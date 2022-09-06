«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 107
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 31
User Пользователей: 0
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 15, 6 сентября / Свежий анекдот
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№15, 6 сентября 2022 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдот– В Туве набор школьника стоит почти 24 тысячи рублей, а доход человека на месяц в среднем составляет 15,5 тысяч, которые и так идут на самое необходимое. Что делать?!!
– Спокойно! В правительстве не дураки сидят. С 1 сентября запретим школьникам пользоваться гаджетами, так что траты на детей сразу уменьшатся. Проблема решена!

* * *

– Чем отличается железный занавес эпохи СССР от современного?
– Тогда гвозди были свои.

(прочитано 127 раз)

+1
risk-inform.ru/article_10226.html

Остальные материалы номера 15:
 Google рекомендует взглянуть... 

«Благодаря невероятно успешной внешней политике Путина у нас всегда будут полные холодильники!» – заявил директор Ростовского морга.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru