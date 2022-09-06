Выбираем будущее?

До дня голосования 11 сентября в г.Кызыле остаётся совсем немного времени, однако никакого предвыборного ажиотажа в связи с этим не наблюдается. Причиной тому является отсутствие реальной власти у этих «народных избранников», за которых нам предстоит проголосовать в предстоящее воскресенье. На практике сложилась такая ситуация, что не то, что рядовой депутат городского хурала, даже сама глава хурала и города Казанцева не влияет ни на какие общественные процессы в столице – её в городе попросту не знают. И дело даже не в том, насколько она компетентна или вовсе глупа – просто в сложившейся системе власти ей отведена роль куклы, изображающей городскую власть. Но не имеющей ни достаточной компетенции, ни необходимого для такой должности уважения среди горожан для того, чтобы на неё обращали внимание. Впрочем, и тут секрета никакого нет: на ней, собственно, Кара-оол и остановил свой выбор, так как она ни для кого не представляет интереса. И потому априори лишена потенции составлять кому-то какую-нибудь политическую конкуренцию. Человек без лица, зато с «резиновой задницей».

КОМАНДЫ КОНКУРЕНТОВ НА СТАРТЕ

В связи с этим в городе существенной является только одна тема: у кого наибольшие шансы на мэрство. Самые обсуждаемые персоны в связи с этим – это действующий мэр Сагаан-оол, протеже главы республики криминальный предприниматель Богусов, конкуренцию которому может составить ушлый депутат городского хурала с аналогичным криминальным прошлым Лопсан. Есть кандидаты и рангом поменьше, среди которых можно назвать чиновника мэрии Оруспая, псевдо предпринимателя, депутата горхурала Тунёва и ещё пару-тройку более ничтожных личностей, шансы которых занять кресло мэра стремятся к нулю. Всех этих кандидатов можно условно разделить на две группы.

Первая представлена очевидными ставленниками действующего главы республики Ховалыга. К ней с уверенностью можно отнести авантюриста с криминальным прошлым Сергея Богусова, по некоторым сведениям являющегося кошельком главы республики, и чиновника мэрии Эрес-оола Оруспая, по некоторым сведениям, приторговывающего должностными полномочиями при распределении муниципальных контрактов.

Эти два «претендента» открыто заявляют о своих мэрских амбициях, наивно полагая, что это может помочь им в карьере.

Другая группа претендентов – условно назовём их ставленниками федерального министра Шойгу – представлена действующим мэром Кызыла Каримом Сагаан-оолом и такими откровенно совсем не популярными в городе лицами, как депутаты горхурала Аяс Лопсан и Виктор Тунёв. Политические конкуренты действующего главы республики Ховалыга используют городские выборы для оказания давления на республиканскую власть.

Расхожими домыслами являются рассуждения на тему о том, что будет с главой республики в случае, если кто-то из кандидатов от федерального министра не займёт кресло мэра г. Кызыла. Дело доходит до того, что порой звучат заявления типа, что если этого не случится, Ховалыг поплатится своей должностью. Сначала кандидатом на замещение должности назывался Хопуя, который фактически исполнял в Туве функции личного егеря Сергея Шойгу. Однако последние новости говорят, что на главную должность он не проходит. И потому его готовят к роли первого заместителя главы. А главой республики видят друга семьи Шойгу, красноярского психиатра и чиновника правительства Красноярского края Подкорытова, который имеет тувинские корни.

Впрочем, все слухи о неустойчивости положения Ховалыга и вероятности замещения его человеком Шойгу могут разбиться о рифы спецоперации в Украине, где Шойгу не удалось проявить талант полководца и сломить сопротивление «укрофашистов».

ДОВЕРЕННОЕ, НО АЛКОГОЛЬНОЕ ЛИЦО

Однако вернёмся к фигурам кандидатов в мэры. Думается, личности Сагаан-оола и Оруспая уже достаточно освещались в газете «РИСК». И повторение уже известных данных об их биографиях не будут интересны читателю. Поэтому сразу перейдём к другим более колоритным кандидатам. Поверьте, личности Тунёва, Богусова и Лопсана настолько ярки и незабываемы, так неподдельно интересны, что повествование о них займёт не одну станицу в газете. Начнём с Аяса Лопсана.

Это суперактивный депутат городского хурала. Фактически он замещает главу города Казанцеву, поскольку близок к семье Шойгу – участвует во всех проектах министра обороны в Туве: от сооружения статуи Будды до строительства буддийского Храма. По крайней мере, как полагают весьма знающие люди, финансирование этих проектов Минобороны РФ идёт именно через него. Всё свободное время он посвящает службе Сергею Кужугетовичу и членам его семьи, участвуя в реализации всех шойгуёвских проектов. С его слов, Шойгу лично обещал ему кресло мэра столицы. Правда, при одном условии: что Аяс бросит пить. Вот уже третий месяц тот не закладывает за воротник. То есть не принимает спиртного. Держится – так сильно хочет стать мэром.

