«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com, https://t.me/riskinform или https://vk.com/risk_inform"

Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 67
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 28
User Пользователей: 0
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 4, 12 апреля / Перекрёсток мнений
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№4, 12 апреля 2022 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 07-04-2022 #4[ru]

«Мы обостренно чувствуем чужую боль и несправедливость, способны искренне радоваться успехам других и идти на помощь тем, кто в ней, в этой помощи, действительно нуждается» – ну да. Особенно Владимир Владимирович, когда отправляет войска в Украину.

Аноним, 07-04-2022 #5[ru]

Создал полицейское государство и рассуждает о культуре и человеколюбии. Фантазёр.

Аноним, 07-04-2022 #6[ru]

Интересно, кто Путину пишет такие заявления? Он как будто с Луны свалился. Никакой привязки к сегодняшней жизни. Ничего реального, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Какой-то сладостный абсурд. Ну, хочет президент поговорить с народом – пускай говорит о реальных проблемах людей. Мизерные пенсии, дорогие уголь, электроэнергия и бензин. Отсутствие всякой поддержки малому и среднему бизнесу. Дикий рост цен даже на сахар и неспособность властей управлять народным хозяйством. Экономическая война со всем цивилизованным миром, спецоперация на Украине. Вот что интересует сегодня людей, а не вопросы культуры.

Свежий анекдот

Сотник, 06-04-2022 #1[ru]

Володин заявил, что «дефолт России не грозит». Ну, что тут скажешь?.. Люблю дефолт в начале мая!

Аноним, 06-04-2022 #2[ru]

В первый год голода не будет – сначала будут раскулачивать зажиточных кулаков (то есть предпринимателей) и раздавать их имущество неимущим. А потом, как говорится, пойдет крапива, лебеда... Короче, заживем, как люди!

Аноним, 07-04-2022 #3[ru]

Отличный курс рубля к доллару. Только где вы видели, чтобы его по этой цене продавали? Запретили свободное хождение валюты. И это в 2022 году! Позор!

Аноним, 07-04-2022 #4[ru]

Валютчиков начали вылавливать и сажать. Как при Хрущёве. Они думают, что таким образом можно сдержать курс рубля к доллару? Идиоты.

Аноним, 07-04-2022 #5[ru]

Курс доллара снизился до 75 рублей. Курс валют стал таким же фейком, как и все остальные достижения в стране из телевизора. Нарисовать они могут хоть доллар за 30, но обменять его всё равно по таким значениям нельзя...

Аноним, 07-04-2022 #6[ru]

По телеящику показывают, что евро продают с рук по 130 рублей. А официальный курс – меньше 80...

Аноним, 07-04-2022 #7[ru]

Голода не будет и санкции нам не страшны! Наши доблестные добровольцы сейчас привезут с Украины трофеи – импортную бытовую технику и электронику, пригонят иномарки! Вспомните наши исторические традиционные ценности – когда нам чего-то не хватало, мы просто набирали ОРДУ и устраивали набеги на соседей!

Аноним, 07-04-2022 #8[ru]

У нас теперь один рецепт: если что – сажать...

Аноним, 07-04-2022 #9[ru]

Что там сахар? Капусту по 130 руб. за кг видели? Вот тебе и импортозамещение по-русски.

Спецоперация в Украине: победа или поражение?

Аноним, 06-04-2022 #1[ru]

Гозман: никто после Сталина не наносил России такого ужасного урона, как Путин.

Аноним, 06-04-2022 #2[com]

Оюн – наш руководитель, он труженик – с низов начинал.

Аноним, 06-04-2022 #3[ru]

ХВАТИТ ЛИ ПУШЕЧНОГО МЯСА? Отвечает военный эксперт Михаил Самусь: «В России все-таки 143 миллиона [население], по официальным данным, и набрать 500 тысяч или миллион для российской армии, в принципе, не проблема. Другое дело, что это будет больше мясо, чем какие-то военные специалисты. Правда состоит в том, что фактически половину своего профессионального состава они уже уничтожили. Они половину современной техники уже уничтожили. Да, по статистике, у них 10 тысяч танков, 15 тысяч бронемашин, тысячи единиц артиллерии, возможно, еще 500 единиц самолетов, несколько сотен вертолетов. Но какая техническая готовность всей этой техники?»

Пастухов, 06-04-2022 #4[ru]

Сегодня на кону не имущество старых путинских элит, а само их существование. Проиграет Путин – им не жить. Выиграет – тем более. Деприватизация как она есть.

Аноним, 07-04-2022 #7[ru]

Ховалыг отправил в Украину около 30 «добровольцев»: «сегодня мы проводили наших добровольцев, которые по зову своего сердца решили оказать помощь жителям Донбасса в зоне боевых действий. Это сильные и мужественные люди, достойные наследники боевой славы своих предков – добровольцев Великой Отечественной войны. Золотой фонд народа Тувы». Только вот почему они прячут лица, как будто они собрались грабить, убивать и насиловать? Они же герои, а страна должна знать своих героев!

