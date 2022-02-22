    Перекрёсток мнений

Аноним, 16-02-2022 #1[com]

Около 40 лет назад в Туве провели чистку судей. Надо повторить – семейные кланы давно уже надо почистить в судах, прокуратуре, ФСБ, и других органах.

Аноним, 16-02-2022 #2[ru]

...Судьи сегодня в России – это не отдельная ветвь власти, а просто еще один филиал карательного конвейера.

Аноним, 16-02-2022 #3[ru]

Такого кривосудия, как при Путине, не было даже при Сталине.

Аноним, 17-02-2022 #8[ru]

Не знаю, как по всей России, но в московских и тувинских судах неким коллективным органом вырабатывается определенное решение по конкретному делу, а уж как судьи и правоохранительные органы выдадут «на гора» нужное решение, этот орган не интересует, их интересует результат...

Аноним, 16-02-2022 #1[com]

Сколько крови на руках черных из рода черных баб и их холуев из ФСБ и прокуратуры.

Аноним, 16-02-2022 #2[ru]

Какой же все-таки Шолбан лицемер! Ведь знает, что врет. И мы знаем, что врет. Но все равно честными глазами смотрит и продолжает нагло врать. Единственное, чему научился за 14 лет на посту губернатора...

Аноним, 16-02-2022 #4[ru]

Да, у Кара-оола большой опыт наркодилерства.

Аноним, 16-02-2022 #5[ru]

Эта семейка чёрных карликов на наркоте сделала себе состояние и купила должность губернатора.

Аноним, 16-02-2022 #3[ru]

А ещё Васильев ослиной мочей бензин разбавляет на своих заправках!

Аноним, 16-02-2022 #4[ru]

Молодец Семёныч! Хорошо отделал Роберта Доржу, Виктора Тунёва и особенно – Васильева!

Аноним, 16-02-2022 #5[ru]

У Семеныча давние счёты с этим козлом Васильевым. Он с удовольствием влазит во все судебные тяжбы, если в них участвует эта сволочь. И всегда непременно ставит его на место.

Аноним, 16-02-2022 #7[ru]

В суде с Конвизом лучше в драку не ввязываться. Он не только в суде «замочит», но ещё потом распишет всё в своей газете.

Аноним, 16-02-2022 #8[ru]

Обирать работников – в этом Доржу, Тунёв и Васильев – большие мастаки! У Васильева реальное рабство в Главговне. Старается платить копейки, унижать и обирать до нитки.

Аноним, 16-02-2022 #9[ru]

У Васильева всё семейство вороватое. Он сам гонял по заправке свою дочь Стребкову и кричал: «ты у кого, сука, воруешь! Ты у отца родного воруешь!»

Аноним, 16-02-2022 #12[ru]

Это подлость – бросить больную жену. Негодяй.

Аноним, 17-02-2022 #13[ru]

Самый гадкий персонаж из перечисленных – это, несомненно, Васильев! Этакий жадный трясущийся со своим горшочком золота леприкон из европейских сказок! По факту – непорядочный и мерзкий тип, готовый родную дочь продать за деньги!

Аноним, 17-02-2022 #14[ru]

На заправках Васильева никогда чеки не отбиваются, отсюда вопрос: он что, налоги не платит?

Аноним, 17-02-2022 #15[ru]

Ну что Вы, бывают честные предприниматели! Такие, например, как Крапивины, которые сейчас захапали добрую половину контрактов по программе по переселения. Когда строители начали строить в 2013 году, Крапивин тихонечко сидел в стороне и строил себе дом по ул. Дружбы 1/2 на который получил разрешение на реконструкцию. Посмотрите реестр выданных разрешений по городу Кызылу, нет там разрешения на строительство, есть разрешение на реконструкцию в 2011 году. А потом когда кое-кого припекло, нужен был результат, в этом доме продавал квартиры для переселения по программе. Продавал конечно не щедро, а так, по мелочи: 14 квартир, 16 квартир по этапу 2015 года. А его предъявили Степашину как лучшего строителя, который показал всем – как надо строить. Так и дурак сможет строить. А сейчас он строит жилье все по тому же этапу 2013 года, ну уже не по 32 100 за один кв. метр, а по 54 725 и более. Вот строители уважаемые и неуважаемые, учитесь жить и строить по Крапивину.

