    Перекрёсток мнений

Аноним, 03-08-2022 #1[ru]

«Одна из наших основных национальных целей – это улучшение материального положения наших граждан». Что-то у нас с исполнением «основной цели» не всё в порядке...

Аноним, 03-08-2022 #2[ru]

С 2008 года наблюдаем постоянное падение уровня жизни людей. Интересно, а кто у нас за «улучшение материального положения граждан» отвечает? С кого спрашивать будем?

Аноним, 03-08-2022 #3[ru]

Спецоперация идёт, какое вам «улучшение»? Тут бы совсем не сдохнуть.

Аноним, 03-08-2022 #4[ru]

На словах – одно. В жизни – всё наоборот.

Аноним, 03-08-2022 #5[ru]

Все во имя человека! Все на благо человека! Да, и я даже знаю имя этого человека!

Аноним, 03-08-2022 #6[ru]

Нашим олигархам нужно научиться воровать из прибыли. А то они почему-то воруют из убытков.

Аноним, 03-08-2022 #7[ru]

Олигархи из России разбегаются. Кто в Англию, кто – В Украину, кто – в Израиль.

Аноним, 04-08-2022 #10[ru]

Четыре года назад Путин повысил пенсионный возраст. Говорил – государство должно экономить. Для понимания. То, что за 4 года сэкономили на стариках, теперь за 4 месяца потратили на СВО. Вот для чего Путину было нужно повышение пенсионного возраста.

Аноним, 03-08-2022 #1[ru]

Набиуллина вам таких мудрёных басен расскажет – замучаетесь понимать. Что значит, спад будет «более длительным и менее глубоким, чем ожидалось ранее»? Кем ожидалось? Когда ожидалось? Насколько длительным и глубоким ожидалось. Это как спецоперация. Хотели Киев взять за 3 дня, не получается и за полгода, но «всё по плану». Так что ли?

Аноним, 03-08-2022 #2[ru]

А вообще-то за этот «спад» кто-нибудь отвечает?

Аноним, 03-08-2022 #4[ru]

У нас в России всё можно признать экстремистским. Пукнул в общественном месте – и ты уже враг народа.

Аноним, 03-08-2022 #1[ru]

Брокерттаптар помимо схем с Богусовым мутит с со своим давним и близким коллегой, который в своё время устарел.

Аноним, 03-08-2022 #2[ru]

Брокерт плотно взял в свой оборот все эти схемы, подобрал себе специально никчемные и послушные кадры в минстрое и сидит, осваивает бюджет, разваливая одну программу за другой.

Аноним, 03-08-2022 #3[ru]

Странно, что Ховалыг столько времени терпит в правительстве Брокерта. Толку от него никакого, строительная отрасль разваливается, а тот сидит себе и в ус не дует. Объективные показатели говорят о том, что Брокерт и министр строительства не справляются с работой. А они, как ни в чём не бывало, сидят себе в креслах и пилят бюджет.

Аноним, 03-08-2022 #4[ru]

«Богусовтаптар» начинался с разборки элеватора в г. Кызыле, что рядом с ГАИ. Богусов разобрал забор, снял плиты, какие смог и всё вывез и продал. А потом руины вернул назад Кара-оолу. Вот это реально «Богусовтаптар». Там всё как после бомбёжки. Скажите «спасибо» Богусову.

Аноним, 03-08-2022 #5[ru]

Этот Богусов – совершенно неграмотный человек. Как он ворует, если толком писать не умеет?

Аноним, 03-08-2022 #6[ru]

№5, неграмотный, а понимает, что так и сесть можно. Поэтому земли записывает на свою сестру Почекутову. И торгует землёй как бы от её имени. Ему даже собственную сестру не жалко.