Аноним, 07-04-2022 #9[ru]

Начальника отдела Минсельхоза Сергея Оюна по разнарядке отправили провожать тувинских добровольцев на бойню в Украину. А он кадровичке ответил, что не пойдёт, поскольку его племянник вернулся с Украины в цинковом гробу. Та «стуканула» Министру Ондару, а тот доложил главе Ховалыгу. Ну, а Ховалыг распорядился уволить Оюна в связи с политической неблагонадёжностью. И тот написал заявление «по собственному желанию». Вот так в Туве выковывается настоящий «тувинский патриотизм».

Аноним, 07-04-2022 #10[ru]

У племянника Кара-оола Самбалы сын «отметился» в Буче. В Интернете «гуляет» его довольная фотография после расстрела мирных граждан.

Аноним, 07-04-2022 #11[ru]

55 горнострелковую тувинскую бригаду из Бучи срочно перевели в Беларусь. Говорят, что после переформирования их всех снова загонят в Украину.

Аноним, 07-04-2022 #12[ru]

Этот пидер Карлик снова выставил своё видео с нунчаками. И что его на фронт не отправят, если он такой воинственный? У него же звание полковника – его присвоил наш замечательный земляк Сергей Шойгу.

Аноним, 07-04-2022 #14[ru]

Что-то ни Карлы, ни Шойгу на передовой не видать. В тылу отсиживаются. Какие воины из Шойгу и Карлика? Смех да грех. Пиджаки с погонами.

Аноним, 07-04-2022 #15[ru]

Шойгу провалил военную кампанию в Украине. Его ждёт отставка. А ещё его ждут в международном суде по малазийскому Боингу МН 17. Его скоро будут ждать в таком же суде по Буче. Да, влип наш Серёга... Оно и понятно: не в свои сани не садись.

Аноним, 07-04-2022 #16[ru]

Спецоперация в Украине нам всем выйдет боком. И дело даже не в том, что мы обнищаем. Главное – мы утратим уважение в мире. Нам перестанут доверять. И не захотят иметь с нами никаких дел. А Путин закроет границы и будет держать нас в голоде взаперти. Вот что нам предстоит пережить.

Аноним, 07-04-2022 #17[ru]

Сегодня исполнился год, как Ховалыг взошёл на тувинский престол. Пора подводить итоги. Семёныч, расскажи нам, что хорошего для людей сделал наш уважаемый правитель?

Аноним, 07-04-2022 #18[ru]

Семёныч, самое время подвести итоги деятельности Ховалыга на посту главы республики. А то он то газификацию объявлял, то снижение цен на уголь. А в итоге отправляет добровольцев на Украину. Переквалифицировался...

Аноним, 07-04-2022 #19[ru]

анон 18, Конвиз ссориться с Ховалыгом не станет. Поэтому ничего об итогах его годовой деятельности нашего главного чиновника вы от него не услышите.

Аноним, 07-04-2022 #21[ru]

Нашли для Семёныча идола – главу республики Ховалыга. Он со свету сжил одного президента, другого главу республики. «Подвинет» и этого. А мы ему поможем.

Аноним, 08-04-2022 #24[ru]

Почему супер Аяс не едет добровольцем на Украину, а только кривляется в военной экипировке с оружием? Что он этим хочет показать? Какая польза от таких кривляний в интернете?

Коротко

Аноним, 06-04-2022 #1[ru]

Сергей Плотов на смерть Жириновского: «Я не скажу, что всё хорошо. Сгнила реальности нить. Но, тем не менее, первый пошёл. Тут главное – не тормозить».

Аноним, 07-04-2022 #2[ru]

Умер Владимир Жириновский. Такого второго нам уже не видать. Вольфович был умнейшим человеком. И чувствовал веяния времени.

Аноним, 07-04-2022 #4[ru]

ЛДПР была очевидна «хана», ещё когда они сдали Фургала. Кстати, на Фургала до сих пор доказательств не собрали. Видно, фуфло это всё.

Аноним, 08-04-2022 #6[ru]

Почему Якушев бросил строить заправку Кара-оолу, неужели чёрная кошка пробежала между ними?

Аноним, 09-04-2022 #8[ru]

За время правления Кара-оола республика и город откатились в развитии на десятки лет назад. Была задушена всякая инициатива у малого и среднего бизнеса. Поэтому Кызыл так резко и отличается сейчас от любого даже самого захудалого областного центра. В городе нет никакого современного развития, торговые сети отсутствуют, не строилось нормальное жильё, простыми словами: нет ничего!!! Одна пустота, воровство и желчь.