Аноним, 18-02-2022 #18[ru]

Про Тунева расскажите, как он из бутлегера превратился в идейного фармацевта, ЗОЖника и борца за справедливость! Прозрение пришло с годами или это маска?

Аноним, 18-02-2022 #19[ru]

Про групповуху по изнасилованию с участием Тунёва и Ананьина расскажите. Поподробней, и как они отмазались, «патриоты» и «борцы за идею».

Аноним, 19-02-2022 #27[ru]

Владимир Ильич мать родную с дочерью продаст, если финансово это будет ему выгодно.

Аноним, 16-02-2022 #1[ru]

Это что-то... В республике, которая расположена на богатейшем месторождении угля, оставить население без топлива?! И вместо того, чтобы организовать снабжение углём, выставить кордон из полицаев и не давать бизнесменам работать?! В сегодняшнее время такое выходит за все рамки приличия. Глава правительства Ховалыг и министр топлива Кажин-оол, которые заварили эту кашу, должны подать в отставку!

Аноним, 16-02-2022 #3[ru]

Разрулить с углём – это совершенно простое дело. Раньше, до Ховалыга, это делалось само, без вмешательства правительства. А теперь, после того, как Ховалыг влез в это дело, вдруг возникла проблема. Может, Ховалыгу другую работу подыскать?

Аноним, 17-02-2022 #6[ru]

Интересно! Зачем депутату Госдумы откровенно крышевать лютого мошенника Иргита? Давать ему карт-бланш по углю ещё, деньги ИПСЭР помог на него направить... Что это за такие вложения и обхаживания?

Аноним, 17-02-2022 #7[ru]

Люди в 40-градусный мороз не могут купить дорогущий уголь черных братков из рода черных баб – это государственное преступление! Почему прокурор молчит «в тряпочку», чем эта «тряпочка» смочена? Почему ФСБ молчит, не все же в ФСБ подчиняются черным карликам...

Аноним, 19-02-2022 #11[com]

В проблеме с углем виновата Оксана Золотая ручка с Минтопэнерго.

Аноним, 19-02-2022 #12[ru]

А командует этой сонькой золотой ручкой Иргит и К. Так что вдумайтесь! Кажин-оол – просто, как жирный кот, пузо свое набивает объедками с барского стола.

Аноним, 17-02-2022 #2[ru]

Спросить с Иргита нужно, почему кончился уголь!

Аноним, 17-02-2022 #3[ru]

Иргит – правая рука ШВК по углю.

Аноним, 19-02-2022 #1[ru]

Куда-куда... Коттедж на них строится...

Аноним, 16-02-2022 #1[ru]

Вот если бы Дамдын изобрёл чудо-лыжи, а не чудо-печку, то Брокерту бы это было интересно!

Аноним, 17-02-2022 #2[ru]

Про эту чудо-печь этот Дамдын рассказывает уже лет 20. По мне, просто стыдно за так называемую тувинскую науку! Ещё там В ТывГУ есть такой же профессор-сказочник Кара-сал. Он тоже любит сказки рассказывать студентам про то, как он в свою бытность, защищая научную диссертацию, изобрёл какой то чудо химический компонент для производства строительной керамики. Что, мол, его за границей за такие изобретения с руками и ногами бы оторвали! А он по-прежнему сидит в ТывГУ и обирает студентов, как липку! Вот такие вот чудо-учёные в Туве!

Аноним, 17-02-2022 #7[ru]

Просто этому доценту Дамдыну захотелось опять халявных денег, которые он сожжет в этой чудо-печи! Шучу. Себе, конечно, присвоит! Хотел бы запустить эту чудо печь – давно бы нашёл инвестора за Саянами, например. А так все прекрасно понимают, что никакая это не чудо-печь, а обыкновенное фуфло!.. Действительно – это потемкинские деревни! Это больше на мошенничество смахивает.

Аноним, 17-02-2022 #8[ru]

Вообще по-хорошему нужно закрыть ТывГУ за ненадобностью по причине того, что за последние 20 лет этот ВУЗ не выпустил ни одного грамотного инженера или специалиста другой специальности, который как то бы себя проявил во благо республики хотя бы! Сегодняшние выпускники ТывГУ элементарно не знают русского языка! О какой науке можно тут говорить!..

Аноним, 18-02-2022 #9[ru]

Брокерт по девочкам большой специалист...

