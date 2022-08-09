Воровство как образ жизни

или Почём сотка земли тувинской?

Говорят, большие деньги можно только украсть. А заработать? Заработать, дорогой наш читатель, можно только геморрой. Спорить с тем, кому принадлежит данное высказывание, можно долго. Одни считают, что эти слова сказал сам Великий Комбинатор О. Бендер. Другие, что эта аксиома вышла из уст народа. Так сказать, отражая действительность нашего с вами жития. Что греха таить: сегодня каждый из вас имеет отчётливое представление о том, что с нынешними ценами да нынешними доходами, нужно много попотеть, чтобы так разбогатеть. Именно поэтому до сих пор в народе бытует мнение: ездишь на джипе или хорошей иномарке, то ты или обязательно борец, или очередной вор бюджетных средств. И ведь с этим трудно спорить. Один только Великий комбинатор Ильфа и Петрова знал около 400 сравнительно честных способов отъёма денег. Век назад подобных «прохиндеев» было пруд пруди. Да и сегодня не перевелись мастера лёгкой добычи денежных знаков.

Суртаев, Богусов, Тырычев: ху из ху?

В начале 2000-х годов, существовало в Кызыле предприятие. Называлось оно «Тувкоммунэнерго». Энергетики занимались привычным для них делом: меняли старые провода на новые, строили электролинии, обслуживали трансформаторы. Но вдруг в Кызыле появилась никому не известная фирма, готовая сделать ту же самую работу, только в два раза дешевле. Законы рынка никто не отменял. Поэтому уже к 2004 году городские электросети приказали «долго жить». Без работы остался весь персонал, включая руководителя Белькова. Многокилометровые электролинии Кызыла сразу нашли-таки своего нового хозяина. Однако спор при подключении к действующим сетям чаще всего выигрывала никому не известная тогда фирма «Бастион». Ведь за свои услуги они требовали денег гораздо меньше, чем новый хозяин городских электролиний. Да и некоторые работники «Тувкоммунэнерго» поверили обещаниям Белькова о блестящих перспективах. Поэтому «Бастион», как тёмная лошадка на скачках, вдруг вырвалась вперёд.

Тем временем в самом «Тувкоммунэнерго» была введена процедура банкротства. На должность конкурсного управляющего был назначен некто Суртаев. Позже выяснилось, что именно Суртаев, устроивший распродажу собственности «Тувкоммунэнерго», случайно оказался родным дядей Богусова. И вмиг звезда той самой, никому не известной фирмы «Бастион» взошла на небосводе «доморощенных бизнесменов». И от регионального правительства тебе поддержка, и от более-менее состоятельных людей среди народа копеечка. Но этих денег Богусову оказалось мало. Сказывались аппетиты его покровителей. Да и сам он привык жить на «широкую ногу». Организовав очередные «Рога и Копыта», Богусов, под видом занятий сельским хозяйством и животноводством, прибрал к рукам территорию бывшего Мелькомбината, на которой сегодня находится заброшенное и полуразрушенное здание зернохранилища – элеватор. Разобрал всё, что можно было продать или сдать в чермет. Даже забор разобрал, чтобы было удобнее вывозить награбленное. Сегодня территория элеватора выглядит, как после апокалипсиса. И отражает действительное состояние дел не только в сельском хозяйстве, но и в экономике всего региона.

Конечно же, власть имущие мужи иногда грозили Богусову пальчиком. Однако несколько деловых походов в Белый дом с чемоданчиком в руках позволяли «честному» предпринимателю оставаться на плаву. Но город Кызыл довольно маленький в том плане, что каждый друг друга знает, делится тайнами, секретами, иногда удачами или неудачами в бизнесе. Вот и нашим героем Богусовым стали интересоваться весьма компетентные органы. Впоследствии ежедневные походы в кабинет к следователям надоели Богусову, и он переоформил свой «Бастион» на какого-то Р.Тырычева. Паренёк из села Ермаковское, может, и по сей день не знает о том, что является руководителем знаменитого «Бастиона». Но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности.

