Организована проверка мэрии Кызыла о нарушениях по обращению с бездомными животными

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Уведомляю, что прокуратурой города Ваше обращение о нарушениях при реализации мэрией г. Кызыла полномочий по обращению с безнадзорными животными принято к рассмотрению, по доводам обращения организована проверка в отношении мэрии г. Кызыла.

О результатах рассмотрений обращения Вы будете уведомлены дополнительно.

Заместитель прокурора города И.Р. Ховалыг