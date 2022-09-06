Сергей Конвиз: Горбачёв пришёл во власть в сложное время

В ночь с 30 на 31 августа 2022 года после тяжёлой продолжительной болезни на 92-м году жизни скончался Михаил Сергеевич Горбачёв – президент СССР, Генеральный секретарь КПСС, лауреат Нобелевской премии Мира и реально выдающийся деятель современности. Человек, подаривший нам свободу слова, собраний и передвижения, превративший выборы из рутинной, бюрократической демонстрации верности партии в реальную честную демократическую процедуру конкуренции кандидатов и программ. Государственный деятель, которому удалось мирным путём объединить две Германии, разъединенных Второй мировой войной, в одно современное цивилизованное развитое государство, но не сумевший предотвратить распад СССР и остаться до самой смерти президентом страны, за что его клеймят недруги. И даже пытаются приклеить к нему ярлык «предателя». В общем, фигура неординарная и весьма противоречивая. Вызывающая одновременно глубокое уважение и лютую ненависть.

В 1985 году, когда Михаил Сергеевич возглавил страну, мне исполнилось 30 лет. Я работал главным специалистом треста «Тувинстрой». Хорошо помню те времена. С вашего разрешения поделюсь своими воспоминаниями о М.Горбачёве и его роли в истории нашей страны.

Во всём мире его смерть никого не оставила равнодушным. Особенно скорбят в ФРГ. В Германии Михаил Горбачев – национальный герой. А после 24 февраля 2022 года значение этой исторической фигуры для немцев только растёт. После новости о смерти Горбачева канцлер Олаф Шольц написал, что страна склоняется перед ним, а местные политики размышляют, не устроить ли ему государственную церемонию прощания. Новость о смерти Михаила Горбачева пришла поздно вечером. Но многие немецкие газеты успели поменять обложку утреннего номера. Берлинская B.Z. на всю первую полосу поместила фотографию политика с надписью: «Спасибо за нашу свободу, ГОРБИ». Немцы испытывают к Горбачеву чувство благодарности. Но не за то, что он сделал, а наоборот – за то, что не стал препятствовать демократическим изменениям в ГДР, и за то, что не стал противодействовать воссоединению Германии.

А в России всё гораздо сложнее. Официальная пропаганда объединение Германии ставит ему в вину. Президент Путин проигнорировал похороны Горбачёва, сославшись на занятость. Простился с ним по-тихому, без публики в морге. Это уже говорит о многом. Путин так поступил не случайно.

Начну с того, что главный упрёк Горбачёву состоит в том, что он не предотвратил развал СССР. Не привлёк КГБ и армию для того, чтобы «железной рукой» навести в стране «конституционный порядок». Хотя такой кровавый исход гарантировал ему прижизненное президентство со всеми вытекающими последствиями. А некоторые горячие головы даже пытаются представить дело таким образом, что Горбачёв якобы – предатель Родины, потому что он преднамеренно развалил Союз. На мой взгляд, такие обвинения в адрес Михаила Сергеевича не просто беспочвенны – они абсурдны.

Он был умным человеком, и разваливать страну, которой безраздельно руководил, для него было самоубийственно. Это называется «пилить сук, на котором сидишь». Ему можно высказать упрёк за то, что он не поступил, как в своё время это сделал президент Беларуси. В борьбе за личную власть он не залил страну кровью и не завалил трупами. Но этого Горбачёв не сделал исключительно потому, что опасался развязать в СССР гражданскую братоубийственную войну. Хотя предпосылки были – об этом говорят кровавые события в Сумгаите, Вильнюсе и т.д.

К тому времени, когда Горбачёв стал генсеком КПСС, в национальных республиках сформировались воровские элиты, которые жаждали власти и безнаказанности за клановость, воровство и коррупцию. Типичным примером таких порядков стал сначала Узбекистан, где власть держалась на деньгах, полученных за несуществующий хлопок. Потом Казахстан, где воры под флагом национализма официально пришли к власти. Причём такая ситуация была не только в союзных республиках, но и в большинстве автономий. В том числе и Туве. Тогда в полный рост поднялся национализм. Его идеологом оказался первый секретарь Обкома КПСС Ширшин, который публично заявил о том, что при отборе кандидатов на освободившееся место руководителя будут отдавать предпочтение лицам титульной нации, потому что те «лучше понимают менталитет народа». Вот тогда-то из республики и поехали русские. Сначала руководители, потом инженеры, врачи и учителя, а потом – и все оставшиеся. Это дало основание президенту Тувы Ооржаку в начале двухтысячных констатировать: вопрос создания мононационального государства в Туве практически решён. 14 лет правления Шолбана Кара-оола довели ситуацию с проживанием в Туве русских до критической отметки. Сейчас в Кремле всёрьёз рассуждают на тему необходимости в столице и республике приведения к власти лиц некоренной национальности.

