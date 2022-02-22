Пал Сахалин, Якутия в руинах, пришёл черёд Тувы или Путь «великого вождя»

Прошло чуть более года с того времени, как военным комиссаром Тувы был назначен Д.А. Артына. Но он уже зарекомендовал себя как «великий реформатор и рационализатор». Правда, вся его «рационализация», похоже, направлена только на то, чтобы «выдавить» из военного комиссариата оставшихся русских. Попутно он разваливает и приводит в непотребное состояние все системы управления комиссариата, пристраивая к службе родственников и дружков, которые не в состоянии трудиться в народном хозяйстве.

Кстати, его назначение состоялось с редкостным скандалом. Его предшественника уволили, сославшись на то, что на этом месте нужен человек военный. Но поставили Артына, который к военной службе практически никакого отношения не имел. Весь его боевой путь состоял в должности командира взвода, а дальше – тихое отсиживание в удаленных районах Тувы. Правда, был прецедент, который чуть не перерос в инцидент. Командировали товарища на РСП в город Кызыл, может, толк будет, но ушел в запой на месяц, и тогда его от греха подальше отправили обратно. Дальше пенсия и тишина. И вдруг – карьерный скачок. Конечно, не без помощи друга. И здравствуй, Сахалин! Радуйся приобретению такого специалиста! Но и там не заладилось и не задалось. И вот на очереди Якутия – там тоже не все однозначно, но почти четыре года продержался. Однако, в конце концов, и оттуда уволили.

Теперь наш «реформатор» в Туве любое совещание начинает со слов: «Вот в Якутии...», которые заканчиваются словами: «а вы ничего не умеете и не знаете». Хотя все понимают: «если там всё было хорошо, светло, тепло и перспективно, так, зачем приехал и почему новый военком Якутии до сих пор не может восстановить коллектив?».

Теперь в коллективе Ресвоенкомата создана атмосфера предвзятости, грубости и хамства. Такого до прихода Артыны не было и в помине. За этот год уволилось больше людей, чем за предыдущие лет пять. И процесс набирает обороты – вакантными стали должности двух военных комиссаров районов. На место увольняющихся принимаются на работу угодные и лояльные. А точнее сказать, родные и близкие сердцу военкомиссаровского вождя люди. И это – несмотря на их уровень знаний и опыт работы.

Единственное, что их объединяет – владение тувинским языком, поскольку другого они почти не понимают. Кроме того: некоторые назначения наводят на мысли о присутствии финансовой составляющей при принятии решений. Потому что некоторых свеженабранных, очень напоминающих дебилов, бесплатно на должности никто бы брать не стал. Принятые новоиспеченные «специалисты», проработав в военкомате порой не больше месяца, получают почему-то премии по нескольку десятков тысяч. В то же время работники военкоматов, где военкомы пока ещё русские, получили копеечные премии.

Уже уволились три военных комиссара. Все – русские. Троих оставшихся военкомов некоренной национальности склоняют к написанию заявлений «по собственному желанию». Уволились почти все русскоязычные руководители подразделений в ресвоенкомате. На любую критику новый военком отвечает одинаково: «Я сейчас Москва позвоню». И с ним боятся спорить, т.к. могут получить по шапке от начальства по указанию «сверху».

Уважаемая редакция! Хотелось бы через Вашу газету задать вопрос органам военной прокуратуры, командованию Округа, Министерству Обороны один вопрос: сколько будет продолжаться это безобразие?

Работники военкомата,

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