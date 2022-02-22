    Обзор прессы

БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНЫМ ПОЙЛОМ: МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО

На днях глава республики Владислав Ховалыг провёл очередное совещание на тему «борьбы с алкогольной зависимостью», в которой, как он считает, «должны участвовать все институты общества». Он объявил, что в правительстве разработан «комплексный план», который «включает в себя 38 мероприятий». А следить за ходом её реализации будет специальная «межведомственная рабочая группа, которая будет ежеквартально представлять отчёт о проделанной работе». В рамках борьбы с алкоголизмом «будет объявлен конкурс среди сельских населённых пунктов Республики Тыва «Трезвое село – 2022». Но это – лишь одно из мероприятий, «направленных на противодействие незаконному обороту спиртосодержащей продукции и снижение уровня алкоголизации населения». По мнению Ховалыга, сам план пока не принят, поскольку «в нём не хватает мер, в которых могли бы участвовать как можно больше ведомств, общественных объединений и неравнодушных граждан». Поэтому доработанный «план внесут в перечень мероприятий Государственной антиалкогольной и антинаркотической программы на 2021-2025 годы».

О том, что план республике необходим и что его принятие «продиктовано неутешительными показателями республики по «пьяной» преступности», понятно всем. Статистика действительно тревожна: только «за январь этого года в состоянии опьянения на 7,1% больше аналогичного периода прошлого года было совершено тяжких и особо тяжких деяний». При этом «рост «пьяных» преступлений отмечается на территориях г. Кызыла (с 40 до 53), Дзун-Хемчикского (с 8 до 18), Пий-Хемского (с 4 до 7), Барун-Хемчикского (с 17 до 19), Чеди-Хольского (с 0 до 2), Сут-Хольского и Бай-Тайгинского (с 1 до 2) кожуунов». Хотя нельзя не отметить «активную работу межведомственных групп, состоящих из сотрудников органов внутренних дел и администраций муниципальных образований, которыми с начала 2022 года проведено 1 329 рейдов, в результате изъято 7 854,04 литров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Как сообщается в публикации, населённые пункты, объявившие себя территорией трезвости, награждаются грантом на 1 млн. рублей. В настоящее время «на получение поддержки уже претендуют ряд сёл, которые объявили себя «зоной трезвости»: село Чазылары в Тоджинском кожууне, села Шуй и Хемчик в Бай-Тайгинском, Эйлиг-Хем в Улуг-Хемском и Ак-Эрик в Тес-Хемском кожуунах». Правда, практика показала, что на деле этот процесс очень формализован и потому малоэффективен. Да, наверное, «формально (чисто технически) село можно сделать свободным от алкоголя». Но будет ли это честно? К примеру, в Бай-Тайге административный центр – село Тээли. «С одной стороны к нему примыкает село Дружба, с другой стороны – Хемчик. Три административных единицы, по сути, представляют одно большое село, промежутка между ними нет. И если кто-то захочет выпить, ему достаточно из «трезвого» села перейти через дорогу в «пьяное» и пить, сколько душе угодно».

Видимо, о такой хитрости земляков стало известно Ховалыгу, и он отметил, что «некоторые мероприятия плана, которые, применялись и прежде, носят формальный характер». Также он отметил, что «граждан, злоупотребляющих спиртным, необходимо занимать, вовлекать в трудовую деятельность, тем самым давать им шанс на исправление. Для этого он предложил трудоустраивать родителей из группы риска на производства, которые планируют открыть по линии Министерства сельского хозяйства в каждом кожууне, на объекты, которые в этом году будут строиться или ремонтироваться, на предприятия, открывающиеся по инвестиционным проектам». Необходима также «организация семейного культурного досуга».