В СМИ публиковались данные о том, что в лихие 90-е он входил в группировку Орлана Тинмея. И однажды в пьяной драке в гараже они группой забили насмерть сына министра образования. А затем труп доставили в его квартиру, где он и был обнаружен. Насколько это соответствует действительности, сейчас, по прошествии такого количества времени, сказать трудно. К тому же довести уголовное дело до логического конца правоохранителям не удалось: помогли влиятельные родственники участников преступления в органах правопорядка. Но тут важно другое – Сам Аяс ни разу не опроверг содержание этих публикаций. Ни лично, ни тем более – в суде. Из чего можно повторить известную пословицу про дым без огня... Скорее всего, Лопсан опасается, что в случае судебного разбирательства «всплывут» наружу нежелательные для него детали его прошлой жизни, которые окончательно погубят его карьеру.

Кстати, Лопсан не всегда был просто депутатом. Одно время он был допущен к деньгам – руководил Фондом ипотечного кредитования. На этом он прилично разбогател. Настолько прилично, что тогдашний глава республики позавидовал ему и приносящий нетрудовые доходы Фонд закрыл.

ИЗ МЕЛКОГО УГОЛОВНИКА – В СОЛИДНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Другой ещё более интересный кандидат – Богусов. Сергей Богусов с большим трудом и без каких-либо заметных успехов закончил школу №4 в г. Кызыле. Вырос он в весьма благополучной семье. Рос в трудах и заботах, был вынужден заниматься больше выращиванием свиней и кур, чем школьными дисциплинами. Он с детства любил деньги. И потому в начале 90-х годов быстро нашёл себя в группировке Дидим-оола Донгака, больше известной в криминальной среде по кличке «Герой». В это время и выяснилось, что криминальное ремесло более по сердцу молодому перспективному и жадному до денег дельцу. Он очень быстро дорос до статуса бригадира. В его функции входили обязанности не только сбора дани, сколько слежки за русскими бутлегерами, завозившими в республику нелегальные спирт и водку. В обязанности Богусова входило извещение Дидим-оола о месте хранения большого количества горячительных напитков и контроль за экспроприацией продукции. Старожилы водочного бизнеса вспоминают: как только подобная информация становилась известной, на место хранения тут же прибывали бойцы Героя и под надзором Богусова вывозили товар в нужном направлении. В какой пропорции Герой делился с Богусовым доходами от награбленного, неизвестно.

Однако, по некоторым сведениям, успешная криминальная «предпринимательская» деятельность героевского бригадира в маленьком городе не могла долго оставаться без внимания оперативников. И он попал в разработку. Но вместо логичного движения в могилу или на зону Богусову удалось беспрепятственно продолжать свой гангстерский путь. Хотя это на фоне криминальных разборок и спецопераций правоохранителей было весьма подозрительно. А поскольку в криминальной среде любой случай сотрудничества с правоохранителями считается смертным грехом, он обычно заканчивается скорой кончиной с шикарными похоронами и памятником на кладбище. Однако Богусов умудрился выжить!

Правда, после трагической гибели своего шефа Героя ему пришлось срочно эвакуироваться в Красноярск под крыло своего дядюшки Николая Харитоновича Суртаева, исполнявшего в то время роль финансового консультанта у известного в криминальных кругах успешного бизнесмена Анатолия Быкова, который тогда добивался контроля над КРАЗом – Красноярским алюминиевым заводом. Тогда у работников алюминиевого гиганта разного калибра бандиты мытьём и катаньем добивались принадлежащих им акций КРАЗа. При этом практически все держатели акций, которые не соглашались отдавать акции на условиях бандитов, были уничтожены.

Впрочем, сведений о том, что Богусов принимал участие в физическом уничтожении конкурентов, не имеется. Тем не менее, он как криминальный бизнесмен окончательно формировался под руководством Н. Суртаева именно там – на КРАЗе. А его дядя, имеющий статус арбитражного управляющего, стал большим мастаком по части банкротства.

К слову, в настоящее время он успешно банкротит тувинское предприятие «Водоканал». А когда-то в содружестве с нынешним хозяином Тувы обанкротил в Кызыле жизнеобеспечивающее предприятие «Тувкоммунэнерго». Ховалыг тогда возглавлял агентство по банкротству (оздоровлению) Тувы. Правда, похвастать списком оздоровленных им предприятий он вряд ли сможет. Тут важно другое: во время этого «оздоровления» предприятий Тувы между арбитражным управляющим Ховалыгом и чиновником Суртаевым сложились хорошие личные, деловые и взаимовыгодные отношения. А когда Ховалыг стал мэром Кызыла, то Суртаев деликатно пристроил своего племянника с криминальным прошлым в фарватер хозяйственной деятельности мэра. Плоды этого сотрудничества очевидны и сейчас, когда Ховалыг возглавил республику. Но это тема, достойная отдельного повествования.

Однако остановлюсь на том, чем занимался наш герой в «нулевые». Тогда сложился триумвират отпетых проходимцев Якушева, Шан-оола и Богусова. Тройка совместно провернула много криминальных схем. В основном они специализировались на распродаже земель, пригодных к строительству индивидуального жилья. Как теперь уже известно, Якушев и Богусов впоследствии были осуждены и получили условные сроки, а Шан-оол сбежал из республики без судимости и теперь под другой фамилией обретается то ли на Мадагаскаре, то ли в Абакане.

