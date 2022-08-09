    Коротко

Жильё в беднейшем регионе Сибири подорожало почти на 20%

Квартиры в Туве подорожали в среднем почти на 20% с начала 2022 года. При этом регион считается одним из беднейших в России. Стоимость квадратного метра в республике оказалась выше, чем в крупнейших городах Сибири.

Стоимость квадратного метра квартиры на первичном рынке жилья в Туве выросла на 18,6% за первую половину 2022 года. На вторичном – на 1,4%. Об этом говорится в данных Красноярскстата, который также отвечает за статистику в Туве и Хакасии.

Средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке достигла 107,1 тыс. рублей, на вторичном – 99,9 тыс. рублей.

Более того, речь идет лишь о квартирах «среднего качества», без учета «улучшенных» и «элитных».

Данные по Туве значительно превосходят, например, средние цены по Красноярскому краю, несмотря на то, что уровень жизни в республике гораздо ниже. Квадратный метр в крае в среднем оценивают в 94,6 тыс. рублей на первичном рынке, на вторичном – до 71,9 тыс. В Хакасии квадратный метр на первичном рынке в среднем за полгода подорожал до 79,5 тыс., на вторичном – до 68,7 тыс. рублей.

Цены на жилье в Туве оказались выше, даже чем в Новосибирске. По последним данным Новосибирскстата, квадратный метр квартиры «среднего качества» на первичном рынке стоит 100,9 тыс. рублей. На вторичном – 83,1 тыс.

В то же время Тува – это один из беднейших регионов России. В рейтинге социально-экономического положения от РИА Новостей за 2021 год республика заняла 83 место из 85, став худшей в Сибири и превзойдя только депрессивные Еврейскую автономную область и Калмыкию.

Товары для школы на маркетплейсах подорожали в среднем на 200%

Эксперты сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace подсчитали, что за июль цены на некоторые школьные товары многократно выросли. Они сравнили данные июня и июля и пришли к неутешительным выводам.

«Стоимость школьных дневников выросла на 284%, тетрадей – на 241%. Средняя стоимость школьной формы для девочек составляла 2306 рублей, выросла на 220%. Школьная форма для мальчиков стоила 2562 рубля, выросла на 200%. На 200% поднялась цена на школьные портфели для мальчиков и ранцы для девочек», – сообщил СЕO сервиса Дмитрий Ермолаев.

По оценкам аналитиков, в августе рост цен на школьные принадлежности продолжится. Так, ранцы подорожают в среднем на 5%.

«Товары для спорта к 1 сентября обычно дорожают в среднем на 10%, а учебная литература – на 7%. Обувь для девочек и мальчиков к осени будет испытывать незначительные колебания в цене», – рассказал эксперт.

Рост цен на школьные товары был ожидаемым. Эксперт сервиса «Актион образование» Анна Вавилова рассказала, что стоит делать родителям учащихся, столкнувшимся с необъяснимым скачком цен. По ее словам, федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет обязанность государства полностью обеспечивать детей учебниками на период их обучения.

Школьные ранцы подорожали в Сибири на 15 процентов

Стоимость школьного ранца в Сибири достигла 2184,6 рубля. Это на 10,4% больше, чем в начале года, и на 15,5% – чем год назад, свидетельствуют расчеты «ФедералПресс» на основе данных региональных органов статистики.

Дороже всего такой рюкзак обходится жителям Хакасии и Томской области – 2566,1 рубля и 2564,6 рубля соответственно. В Туве товар стоит намного дешевле – 1400,3 рубля.

За прошедший год сильнее всего цены выросли в Новосибирской области – на 33,2%. Самым скромным оказался прирост в Томской области – на 0,1%. При этом в Кузбассе с начала года наблюдалось даже падение стоимости – на 0,3%. В Туве рост с начала года составил 10,2%.

Для сравнения, в 2012 году средняя стоимость ранца в Сибири составляла 753 рубля, в целом по стране – 940,1 рубля.

В России повысят цены на электроэнергию, чтобы оплатить вывоз сырья в Китай

Речь идет о так называемом восточном полигоне – крупнейшем мегапроекте РЖД, в рамках которого планируется увеличить пропускную способность железных дорог Сибири и Дальнего Востока до 180 млн. тонн в год.

Для этого требуется электроэнергия – в общей сложности 2 гВТ дополнительной мощности. И чтобы ее обеспечить, правительственная комиссия одобрила модернизацию трех угольных ГРЭС – Нерюнгринской и Партизанской и Приморской (первые две принадлежат «РусГидро», третья – Сибирской генерирующей компании).

Как сообщает «Коммерсант», стоимость проекта оценивается в 166 млрд. рублей. И, по задумке чиновников, он будет окупаться за счет повышенных платежей потребителей электроэнергии всей страны. Львиная доля платежа ляжет на промышленность европейской части РФ, Урала и Сибири.

«Газпром»: возврат турбины на «Северный поток» невозможен из-за санкций

«Газпром» заявил, что возврат турбины на компрессорную станцию «Портовая», относящуюся к «Северному потоку», невозможен из-за санкций.

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в телеграм-канале компании.

Накануне немецкие СМИ сообщили, что турбина для «Северного потока» до сих пор находится в Германии. 3 августа канцлер Олаф Шольц прибыл в Siemens Energy в городе Мюльхайм-на-Руре и осмотрел двигатель.

«Турбина на месте и готова к работе в любой момент. Россия лишь должна запросить ее. Никаких технических причин для сокращения поставок газа нет», – заявил он.

20 июля президент России Владимир Путин говорил, что если первая турбина не вернется из ремонта в Канаде, то поставка газа сократится. Однако, по словам министра экономики Роберта Хабека, турбина находится в Германии с 18 июля.

В июне «Газпром» заявил, что компания Siemens Energy задержала возврат газоперекачивающих агрегатов (ГПА) из ремонта, поэтому компания сократит поставки газа по трубопроводу «Северный поток», который идет из России в Германию, примерно на 40%, до 100 млн. кубометров в сутки (при плановом объеме 167 млн. кубометров в сутки).

Ранее сообщалось о решении «Газпрома» остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens, который находится на компрессорной станции «Портовая».

Очередной рекорд: Импорт крепкого алкоголя в Россию упал на треть

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка, импорт крепкого алкоголя в Россию по итогам первого полугодия 2022 года упал на 34,4%, до 32,65 млн. л, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По статистике, импорт виски снизился практически в два раза, ввоз коньяка и бренди сократился на 11,3%, ликеров – на 36,6%, джина – на 26,6%, водки – на 41,7%. Импорт текилы, настоек, фруктовых дистиллятов и прочих категорий сократился на 34,5%. А вот поставки рома почти не изменились – сокращение было всего на 1,8%.

По мнению экспертов рынка, основная причина такого сокращения – санкции, отказы в поставках и «неясные перспективы рынка».

Back in USSR: В России откроются магазины для избранных

В России появятся магазины беспошлинной торговли, делать покупки в которых смогут только дипломаты, сотрудники посольств, консульств, международных организаций и члены их семей. Соответствующее постановление правительства было издано 26 июля и вступит в силу 27 августа.

Для того, чтобы купить товары в таких магазинах, которые откроют в Москве и Петербурге, надо будет предъявить документы, подтверждающие статус. Цены будут указаны в рублях, долларах и евро. В чеке или приравненном к нему бланке могут указать сведения о покупателе. Эта информация, а также перечень купленного ежемесячно будут поступать в МИД.

Владельцем магазинов будет российская компания, которую учредит Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД совместно с соучредителем, выбранным по итогам открытого конкурса.

В СССР работала сеть фирменных магазинов «Березка» с продуктами, одеждой, косметикой и бытовой техникой иностранного производства, товары в которой продавали за валюту дипломатам и членам их семей, а за «чеки» – специальные сертификаты – советским гражданам, работавшим за рубежом.

МАГАТЭ: на Запорожской АЭС нарушены «все принципы ядерной безопасности»

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС были нарушены все принципы ядерной безопасности, она полностью вышла из-под контроля организации, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью Associated Press.

