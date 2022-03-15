    Обзор прессы

И СНОВА О ПЕРСПЕКТИВАХ ТУВИНСКОГО УГЛЯ

«ТП» продолжает рассказы про угольные запасы в республике, России и мире. На этот раз газета довела до сведения, что в России имеется 10 месторождений угля: «Тунгусский, 2345 млрд. тонн; Ленский, 1647 млрд. тонн; Канско-Ачинский, 638 млрд. тонн; Кузнецкий, 635 млрд. тонн; Печорский, 344,5 млрд. тонн; Таймырский, 185 млрд. тонн; Южно-Якутский, 57,5 млрд. тонн, Улуг-Хемский, 14,2 млрд. тонн; Иркутский, 7,5 млрд. тонн и Минусинский с запасами в 7,2 млрд. тонн». В настоящее время в Туве имеется «шесть наиболее крупных месторождений каменного угля – Элегестское, Межегейское, Ээрбекское, Каа-Хемское, Совхозное и Чихачева». К ним можно добавить несколько обособленных месторождений – «Ак-Тальское, Ий-Тальское, Онкажинское, Чаданское и Чангыс-Хадынское». Невзирая на шумиху, поднятую бывшим главой республики Кара-оолом, добыча угля в Туве постоянно падает и сейчас не превышает 600 тыс. тонн в год, хотя когда-то на одном Каа-Хемском разрезе добывалось до «1 млн. 634 тыс. тонн в год».

Автор задалась вопросом: «надолго ли хватит этих месторождений?». И примитивно подсчитала: «делим двадцать миллиардов на два миллиона и получаем десять тысяч. То есть десять тысяч лет можно добывать по два миллиона руды в год». Таким образом, она приходит к выводу, что запасов угля в Туве должно хватить на 10 тыс. лет добычи. Конечно, это полная ерунда. В настоящее время в Туве «угледобычей занимаются три предприятия: ООО «Тувинская горнорудная компания» (Чаданский и Каа-Хемский разрезы), ООО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация – Майнинг» (Элегестское месторождение), ООО «Угольная компания «Межегейуголь» (Межегейское месторождение)». Вернее, занимались, пока губернатором не стал Кара-оол. Новому губернатору Ховалыгу досталась угольная отрасль республики с одним действующим угольным предприятием – «ООО «Тувинская горнорудная компания» с Чаданским и Каа-Хемским разрезами». И работает оно из рук вон плохо, в республике впервые в истории случился дефицит угля, и правительство запретило вывоз угля за пределы республики. Впрочем, в проблему дефицита угля вложил свою лепту и член правительства Тувы министр топлива Кажин-оол...

ДЕНЕГ НЕТ – ЗНАЧИТ, ПОРА СТРОИТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ!

Тем временем «власти решили вернуться к проекту строительства железнодорожной ветки Элегест – Кызыл – Курагино», чтобы обеспечить загрузкой и доходами Руслана Байсарова, интересы которого лоббирует наш земляк Шойгу. Такая же ситуация наблюдалась в 2014 году, когда Россия присоединила Крым. Запад ввёл в отношении РФ санкции, и денег на железнодорожный проект не оказалось. Теперь – то же самое. Какой-то заколдованный круг. Как только пришло время реанимировать проект строительства железнодорожной ветки «Курагино – Кызыл», Россия снова попала под санкции из-за спецоперации в Украине. Теперь точно про проект можно забыть на долгие годы.

Впрочем, санкции тут совсем не самое главное. К примеру, «по мнению генерального директора Института конъюнктуры рынка угля Александра Ковальчука, дорогостоящие вложения в Туве в расчёте на высокие цены на уголь могут не окупиться». Аналогичной точки зрения придерживается и Зоя Анайбан, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, этносоциолог, которая категорически завила: «Исходя из социально-экономической и промышленной ситуации в Туве строительство железной дороги нецелесообразно». А если проект реализовывать будет Байсаров – тем более. В общем, «учёные не считают прокладку железной дороги для вывоза угля целесообразной». Нужен проект, скорее всего, лишь с точки личного обогащения, имеющих доступ к бюджетным деньгам.