Аноним, 03-08-2022 #7[ru]

Глава с каждым днем все больше напоминает Медведева, который замещал Путина, чтобы обойти ограничения Конституции. Держатель места, который боится даже переставлять мебель в кабинете у «временно отошедшего» владельца. Не говоря уж про кадровый состав правительства. Сохранены все нелепые «губернаторские проекты», которые нужны только для распила бюджета. Сохранены даже старые обещания, типа давно протухшего проекта железной дороги.

Аноним, 03-08-2022 #8[ru]

Вы что думаете, этому подонку Богусову земли достаются просто так? Ничуть не бывало. Ищите, с кем он делится прибылью. Найти не сложно. Странно, что прокуратура Тувы не интересуется этим прохвостом. Неужели прокурор Дябкин в доле и ним?

Аноним, 03-08-2022 #9[ru]

Прокурору Дябкину из Москвы прилетела приличная оплеуха. Генпрокуратура обязала его защищать права мальчика Бессарабова, которого Дябкин хотел оставить без квартиры, а не мошенника Лойлу, незаконно вселившегося в чужую квартиру.

Аноним, 03-08-2022 #10[ru]

Семёныч, займись, пожалуйста, этим Богусовым. Совсем обнаглел мальчик. Пусть тувинская земля горит у него под ногами!

Аноним, 04-08-2022 #11[ru]

#10 Позвольте, какой же он мальчик? Вы физиономию его видели? Там пропитый на сто рядов алкаш. Скорее – крокодил Гена, а не мальчик.

Аноним, 04-08-2022 #12[ru]

Что за мода фотографироваться нагишом у Брокерта? Или он стал подражать депутату из ВХ, который там бегал голым с пистолетом?

Аноним, 04-08-2022 #13[ru]

Богусов и Якушев – это два продукта КШВ. Он их породил. Не понятно почему первый до сих пор остался на плаву после стольких мошеннических дел? Это загадка

Аноним, 04-08-2022 #14[ru]

Стареющий изюм Брокерт продолжающий бегать за молодыми девицами с пониженной социальной ответственностью. Позорит Правительство

Аноним, 05-08-2022 #16[ru]

Почему ФСБ не занимается оборзевшим отморозком Тюлюшем Чингисом из группировки Иргита? Который «кошмарит» местных предпринимателей, дестабилизируя своими действиями ситуацию в регионе.

Аноним, 05-08-2022 #17[ru]

Вся эта охреневшая криминальная шваль сделала республику самым отсталым регионом в стране без шансов на развитие. Даже для простого сравнения – соседний регион Хакасия ушёл в развитии на десятки лет вперёд. А эта мразь продолжает грабить население и пугать бизнес.

Аноним, 05-08-2022 #18[ru]

Бандит по кличке Чиня из группировки Кара-Иргит хвастается направо и налево, что держит под своим контролем республиканский Госстройзаказ. Благодаря своим подконтрольным людям, включая главного бухгалтера этого учреждения.

Аноним, 06-08-2022 #19[ru]

https://vk.com/wall238214072_3493 На днях Карим Саган-оол опубликовал любопытное видео на котором запечатлены достижения в строительной области в городе Кызыле, благодарные телезрители восхваляют в комментариях его за это, называя достойным сыном республики, благодарят за достижения и успехи. Вопрос: какое отношение имеет он ко всем этим объектам?

Аноним, 03-08-2022 #2[ru]

Когда закроют Youtube, программы для обхода блокировок за день скачают 100 миллионов россиян. Потому что Youtube – это в основном не про политику, а про мультики для детей, лекции и документальные фильмы для студентов, видеоблоги для кулинаров, автослесарей, стримеров и прочих умельцев и комиков. Поэтому все эти пропагандоны скрепят зубами, но сделать ничего не могут. Доживёт последнее поколение советских телезрителей, и клиентами их безумных передач останутся только редкие сумасшедшие...

Аноним, 03-08-2022 #2[ru]

Человеку нужен человек, потому что мы социальные животные. И человек становится человеком только в окружении других людей. Если вокруг одни НЕЛЮДИ, то и сам становишься нелюдью!

