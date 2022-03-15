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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 10, 15 марта / Перекрёсток мнений
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№10, 15 марта 2022 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 09-03-2022 #1[ru]

А когда Путин лично поведет войска в атаку? Когда вылезет из бункера?

Аноним, 10-03-2022 #2[ru]

А у Путина на самом деле какая национальность? Или он – безродный космополит?

Аноним, 10-03-2022 #3[ru]

У него национальность – президент.

Свежий анекдот

Аноним, 08-03-2022 #1[ru]

Будем ждать вестей от Кара-оола из окопа в украинских степях. Или хотя бы селфи на фоне горящего украинского танка.

Аноним, 10-03-2022 #2[ru]

Вместо него будет Супер Аяс – генерал-прапорщик швейных войск.

Аноним, 10-03-2022 #3[ru]

Кара-оол на фронт не пошёл и сына туда не направил. А оттуда в Туву уже приехали 4 гроба.

Аноним, 10-03-2022 #4[ru]

Эти патриоты – они патриоты за чужой счёт.

Аноним, 10-03-2022 #5[ru]

Жалко Карлу – отберут у него угольный разрез Каа-Хемский...

Аноним, 10-03-2022 #6[ru]

Что там разрез – вся власть может рухнуть. Придут Навальные с Ходорковским – и всём им – хана!

Аноним, 12-03-2022 #7[ru]

За 7 миллионов, обещанных Путиным за смерть, на фронт пойдет пол-Тувы! Правда, пока мало кто подозревает, что через пару месяцев этими миллионами можно будет только печку топить...

Страна борется с фейками, нациками и пацифистами

Аноним, 08-03-2022 #1[ru]

Протестующих очень мало. Значит, все довольны. Страна заслужила будущей катастрофы.

Аноним, 08-03-2022 #2[ru]

«Олигархи – люди дела, как бы к ним не относиться. Они думают о будущем трезво». Если бы они трезво мыслили, то не остались бы сегодня без штанов. А так на сегодня это самые пострадавшие от «спецоперации».

Аноним, 10-03-2022 #4[ru]

Население у нас не очень умное и весьма терпеливое. Закупит гречки и будет пережидать тревожные времена.

Аноним, 10-03-2022 #5[ru]

Да тут хрен переживёшь – это надолго. Иностранные компании все уходят из России. Будем возвращаться в 70-е годы. Народ бежит из России. Уехала Пугачёва, забрала с собой Галкина, уехала Нарусова, забрала с собой Сабчак...

Аноним, 10-03-2022 #6[ru]

Всё это ерунда. Не жили богато, неча начинать. А вот каково олигархам? Как им расстаться с яхтами и дворцами? А ведь всё нажито непосильным трудом! Американцы будут разорять Россию до талого. Им отступать некуда – Путин грозится ядерной войной.

Аноним, 10-03-2022 #8[ru]

У нас же ничего собственного нет – всё привозное. Как жить-то дальше будем?

Аноним, 10-03-2022 #9[ru]

Что-то странное происходит: то власти заблокировали сайт «Риска», то разблокировали... Чудеса!

Аноним, 10-03-2022 #10[ru]

У Семёныча везде свои люди. Он газету не закроет – это часть его жизни!

Аноним, 10-03-2022 #11[ru]

Просто время не пришло. Надо будет – и Конвиза закроют.

Аноним, 10-03-2022 #12[ru]

Это кто там из подворотни гавкает? Не ждите, вашего времени уже не будет. Семёныч, держись! Газету не закрывай! Вы мне лучше объясните – а что такое фейк? Как определить?

Аноним, 11-03-2022 #13[ru]

Тут нечего объяснять – не нравится тебе Путин – значит, ты – фейк.

Аноним, 11-03-2022 #16[ru]

Американцы сейчас построят российских олигархов, а те построят Путина. И всё наладится.

Аноним, 12-03-2022 #17[ru]

№16, олигархи у нас трусливее мышей. Как гнобить народ – так это всегда, пожалуйста. А как вякнуть что-то против Путина – так языки в жопу.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Аноним, 08-03-2022 #1[ru]

Печально. Так газета быстро превратится в Тувинскую правду или в Информ плюс (Твой Информ)...

Аноним, 08-03-2022 #2[ru]

В России окончательно уничтожена журналистика как профессия. Перекроют интернет – и будет всем любителям Советского союза счастье. Один телеканал (или 20 одинаковых), одна газета, одна радиостанция и т.д.

Аноним, 10-03-2022 #3[ru]

Я не верю, что Конвиз превратит Риск в Тувинскую правду.