Обзор прессы

Аноним, 06-04-2022 #1[ru]

Жадный Аяс наговорит чепухи – нашли тоже эксперта.

Аноним, 06-04-2022 #2[ru]

Торгово-промышленная палата Тувы – самый бесполезный орган в республике. Вообще непонятно, чем они там занимаются. Только дешёвый пиар. Никому и никогда в жизни они не помогли еще ни разу! Пустая болтовня и ноль пользы.

Аноним, 06-04-2022 #3[ru]

Он и в правительстве не смог продержаться, выгнали как никчёмного кадра!

Карим Сагаан-оол – мэр с профессией «племянник»

Аноним, 06-04-2022 #1[com]

Василий Оюн должен быть мэром.

Аноним, 06-04-2022 #2[ru]

Профессия «племянник» хороша, но только до тех пор, пока дядя на коне. И если собственных мозгов так и не нажил, то улетит в вонючую даль вместе с дядей.

Аноним, 07-04-2022 #5[ru]

Я удивляюсь Ховалыгу – зачем он держит в мэрах такое ничтожество, как Карим?

Аноним, 07-04-2022 #6[ru]

5й, на фоне Саган-оола и сам Ховалыг смотрится как-то солидней.

Аноним, 07-04-2022 #7[ru]

Ховалыг хоть на каком фоне будет смотреться неважно. Человек на должности, а самостоятельности никакой нет. И что это за руководитель?

Аноним, 07-04-2022 #8[ru]

А самому-то Сагаан-оолу как в кресле мэра? Не тесновато?

Аноним, 07-04-2022 #9[ru]

А Карим даже не понимает, кем он работает. У него просто такого понятия нет. Его Карлики посадили в кресло – вот он и сидит в нём.

Могущество власти или Почему мы так бедно живём?

Аноним, 06-04-2022 #2[ru]

«директор АО «Тываэнергосбыт» «на законном основании» отключил на фабрике электроснабжение» – кто бы это мог быть?

Аноним, 06-04-2022 #5[ru]

«У Ш. Кара-оола вдруг изменились планы в отношении птицефабрики, и он предложил главе семейного хозяйства В. Оюну восстановить работу фабрики. Зачем это ему было нужно – сейчас достоверно установить невозможно». Наверное, чтобы подсадить Оюна на иглу субсидий, а потом – или заставить служить ему, или разорить и посадить.

Аноним, 07-04-2022 #8[ru]

Кара-оол очень хотел, чтобы Оюн таскал ему каштаны из огня – «отмывал» субсидии. Так обычно собирают компромат на кого-то, чтобы в нужный момент предъявить претензию. И тогда либо человек начинает платить, либо «садится» надолго. Оюн не захотел. Вот Боровков на него и «наехал».

Аноним, 07-04-2022 #9[ru]

Чтобы понять действия Карлика и Боровкова, вспомните историю с Крапивиным. Поделился – вот Боровков иск о взыскании бюджетных денег и отозвал. У нас прокуроры – это часто тоже бандиты. Только в погонах.

Аноним, 07-04-2022 #10[ru]

Вы что думаете: прокурор Дябкин чем-то отличается от прокурора Боровкова? Да он на этой птицефабрике получил генерала и должность прокурора Тувы. И не ищите здесь ни правоты, ни справедливости, ни законности.

Аноним, 07-04-2022 #11[ru]

А вообще-то птицефабрику погубил не Боровков, а Ховалыг. Будучи директором Тываэнерго, он отключил птицефабрику от света. Вот 40 тыс. кур и сдохли. А команду ему на отключение, наверное, дал Карлик. Вот он до сих пор ему и служит. А должность заслужил, когда отключил птицефабрику.

Аноним, 07-04-2022 #13[ru]

Ховалыг по плану Суртаева хочет присвоить птицефабрику и на её месте строить ИЖС.

Аноним, 07-04-2022 #14[ru]

№13, Суртаева уже нет в правительстве Тувы.

Аноним, 07-04-2022 #15[ru]

Суртаева нет, а предложение осталось.

Аноним, 07-04-2022 #17[ru]

Вспомните, чем Ховалыг занимался в 90-е при Ооржаке, чем он занимался в «нулевые» при Кара-ооле, и вы поймёте, что он за фрукт. И чего вы от него хотите?

Аноним, 07-04-2022 #18[ru]

Не в этом дело. Главное, что Ховалыг не имеет никакого опыта хозяйствования. И у него нет своей работоспособной команды. Он – человек сиюминутных решений. Никакой системы в его работе никогда не было. Потому он никогда и не добивался приличных результатов.

(прочитано 74 раза)

0
risk-inform.ru/article_10021.html

Остальные материалы номера 4:
Материал входит в раздел тематического архива:

Раньше я боялся темноты. Но недавно пришли платёжки за ЖКХ. Теперь я боюсь света, а ещё воды, тепла и вывоза мусора.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru