей? Что за ужас происходит сейчас, опять 90-е года? Почему этого нет в соседней Хакасии, там закон и порядок, а таких отморозков правоохранители быстро пресекают

Аноним, 10-09-2022 #13[ru]

До каких пор в Туве будут орудовать все эти Чигдены, Чини и прочие Чудаки? Из-за таких мразей в Туве не будет никакого развития, компетентные органы просто обязаны взять на контроль этих бандитов

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risk-inform.ru/article_10240.html

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«Границы резиновой попы нигде не заканчиваются». В дошкольную программу добавили учебник поговорок Путина.

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