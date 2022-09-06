    Коротко

В Туве возбудили уголовное дело из-за неготовности школ к учебному году

В Туве по итогам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности при проведении ремонта в школах. Подробности сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, на ремонтные работы в образовательных учреждениях в 2022 году было выделено около 43,9 млн. рублей. К 30 августа из 386 школ паспорта готовности получили 359. В 27 школах, как отмечается, проводился капитальный ремонт.

«По состоянию на 01 сентября в 8 общеобразовательных организациях Республики Тыва ремонтные работы в надлежащем качестве и в предусмотренные сроки не выполнены, что привело к нарушению прав на доступное и качественное образование 3178 несовершеннолетних граждан», – отметили в ведомстве.

Причинённый в результате ущерб был оценён в 1,8 млн. рублей.

Напомним, 1 сентября министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что «55 школ откроются до конца сентября, а 14 – до конца октября. Это во многом связано с обнаружением в ходе ремонтных работ ранее не выявленных дефектов. <...> Данная ситуация находится у нас на особом контроле <...> особенно в Алтайском крае, республиках Башкортостан и Тыва, Курской области».

Путин попросил от Кравцова «обязательно выявить, кто виноват» в срыве ремонта. Он призвал больше не заключать контракты с подрядчиками, которые могли допустить отставание от графиков.

Дело тувинских налоговиков дошло до суда

В Туве перед судом предстанут пятеро должностных лиц налогового органа по обвинению в превышении полномочий с тяжкими последствиями, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Следствие считает, что в 2019-2020 годах обвиняемые приняли ряд незаконных решений, по которым ряду компаний был необоснованно возмещён НДС. В итоге ущерб составил 40 млн. рублей.

В целях возмещения ущерба на имущество четырех обвиняемых наложен арест на сумму 20 млн. рублей. Уголовное дело направлено в Кызылский горсуд для рассмотрения по существу.

После классного часа и умереть не страшно

Издание «Коммерсант» сообщило, что Минпросвещения вводит в школьную программу патриотический урок «Разговоры о важном». Из методических материалов следует: третьеклассников учителя должны подводить к мысли о том, что «счастье Родины дороже жизни» и за Родину «не страшно умирать», пятиклассников – убеждать, что «военная помощь коллективного Запада увеличивает число жертв спецоперации» российских вооруженных сил на территории Украины, а старшеклассникам – приводить в пример героя, заманившего националистов на минные поля.

Юристы разошлись во мнении, противоречат ли такие уроки законодательству. Но некоторые учителя нашли в них «попытку государства навязать детям «линию партии».

«Если еженедельные классные часы не часть учебной программы, то дети не обязаны туда ходить. И родители могут об этом написать классному руководителю», – подчеркнул учитель истории и обществознания московской школы «Интеллектуал» Александр Кондрашев в беседе с «Коммерсантом».

Российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках

С нового учебного года российским школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Об этом объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая 31 августа на IX Общероссийском родительском собрании.

Этот запрет он объяснил новыми санитарными правилами, но подчеркнул, что на переменах школьникам позволят использовать личные телефоны.

«В соответствии с новыми санитарными правилами, у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, на уроках, использовать не допускается. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий. Если какие-то чрезвычайные ситуации, то родителям позвонят, скажут. На перемене можно пообщаться со школьниками, но на уроках, в соответствии с новыми правилами использовать мобильный телефон не допускается. Ну кстати, использование мобильных телефонов, вы это прекрасно понимаете, влияет на здоровье детей», – сообщил министр.

Более 80 процентов россиян потеряли свои сбережения с февраля

Более 80 процентов россиян частично или полностью потеряли свои сбережения после февраля – с начала СВО в Украине. Об этом говорится в опросе «АльфаСтрахования», сообщает Forbes.

Восемь процентов респондентов рассказали, что полностью лишились своей финансовой подушки безопасности. Каждый пятый сообщил о потере почти всех сбережений, 52 процента – потеряли незначительную их часть.

Только 19 процентов опрошенных сказали, что не потеряли ничего.

Треть респондентов рассказали, что с февраля их расходы на повседневные нужды выросли примерно на 20-30 процентов. Ещё у трети россиян расходы увеличились на 10 процентов. У 15 процентов опрошенных траты выросли примерно на половину.

