Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 3 сентября 2022 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
43
|
50 (-5)
|
55 (+1)
|
43 (+8)
|
65 (+12)
|
38
|
Яшкино в/с, 1 кг
|
|
|
|
|
|
|
Макфа, 1 кг
|
|
|
92 (+24)
|
|
90
|
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
80
|
80 (+20)
|
102
|
126 (+38)
|
100
|
82
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
44 (-16)
|
74
|
57 (+3)
|
65
|
|
51 (+4)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
131
|
100 (-30)
|
152
|
130 (-4)
|
180 (+35)
|
118
|
5.
|
Масло сливочное
|
Крестьянское
|
400
|
526
|
437 (+19)
|
770 (+10)
|
680 (+220)
|
635 (+35)
|
6.
|
Сыр, 1 кг
|
«Российский»
|
600
|
558
|
492 (+12)
|
860 (+60)
|
900 (+20)
|
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
84,5 (+4,5)
|
|
93
|
130
|
93 (+3)
|
96
|
«Литвиновское»
|
|
|
93
|
85
|
93
|
79
|
«Семёнишна»
|
80 (+10)
|
74
|
|
|
|
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
|
|
|
|
365 (-20)
|
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
|
348 (+106)
|
|
|
285
|
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
190
|
190 (-120)
|
260
|
259
|
230
|
184 (-9)
|
11.
|
Хлеб
|
|
30
|
35
|
29
|
35 (-1)
|
35 (+3)
|
32 (+4)
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
30 (-15)
|
32 (-16,2)
|
40 (-10)
|
34
|
|
25 (-30)
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
21 (-4)
|
26
|
35
|
|
|
35
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
24 (-36)
|
47
|
50 (-20)
|
65 (-7)
|
|
35 (-30)
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
28 (-22)
|
84 (+31)
|
50 (-15)
|
59 (-11)
|
|
43 (-20)
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
50 (-5)
|
63 (+5)
|
50 (-10)
|
48 (-17)
|
|
38 (-17)
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
100 (-25)
|
90 (+1)
|
152
|
140
|
125
|
61 (-31)
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
52 (-33)
|
69 (+9)
|
137
|
94
|
85
|
85 (-2)
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
23
|
27 (+1)
|
30
|
|
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
60 (90 гр)
|
|
35
|
30
|
|
22
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
39 (-10)
|
40 (-23)
|
57 (-6)
|
51
|
60
|
70 (+3)
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 15 августа 2022 года.
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