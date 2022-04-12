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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 4, 12 апреля / «Чёрные руки» вновь надвигаются на Минтруда Тувы!
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№4, 12 апреля 2022 года.
    Нам пишут
Нам пишут

«Чёрные руки» вновь надвигаются на Минтруда Тувы!

Здравствуйте, редакция. В настоящее время в Правительстве нашей республики идут большие перемены – некоторые министры уволены, на их места пришла молодежь. Это очень радует нас, жителей республики. Казалось бы, обстановка нормализуется. Однако есть некоторые живучие «старые крысы» такие как спикер Парламента Верховного Хурала Республики Тыва Даваа Кан-оол Тимурович, депутат Верховного Хурала, председатель комитета по бюджету, налогам, экономике и предпринимательству Конгар Алдын-кыс Темир-ооловна. Эти двое с самого начала становления республики Тыва лезут во все «дыры» и «щели» Правительства Тывы в целях личного обогащения за счёт государственных средств и имущества.

В свое время они оба побывали на кресле министра Министерства Труда и социальной политики Республики Тыва, т.е. проработали министрами данной отрасли. Вся республика знает, их «достойную» работу в этом поприще. Говорят, у них в то время был свой «тариф» от средств поступающих из федерального бюджета, из денежных средств, поступающих по федеральным программам, в интернаты и в ЦЗН Республики Тыва. Не секрет, что там крутятся ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ СУММЫ. Согласно некоторым сведениям, по «придуманному тарифу» Даваа+Конгар «имели» ежемесячный доход от поступлений из больших интернатов в суммах до 150000 рублей, меньших интернатов – 80000 рублей, из ЦЗН 30-50000 рублей. Правда, доказательств этого лично у меня нет. Но на неизвестно откуда свалившиеся на них деньги Даваа в поселке Сукпак, а Конгар – в Кызыле построили себе дома. Всё это было сделано с использованием рабской силы содержащихся в интернатах работоспособных инвалидов на виду у народа. Так и дожили до наших дней эти две «древности» в целости, сохранности на своих любимых креслах.

Но, некоторое время назад у них, наверное, храбрость вверх взяла, их «черные руки» вновь стали надвигаться над бедным Министерством труда и социальной политики республики. В связи с переменой власти дедушка Даваа просунул свою старуху-любовницу (сообщается имя, фамилия и отчество – ред.) в заместители министра. Вот теперь с февраля 2022 года эта женщина снова в работе. А новый министр Сандан пляшет под их дудку. Такие вот дела творятся в Минтруде. Как бы не споткнулись эти люди при попытке совершения «рецидива» по хищению государственных денег.

Не подписываюсь. Кому нужно, меня знают.

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Остальные материалы номера 4:
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Онер Ондар и Роман Монгуш с интересом читают газету РИСК.
Комментариев: 26

Раньше я боялся темноты. Но недавно пришли платёжки за ЖКХ. Теперь я боюсь света, а ещё воды, тепла и вывоза мусора.

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