МИНИСТРЫ ПОШЛИ ПО РУКАМ

Как сообщила «ТП», «по поручению Владислава Ховалыга министры Тувы вышли в «прямой эфир» для общения с народом. Как считает Ховалыг, «самым быстрым и эффективным способом узнать об имеющихся проблемах и найти пути их решения – это прямой диалог с людьми». «Во время своего последнего выхода в прямой эфир в декабре прошлого года он сказал, что намерен внедрить практику непосредственного общения с гражданами среди своих заместителей и членов правительства на постоянной основе». В организации работы с населением «активно помогает Центр управления регионом», который предлагает для прямых эфиров свои аккаунты в социальных сетях. Он же «может подобрать тему выступления» министра.

В публикации сообщается, что «самыми активными в проведении полезных онлайн-встреч среди республиканских органов исполнительной власти выступили министерства образования, здравоохранения, культуры и туризма». Самым исполнительным оказался министр Храмцов – «прямые эфиры Минобразования носят весьма актуальный характер», отмечает «ТП». Как видите, среди них нет самых главных вредителей народа – министров строительства и энергетики Хунай-оола и Кажин-оола. А именно отсутствие угля и развал строительной отрасли интересуют людей больше всего. «Ни разу не выходили на виртуальное общение с жителями республики Министерство финансов и Минстрой, хотя, особенно у последнего ведомства, актуальных вопросов и проблемных тем в курируемых ими отраслях немало», – совершенно справедливо отметила газета.

УТОПАЮЩИЙ ХВАТАЕТСЯ ЗА СОЛОМИНКУ

На состоявшемся 2-4 марта Красноярском экономическом форуме подписан ряд соглашений. Делегация Тувы также встретилась «с исполнительным директором компании «Водолей» М.Достоваловым по поводу открытия в Кызыле магазина сантехнических товаров «Водолей». Оказалось, что «инвестор приобрёл на территории города объект и приступит к строительству в апреле текущего года. Открытие планируется в этом году». В правительстве Тувы надеются «достичь договорённости с компанией об обеспечении запасов для строительных организаций Тувы». Звучит это как-то дико. Если торговая фирма зашла в регион, то задача создания запасов и реализация как можно большего объёма товаров – её главная цель. И надеяться «достичь договорённости» в этом – совершенно пустая затея. К тому же, как следует из публикации, «Водолей» «приобрёл на территории города объект» ещё до Красноярского экономического форума. О чём-то договариваться «задним числом» – дурной вкус, как сказали бы в приличном обществе.

А вот заявление Михаила Достовалова о том, что компания «рассчитывает, что этот филиал станет приятным символом города Кызыла, который будет радовать жителей столицы своим видом», откровенно порадовало. Может быть, и вправду наша столица получит новый современный объект. Ведь «Водолей» имеет успешно функционирующие филиалы в Абакане, Красноярске, Кемерово, Новосибирске и других сибирских городах». Не исключено, что и в Кызыле он приживётся.

Другой пример: «Менги Кара-оол встретился с генеральным директором АО «Красноярскнефтепродукт» Борисом Золотарёвым и обсудил план строительства заправочной станции на территории города Турана». Это радует. Хотя хозяева трёх простаивающих АЗС в Туране вряд ли отнесутся к этой идее с оптимизмом. Ведь если АО «Красноярскнефтепродукт» «обеспечит нужды крупных инвестиционных проектов и местное население качественными нефтепродуктами», то предпринимателям Васильеву и Васильевой из Турана придётся убраться со своим топливом... У них остаётся одна надежда, что эти намерения властей Тувы останутся только на полосах правительственной газеты и никогда не воплотятся в жизнь...

НАЦПРОЕКТЫ КАК СИМВОЛ ТРАДИЦИОННОГО ВОРОВСТВА ИЗ БЮДЖЕТА

«ТП» сообщила, что «в Правительстве Тувы 1 марта состоялось первое в 2022 году заседание Совета при Главе РТ по стратегическому развитию и региональным проектам». В ходе него «были подведены итоги реализации национальных проектов за 2021 год и поставлены задачи на 2022 год». Председательствовал сам Владислав Ховалыг, который «подчеркнул, что национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России». Он призвал «отметить положительные результаты» в их реализации. Хотя официальные данные говорят об обратном. Так исполнение по ним составило всего «93%», хотя для отчётности было необходимо всего лишь полностью освоить государственные средства.

