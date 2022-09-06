Свежий анекдот
– В Туве набор школьника стоит почти 24 тысячи рублей, а доход человека на месяц в среднем составляет 15,5 тысяч, которые и так идут на самое необходимое. Что делать?!!
– Спокойно! В правительстве не дураки сидят. С 1 сентября запретим школьникам пользоваться гаджетами, так что траты на детей сразу уменьшатся. Проблема решена!
– Тогда гвозди были свои.
– Спокойно! В правительстве не дураки сидят. С 1 сентября запретим школьникам пользоваться гаджетами, так что траты на детей сразу уменьшатся. Проблема решена!
* * *– Чем отличается железный занавес эпохи СССР от современного?
– Тогда гвозди были свои.
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