Движение вперёд по граблям

Когда 7 апреля 2021 года Путин освободил Шолбана Кара-оола от должности Главы республики, большинство жителей Тувы приняли это с облегчением и верой, надеясь, что-нибудь и как-нибудь начнёт двигаться от худшему к лучшему. Надежд добавляло и то, как врио Главы Владислав Ховалыг доложил президенту Путину, каким видит ближайшее будущее Тувы. Тут были изложены и проблемы со здоровьем нации, и нищенское положение 40% населения, живущего за чертой бедности, и экологические проблемы, включая сажу, от которой у немалой части населения развиваются астматические и раковые заболевания. Было помянуто отставание в строительстве и заявлено о скорой газификации региона.

А всё дело в том, что прежний глава все 14 лет твердил одно: о необходимости строительства железной дороги из России в Туву. И «авторитетно» убеждал всех, что без реализации проекта «Курагино – Кызыл» ни о каком позитивном развитии экономики республики не может быть и речи. Он заявлял это так часто и громко, что формировалась общая картина тувинской безнадёги, из которой не проглядывало никаких перспектив. Странно, но из Москвы на эти вопли о бедственном положении Тувы никаких откликов не приходило. Складывалось впечатление, что и Москва разделяет эти пессимистичные взгляды Кара-оола. Но, вспомните, как мальчик звал на помощь криками «волки, волки!», когда тех и близко не было видно. В конце концов, все устали от ожидания волков. Точно также и в отношении заявлений Кара-оола о перспективах строительства железной дороги в Туву. Со временем перестали верить всерьёз в успех реализации проекта почти все, кто имеет смелость думать самостоятельно. В общем, тему строительства и без того ненавистной подавляющей части населения республики железной дороги он так замусолил, что говорить о ней без юмора уже не было никаких сил. А затем правительство России и вовсе «поставило крест» на этом проекте, по крайней мере, на ближайшие пять лет.

В общем, Владислав Ховалыг на какое-то время превратился в губернатора надежд. Поэтому к нему отнеслись, как антиподу Кара-оола. Хотя имидж нового руководителя был с самого начала подмочен связями с командой бывшего губернатора.

Ни для кого не секрет, что новый глава 10 лет работал при бывшем губернаторе мэром Кызыла и был представлен в Администрацию Президента Сергеем Шойгу. Из чего некоторые сделали вывод, что рокировка Кара-оола на Ховалыга носит театральный характер и никаких серьёзных перемен не обещает. Таких скептиков понять можно. Им бы хотелось революции, которая одномоментно сметёт с республиканского властного пьедестала не только Кара-оола, но и всю его вороватую свиту. Всех этих бичелдеев, брокертов, иргитов, дамба-хуураков, ощепковых, крапивиных, доржу и прочих прихвостней, присосавшихся к бюджету. Большинству хотелось бы, чтобы новая метла начала мести по-новому. Чтобы все, кто присосался к бюджету, были отстранены от разворовывания казны. Чтобы более широкий круг людей мог заняться бизнесом, чтобы в республике появились новые рабочие места, чтобы у нас обновились все ветви власти, чтобы люди встряхнулись и зажили по-новому. Такая ситуация была бы гарантией того, что новому Главе республики не пришлось «ходить по граблям», повторяя ошибки своих предшественников. К сожалению, такого сразу не произошло. Но, что более зловеще, не произошло это и через год. Многие из тех, кто вылизывал зады прежней власти, перенастроились на зады новых высокопоставленных лиц. И даже начали бравировать тем, что, мол, власть меняется, а мы по-старому тут...

Да и сам глава, честно говоря, не очень пытается отмежеваться от караооловского наследия и по-прежнему терпит вокруг себя доставшееся ему в наследство окружение, несмотря на то, что именно из-за него и вопреки покровительству Шойгу тому пришлось покинуть щедрую на бюджетные средства должность. Самый скандальный из этих «небожителей» – зампред правительства Брокерт. Небо коптит под руководством уже третьего по счёту губернатора. Всё это время дела в республике обстоят всё хуже и хуже. Человек ни дня не работал на производстве. Обыкновенный бумагомарака. Зачем его держать? Ради торжества принципа «Богусовтаптар»?