Аноним, 10-03-2022 #4[ru]

Из любой ситуации есть выход. Семёныч, держись! Народ – с тобой!

Аноним, 10-03-2022 #5[ru]

Скоро в России отрубят Интернет.

Аноним, 11-03-2022 #6[ru]

У Риска бумажный вариант – его не отрубят.

Коротко

Аноним, 09-03-2022 #1[ru]

Мда... Новости КНДР: Власти Тувы намерены сдерживать необоснованное завышение цен... Успехи ГУЛАГа... Шолбан Кара-оол: надо расстреливать паникёров... Путин подписал указ о выплатах семьям погибших... Ограничивать продажу социально значимых товаров... А ведь всего две недели прошло с начала «спецоперации». А что будет через месяц, год?

Аноним, 09-03-2022 #2[ru]

Есть сведения оттуда (ну вы понимаете – от тех, кто «сливает» информацию) что Шойгу хотят назначить козлом отпущения. И Шойгу это понимает. И готовит ответный шаг. И поэтому Кара-оол хочет спасти свою шкуру, а это очень непросто. Кто победит, ещё не ведомо. И Путин хитер, и Шойгу тоже не прост. Поживет народ и увидит...

Аноним, 10-03-2022 #3[ru]

«Власти Тувы намерены сдерживать необоснованное завышение цен...», – не смешите меня! Вы что думаете, Ховалыг на что-то способен? Да и вообще эта власть на что-то способна?

Аноним, 10-03-2022 #4[ru]

Ничего они не смогут сделать. Особенно в Туве. Тунёв и Доржу так задерут цены, что мало не покажется. А Ховалыг с ними в доле.

Аноним, 10-03-2022 #5[ru]

В Туве всё идёт кувырком. Никого порядка. Власть ничем не управляет. А Роберт Доржу, оказывается, стал животноводом! Подал заявку на ИПСЭР по животноводству. Хочет бюджетных денег.

Аноним, 10-03-2022 #6[ru]

Где деньги, там и Роберт.

Аноним, 11-03-2022 #7[ru]

А Тунёв там заявку не подал? Чем не животновод!

Аноним, 11-03-2022 #8[ru]

Там Андриан Ооржак тоже фигурирует со своим Найыралом. Деньги нужны всем!

Ставки сделаны, ставок больше нет

Аноним, 08-03-2022 #1[ru]

Жители России сегодня ведут себя, как глисты в только что умершем теле. Вокруг вроде ничего не изменилось – тепло, и предсмертные судороги очень похожи на утреннюю зарядку. Но всем окружающим итог уже известен. Отрезвление будет горьким.

Аноним, 11-03-2022 #6[ru]

В СССР были готовы терпеть что угодно, лишь бы не было войны. В РФ готовы терпеть что угодно, лишь бы война была.

Сергей Конвиз: Не все осознают, что мы находимся в начале долгого тяжёлого пути

Аноним, 08-03-2022 #1[ru]

Брокерту не до экономики – он по лыжам спец и песни петь в рок-кафешках.

Аноним, 08-03-2022 #2[ru]

Не завидую сегодня Ховалыгу. Катастрофу устроил Путин, а за последствия на местах будут отвечать губернаторы. Хотя Тува к нищете давно подготовлена Кара-оолом. Пока богатые регионы будут резко беднеть, мы уже давно лежим на дне.

Аноним, 08-03-2022 #3[ru]

Брокерт и Хунай-оол – никудышные кадры, особенно Хунай-оол! Брокерта перевели бы лучше в министерство спорта или культуры – там от него больше пользы будет, без шуток.

Потапенко, 08-03-2022 #5[ru]

Дмитрий Потапенко и новости недели: иностранные компании массово покидают российский рынок; экономика России упадёт на 7% за 2022 год по прогнозам Moody’s; экономические потери России за первую неделю марта. https://www.youtube.com/watch?v=vPbjHO7UrYI

Аноним, 10-03-2022 #7[ru]

А что тут гадать? Всем понятно, что кашу заварил Путин, а расхлёбывать будем мы.

Аноним, 10-03-2022 #8[ru]

Добром всё это не закончится.

Аноним, 10-03-2022 #9[ru]

Конвиз, конечно, всегда прав. Только что с того? Жизнь-то когда начнёт налаживаться?

Аноним, 11-03-2022 #10[ru]

#9, чтобы жизнь налаживалась, нужно менять власть.

