    Перекрёсток мнений

Аноним, 31-08-2022 #2[ru]

«Стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа» – когда это наш народ что-то выбирал сам? Для этого надо хотя бы выборы вернуть. У нас теперь даже мэра нельзя выбрать. А там, где выбирать вроде как можно, уже давно никого не выбирают – рисовальщики избиркомов мастерски подменяют «генетический код нашего народа».

Аноним, 31-08-2022 #3[ru]

Даже и смертью своей, случившейся в разгар чудовищной трагедии в Украине, устроенной российскими властями, Михаил Горбачёв выдвинул на передний план общественного внимания главные достижения своей жизни – мирное небо над головой и отсутствие страха в душах людей. Достижения, которые уничтожила сегодняшняя власть.

Аноним, 01-09-2022 #5[ru]

Горбачёв был действительно порядочным человеком. Он не стал устраивать междоусобную войну в СССР, а просто ушёл в отставку.

Аноним, 31-08-2022 #1[ru]

Ослы во власти с силиконом вместо лексикона – это норма сегодняшней российской жизни. Если их начать менять, то они завопят о геноциде ослов, потому что придется проводить массовые чистки от самых главных, до последних техничек – там всё прогнило насквозь!

Аноним, 01-09-2022 #2[ru]

#1 написал: «Ослы во власти с силиконом вместо лексикона – это норма сегодняшней российской жизни». Как правильно сказано. Посмотрите на этих кандидатов. Все очень похожи на Почекутову. Аж тошнит.

Аноним, 01-09-2022 #3[ru]

А Почекутова ещё не снялась с выборов? Она что, не понимает, что ей, как и её брату Богусову, уже ничего не светит? Весь город над ними смеётся.

Аноним, 01-09-2022 #4[ru]

Вы посмотрите, что несёт Арланмай! Вот дурочка!

Аноним, 31-08-2022 #1[ru]

А почему мэром выдвигают Богусова, а не Якушева, например. Ведь он не меньше достоин его, по числу афер. Даже, может, даст ему фору.

Аноним, 31-08-2022 #2[ru]

Два мэра (один бывший и второй нынешний) выясняют отношения. По мне так – чума на оба ваших дома. Что один ничего полезного для города не делал, что второй. По итогам года правления Ховалыга можно только заметить небольшие перестановки, благодаря которым некоторые финансовые потоки изменили направление. В остальном – всё то же самое.

Аноним, 01-09-2022 #4[ru]

Какой с Карима может быть Глава? Он же элементарно двух слов связать не может. Видно сразу, что он из района – очень плохое владение русским языком. Город превратился в деревню, из которой он сам и приехал – спасибо дяде Шолбану за его назначенца, продолжайте дальше в таком же духе уродовать столицу.

Аноним, 01-09-2022 #5[com]

Мэром должен быть чистый хозяйственник, а не политикан. Чистота города и ЖКХ вот его работа. Болтуны...

Аноним, 01-09-2022 #7[ru]

Трагедия нашего времени состоит в том, что у нас даже такой отпетый негодяй с судимостью за мошенничество, как Богусов, может возомнить себя реальным кандидатом в мэры Кызыла.

Аноним, 01-09-2022 #8[ru]

От Семёныча ждали, что он опубликует все приговоры в отношении Богусова. Страна должна знать своих героев...

Аноним, 01-09-2022 #11[ru]

В статье неправильно расставлены акценты. Мошенничать в Туве стали Шан-оол, Якушев и Богусов. Но потом они не поделили ворованное и рассорились. Шан-оол смылся из республики, а Богусов с Якушевым получили по судимости за мошенничество. Затем Богусов и Якушев присосались к Кара-оолу. Но Якушев Богусова от кормушки оттёр и стал менеджером Кара-оола. Но он пристроил к правобережной АЗС Эне-Сай пристройку на земле Клюева. И теперь Конвиз через суд сносит заправку. За эти дела Кара-оол выгнал Якушева. И тот мается неприкаянный.

Аноним, 02-09-2022 #12[ru]

Сейчас вместо Якушева там какой то Чудак занимается – тоже чудит с бензином и ослиной мочей, наверное.

