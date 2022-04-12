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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 4, 12 апреля / Прокуратура: Нарушения в Избиркоме есть, но наказать за них нельзя
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№4, 12 апреля 2022 года.
    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Прокуратура: Нарушения в Избиркоме есть, но наказать за них нельзя

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Петрову Л.Ф.

Прокуратурой республики рассмотрено Ваше обращение о нарушении Избирательной комиссией Республики Тыва трудового законодательства.

Установлено, что секретарю Избирательной комиссии Республики Тыва Ооржак Ш.Х. предоставлен отпуск с 01.02.2022, в связи с этим в январе 2022 года Ооржак Ш.Х. произведена оплата денежного содержания за период отпуска, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь.

С 10.01.2022 до 14.01.2022 Ооржак Ш.Х. предоставлены в соответствии со ст. 152 Трудового кодекса РФ дни отдыха за отработанное время в выходные дни. Однако предоставление Ооржак Ш.Х. дней отдыха Избирательной комиссией Республики Тыва соответствующим приказом не оформлено.

Принимая во внимание, что в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры не осуществляют надзор за исполнением избирательными комиссиями федерального законодательства, председатель Избирательной комиссии Республики Тыва проинформирован прокуратурой республики о результатах проверки в целях недопущения впредь аналогичных нарушений.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк.

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