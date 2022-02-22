Детский коронавирус

Как дети в России болеют «Омикроном»?

«Омикрон» активно заражает не только взрослых, но и детей. Они болеют с высокой температурой, а иногда и с поражением дыхательных путей, рассказывают педиатры. В последние недели дети с коронавирусом все чаще попадают в больницы. Русская служба Би-би-си рассказывает, почему так происходит.

В январе дети в семье москвички Заремы заболели одновременно. Домашние экспресс-тесты на коронавирус у всех троих оказались положительными.

Тяжелее всего болезнь протекала у семилетнего сына. Еще до болезни у него воспалилось ухо, врач назначил антибиотики. На шестой день приема антибиотиков у него поднялась температура под 40 градусов, которая держалась два дня, мальчик жаловался на слабость. Затем температуру сбили, и он быстро поправился.

Примерно такая же температура была и у шестимесячной внучки Заремы, девочка проболела два дня. По словам женщины, ни у кого из детей не было кашля или осложнений после болезни.

У годовалого сына москвички Галины в ходе болезни «неделю скакала температура». «То сутки 38,5, то опускалась. Максимум было 39», – рассказывает она.

Болезнь также проявлялась небольшим кашлем и красным горлом, которое врач предлагала лечить мирамистином. «Очень сильная слабость на фоне температуры, лежал тряпочкой в эти дни. Много спал, плохой аппетит», – описывает симптомы сына Галина.

Врачи предложили госпитализацию, но родители отказались. «У младенцев очень быстро развиваются процессы [осложнения] при любом ОРВИ. На мой отказ [врач] просто пояснила, как вызывать скорую, если передумаем», – говорит Галина.

Ребенок поправился за пару дней, после чего коронавирусом заразились уже родители.

Коронавирус, мутировав до штамма «омикрон», переместился из легких в верхние дыхательные пути. Теперь он, судя по наблюдениям в разных странах, намного реже вызывает пневмонии, а одним из основных симптомов вместо потери обоняния стало больное горло. «Омикрон», судя по статистике госпитализаций и смертельных исходов, стал менее опасным для взрослых, но чаще стал заражать и вызывать осложнения у детей.

Почему госпитализировать детей стали чаще?

В Петербурге в начале февраля заявили о трехкратном росте числа госпитализаций детей с коронавирусом. В детской больнице имени Филатова в Петербурге 26 января умер ребенок, которому был год и два месяца. В комитете по здравоохранению уточнили, что это была первая детская смерть от Covid-19 за 2022 год. В тот же день, согласно данным новосибирского оперштаба, от коронавируса в регионе умерла девочка в возрасте трех лет.

В Новосибирской области публикуют статистику по смертям детей. С начала 2022 года там от Covid-19 умерли трое детей, одному из них было всего три месяца. С начала пандемии в регионе сообщалось о смерти пятерых детей.

В прошлые волны заболеваемости дети составляли в среднем от 1 до 4% от всех госпитализированных. Теперь дети попадают в больницы чаще.

Например, в минздраве Оренбургской области 10 февраля сообщили, что дети составляют 20% всех госпитализированных с Covid-19, а в Вологодской области – до 12%. В Красноярском крае, где коечный фонд заполнен на 90%, сообщают, что 5,3% госпитализированных составляют дети.

В ряде регионов – например, в Воронежской, Курганской, Самарской областях и Забайкалье – ввели ограничения на посещение несовершеннолетними общественных мест. Больше половины регионов перевели школьников на дистанционное обучение, некоторые школы находятся на карантине. Во многих регионах развернули дополнительный коечный фонд для детей.

«Мы видим, что детские госпитализации бьют рекорды, и их доля сильно растет. Причиной может быть то, что не все дети переболели и у них нет антител, и также то, что дети не привиты», – говорит врач-инфекционист и педиатр Лилит Аракелян.

«Для маленьких детей поражение верхних дыхательных путей, бронхов более опасно, чем для взрослых, из-за их строения», – говорит аналитик открытых данных Александр Драган на основе выводов, сделанных в исследованиях заболеваний детей в США.

Аракелян отмечает, что у детей «в принципе ОРВИ протекают так»: возникают нарушения проходимости бронхов (бронхообструктивный синдром) и воспаления гортани (ларингиты), которые могут вызвать дыхательную недостаточность.

