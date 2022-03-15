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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 10, 15 марта / Организована проверка мэрии Кызыла о нарушениях по обращению с бездомными животными
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№10, 15 марта 2022 года.
    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Организована проверка мэрии Кызыла о нарушениях по обращению с бездомными животными

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Уведомляю, что прокуратурой города Ваше обращение о нарушениях при реализации мэрией г. Кызыла полномочий по обращению с безнадзорными животными принято к рассмотрению, по доводам обращения организована проверка в отношении мэрии г. Кызыла.

О результатах рассмотрений обращения Вы будете уведомлены дополнительно.

Заместитель прокурора города И.Р. Ховалыг

(прочитано 266 раз)

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Даже странно, что слово «пандемия» в своё время не запретили. Был бы какой-нибудь, я не знаю, спецнасморк.

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