В исследовании приняли участие 1207 россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Более половины из них – почти 60 процентов – признались, что им удается откладывать деньги, но для 40 процентов делать это с февраля стало значительно труднее. Каждый пятый опрошенный после февраля решил отказаться от идеи копить деньги.

45% россиян считают, что Херсонская и Запорожская области Украины должны войти в состав РФ

Почти половина (45%) россиян считают, что Херсонская и Запорожская области Украины должны войти в состав России, следует из опроса «Левада-центра» (организация признана российскими властями иностранным агентом).

Также 21% опрошенных считает, что Херсонская и Запорожская области должны стать независимыми государствами, а 14% – что они должны оставаться частью Украины. При этом чаще всего за присоединение регионов к России выступают люди старше 40 лет.

«Среди тех, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине, чуть больше половины полагают, что Херсонская и Запорожская области должны войти в состав РФ. Среди тех, кто не поддерживает действия вооружённых сил России, такого мнения придерживается только каждый пятый», – отмечается в исследовании.

При этом более половины (54%) россиян одобряют планы проведения референдума, а 27% относятся безразлично. Только 11% выступают против, а 8% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

69% россиян поддержали бы принятие данных регионов в состав РФ по результатам референдума: 43% – определённо, 26% – скорее. За то, чтобы воздержаться от принятия областей в состав России, проголосовали только 20% респондентов.

Также большинство опрошенных (80%) высказались за то, чтобы РФ продолжала оказывать «ДНР» и «ЛНР» поддержку в восстановлении разрушенных зданий и инфраструктуры. Противоположного мнения придерживаются только 15% респондентов.

Заместитель заведующей детсадом в Туве похитила более миллиона рублей

В столице Республики Тыва Кызыле заместитель заведующей одного из детских садов фиктивно трудоустроила на работу своего сына. Таким образом, было совершено хищение бюджетных денег на сумму более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает МВД по Республике Тыва.

Женщина устроила сына на работу в 2015 году, сперва на должность дворника, а затем сторожа. Фактически 39-летний мужчина в детсаду никогда не работал, однако зарплату до 2021 года получал исправно: за эти годы ему поступило более 1 миллиона рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело, арестован принадлежащий мужчине автомобиль «Ниссан Рок» стоимостью 870 000 рублей. Экс-заместитель заведующей на время следствия находится под подпиской о невыезде.

Минобороны РФ предложило выдавать ветеранам войны в Украине «клаптик земли» в Крыму и Подмосковье

Министерство обороны России предложило безвозмездно выдавать ветеранам и отмеченным наградами участникам СВО в Украине земельные участки в Московской области, Севастополе и Крыму. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на опубликованный проект указа.

Согласно тексту документа, властям Подмосковья, Севастополя и Крыма рекомендуют «принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно».

Помимо этого, в указе говорится, что правительство России должно обеспечить заключение соглашений между федеральными и региональными властями, где будет предусмотрен порядок предоставления таких земельных участков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому все участники СВО в Украине получили статус ветерана боевых действий. Этот статус дает право на налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

Позже был принят закон о статусе ветеранов для гражданских лиц, участвующих в СВО. В начале августа Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников ФСБ, «выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ».

В Украине погиб лидер подмосковной ОПГ, осуждённый на 25 лет за убийство пяти человек. Путин посмертно наградил его за отвагу

Российский заключенный Иван Непаратов, осужденный на 25 лет за убийства, разбой, похищения, вымогательства и другие преступления, погиб в Украине и был посмертно награжден Владимиром Путиным. Фотографии соответствующих документов опубликовали в СМИ, не уточняя происхождение этих материалов.

Непаратова и восьмерых его сообщников осудили в 2013 году. По версии следствия, в 2009-2010 годы они убили пять человек в районе Сергиева Посада в Подмосковье. Некоторые из погибших были его должниками, другие были убиты в ходе разбойных нападений, сообщал Следственный комитет.

Согласно справке о смерти Непаратова, он погиб 5 августа в районе Бахмута Донецкой области в результате осколочного ранения головы.

Как следует из опубликованных фотографий, 16 августа Владимир Путин посмертно наградил Непаратова «за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач специальной военной операции». Опубликованы фотография как самой медали «За отвагу», так и выписка из указа президента России.