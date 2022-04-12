    Перекрёсток мнений

Аноним, 07-04-2022 #4[ru]

«Мы обостренно чувствуем чужую боль и несправедливость, способны искренне радоваться успехам других и идти на помощь тем, кто в ней, в этой помощи, действительно нуждается» – ну да. Особенно Владимир Владимирович, когда отправляет войска в Украину.

Аноним, 07-04-2022 #5[ru]

Создал полицейское государство и рассуждает о культуре и человеколюбии. Фантазёр.

Аноним, 07-04-2022 #6[ru]

Интересно, кто Путину пишет такие заявления? Он как будто с Луны свалился. Никакой привязки к сегодняшней жизни. Ничего реального, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Какой-то сладостный абсурд. Ну, хочет президент поговорить с народом – пускай говорит о реальных проблемах людей. Мизерные пенсии, дорогие уголь, электроэнергия и бензин. Отсутствие всякой поддержки малому и среднему бизнесу. Дикий рост цен даже на сахар и неспособность властей управлять народным хозяйством. Экономическая война со всем цивилизованным миром, спецоперация на Украине. Вот что интересует сегодня людей, а не вопросы культуры.

Сотник, 06-04-2022 #1[ru]

Володин заявил, что «дефолт России не грозит». Ну, что тут скажешь?.. Люблю дефолт в начале мая!

Аноним, 06-04-2022 #2[ru]

В первый год голода не будет – сначала будут раскулачивать зажиточных кулаков (то есть предпринимателей) и раздавать их имущество неимущим. А потом, как говорится, пойдет крапива, лебеда... Короче, заживем, как люди!

Аноним, 07-04-2022 #3[ru]

Отличный курс рубля к доллару. Только где вы видели, чтобы его по этой цене продавали? Запретили свободное хождение валюты. И это в 2022 году! Позор!

Аноним, 07-04-2022 #4[ru]

Валютчиков начали вылавливать и сажать. Как при Хрущёве. Они думают, что таким образом можно сдержать курс рубля к доллару? Идиоты.

Аноним, 07-04-2022 #5[ru]

Курс доллара снизился до 75 рублей. Курс валют стал таким же фейком, как и все остальные достижения в стране из телевизора. Нарисовать они могут хоть доллар за 30, но обменять его всё равно по таким значениям нельзя...

Аноним, 07-04-2022 #6[ru]

По телеящику показывают, что евро продают с рук по 130 рублей. А официальный курс – меньше 80...

Аноним, 07-04-2022 #7[ru]

Голода не будет и санкции нам не страшны! Наши доблестные добровольцы сейчас привезут с Украины трофеи – импортную бытовую технику и электронику, пригонят иномарки! Вспомните наши исторические традиционные ценности – когда нам чего-то не хватало, мы просто набирали ОРДУ и устраивали набеги на соседей!

Аноним, 07-04-2022 #8[ru]

У нас теперь один рецепт: если что – сажать...

Аноним, 07-04-2022 #9[ru]

Что там сахар? Капусту по 130 руб. за кг видели? Вот тебе и импортозамещение по-русски.

Аноним, 06-04-2022 #1[ru]

Гозман: никто после Сталина не наносил России такого ужасного урона, как Путин.

Аноним, 06-04-2022 #2[com]

Оюн – наш руководитель, он труженик – с низов начинал.

Аноним, 06-04-2022 #3[ru]

ХВАТИТ ЛИ ПУШЕЧНОГО МЯСА? Отвечает военный эксперт Михаил Самусь: «В России все-таки 143 миллиона [население], по официальным данным, и набрать 500 тысяч или миллион для российской армии, в принципе, не проблема. Другое дело, что это будет больше мясо, чем какие-то военные специалисты. Правда состоит в том, что фактически половину своего профессионального состава они уже уничтожили. Они половину современной техники уже уничтожили. Да, по статистике, у них 10 тысяч танков, 15 тысяч бронемашин, тысячи единиц артиллерии, возможно, еще 500 единиц самолетов, несколько сотен вертолетов. Но какая техническая готовность всей этой техники?»

Пастухов, 06-04-2022 #4[ru]

Сегодня на кону не имущество старых путинских элит, а само их существование. Проиграет Путин – им не жить. Выиграет – тем более. Деприватизация как она есть.

Аноним, 07-04-2022 #7[ru]

Ховалыг отправил в Украину около 30 «добровольцев»: «сегодня мы проводили наших добровольцев, которые по зову своего сердца решили оказать помощь жителям Донбасса в зоне боевых действий. Это сильные и мужественные люди, достойные наследники боевой славы своих предков – добровольцев Великой Отечественной войны. Золотой фонд народа Тувы». Только вот почему они прячут лица, как будто они собрались грабить, убивать и насиловать? Они же герои, а страна должна знать своих героев!

Аноним, 07-04-2022 #9[ru]

Начальника отдела Минсельхоза Сергея Оюна по разнарядке отправили провожать тувинских добровольцев на бойню в Украину. А он кадровичке ответил, что не пойдёт, поскольку его племянник вернулся с Украины в цинковом гробу. Та «стуканула» Министру Ондару, а тот доложил главе Ховалыгу. Ну, а Ховалыг распорядился уволить Оюна в связи с политической неблагонадёжностью. И тот написал заявление «по собственному желанию». Вот так в Туве выковывается настоящий «тувинский патриотизм».

Аноним, 07-04-2022 #10[ru]

У племянника Кара-оола Самбалы сын «отметился» в Буче. В Интернете «гуляет» его довольная фотография после расстрела мирных граждан.

Аноним, 07-04-2022 #11[ru]

55 горнострелковую тувинскую бригаду из Бучи срочно перевели в Беларусь. Говорят, что после переформирования их всех снова загонят в Украину.

Аноним, 07-04-2022 #12[ru]

Этот пидер Карлик снова выставил своё видео с нунчаками. И что его на фронт не отправят, если он такой воинственный? У него же звание полковника – его присвоил наш замечательный земляк Сергей Шойгу.

Аноним, 07-04-2022 #14[ru]

Что-то ни Карлы, ни Шойгу на передовой не видать. В тылу отсиживаются. Какие воины из Шойгу и Карлика? Смех да грех. Пиджаки с погонами.

Аноним, 07-04-2022 #15[ru]

Шойгу провалил военную кампанию в Украине. Его ждёт отставка. А ещё его ждут в международном суде по малазийскому Боингу МН 17. Его скоро будут ждать в таком же суде по Буче. Да, влип наш Серёга... Оно и понятно: не в свои сани не садись.

Аноним, 07-04-2022 #16[ru]

Спецоперация в Украине нам всем выйдет боком. И дело даже не в том, что мы обнищаем. Главное – мы утратим уважение в мире. Нам перестанут доверять. И не захотят иметь с нами никаких дел. А Путин закроет границы и будет держать нас в голоде взаперти. Вот что нам предстоит пережить.

Аноним, 07-04-2022 #17[ru]

Сегодня исполнился год, как Ховалыг взошёл на тувинский престол. Пора подводить итоги. Семёныч, расскажи нам, что хорошего для людей сделал наш уважаемый правитель?

Аноним, 07-04-2022 #18[ru]

Семёныч, самое время подвести итоги деятельности Ховалыга на посту главы республики. А то он то газификацию объявлял, то снижение цен на уголь. А в итоге отправляет добровольцев на Украину. Переквалифицировался...

Аноним, 07-04-2022 #19[ru]

анон 18, Конвиз ссориться с Ховалыгом не станет. Поэтому ничего об итогах его годовой деятельности нашего главного чиновника вы от него не услышите.

Аноним, 07-04-2022 #21[ru]

Нашли для Семёныча идола – главу республики Ховалыга. Он со свету сжил одного президента, другого главу республики. «Подвинет» и этого. А мы ему поможем.

Аноним, 08-04-2022 #24[ru]

Почему супер Аяс не едет добровольцем на Украину, а только кривляется в военной экипировке с оружием? Что он этим хочет показать? Какая польза от таких кривляний в интернете?

Аноним, 06-04-2022 #1[ru]

Сергей Плотов на смерть Жириновского: «Я не скажу, что всё хорошо. Сгнила реальности нить. Но, тем не менее, первый пошёл. Тут главное – не тормозить».

Аноним, 07-04-2022 #2[ru]

Умер Владимир Жириновский. Такого второго нам уже не видать. Вольфович был умнейшим человеком. И чувствовал веяния времени.

Аноним, 07-04-2022 #4[ru]

ЛДПР была очевидна «хана», ещё когда они сдали Фургала. Кстати, на Фургала до сих пор доказательств не собрали. Видно, фуфло это всё.

Аноним, 08-04-2022 #6[ru]

Почему Якушев бросил строить заправку Кара-оолу, неужели чёрная кошка пробежала между ними?

Аноним, 09-04-2022 #8[ru]

За время правления Кара-оола республика и город откатились в развитии на десятки лет назад. Была задушена всякая инициатива у малого и среднего бизнеса. Поэтому Кызыл так резко и отличается сейчас от любого даже самого захудалого областного центра. В городе нет никакого современного развития, торговые сети отсутствуют, не строилось нормальное жильё, простыми словами: нет ничего!!! Одна пустота, воровство и желчь.