Схема мошенничества с землёй была проста до наивности. Подбирался нужный земельный участок. Такой, к примеру, как земля за Верховным судом республики или в районе «Орбиты». Определялось лицо, которое могло за взятку эту землю передать отважной криминальной тройке. А когда земля попадала в их цепкие руки, она тут же переводилась в категорию ИЖС, межевалась по 6-10 соток и распродавалась по цене в 20 раз превышающую ту, по которой она доставалась проходимцам. Так земельный участок, который гражданин напрямую мог купить у муниципалитета или правительства за 20-30 тыс. рублей, пройдя через владения этих отпетых негодяев, дорожал до 600-800 тыс. рублей. Кстати, теперь, когда власти вообще прекратили проводить аукционы по продаже земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, стоимость подобного земельного участка по системе «Богусовтаптар» превысила миллион рублей и порой достигает 1,5 млн. рублей за участок. Такую ренту сегодня установило правительство Тувы для людей, желающих самостоятельно решить свою жилищную проблему.

Коррупция пожирает наши доходы, говорят в народе. В настоящее время Богусов разворачивает распродажу земельных участков напротив южной границы ул. Интернациональной. Там с помощью коррупции ему удалось захватить 60 га земли, рыночная стоимость которой составляет почти 2 млрд. рублей. Плакаты о предложении земельных участков размещены на виду, хотя никаких публичных мероприятий властями не проводилось. Надеюсь, оперативники МВД и ФСБ при поддержке прокуратуры займутся этим очередным «Богусовтаптаром». Прошу считать данную публикацию официальным запросом в правоохранительные органы.

МАСТЕР ПО РАЗРУШЕНИЮ ВСЕГО И ВСЯ – УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ?!

Думается, даже только того, что выше изложено о жизненном пути кандидата в градоначальники, достаточно для того, чтобы осознать общественную опасность его личности для занятия высокой должности. Кстати, в городскую власть Богусов собрался не один, а со своей сестрой Почекутовой. Эта дама умудряется сочетать работу сторожем в «Водоканале» с руководством целого ряда коммерческих предприятий с многомиллионными оборотами. А ещё она собирается выращивать трюфели и грибы. Для того, чтобы убедиться в интеллектуальном уровне сторожа Почекутовой, нет необходимости изучать её IQ (intelligence quotient) – количественную оценку уровня интеллекта относительно уровня интеллекта среднестатистического человека или, к примеру, требовать проверки знаний таблицы умножения. Достаточно посмотреть на её фото, которое она выставила в агитационном плакате, и вы придёте в ужас, кого ЛДПР зарегистрировала на выборах. Её не только на агитационный плакат – в общественной уборной выставлять нельзя из опасения вероятных коллективных самоубийств.

Впрочем, вернёмся к кандидату в мэры Богусову. На сегодняшний день Богусов – это в Туве «талантливый бизнесмен №1». Везде, откуда исходит запах бюджетных денег или благ, он непременный участник финансово-криминального процесса. Богусов по праву является чемпионом по наживе на ниве «прихватизации» государственных и муниципальных земель, которые пригодны для индивидуального жилищного строительства. Как я уже описал выше, его деятельность на ниве распродажи земельных участков настолько широка в Туве, что получила у тувинцев меткое клеймо «Богусовтаптар» – превращение казённых земельных участков в предмет личной наживы недобросовестного предпринимателя с использованием коррупционных связей.

Но ни одной земелькой пробавляется наш герой-кандидат. Правительство Тувы щедро осыпает его бюджетными миллионами в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации (ИПСЭР). Только за первое полугодие 2022 года над Богусовым пролился бюджетный дождь из почти 100 млн. рублей. Тут тебе и туризм, и оборудование щебёночного карьера, и создание логистического центра в Каа-Хемском кожууне, и турбазы по Малому Енисею по соседству с базой Кара-оола. По словам того же Богусова, карьер он строит для себя, а всё остальное – для своего покровителя. Подобная щедрость власти самого бедного региона России к бизнесмену с криминальным прошлым вызывает, мягко говоря, пересуды. Это формирует определённую характеристику всей системе власти в республики.

К этому нужно добавить детали получения Богусовым судимости за мошенничество. А также тонкости его ухода от возвращения государству похищенного путём фиктивного банкротства в соседнем регионе и прибавить к этому обирание стариков через фонд «Отцы и дети». Можно также вспомнить, как Богусов разрушил Элеватор в западной части Кызыла, оставив после себя развалины, как после бомбёжки. Тогда даже у самого упёртого читателя с железными нервами возникнет чувство душевного дискомфорта при мысли, что такой негодяй может стать мэром Кызыла. Но об этом, а также о другом кандидате в мэры – Тунёве, который не пожалел родного тестя в желании разбогатеть, расскажу в следующем номере газете.

Ждите продолжения. До встречи.

Кондрат Пчёлкин