Миронов, 11-03-2022 #11[ru]

Я объясню разницу с 1990-ми. В 1990-е было очень тяжело, но был свет в конце туннеля, и он был с каждым годом все ярче и ярче. Сейчас мы опять в туннеле, только света нет, и навстречу нам с погашенными фарами несётся поезд. Причем несётся на полной скорости. Но его пока не видят

Мэр Кызыла: 12 месяцев в году работать я совсем не люблю...

Аноним, 08-03-2022 #1[ru]

Позорник, а не мэр. Он даже не знает, что в городе строится. Спроси у него про объекты – он вам ничего не скажет, потому что ни хрена не знает и ничего не умеет!

Аноним, 08-03-2022 #2[ru]

https://vk.com/wall238214072_3214 Ничего сам не может, даже поздравить, тупо копирует посты своего шефа

Аноним, 08-03-2022 #3[ru]

Жадный Аяс хочет стать мэром, спит и видит уже себя начальником.

Аноним, 08-03-2022 #4[ru]

Второго срока этому кадру вряд ли уже видать, так как он дискредитирует рейтинг Главы региона своими самыми низкими рейтингами среди мэров столичных городов! Этакое бельмо в глазу.

Аноним, 08-03-2022 #5[ru]

Тем более, что как градоначальник он никакой. А как политик и тем более импотентен на все 100.

Аноним, 08-03-2022 #6[ru]

Большинство горожан до сих пор даже не знают его фамилии и имени. Так как он просто 5 лет занимался одним протиранием штанов, а не проблемами города. Трусливый по своей природе гражданин – он просто боится своих же граждан.

Аноним, 08-03-2022 #8[ru]

Не может человек, плетущийся в самом конце рейтинга, быть второй раз градоначальником. Так не бывает в цивилизованном обществе просто! А у этого не то что совести нету, он уже просто во вред ведёт себя так, делает все на зло, наперекор. Закомплексованный какой-то, сразу видно: не уважающий ни на грамм жителей города мэр.

Аноним, 08-03-2022 #9[ru]

Вешает лапшу на уши жителям города о каком-то городском строительстве. Да что он понимает в этом? Пустобрёх ты, посмотри, кто у тебя работает? Кого ты там набрал? Это одни балбесы и бездари, прохиндеи и тунеядцы, невежи и проходимцы!

Аноним, 08-03-2022 #10[ru]

Классная карикатура на фоне сортира! Прямо в точку! Смысл полностью соответствует картинке.

Аноним, 09-03-2022 #13[ru]

Так и будет на фоне сортиров рисоваться. Интересно, а в здании мэрии он хоть наладил сортир? А то он постоянно не работает.

Аноним, 11-03-2022 #16[ru]

У хомяка тоже появилась какая-то активность на страницах, но в основном бред какой-то и подражание своему покровителю.

Аноним, 11-03-2022 #17[ru]

Спамит херню какую-то, а не о жизни города и о его проблемах и способах их решений! В общем, полный понос в мозгах.

Если в России введут военное положение...

Аноним, 12-03-2022 #1[ru]

11 марта куча больших Илов прилетала в Кызыл. С какой целью? Трупы привезли или подкрепление увезли? Или всю технику из 55 бригады вывозили?

Перекрёсток мнений

Аноним, 09-03-2022 #1[ru]

Зайцев – это та самая шестёрка Тунева, который вылизывал зад в соцсетях прошлому главе. У которого уровень образования – 2 класса и вид тупого имбицила.

Аноним, 10-03-2022 #2[ru]

ОПГ «Урянхай» продолжает паразитировать на теле Тувы.

Когда прокуратура призовёт к порядку коррупционеров МВД?

Аноним, 08-03-2022 #2[ru]

За последнее время в Туве, благодаря КШВ, армянская диаспора захватила большую часть строительных подрядов. Что это? Талант такой? Или все же коррупция?

Аноним, 08-03-2022 #4[ru]

Манукяну отвечать теперь придётся за эти конфискованные машины своего босса, переписанные на скорую руку на своих родственников. Ну что ж, купит просто новые машины и делов-то! Хотя сейчас с нынешними ценами...

Аноним, 09-03-2022 #5[ru]

У армян как: у кого больше тендеров, тот и смотрящий по диаспоре.

Аноним, 09-03-2022 #7[ru]

Раньше азеры были на коне в Туве, теперь – армяне! Любят их за услужливость.

Аноним, 10-03-2022 #8[ru]

Щедрые кавказцы, услуживая своим покровителям, покупают дорогие иномарки и прочие подарки. А некоторые, например, как размик просто служат садовниками.

Аноним, 12-03-2022 #9[ru]

Тува – это дно, в котором орудуют всякие иргиты. Одно сплошное воровство и криминал.

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