Как прозвучало в отчёте, «выполнен капитальный ремонт 6 домов культуры, приобретена 21 единица техники для тушения пожаров, проведены оптоволоконные линии к 193 объектам, открыто 25 центров «Точка роста», приобретены десятки единиц медицинского оборудования...». По сути это – рутинная работа исполнительных органов власти. И гордиться тут особенно нечем. На текущий год предусмотрено выделение 7 млрд. рублей на эти цели «в 45 федеральных проектах». Известный балагур на тему несуществующих свершений Александр Брокерт доложил, что «в 2021 году Министерство культуры и туризма РТ, министерство лесного хозяйства и природопользования, а также министерство цифрового развития успешно реализовали проекты». Но отдельные недостатки всё же имеются, в связи с чем «нужно провести и работу над ошибками». Особенно это касается «проектов инвестиционного строительства», где случился полный провал. А всё потому, что «для возведения, например, школы или дома в текущем году необходимо за три-четыре года начать подготовительную работу», а сам Брокерт и его подчинённые не в состоянии спланировать свою работу даже на три месяца вперёд. В итоге, если ещё год назад Тува находилась в тройке регионов, проваливших переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, то сейчас она находится в этом списке в одиночку – все остальные регионы «подтянулись» и программу выполнили. Но, как заверил Брокерт, «ошибки прошлого проанализированы, планы скорректированы, кадры обновлены и поставлены задачи на текущий год».

Остались и другие проблемы. К примеру, до сих пор не решена задача «информационного сопровождения национальных проектов». «Открытость, гласность и прозрачность напрямую влияют на уровень показателя «Доверие к власти», а газета «РИСК» постоянно пишет о казнокрадстве в строительстве и коррупционных связях зампреда Брокерта с предпринимателем Крапивиным. Это очень портит общий фон тех усилий, что прилагает правительство для достижения поставленных целей. Тем не менее, «в рейтинге органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по информационному сопровождению национальных проектов за 2021 год есть свои победители», ими стали остро критикуемые главой правительства Ховалыгом «Министерство труда и социальной политики РТ и администрация Пий-Хемского района».

Затем выступила ректор Хомушку, которая также отчиталась о грандиозных успехах в обучении и заявила: «Тувинский университет является значимой кузницей кадров для сферы производства, промышленности и сельского хозяйства региона». И взяла на себя смелость доложить, что якобы «из дверей вуза выходят грамотные инженеры, технологи и экономисты». Правда, многие из которых даже не владеют русским языком и потому не могут в полной мере служить Отечеству.

Подводя итоги Совета, Глава Тувы сказал, что «в 2022 году необходимо приложить все усилия, чтобы выполнить задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным». А главным показателем этого должно стать «обеспечение 100-процентного кассовое освоение федеральных средств». На том и расстались.

ПРОВЕРЕНО – МИН НЕТ!

Ни для кого не секрет, что после начала спецоперации в Украине цены на товары первой необходимости повсеместно «заметно подскочили» – «на фоне надвигающейся санкционной блокады России, стоимость товаров определённых категорий продолжает повышаться». В связи с этим «специалисты профильных министерств и Службы по тарифам РТ проводят ежедневный мониторинг цен». Но, как правило, никаких «скачков» они не наблюдают – «отмечается рост цен на 10-20 % на сахар, муку, мясную продукцию, растительное масло, макаронные изделия и крупы». Однако при проверке выяснилось, что «данные, предоставленные муниципалитетами в Бай-Тайгинском, Чаа-Хольском, Кызылском, Сут-Хольском, Монгун-Тайгинском, Улуг-Хемском и Чеди-Хольском районах, реальной картине не соответствуют». К тому же «в крупных магазинах с низкими ценами уже есть дефицит, к примеру, сахара и муки». Так что проверки будут продолжены. Правда, будет ли от них толк?