Впрочем, об этой шайке авантюристов нужно сказать отдельно. В настоящее время Брокерт «продавливает» идею вместо газификации республики внедрить электрификацию домовладений. Идея во многих отношениях вредная. Все, проживающие в Туве, хорошо понимают, что обогрев домов электричеством в нашей республике – это утопия. И дело не только в том, что у нас благодаря воровству в большой энергетике цены в 7(!) раз выше, чем, к примеру, в Иркутской области. То есть такое отопление подавляющей части населения элементарно не по карману. Брокерт уверяет, что Кремль пойдёт навстречу республике и даст указание субсидировать электроотопление частных домовладений до 1 рубля за киловатт/час. Сомнительно, чтобы такое случилось. Но даже если произойдёт чудо, и Минэнерго РФ пойдёт на такой шаг, в чём я сильно сомневаюсь, нужно помнить, что сегодня деньги на такие субсидии есть, а завтра их может и не оказаться. И тогда нашим обманутым владельцам частных домов придётся либо все заработанные деньги нести энергетикам, либо замерзать.

Но и этим проблемы не заканчиваются. Все знают, как у нас организовано электроснабжение в республике. Энергетики пожирают год от года всё больше миллиардов из бюджета на ремонт сетей, Богусов год от года жиреет на этих подрядах, а на стабильности электроснабжения это никак не отражается. Скорее наоборот: оно год от года всё хуже и хуже. Бывает, объекты обесточиваются на часы, сутки и недели. Ладно, лето. А если зимой случится очередная авария и какой-нибудь квартал останется без света, такое у нас случается почти ежедневно. Что прикажете делать с замерзающими семьями? Угольный коллапс, организованный правительством Тувы прошедшей зимой, в результате которого многие домохозяйства остались без угля для отопления, покажется мелким недоразумением.

И ещё одно. Если бороться с сажей, то необходимо переводить с угольного отопления не только частные дома, но и все кочегарки, которые сегодня гадят сажей не меньше домовладений. Вот электроснабжение этих кочегарок субсидировать точно никто не согласится. Особенно, учитывая складывающуюся экономическую ситуацию в настоящее время. Вот и получится: без перевода котельных с угля на электричество вся затея с электрификацией отопления частных домовладений никакого толку не даст. Она будет попросту бессмысленной. А если не субсидировать эти котельные, то их хозяева либо разорятся, либо попросту откажутся от электрификации. Это понятно любому. Но в правительстве, похоже, разинув рот, слушают Брокерта, который за всю свою трудовую деятельность ни разу не добивался успеха ни в чём.

В связи с этим трудно не поверить версии, что Брокерт лоббирует выделение энергетиками 4-6 млрд. рублей только с одной целью, чтобы совместно с Богусовым «освоить» эти деньги и часть из них положить себе в карман. Таким образом, Брокерт и Богусов могут организовать ещё один «Богусовтаптар». В этом и весь фокус. Эти миллиарды нужно быстрее «освоить», а там трава не расти. Люди как-нибудь выкрутятся. Народ кочевой – будет греться у костра во дворе. Или юрту поставят. А тот народ, что побогаче, тем более, как-нибудь перебьётся. Но на этой афере можно запросто миллиард-два снять. Так что, как говорится, цель оправдает средства. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. А Богусов с Брокертом пьют его с удовольствием. Так что могут и рискнуть.

Они и так каждый день с этим «Богусовтаптар» рискуют. Вот, к примеру, организовали махинации под боком УФАС. Без соблюдения конкурсных процедур захватили 60 га пригодных для строительства индивидуальных жилых домов. Земля им досталась даром. Её размежевали на 600 земельных участков, и будут продавать по цене в 2 млн. за участок. Кто умеет считать, пусть перемножит 600 на 2 000 000 руб. и получит один миллиард 200 миллионов рублей. Хороший куш, не правда ли? И прокурор Дябкин «в курсах». Наверное, «в деле», раз никак не реагирует на очевидное злоупотребление полномочиями и мошенничество.

Но там нет Богусова, скажете вы, уважаемый читатель. Всё верно. Там не только Богусова нет – там на плакате даже не указано, кто «осваивает» эту землю. И тут особого секрета нет. С некоторых пор Богусов уже не «светится», и сам не фигурирует в аферах с землёй. Вместо себя он подставляет зитц-председателя – свою сестру Наталью Почекутову, которая является учредителем и директором компании.

Впрочем, не буду забегать вперёд. Про Богусова, его сестру Почекутову и их компаньона с криминальной фамилией Тырычев, про их участие в аферах по получению средств ИПСЭР я расскажу позже. Тем более что Почекутова ещё и баллотируется в депутаты городского хурала. Народ должен знать своих героев.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз