Секс за бюджетный счёт или Кто проводит выборы в Туве

Россия позиционирует себя как правовое демократическое государство. Такое восприятие российской действительности в нашей стране предполагает наличие органов власти, избранных в полном соответствии с Конституцией страны. А демократия и законность требуют, чтобы выборы в стране проводились прозрачно и честно. Не стану говорить за всю страну, а вот в Туве при новом федеральном инспекторе Вавилихине никакой речи про честные справедливые выборы быть не может. Складывается впечатление, что Вавилихин своей целью ставит обратное и думает лишь о том, как поставить всё с ног на голову и выдать чёрное за белое. Ведь воровство гражданских прав населения начинается с воровства голосов на выборах, с помощью которых формируется по своей сути антинародная власть, не отражающая чаяния простых людей.

Ни для кого не секрет, что система избирательных комиссий в России – важнейший инструмент удержания прогнившей власти. Именно там творятся все основные махинации, способные продвигать во власть подонков и ограждать её от людей разумных и честных. Поэтому именно в избирательных комиссиях, как правило, собираются все отбросы общества, готовые за несколько сребреников воровать голоса избирателей и фальсифицировать итоги голосования. А работа по формированию гнилой власти начинается с подбора людей, готовых идти на преступления ради исполнения заказа. Собственно, этим, как правило, и занимаются федеральные инспекторы в регионах. Не скажу обо всех, а федеральный инспектор Вавилихин в Туве – это куратор всех федеральных органов на месте. В том числе – куратор Избирательной комиссии Республики Тыва. Видимо, он персонально ответственен перед Кремлём за то, чтобы ни один честный грамотный человек не попадал в систему избирательных комиссий и не «мутил воду» своими разоблачениями.

Ни для кого не является секретом, что именно Вавилихин пестовал руководителя Избирательной комиссии Республики Тыва Олега Владимировича Фортуну. Тучи над ним сгустились тогда, когда Фортуна пожадничал и совершил преступление, ограбив в аэропорту пьяненького гражданина. Когда скандал получил огласку, кое-кто решил, что Фортуне из него выход один – на зону. Это было бы знаковым явлением, учитывая, что он являлся на тот момент знаменем тувинских вороватых членов избиркомов. С выдворением Фортуны из ИК РТ положение главы республики Ш.Кара-оола становилось не очень комфортным. Казалось бы, «вор должен сидеть в тюрьме»... Ничто спасти Фортуну уже не могло. Но оказалось, что всё не так просто – за уголовника Фортуну заступились чиновники администрации президента. Первую скрипку в гашении этой неприятности сыграл федеральный инспектор Вавилихин, ставший грудью на защиту чиновного уголовника. Мало того, с его подачи в игру включилась Любовь Бурда из СибФО. Так что Фортуна отделался лёгким испугом – штрафом – и продолжал, как ни в чём не бывало, руководить избиркомом. Так что мы до сих пор точно не знаем, что связывает уголовника Фортуну с федеральным чиновником Вавилихиным.

Однако удержать Фортуну в кресле руководителя избиркома Вавилихину всё же не удалось. Казалось бы, вот оно, свершилось – известного всем жулика и вора сняли с должности председателя Избирательной комиссии Республики Тыва. Поговаривают, он уже собрался было «делать ноги» из республики, как ситуация резко поменялась. Оно и понятно – мошенники в избиркомах нынче в цене. И Фортуна был сохранён в системе фальсификаций, только несколько в пониженном статусе – заместителя председателя республиканского избиркома. Видимо, для того, чтобы мог передать опыт невиданных фальсификаций новому начальству.

А на его место был назначен новый руководитель – Дандар Орлан Владимирович. Человек не публичный и мало знакомый широкой аудитории. Ранее он работал в силовом блоке – кадровиком в ГУ МЧС России по Республике Тыва. Но там его работа почему-то не заладилась. И он заработал на службе в МЧС «волчий билет». Как полагают его бывшие коллеги – за свою полную профессиональную непригодность. А теперь оказалось, что Вавилихин остановил свой выбор на Дандаре не случайно, поскольку он – человек «с историей». Слухи про его «заслуги» в должности начальника отдела кадров Главного управления МЧС России по РТ пестрят весьма занимательными иллюстрациями, по версии которых он якобы натворил в МЧС кучу непристойных дел: фальсифицировал служебные документы, принимал денежные средства от кандидатов на службу и впоследствии принимал на работу некомпетентных работников. Знающие его люди поговаривают даже о том, что он с неустановленной целью ежегодно оформлял служебные удостоверения на лиц, которые якобы вообще не проходили службу в подразделениях Главного управления МЧС РФ по РТ, а использованные бланки для служебных удостоверений и голографические наклейки списывались как «испорченные». Его подозревали в том, что он якобы допускал националистические высказывания и отказывал при приёме на службу соискателям не тувинской национальности, мотивируя свои действия тем, что они не знают тувинского языка...