Аноним, 20-02-2022 #10[ru]

В бухгалтерии Минтопэнерго грубые нарушения. Растрата, использование в личных нуждах и присвоение бюджетных средств. Кто должен проверять?

Аноним, 16-02-2022 #2[ru]

Интересно, сколько нужно писать про Сагаан-оола, чтобы его всё же убрали? Позор, а не мэр столицы.

Аноним, 16-02-2022 #3[ru]

Если бы у Сагаан-оола была какая-то совесть, он бы сам ушёл.

Аноним, 16-02-2022 #4[ru]

Да не уйдёт он никуда. Если уйдёт, его тут же посадят.

Аноним, 17-02-2022 #5[ru]

Жалко город очень за то, что с ним сделал этот засранец! Превратил в помойку и теперь 100% можно сказать, что столицей его язык не поворачивается теперь называть. Превратить за столь короткий срок столицу в районный посёлок – это же надо было умудриться! Ещё пару лет – и этот кочевник превратит в фекальные руины когда-то благоухающий и уютный город!

Аноним, 17-02-2022 #7[ru]

Ну как сказать, Сергей Семенович, как сказать... Так же, как и Ховалыг не является главой, хуже его блогера-предшественника, так и господин Сагаан-оол, я считаю не является мэром хуже Ховалыга. Прошу просто на, минуточку обратить внимание на то, что собаки, транспорт, мусор и что там еще – это же проблемы не сегодняшнего дня. Они копились десятилетиями, и в какой-то момент, а именно на момент Карима, и произошел прорыв. Во-первых, развитие соцсетей, если раньше о проблемах писали редкие и смелые люди вроде Вас, то теперь каждый может «вещать», во вторых эта сраная программа переселения вкупе с никчемностью владельцев собак, которые просто бросили своих питомцев. В то же время Сагаан-оол – далеко не гений. Иначе решил бы проблемы. Но и не безнадежный аутсайдер. Кызыл – это такая яма, посади в которую любого человека и тот измажется.

Аноним, 17-02-2022 #8[ru]

Вместо этого Карима нужно на пару лет поставить нормального управленца из соседних регионов, чтобы он разогнал эту шушеру, которую Карим напринимал – родственников своих и друзей. И все наладится само собой, а Карима домой отправить на его родину. Пусть там делится своим «опытом» и разводит там бродячих собак сколько его душе будет угодно!

Аноним, 17-02-2022 #9[ru]

Конвиз надеется, что Ховалыг придет – порядок наведет? Один раз уже пробовал – результат, мягко говоря, так себе. Подробности смотрите в газете Риск. Правда, и на народ надежды нет – на выборы не ходит, в политику вникать не хочет, не видит взаимосвязи между своей убогой беспросветной жизнью и теми, кто сидит во власти. Власть надо постоянно пинать и направлять, чтобы она хоть немного двигалась в сторону пожеланий народа.

Аноним, 17-02-2022 #10[ru]

Если Глава не уберёт этого Карима, он так и будет сиять пятном позора на имидже Главы в общероссийском пространстве.

Аноним, 17-02-2022 #11[ru]

Саган-оол всячески вредит новому Главе, саботирует все его проекты, даёт прямое указание своим подчинённым ничего не делать, а устраивать саботаж!

Аноним, 17-02-2022 #12[ru]

Карим, не позорься, уходи уже! Так о тебе просто забудут быстро и все! Дай шанс городу на будущее!

Аноним, 18-02-2022 #16[ru]

Граждан города собаки бездомные загрызают, а Мэру дела нет, как так то?

Аноним, 16-02-2022 #3[ru]

Стерилизовать надо не только бродячих собак, но и большинство домашних! Закон об учете животных вроде уже приняли – надо составить базу данных всех домашних собак, и тех, кто не собирается специально разводить породистых собак – принудить к стерилизации. Можно даже за счет государства – не такие большие деньги. Только тогда проблема исчезнет надолго! А бродячие и так быстро дохнут – постоянно трупы по обочинам валяются. Но их число постоянно пополняется за счет выброшенных людьми.

Аноним, 17-02-2022 #4[ru]

Наш народ вообще легко и с радостью по первому зову бежит на какие-нибудь погромы. Собаки, мигранты, хохлы, пендосы, геи, либералы – по фигу! Бей [вставь пропущенное слово] – спасай Россию! Вникать в суть проблемы – не наш метод.