По словам Гросси, «то, что поставлено на карту, чрезвычайно серьезно, чрезвычайно серьезно и опасно». Он отметил, что поставка оборудования и запасных частей на станцию прервана, поэтому в организации не уверены, что АЭС получает все, что нужно. МАГАТЭ необходимо провести важные инспекции, чтобы гарантировать, что ядерный материал находится под защитой, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в Энергодаре в начале марта. Станция находится в зоне активных боевых действий и ранее подвергалась обстрелам. Ее контролируют россияне, хотя все ядерные операции производят украинцы.

Эксперты перечислили регионы с самыми лучшими и деградирующими дорогами

Агентство региональных социально-экономических проектов составило рейтинг российских регионов по качеству дорог. Рейтинг базируется на данных Росстата, данных местных региональных ведомств по дорожной деятельности в субъектах, информации из СМИ и соцсетей.

Эксперты анализировали процесс дорожного строительства и модернизации дорожной инфраструктуры. Авторы рейтинга распределили субъекты по четырем группам.

Первая – регионы с качественными региональными дорогами, отвечающими нормативным требованиям, динамичной модернизацией дорожной инфраструктуры.

В первую десятку попали: Москва, Белгородская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Воронежская область, Краснодарский край, Тульская область. В первую группу также попал Красноярский край (13 место).

Тува попала в последнюю, четвёртую группу, в которую входят регионы деградирующей дорожной инфраструктуры, с высокой долей региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям. Причем наша республика заняла последнее 85 место. Карачаево-Черкесская Республика заняла 84 место, Ненецкий автономный округ – 83 место.

ВЦИОМ: треть россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли

Треть россиян (35%) согласились с утверждением, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

За последние годы количество таких россиян увеличилось – так, в 2007 году соглашались с тем, что Солнце вращается вокруг Земли, 28% респондентов, в 2011 году – 32%.

При этом, отмечает ВЦИОМ, количество россиян, верящих в другие заблуждения, с течением времени уменьшается. Так, лишь 7% считают, что радиоактивное молоко будет безопасным после кипячения (в 2007 году так отвечали 14%, в 2011 году – 11%). С тем, что первые люди жили одновременно с динозаврами, согласны 21% респондентов (в 2007 году – 30%, в 2011 году – 28%).

С тем, что продукты с ГМО могут вызывать рак, в новом опросе согласились 44% респондентов. В 2014 году этой точки зрения придерживались две трети (67%) россиян.

Во «ВКонтакте» Дмитрия Медведева появился пост о том, что Грузия должна стать частью России, а в Казахстане устроили геноцид русских. Его помощник заявил о взломе

В ночь на 2 августа на странице замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» появилась запись, автор которой рассуждает о восстановлении границ России и высказывается о странах – соседях РФ.

Внимание на запись, которую удалили в течение 10 минут, обратила Ксения Собчак, опубликовавшая скриншоты сообщения. Действительно ли Медведев написал пост или же речь идет о взломе его страницы, неизвестно.

В посте говорится, что «после освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов... Русь снова станет единой». «Мы пойдем в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которые, как известно, нигде не заканчиваются», – пишет автор записи.

В публикации сказано, что до 1801 года такой страны, как Грузия, не существовало, и она появилась только в границах Российской империи. «Северная и Южная Осетии, Абхазия и оставшиеся территории Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с Россией», – говорится в записи.

В посте также есть несколько слов о Казахстане: это «искусственное государство» и «бывшие русские территории», а власти страны переселяют различные этнические группы, что «можно классифицировать как геноцид русских». «Мы не намерены закрывать на это глаза. Пока туда не придут русские, порядка не будет», – сказано в конце сообщения.

Позже помощник Дмитрия Медведева сообщил РИА Новости, что страницу замглавы Совбеза РФ во «ВКонтакте» взломали. По его словам, с тем, кто взломал страницу, «разберутся администрация соцсети и те, кому положено». Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила РБК, что пост на странице Дмитрия Медведева опубликовал сторонний пользователь.