Все рассказы про его «заслуги» не уместить в рамках одной публикации – им место, скорее всего, в томах уголовного дела... К этим слухам, наверное, можно было бы относиться как к недостоверным и не обращать на них никакого внимания, если бы по итогам инспекторской проверки деятельности Дандара О.В., проведённой центральным аппаратом МЧС России в 2019 году, его не очень вежливо «попросили» уйти со службы, дабы он не смог замарать имидж МЧС уголовными делами.

Как известно, должность не меняет сути человеческой натуры. А если человек дурной репутации растёт по карьерной лестнице, у него обычно возникает уверенность в том, что он всё делает правильно. Логично было бы ожидать, что и в новой должности Дандар будет вести себя подобно тому, каким он был в МЧС. И, похоже, всё так и случилось: конечно, в кресле председателя Избирательной комиссии Дандар О.В. не изменил себе и остался верен своей привычке легкомысленно относиться к своей работе. А поскольку ИК РТ сформирован недавно, в республике ещё не прошло ни одной избирательной кампании, то проявить себя во всей красе фальсификацией итогов голосования Дандар пока не сумел. Зато отчётливо проявил себя своим отношением к бюджетным деньгам. Вот и получается: он ещё толком не вступил в должность, а нечистоплотность из него попёрла, как из рога изобилия. Оказалось, что Дандар брутален и сексуально чрезвычайно активен. К тому же не разборчив в связях и любит утехи за казённый счёт. Недавние события подтверждают это.

В коллективе обсуждают, как Дандар, пошептавшись и пофлиртовав со своей подружкой, секретарем Избирательной комиссии Ооржак Шончалай Хемер-ооловной, решил укрепить отношения за счёт кассы избиркома и отправил её погулять в Москву. Так сказать, подышать свежим воздухом, набраться сил для дальнейшей деятельности на ниве фальсификаций избирательных протоколов. А потом – ещё дальше, в Египет. Но дал указание бухгалтерии продолжать начислять своей подружке заработную плату, как будто она никуда и не улетала. Из-за чего в коллективе пошли пересуды на предмет того, что Шончалай с Орланом под одеялом не только шептались. Дандар, будучи по профессии кадровиком, отлично всё осознавая, решился ради своей пассии совершить деяние, имеющее все признаки уголовного преступления... Впрочем, нам об этом достоверно неизвестно – как говорится, свечку не держали... Однако вопрос остаётся: откуда такая щедрость за счёт бюджета?

Так что факт, заслуживающий проверки правоохранительной системой, остаётся фактом: госпожа Ооржак Шончалай Хемер-ооловна, с 10 по 16 января 2022 года находясь за границей нашей Родины в г. Шарм-эль-Шейх, почему-то в полном объёме получала заработную плату. Если при проверке это подтвердится (а её провести – дело совсем несложное), то можно смело предположить, что она, её руководитель и по совместительству ухажёр Дандар Орлан Владимирович, кадровик и бухгалтер Избирательной комиссии совершили преступление, оформив прогулы Шончалай с 10 по 16 января 2022 года как рабочие дни, за что ей была начислена и выплачена зарплата. Видимо, секретарь ИК РТ настолько темпераментна, что её начальнику за мгновения страсти никаких казённых денег не жалко. Ведь это очевидно – Ооржак Ш.Х. получила зарплату за время, когда отдыхала в Москве и Египте, совсем не случайно. И всё это не могло случиться без прямого приказа Дандара О.В., который тем самым совершил деяние, имеющие все признаки ст. 285 Уголовного кодекса РФ. Ну, а действия госпожи Ооржак Ш.Х. следует рассматривать как деяние, подпадающее под признаки ч.1 ст.159 УК РФ.

Как стало известно, сейчас Дандар О.В. вдруг понял, что «промахнулся», переборщив с казённой компенсацией интимных услуг, поэтому и дал команду кадровой службе заменить всю отчётную документацию для сокрытия данного факта. Фактически речь может идти о фальсификации служебных документов. Пока рано рассуждать, смогли ли кадровик и бухгалтер грамотно замести следы, или у них это не получилось. Но даже если они на деле окажутся опытными мошенниками и смогут «спрятать концы», прогулы Ооржак Ш.Х. скрыть уже невозможно. Билеты за авиаперелёт и отметки на таможне никакой вавилихин спрятать не сможет.

Прошу прокурора РТ С. Дябкина и руководителя СКР по РТ К. Столбина данную публикацию считать официальным обращением в правоохранительные органы.

Гл. редактор Л.Ф. Петров