Однако вернусь к ситуации в СССР. Полагаю, что будирование национального вопроса в республиканских элитах было в большой степени искусственным. На самом деле он совсем не был идеологически выстраданным. И всего лишь являлся идеологическим прикрытием политической борьбы за власть. В результате этой борьбы национальные элиты в борьбе за собственный суверенитет предали Горбачёва и СССР. А затем, получив бесконтрольную власть в своих республиках, как правило, занялись грабежом всего, созданного советским строем. Следует отметить, что в перестроечное время были созданы социальные лифты, которые позволяли продвигаться по служебной лестнице тем, кто не принадлежал к влиятельным кланам и не имел поддержки «наверху». Наверное, поэтому я, не являясь даже членом КПСС, в 1990 году в возрасте 35 лет трудился уже в должности заместителя начальника Главснаба Тувы. Хорошо помню, как мой начальник – выходец из комсомольско-партийной номенклатуры Санчы с подачи Бичелдея рассуждал, что тувинской элите нужно, что бы над ними не было никакого начальства и чтобы никто, ни КГБ, ни МВД за ними не мог охотиться. В общем, хотелось полномочий, ресурсов и денег в отсутствии опасности попасть за решётку. Вот в такой ситуации Горбачёву приходилось удерживать республики в составе СССР.

Новые правители 21 века не стали строить новые отношения с народом, они восприняли власть как личную кормушку. В этом плане показательно, что после развала СССР при главе республики Кара-ооле, получив должность министра образования, Бичелдей со своими подельниками тут же спёр 44 млн. рублей, выделенные на сооружение детских спортивных площадок при школах. За это был осуждён и уволен. Но от власти далеко не ушёл. Теперь он – директор Государственного музея! Снова при кормушке, где вполне можно воровать, только в больших масштабах. Это и было мечтой сепаратистов конца восьмидесятых – начала девяностых годов. Им была нужна свобода воровства с безопасностью, потому они свергли Горбачёва и развалили Союз.

В этом, собственно и состоит трагедия этого уникального политика Советского Союза – Михаила Сергеевича Горбачёва. Человека, который отказался от кровавого решения вопроса власти ради своего величия. Такое дорогого стоит. История не терпит сослагательного наклонения – «если бы» да «кабы». Может быть, если бы Горбачёв расправился с изменниками Родины, с теми, кто в Беловежской Пуще прикончил Союз, а затем провёл бы чистки в оставшихся республиках, мы бы продолжали жить в Советском Союзе. Тогда бы не было бы никакой СВО в Украине. Но это наверняка стоило бы десятков и сотен тысяч жизней граждан СССР, на что Горбачёв не решился. Может быть, он, будучи человеком прогрессивных взглядов, просто родился не в то время и не в том месте?

Но не могу не отметить, что Михаил Сергеевич не решился на крайние меры, поскольку осознавал, что ему не удалось создать команду единомышленников, на которых он мог бы положиться. И это беда не только Горбачёва. Обратите внимание на то, что ни экс-глава Тувы Кара-оол, ни сегодняшний глава Ховалыг не могут похвастаться тем, что сумели сформировать полноценные команды. Команды из толковых, порядочных и эффективных соратников, на которых тоже можно положиться в сложный период. Потому что к власти всегда прилипает множество прохиндеев и откровенных подлецов. Видите, как из команды в команду при переходе власти от одного главы к другому перескакивают, как переходящий вымпел, проходимцы с тёмным прошлым типа чиновника Брокерта или предпринимателей Богусова и Доржу. А это признак того, что настоящей работоспособной команды создать не удаётся.

Ворьё всегда стремится одеться в тоги либо борцов с коррупцией, либо националистов. А придя во власть, как правило, тут же разворачивает борьбу за ресурсы, пренебрегая моралью и законами. Кстати, в этом плане власть за 20 лет ничуть не изменилась. Это можно понять, изучая законы, которые были приняты уже новой властью Тувы. Главные среди них направлены на ликвидацию общественного контроля за ней и создания условий для как бы законного обхода любых антимонопольных процедур. В том числе при выделении органами власти земельных участков коммерческим структурам. Самый простой пример применения этого закона – выделение земельного участка по ул. Ленина в Кызыле под строительство коммерческого жилья прохиндею Крапивину. Для этого власти отнесли это строительство к разделу «решения задач инфраструктурного значения».

Самое удивительное – всё это прокурор Дябкин «проглотил», не заметив. Хотя очевидно, что строительство коммерческого жилья никак нельзя отнести «к решению инфраструктурных задач». Но так поступает не только исполнительная власть. К примеру, эта откровенно воровская сделка прокурора Дябкина с совестью как раз и является примером сращивания правоохранителей с ворами. Так что винить за такое Горбачёва, который пришёл во власть в сложнейшее время, не стоит. Он сделал всё, что мог, и позволил СССР развалиться без гражданской войны. Мир праху его. Он надолго останется в нашей памяти.

Сергей Конвиз