А обстановка в республике действительно осложняется. К примеру, было отмечено, что «с каждым годом снижается количество граждан, систематически занимающихся спортом», «не первый год Минспорта не может реализовать планы по проведению республиканской семейной спартакиады». Все согласны, что «добиться успеха в борьбе с алкоголизацией населения одним административным ресурсом невозможно. Нужна поддержка и со стороны общественных организаций». При этом было упомянуто скандально известное общественное образование «Совета отцов», руководитель которого Сарыг-Донгак в настоящее время находится под судом по обвинению в убийстве путём сожжения облитого бензином человека. Какая уж тут агитация «за трезвый и здоровый образ жизни»?..

Участники собрания «остановились также на проблеме нехватки койко-мест в наркологическом диспансере республики, куда на лечение от алкогольной зависимости направляют людей». Как выяснилось, эта помощь малоэффективна, поскольку «медпомощь фактически получают лишь треть» от направленных на лечение.

Примечательно, что глава отметил необходимость борьбы с нелегальной торговлей винно-водочными изделиями, не упомянув при этом абсурдность ограничений легальной торговли этой продукцией. А «ноги растут» именно оттуда. Только очень недалёкий человек может не понимать, что все эти ограничения оплачены торговцами технарём. И действуют они исключительно в интересах тех, кто торгует спиртосодержащими жидкостями незаконно. В заключение обсуждения «глава поручил скорректировать план, чтобы он носил межведомственный характер». Видимо, до отмены ограничений в легальной торговле винно-водочными изделиями он ещё не дозрел.

ЗАЧЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУВЫ ВОЮЕТ С НЕЗАВИСИМЫМИ СМИ?

Еженедельник «ТИ» поднял злободневную тему: почему власти Тувы препятствуют деятельности независимых СМИ? Как считает автор, «сегодня в Туве открытость и публичность, взаимодействие со СМИ со стороны чиновников – просто набор слов». Чиновничество республики, от самого последнего клерка до главы республики всего лишь «на словах, а не на деле ... тесно сотрудничает со средствами массовой информации, рассматривает взаимодействие со СМИ как «одно из важнейших направлений работы». В реальности действия чиновников фактически препятствует журналистской деятельности на грани Уголовного кодекса РФ.

Журналисты постоянно сталкиваются с реальностью, когда «для одних редакций и журналистов двери открыты, чиновники и специалисты готовы дать комментарии, а к другим изданиям совсем иное отношение». Автор поражается: «с каких пор сановные лица и даже охранники правительственных и муниципальных структур начали делить корреспондентов «на наших» и «не наших»? И действительно, такого хамского отношения к журналистике не было даже при Шолбане Кара-ооле. Хотя это именно при нём была разрушена и прекращена розничная торговля газетами и журналами, в которой найти нужное СМИ мог любой гражданин. При этом странно, что такое звериное отношение к свободным СМИ демонстрируют подчинённые Владислава Ховалыга, поскольку это не только портит его имидж, но и создаёт возможность его дискредитации его оппонентам. Вряд ли это инициирует сам Ховалыг.

Ни для кого не секрет, что в результате систематического вранья в государственных СМИ в течение 14 лет доверие к «ТП», «Шын» и другим официальным изданиям в тувинском обществе резко упало. И нахваливать главу, искажая реальность – не самый подходящий способ повысить к нему симпатии людей. Не все независимые СМИ являются оппонентами действующей власти. Да, пресмыкаться и ловить каждое слово начальства многие из них не собираются. Но изолировать независимые СМИ от информации – это непродуктивно и вредно. «Есть республиканские и частные средства массовой информации. И каждое из официальных информагентств, теле- и радиокомпаний, печатных изданий имеет одинаковое, закреплённое законом право на получение информации». И кто это придумал, что «в нашей республике стало позволительно держать «не своих» корреспондентов подальше от конкретики, на запасных ролях, «забывать» их приглашать на важные встречи, игнорировать официальные устные и письменные запросы, закрывать перед носом двери на мероприятия различного, в том числе федерального, масштаба?». От кого это пошло, что «люди, в буквальном смысле охраняющие двери, определяют, кто должен быть на том же образовательном форуме, а кому вход «заказан»?! Кто делегировал эти полномочия гражданам, не имеющим априори отношения к журналистике? Выходит, информационная политика в Туве зависит от людей в «парадной»?». И почему какой-то не очень умного вида охранник «может не пустить аккредитованного фотокорреспондента, приглашённого самими же организаторами на мероприятие, мотивируя это тем, что «там САМ ГЛАВА»?

