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Организована проверка мэрии Кызыла о нарушениях по обращению с бездомными животными
Петрову Л.Ф.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС
Уведомляю, что прокуратурой города Ваше обращение о нарушениях при реализации мэрией г. Кызыла полномочий по обращению с безнадзорными животными принято к рассмотрению, по доводам обращения организована проверка в отношении мэрии г. Кызыла.
О результатах рассмотрений обращения Вы будете уведомлены дополнительно.
Заместитель прокурора города И.Р. Ховалыг
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