А тем временем сын Суртаева, о котором я упомянул выше, с недавних пор вдруг стал числиться советником Главы Тувы. При этом империя «Бастион» тут же превратилась в одну из ведущих фирм по вливанию и отмыванию бюджетных средств. В том числе и в рамках программы ИПСЭР. В этих хитросплетениях разбираться должны сотрудники ответственных за это правоохранительных органов. Ну и, безусловно, смотрящее за их деятельностью Государево око тоже не должно дремать. Но на деле сегодня в обществе прочно закрепилось такое понятие, как «Богусовтаптар». Что по-русски звучит как «Богусовщина».

Богусов многоликий или всемогущий?

Ни для кого не секрет: с тех пор, как власть в республике перешла к Кара-оолу, получить землю под индивидуальное жилищное строительство в Кызыле стало практически невозможно. Воспользовавшись даром бывшего руководителя Тувы Кара-оола «ничего не делать даром», Богусов через подставные фирмы постепенно начал оформление земельных наделов в Кызыле и его округе. Фирмы эти создавались в зависимости от назначения земель. Под сельскохозяйственные земли Богусов создает фирму «Чойган», которая по документам должна заниматься скотоводством и выращиванием зерна. Если земля числится в лесном фонде, то в дело вступают всё тот же «Чойган», а в подмогу ему «Бастион». Ну, а если земли находятся в подчинении энергетиков, то тут откуда ни возьмись, появляется некое «Сибирьэнерго». В итоге свободных в Кызыле и его пригороде земель практически не осталось. А та малая часть, которую эти дельцы оставили городу под перспективную многоэтажную застройку, поделена между другими «перспективными» строителями типа Крапивиных, Доржу и нескольких сомнительных компаний из-за Саян.

Вот именно поэтому и стоит сегодня вожделенная сотка земли тувинской для большинства ни много ни мало, а больше ста тысяч рублей. Ведь согласитесь, каждый мечтает иметь свой угол. Да и жить в городе с его хоть такой социальной недоразвитостью гораздо комфортнее, нежели в районе республики. Именно потому, Богусов переводит земли, некогда предназначенные под сельское хозяйство или производственную базу, в разряд жилых. Именно поэтому, он делит гектары на участки по 6 или 10 соток. Ну и затем по многочисленным федеральным и республиканским программам подводит к ним электроэнергию, проводит водоснабжение, ставит забор – и вуаля! Уже на каждом углу висят объявления о продаже участков под индивидуальное жилищное строительство. Иногда даже с централизованными сетями теплоснабжения. Вот тебе и «Богусовтаптар» в действии.

Конечно, за эту индульгенцию от власть имущих фирмы однодневки Богусова с уставным капиталом не более 10 000 рублей строят линии электропередач и на озеро Дус-Холь, и на озеро Чедер. Без каких-либо конкурсных процедур получают подряды на бурение скважины, подметают, моют. Делают всё для того, чтобы при попустительстве властей основательно и бездарно растратить деньги, выделенные в рамках программы экономического развития.

Пассажироперевозки вместо кур...

Проблема перевозки пассажиров вовсе не новая. Она уже не только набила оскомину у пользователей пассажирским транспортом, но и, похоже, все с ней уже смирились. Как вдруг, словно «чёрт из табакерки», на экранах правительственных СМИ появляется заместитель Брокерт, который на полном серьёзе утверждает, что кое-как выживающее Пассажирское Автотранспортное Предприятие необходимо срочно передислоцировать на территорию бывшей птицефабрики.

Ну, этот чпокерт известен в Туве давно. Там, где Брокерт, жди или строительства вместо типографии торгового центра, или любой другой аферы. А что же стало причиной выдворения пассажирского автопарка МУП «Кызылгортранс» с привычного и многим известного места на улице Дружбы, 55, расположенного аккурат напротив Парка культуры и отдыха, спросите вы? Как выяснялось, территория эта уже давно в частных руках. И к ней причастны все те же уже известные вам, уважаемые читатели, лица. Но об этом, впрочем, как и об именах новых владельцев территории, Брокерт не рассказывает. Потому что знает кошка, чьё сало съела. Жаль, что вот только Око государево никак не хочет видеть творящейся вакханалии. Ну, или сознательно смотрит на происходящее сквозь пальцы.

