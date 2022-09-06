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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 15, 6 сентября / Цены на продукты питания по состоянию на 3 сентября 2022 года (в рублях)
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№15, 6 сентября 2022 года.
    Что по чём

Цены на продукты питания по состоянию на 3 сентября 2022 года (в рублях)

№ п/п

Наименование продукта

Хороший

Батон

45 Магазин

Добрый

Рыба/Мясо

Ярче

1.

Мука

в/с, 1 кг

43

50 (-5)

55 (+1)

43 (+8)

65 (+12)

38

Яшкино в/с, 1 кг

 

 

 

 

 

 

Макфа, 1 кг

 

 

92 (+24)

 

90

 

2.

Сахар

песок, 1 кг

80

80 (+20)

102

126 (+38)

100

82

3.

Яйца

1 кат., 10 шт.

44 (-16)

74

57 (+3)

65

 

51 (+4)

4.

Масло растительное

 

131

100 (-30)

152

130 (-4)

180 (+35)

118

5.

Масло сливочное

Крестьянское

400

526

437 (+19)

770 (+10)

680 (+220)

635 (+35)

6.

Сыр, 1 кг

«Российский»

600

558

492 (+12)

860 (+60)

900 (+20)

 

7.

Молоко

«Простоквашино»

84,5 (+4,5)

 

93

130

93 (+3)

96

«Литвиновское»

 

 

93

85

93

79

«Семёнишна»

80 (+10)

74

 

 

 

 

8.

Мясо говядина

мякоть, 1 кг

 

 

 

 

365 (-20)

 

9.

Мясо свинина

мякоть, 1 кг

 

348 (+106)

 

 

285

 

10.

Курица (цыплёнок)

бройлер, 1 кг

190

190 (-120)

260

259

230

184 (-9)

11.

Хлеб

 

30

35

29

35 (-1)

35 (+3)

32 (+4)

12.

Картофель

1 кг

30 (-15)

32 (-16,2)

40 (-10)

34

 

25 (-30)

13.

Капуста

1 кг

21 (-4)

26

35

 

 

35

14.

Свекла

1 кг

24 (-36)

47

50 (-20)

65 (-7)

 

35 (-30)

15.

Морковь

1 кг

28 (-22)

84 (+31)

50 (-15)

59 (-11)

 

43 (-20)

16.

Лук

1 кг

50 (-5)

63 (+5)

50 (-10)

48 (-17)

 

38 (-17)

17.

Крупа гречневая

1 кг

100 (-25)

90 (+1)

152

140

125

61 (-31)

18.

Рис

1 кг

52 (-33)

69 (+9)

137

94

85

85 (-2)

19.

Лапша «Ролтон»

 

23

27 (+1)

30

 

 

20

20.

Лапша «Доширак»

 

60 (90 гр)

 

35

30

 

22

21.

Макаронные изделия

1 кг

39 (-10)

40 (-23)

57 (-6)

51

60

70 (+3)

* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 15 августа 2022 года.

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