Аноним, 03-08-2022 #4[ru]

Патриарх Кирилл сказал в проповеди, что Россия никогда ни на кого не нападала. «Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала – она только защищала свои рубежи». Патриарх Кирилл, 3 мая 2022 года. Слова патриарха стоит читать так: «Чикатило никого не хотел насиловать. Он никогда ни на кого не нападал. Это удивительно, когда здоровый и сильный мужчина никогда никого не обижает – он только защищает своё тело от маленьких мальчиков».

Аноним, 03-08-2022 #5[ru]

Это Россия. Сюда ссылают чертей, которые слишком плохо себя вели в аду.

Аноним, 03-08-2022 #8[ru]

Культивирование ненависти на протяжении 30 лет даром не прошло. И теперь в России каждый ненавидит даже родного человека, не говоря уж про соседа. Недаром новости типа «отец изнасиловал/убил своего ребенка» превратились в норму. Братоубийственная резня в самом прямом понимании этого выражения уже давно идет в России! Эта ненависть въелась в мозги жителей России. Чем беднее регион – тем больше человеконенавистничества. Потому что трудно оставаться человеком, если не можешь обеспечить себе, хотя бы минимальные условия для человеческой жизни. И виноваты в этом наши власти, а не какой-то там Запад, Америка или рептилоиды. Хотя и власти – это порождение от народа – лучшие из худших, сумевшие пройти на самый верх по головам (и трупам) конкурентов.

Аноним, 05-08-2022 #12[ru]

НЕЛЮДИ СРЕДИ НАС!!! Отрезавшим гениталии у украинского солдата оказался боевик «Ахмата». И он не чеченец, а тувинец. Он сам в разговоре со СМИ фактически подтвердил, что на разошедшемся по всем медиа видео был именно он. В ходе разговора он пытался обмануть журналистов, но быстро запутался в показаниях. Известно про него мало. Судя по найденным журналистами данным, он раньше жил в Кызыле и Петербурге, работал в МЧС, а теперь является наёмником в чеченском нацбатальоне «Ахмат», где воюют не только чеченцы. В конце июля он также засветился и на других видео, снятых кремлёвскими пропагандистами...

Аноним, 03-08-2022 #3[ru]

И когда эта спецоперация закончится?

Аноним, 03-08-2022 #5[ru]

Укропы обещают взять Херсон в течение 4-6 недель. Тогда Путин запросит перемирие.

Аноним, 03-08-2022 #6[ru]

Дябкин накатал в Верховный Хурал донос на депутата Цитцера за то, что тот направил ему запрос, в котором спросил: правда ли, господин Дябкин, что вы берёте взятки? И почём ваши услуги? Дябкин, как честный человек, ответил: нет, неправда, я взяток не беру. Это чистой воды поклёп. Спросите у прохиндея Крапивина!

Аноним, 03-08-2022 #8[ru]

Санкции санкциями, а распил страны никто не отменял: Генподрядчиком «Газпрома» по шельфовому бурению станет компания «Газпром шельф проект», основной бенефициар которой – младший сын секретаря Совбеза.

Аноним, 03-08-2022 #3[ru]

Самое странное в этом «тройничке» – тандем Кара-оола и Ооржака. Совсем недавно они мочили друг друга на выборах. Карла чуть не отобрал Гаруду, чуть не расстрелял команду наблюдателей за выборами на границе Тувы, изуродовал автобус, сжег машину. И тут внезапно – союзники? Или это «спецоперация по принуждению к миру» под эгидой нашего Шойгу? С какой целью дружите, господа?

Аноним, 04-08-2022 #4[ru]

Скоро выборы в Горхурал. Если честно, то уже не до шуток – столица превращается в какой то Ак-Довурак или Чадан, пусть они едут обратно к себе в село, откуда приехали.

Аноним, 04-08-2022 #5[ru]

Действительно, что-то в последнее время сильно активизировался популярный блогер Кара-оол. Пост за постом выкладывает – это неспроста...