Иначе, как объяснить тот факт, что территория бывшей теперь птицефабрики «Кызылская», числившейся флагманом Тувинского сельского хозяйства, выставлена на торги по случаю банкротства? Хотя ещё 5-7 лет назад тот же Брокерт с пеной у рта вещал о рентабельности птицеводства в Туве. О надоях, привесах, да и мало ли что там мог говорить этот аграрный дилетант. Так вот дорогостоящее оборудование, купленное за наши с вами деньги, уже почти разворовано. Поговаривают, что руководит этим всем процессом по продаже, а проще говоря, передаче зданий, сооружений, а самое главное, земельного участка в два с половиной гектара «не чужим людям», никто иной, а целый советник и по совместительству друг семьи Главы Тувы – Суртаев. Да, да, уважаемые читатели. Тот самый Суртаев, о котором я писал выше.

Я не буду утверждать, кто именно заинтересован в банкротстве единственного в Туве птицеводческого хозяйства, но то, что из всей этой схемы торчат уши Брокерта, Суртаева и Богусова, видно невооружённым взглядом. И публичное заявление и.о заместителя Главы региона Брокерта о срочном переезде, выделении очередных бюджетных средств на реконструкцию курятника под автовокзал подтверждает это. Суртаев заслужил славу «успешного» торгаша казённым имуществом, а тут Брокерт глаголет о нерентабельности птицеводства в Туве. И, как вишенка на торте, «Богусовтаптар» получает желаемый участок земли, обеспеченный всеми необходимыми коммуникациями.

Куда смотрит власть во время всей этой чехарды, одному Будде известно. Видимо, советник, друг семьи и по совместительству конкурсный управляющий по продаже курятника красноярец Суртаев обладает огромным влиянием. Мне же видится картина в ином свете. Получив заветные два гектара земли в пригороде Кызыла, Богусов раздерёт их на клочки, которые и будет в дальнейшем впаривать по баснословной цене нам с вами. Ведь этот «Богусовтаптар» ничего кроме, как отнимать и делить, не умеет. Создавать, развивать и улучшать – это не про него. А вот поделить, причём в свою пользу, в этом деле он мастак. Не случайно в торгах за данную землю участвуют всё те же «Бастион», «Чойган» и «Сибирьэнерго». Фирмы, подконтрольные Богусову, но оформленные на засаянского друга Тырычева да сестру Почекутову, которая официально числится оператором сливочной базы. Не той, где делают сливки, а той, что говно сливает в Могучий Енисей. Ведь они номинально являются директорами этих конторок, однако в случае чего будут нести ответственность. Вот только сами-то они об этом знают или до сих пор нет?

Логистика Каа-Хема

Это ещё одна тема, которую хочет «подмять под себя» предприниматель Богусов. Речь идёт о доставке руды с китайского предприятия, выкапывающего сегодня несметные богатства республики. Получится ли у «Богусовтаптара» организовать эти самые перевозки или в погоне за двумя зайцами он может не поймать ни одного? Продажа участков, расположенных на территории бывшей уже теперь птицефабрики, принесёт предприятию неплохую сумму, но один раз. Перевозки руды же обещают эту самую прибыль в виде регулярных поступлений. Как говорится, время покажет.

Вот так и живём. Подряды достаются одним, земли другим, а целые заводы и предприятия сельскохозяйственной отрасли признаются нерентабельными и убыточными. Естественно, привезти продукцию птицеводства проще из-за Саян. Но тогда зачем выделять средства на Индивидуальную Программу Экономического Развития региона, если такие, как суртаевы, брокерты, богусовы, доржу, тунёвы и им подобные, при попустительстве местных властей попросту разворовывают эти деньги. Ответ на этот вопрос могут дать соответствующие структуры. Но они, скорее всего, выберут тактику игры в молчанку, нежели предпочтут вступить в диалог. Но знаю точно одно: рядовому жителю Кызыла ни за что и никогда отныне не удастся получить участок в черте города под индивидуальную жилую постройку. Нет теперь этой самой земли. Зато есть «Богусовтаптар».

А.Н. Борщёв