Аноним, 03-09-2022 #14[ru]

Ховалыг не справился с элементарной подготовкой к школе и гремит на всю Россию. Скоро будет греметь по поводу угля. Он показал себя никчемным руководителем. Пора в отставку!

Аноним, 03-09-2022 #15[com]

Депутаты, мэром выберете кого-нибудь из производства. Надо, чтобы людей простых понимал, а не чиновников. В подъездах чистоту надо наводить и преступность победить. Все прошлые мэры – болтуны

Аноним, 04-09-2022 #16[ru]

#15 Вы о чем? В депутаты опять метят всякие спортсмены, борцы и артисты? Кто там будет выбирать? За кого скажут, за того руку и поднимут.

Аноним, 31-08-2022 #2[ru]

«Тува оказалась на первом месте по росту генерации промышленных отходов» – не пойму, откуда отходы, если никаких новых производств в Туве не появлялось, а старые загнулись? Неужели у нас где-то тихо и без всяких обсуждений открыли полигон для ввоза отходов из-за Саян? Надеюсь, хотя бы не ядерные отходы завозят... К остальному-то мы уже привыкли.

Аноним, 31-08-2022 #3[ru]

«Правительство Тувы запретило работодателям увольнять работников» – а зарплату неувольняемым работникам правительство Тувы тоже будет само выдавать? Как говорится, циферки для Росстата важнее самой экономики... Тут интереснее другой вопрос: каков урожай картошки в этом году? Хватит ли на зиму? Если не хватает, то закупите, хотя бы ролтон, чтоб с голодухи не сдохнуть.

Аноним, 01-09-2022 #4[ru]

№2 «не пойму, откуда отходы, если никаких новых производств в Туве?». А действительно, если никто не работает, откуда отходы? От жизнедеятельности безработных? Чудеса...

Аноним, 01-09-2022 #5[ru]

В Туве самые лучшие нищие во всей России. Тут мы явно чемпионы.

Аноним, 01-09-2022 #2[ru]

Деньги ИПСЭР растащили такие мошенники, как Иргит, Доржу, Богусов и Тунев, изображая из себя предпринимателей. На самом деле это была только пыль в глаза. Нет никакой продукции, нет никакого экономического эффекта для республики. Зато есть новый Мерседес у Тунева и новый БМВ – у Иргита

Аноним, 01-09-2022 #3[ru]

Интересно, Дябкин оторвёт свою задницу, чтобы проверить этих мошенников?

Аноним, 01-09-2022 #4[ru]

Дябкин палец о палец не ударит, чтобы прищучить этих негодяев.

Аноним, 02-09-2022 #5[ru]

Деньги ИПСЭР лихо освоили или, как любит говорить Иргит, раскассировали.

Аноним, 02-09-2022 #6[ru]

Когда аграрным сектором руководит Уран-оол Алдын-оолович Ондар, ничего не будет. Приезжали проверяющие с Минэкономразвития РФ и отметили неэффективность выделения средств по ИПСЭР на аграрку. Проще говоря, выделенные деньги съедят без производства продукции населению.

Аноним, 02-09-2022 #7[ru]

Добрый день! По ИПСЭР предприниматель Мерзликин Сергей Иванович из Турана получил 17 млн. рублей. Купил на эти деньги джип круизер 300-й, лодку с мотором и в Омске купил 32 головы телок, которые по дороге в Туран задохнулись в прицепе. Джип, лодка с мотором живы.

Аноним, 02-09-2022 #8[ru]

Главное – правильно раскассировать, как говорит товарищ Иргит.

Аноним, 31-08-2022 #5[ru]

Британская разведка со ссылкой на неназванные российские СМИ опубликовала информацию о том, что Шойгу якобы отстранён от командования. И оперативное командование докладывает Путину напрямую о ходе боевых действий. Но слухи о том, что полевые командиры докладывают напрямую Путину, минуя Шойгу, курсировали довольно давно. И нет каких-либо подтверждений, что публикация Минобороны Великобритании основана не на этих слухах. Но даже если бы были подтверждения, не уверен, что отстранение от командования такой бездари, как Шойгу – это хорошая новость. Уж лучше пусть он командует. «Российские офицеры и солдаты с опытом боевых действий, вероятно, они постоянно насмехаются над Шойгу за его неэффективное и оторванное от реальности лидерство, в то время как продвижение российских войск застопорилось», – добавляет британская разведка. А это уже похоже на правду.