Аноним, 06-04-2022 #1[ru]

Жадный Аяс наговорит чепухи – нашли тоже эксперта.

Аноним, 06-04-2022 #2[ru]

Торгово-промышленная палата Тувы – самый бесполезный орган в республике. Вообще непонятно, чем они там занимаются. Только дешёвый пиар. Никому и никогда в жизни они не помогли еще ни разу! Пустая болтовня и ноль пользы.

Аноним, 06-04-2022 #3[ru]

Он и в правительстве не смог продержаться, выгнали как никчёмного кадра!

Аноним, 06-04-2022 #1[com]

Василий Оюн должен быть мэром.

Аноним, 06-04-2022 #2[ru]

Профессия «племянник» хороша, но только до тех пор, пока дядя на коне. И если собственных мозгов так и не нажил, то улетит в вонючую даль вместе с дядей.

Аноним, 07-04-2022 #5[ru]

Я удивляюсь Ховалыгу – зачем он держит в мэрах такое ничтожество, как Карим?

Аноним, 07-04-2022 #6[ru]

5й, на фоне Саган-оола и сам Ховалыг смотрится как-то солидней.

Аноним, 07-04-2022 #7[ru]

Ховалыг хоть на каком фоне будет смотреться неважно. Человек на должности, а самостоятельности никакой нет. И что это за руководитель?

Аноним, 07-04-2022 #8[ru]

А самому-то Сагаан-оолу как в кресле мэра? Не тесновато?

Аноним, 07-04-2022 #9[ru]

А Карим даже не понимает, кем он работает. У него просто такого понятия нет. Его Карлики посадили в кресло – вот он и сидит в нём.

Аноним, 06-04-2022 #2[ru]

«директор АО «Тываэнергосбыт» «на законном основании» отключил на фабрике электроснабжение» – кто бы это мог быть?

Аноним, 06-04-2022 #5[ru]

«У Ш. Кара-оола вдруг изменились планы в отношении птицефабрики, и он предложил главе семейного хозяйства В. Оюну восстановить работу фабрики. Зачем это ему было нужно – сейчас достоверно установить невозможно». Наверное, чтобы подсадить Оюна на иглу субсидий, а потом – или заставить служить ему, или разорить и посадить.

Аноним, 07-04-2022 #8[ru]

Кара-оол очень хотел, чтобы Оюн таскал ему каштаны из огня – «отмывал» субсидии. Так обычно собирают компромат на кого-то, чтобы в нужный момент предъявить претензию. И тогда либо человек начинает платить, либо «садится» надолго. Оюн не захотел. Вот Боровков на него и «наехал».

Аноним, 07-04-2022 #9[ru]

Чтобы понять действия Карлика и Боровкова, вспомните историю с Крапивиным. Поделился – вот Боровков иск о взыскании бюджетных денег и отозвал. У нас прокуроры – это часто тоже бандиты. Только в погонах.

Аноним, 07-04-2022 #10[ru]

Вы что думаете: прокурор Дябкин чем-то отличается от прокурора Боровкова? Да он на этой птицефабрике получил генерала и должность прокурора Тувы. И не ищите здесь ни правоты, ни справедливости, ни законности.

Аноним, 07-04-2022 #11[ru]

А вообще-то птицефабрику погубил не Боровков, а Ховалыг. Будучи директором Тываэнерго, он отключил птицефабрику от света. Вот 40 тыс. кур и сдохли. А команду ему на отключение, наверное, дал Карлик. Вот он до сих пор ему и служит. А должность заслужил, когда отключил птицефабрику.

Аноним, 07-04-2022 #13[ru]

Ховалыг по плану Суртаева хочет присвоить птицефабрику и на её месте строить ИЖС.

Аноним, 07-04-2022 #14[ru]

№13, Суртаева уже нет в правительстве Тувы.

Аноним, 07-04-2022 #15[ru]

Суртаева нет, а предложение осталось.

Аноним, 07-04-2022 #17[ru]

Вспомните, чем Ховалыг занимался в 90-е при Ооржаке, чем он занимался в «нулевые» при Кара-ооле, и вы поймёте, что он за фрукт. И чего вы от него хотите?

Аноним, 07-04-2022 #18[ru]

Не в этом дело. Главное, что Ховалыг не имеет никакого опыта хозяйствования. И у него нет своей работоспособной команды. Он – человек сиюминутных решений. Никакой системы в его работе никогда не было. Потому он никогда и не добивался приличных результатов.