Знаете, в таком хамском поведении замечены не только чиновники правительства, но и пресс-секретарь прокурора республики С.Дябкина, игнорирующий независимые СМИ. А тут уже без непосредственного указания самого прокурора вряд ли могло обойтись... Поэтому, наверное, у «сотрудников газеты «Твой Информ» назрело предположение, что «такое отношение, такую забывчивость и необязательность со стороны чиновников, отвечающих за информационную политику региона» можно объяснить только непониманием сути информационной политики руководства. Автор публикации предложила «пресс-службам и пресс-секретарям: начнём взаимодействовать, а не «дружить отписками» или плановыми брифингами». Нужно осознать и понять: «контактные пресс-секретари, оперативно подбирающие экспертов, статистику, инициирующие интервью, пресс-подходы, – такая же редкость в Туве, как зимнее небо без сажи в Кызыле».

А ведь именно независимые СМИ во многом формируют отношение общества и к власти, и к сотрудникам правоохранительной системы. Об этом можно много говорить, но скажу лишь одно: бывшие глава республики Шолбан Кара-оол и прокурор республики Александр Боровков досрочно стали «бывшими» во многом потому, что независимые СМИ сформировали к ним в России и Туве определённое мнение. Господа Ховалыг и Дябкин, вам такая перспектива нравится?

ОБМАНУТЫЕ И ПОКУСАННЫЕ ГРАЖДАНЕ КЫЗЫЛА

Как сообщает «ТИ», «в Кызыле никто не ведёт статистику по бездомным животным, поэтому данные разные – от трёх до восьми тысяч беспризорных и безнадзорных дворняжек бродят по улицам столицы». Мы просто знаем, что их очень много, поскольку встречаемся с ними на каждом шагу. Малоимущие «владельцы хвостатых отпускают животных с привязи, и те в поисках пропитания сбиваются в стаи с бездомными собаками». В связи с этим «количество жалоб на бродячих собак от жителей растёт». Но мэрия уже настолько парализована бездействием градоначальника Сагаан-оола, что правительство Тувы решило взять решение проблемы в свои руки и «провело экстренное совещание по «хвостатой» проблеме».

На сегодняшний день «общество разделилось на два фронта. Пока одни требуют исполнения закона об ответственном обращении с животными, другие выступают за отстрел четвероногих». Автор напоминает, что «в Кызыле, по приблизительным данным, более 8 тысяч безнадзорных собак». А всего в Туве только зарегистрированных случаев «за прошлый год зафиксировано 563 случая нападения собак на людей, 241 из них – на детей». Фактически же эта цифра в разы больше. Глава Тувы Владислав Ховалыг встретился с заинтересованными лицами и обсудил проблему «регулирования численности бездомных и безнадзорных животных». Как выяснилось, «во всей республике вообще нет системы какого-либо учёта домашних животных, не говоря уж о подсчёте брошенных и оставшихся без хозяев собак». Известно лишь, что «в городе 18 тысяч домовладений, а официально зарегистрировано в них всего 50 собак».

Решить законным путём проблему с четвероногими попыталась минусинская компания «Уют-Комфорт». До 1 февраля «они должны были отловить 1700 собак. И за все услуги получить 2 млн. 200 тысяч рублей». Но никто «особо не удивился, когда по истечении оговорённых сроков муниципальный контракт минусинцами не был исполнен». Чтобы стерилизовать «8 тысяч собак, потребуется порядка 50 млн. рублей, отметили на совещании». А «для строительства приюта необходимо как минимум 20 млн. рублей. Хотя и это не панацея. Один приют на всю республику собачью проблему не решит». Как быть? Ответа так найдено и не было...