Аноним, 31-08-2022 #6[ru]

Шойгу стал посмешищем даже для собственной армии. Шойгу, скорее всего, долгое время пытался избавиться от репутации человека без серьезного военного опыта, поскольку большую часть карьеры он провел в строительном секторе и МЧС. Ранее СМИ узнали, что Шойгу из-за проблем на фронтах больше не в фаворе у Путина. Министр пообещал добиться всех целей этой «спецоперации» быстро и без мобилизации. Однако, после того, как блицкрига не получилось, Шойгу утратил доверие Путина.

Аноним, 31-08-2022 #8[ru]

Возможно, Золотов станет министром обороны вместо Шойгу. Очень возможно. Переживать по этому поводу не стоит. Определенные проблемы для Украины на фронте мог бы создать министр с ай-кью хотя бы 25, а не твёрдые 7, как у Золотова.

Аноним, 01-09-2022 #12[ru]

Золотов хоть и не военный, но это всё же лучше, чем пиарщик и болтун Шойгу.

Аноним, 01-09-2022 #15[ru]

Шолбан Кара-оол пишет: «... нужно не просто ждать, а четко осознавать, что воины вернутся, познав настоящую дружбу, взаимовыручку, они будут выживать, пройдут огонь, воду и медные трубы и вернуться к нам, хорошо различая, фальшь от искренности. Вернувшись к нам, они привнесут в общество изменения...» Я не понял, это он так угрожает нам? Вернутся домой не какие-то студенты, закончившие престижные вузы и несущие на родину свет новых знаний, а боевики, научившиеся профессионально убивать. Какие «они привнесут в общество изменения»?? Как они мастерски могут отрезать яйца, уже знает весь мир. Как они мародерят, тоже знает весь мир. Кара-оол уверен, что эти навыки пригодятся в мирной жизни? Или он нам обещает привезти войну домой?

Аноним, 02-09-2022 #1[ru]

В отделе дознания УВД есть уголовное дело в отношении врача, делавшей поддельные справки. Её услугами воспользовался некто Лукин (похоже, гендиректор Тываэнерго) и сейчас у него права, выданные на основании поддельной медицинской справки.

Аноним, 02-09-2022 #2[ru]

Кстати, к Тываэнерго едет проверка из московской Россетти, искать хищения Лукина. У них уже есть информация о том, что он получает откаты от Бакутиной Веры Васильевны за закуп ГСМ по завышенным ценам.

Аноним, 02-09-2022 #3[ru]

Лукин в кругу своих близких хвастается, что подкупил сотрудника местного ФСБ для крышевания. Есть предположение, что им может стать заместитель Ховалыг Аяс Дамдынчапович. Недаром он отгрохал себе здоровенный коттедж в центре города по ул. Красноармейская.

Аноним, 31-08-2022 #1[ru]

Прокуратура – это бездушная машина, которая умеет пережевывать судьбы людей. Если она в кого-то вцепилась зубами, то обратного хода нет. Разве что кто-то вышестоящий по башке даст. Дябкин – винтик этой машины. Если из-за его действий машина начнет скрипеть и сбоить, то этот винтик просто и легко заменят на другой. Все-таки функции этой машины четко прописаны – контроль за выполнением законов, а тут явное нарушение законов самой прокуратурой!

Аноним, 01-09-2022 #3[ru]

У прокурора Дябкина почему-то плохо с мозгами. Он часто подписывает бумаги, не читая. Вот и по поводу этой квартиры подмахнул, не глядя. Дурачок в генеральских погонах.

Аноним, 01-09-2022 #4[ru]

Вы не знаете Дябкина. Он хоть и дебил, но не до такой же степени. О чутко чует, куда дует ветер. Так что можете не беспокоиться – он срочно поменяет свой взгляд на противоположный и будет биться за этого мальчика, как за собственного. Вот увидите.