«Омикрон» сам по себе заразнее в три-четыре раза, поясняет врач. «Дети собираются в группах, классах, и не всегда следят за защитой от коронавируса», – объясняет она.

Многие родители паникуют и порой отправляют детей в больницу даже с легкими формами заболевания, поясняет она.

«Из всех пациентов детского возраста, заболевших Covid-19, госпитализируются всего три процента», – заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По ее словам, среди них есть дети в состоянии средней тяжести и дети с хроническими заболеваниями, требующими дополнительного медицинского наблюдения.

Руженцова говорит, что по сравнению с предыдущими волнами, у детей сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей: насморк, першение в горле и кашель. Согласно сообщению Роспотребнадзора, у детей также отмечается повышенная температура, слабость, головная боль и отсутствие аппетита, а у некоторых – диарея и сыпь.

Как защитить детей?

«Меры профилактики те же, что для взрослых. Ношение масок, мытье рук, дистанция. Вакцинироваться или ревакцинироваться», – продолжает Аракелян.

По словам врача, с вакцинацией лучше успеть до всплеска заболеваемости, чтобы перед очередной волной сформировать иммунитет.

Мнение о том, что детей не нужно прививать, называет «распространенным заблуждением» Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фонда Inbio Ventures.

В российском медиаполе действительно много споров о том, нужно ли прививать детей. Эта тема вызывает особенно ожесточенные споры из-за недоверия россиян к вакцинам и властям.

«Надо их [детей] оставить в покое, их вообще не надо вакцинировать. Да, дети болеют и умирают. Но таких детей, которые умирают, вообще нельзя вакцинировать ничем и ни от чего. Это дети с тяжелой «хроникой», с нарушенным здоровьем. Таких детей надо беречь и лечить правильно», – заявлял в интервью «Вечерней Москве» научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев, которого часто цитируют в СМИ.

Зверев говорил, что эффективность «ни тех, ни других» вакцин (имеются в виду российские и западные) «никто не доказал».

В отношении одобренных ВОЗ вакцин, а также российского «Спутника V» существует множество исследований, проведенных в различных странах, показывающих их эффективность против тяжелых последствий вируса.

Чтобы вирус меньше мутировал и был шанс на окончание пандемии, привитыми должны быть не менее 70% всего населения планеты, включая детей – к этому результату к июлю 2022 года призвала ВОЗ. К настоящему моменту привито чуть больше половины населения Земли.

Вакцинация детей 6-11 лет уже началась не только в США, но и в большинстве стран Европы, Великобритании, Израиле, Бразилии, Японии и некоторых других. В России же в марте только начнутся испытания «Спутника М» на младшей возрастной группе 6-11 лет.

В январе этого года в российских регионах началась вакцинация подростков 12-17 лет. Их прививают двухкомпонентной вакциной «Спутник М». Испытания в этой возрастной группе шли с ноября, официальные лица заявляли, что нежелательных побочных эффектов не выявлено.

С 15 лет на проведение вакцинации не нужно согласие родителей. Перед вакцинацией ребенка должен осмотреть педиатр. Противопоказаниями к «Спутнику М» являются аллергия на компоненты вакцины, обострение хронических заболеваний, симптомы ОРВИ, а также участие в клинических исследованиях вакцины от коронавируса.

Привить ребенка младше 11 лет при желании возможно за рубежом, однако, следует проверить правила въезда в каждой конкретной стране, они постоянно меняются.

Совет ЕС 25 января этого года рекомендовал облегчить правила въезда для иностранных туристов и не требовать европейский сертификат о вакцинации, оставив только ПЦР-тест. Всем странам ЕС предложено освободить от предоставления тестов на коронавирус и сертификатов детей младше 12 лет. А к детям в возрасте от 12 до 18 лет рекомендовано применять те же правила, что и для взрослых.

Каждая страна будет в индивидуальном порядке решать, следовать рекомендациям или нет. С начала февраля ограничения уже сняли Норвегия и Дания, отменив даже сдачу ПЦР-теста перед въездом в страну.

Ольга Дьяконова

«Би-би-си»

(в сокращении)