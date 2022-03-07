Ставки сделаны, ставок больше нет

В России наступило время переоценки ценностей. Государственные СМИ уверяют нас, что Россия в который раз спасает мир от фашизма. Другие понимают, что сегодняшняя Россия превращается в Империю Зла. И мы, жители страны, вместе с нею. Скоро, благодаря нашему всенародно избранному президенту, наша страна может перейти в категорию Врага Человечества. Я не буду пытаться влезать в душу простого россиянина, чтобы определить, как же так вышло. Но факт остаётся фактом – более двух третей населения целиком и полностью поддерживают «декоммунизацию», «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины.

Самый спорный вопрос, конечно, в том, что именно люди понимают под «военной спецоперацией». Очевидно, что никто ни при каких обстоятельствах не хотел бы видеть себя на стороне зла. Нам подробно и повсеместно рассказывают про «восемь лет» беспрерывного убийства маленьких русских детей на Донбассе. Бесчинства, творящиеся на территории укро-бандеровцев, создающих гекатомбы из русскоговорящего населения Украины. Подготовку неизбежного нападения нацистов на «беззащитную Россию». Притеснения русскоязычных жителей Украины, запрет говорить на русском языке. Но, похоже, так ситуация видится только из российского телевизора. Весь мир почему-то видит другое. Там полагают, что дикое государство, имеющее ядерное оружие, без объявления войны, по приказу не вполне адекватного диктатора решило напасть на соседнее государство.

Не буду доказывать или опровергать информацию из разных источников. У людей уже давно – с 2014 года – сложилось представление о происходящих событиях. У всех были время и возможность для осмысления всех аргументов сторон конфликта – все данные лежали в открытом доступе, интернет только на днях начали закрывать. Кто на кого напал, кто от кого защищался – каждый для себя выбрал свою сторону баррикад. Народ России в своём большинстве, похоже, без раздумий выбрал сторону властей. По Украине колесит техника со знаком «Z» и «V». На улицах Кызыла, в знак поддержки, тоже частенько попадаются автомобили с этими символами. Народ, кроме родственников тех, кто оказался с оружием на Украине, дружно ликует при каждом успешном ракетном залпе – свершилась долгожданная «справедливость».

Ну что ж. Надеюсь, чуть позже у этих 70-80% населения, бешено поддерживающих российскую власть и истово ненавидящих украинцев, радующихся каждой их смерти, радостным улюлюканьем провожающими каждую ракету и бомбу в их сторону, в ближайшем будущем хватит мозгов не задавать тупых вопросов на тему: Почему цены выросли? Почему телефоны и компьютеры пропали в магазинах? Почему запчастей для автомобилей нельзя купить? Почему невозможно слетать за границу? И куда вообще пропали самолёты? Что случилось с интернетом? Откуда взялся дефицит в магазинах? Про убитых и раненых солдатиков в процессе «спецоперации» я не говорю – наверное, у таких людей нет чувства сопереживания даже к собственным детям, не то, что к каким-то незнакомым россиянам. К тому же Путин пообещал за каждого убитого на Украине по 5 млн. рублей, а выжившим – статус ветерана.

Это плата за ваше «величие». Северная Корея – великая страна? Теперь и у нас откроется возможность периодически пускать ракеты в сторону западных стран и требовать к себе уважения. Ну, и гуманитарной помощи заодно. Хотя бы в виде куриных «ножек Буша».

Понимаю, что у нас сплошь идейные товарищи, которые служат на государственных должностях (другие просто не выживут), но на всякий случай приведу выдержку из решения Нюрнбергского трибунала над нацистскими судьями (04.12.1947):

«Подсудимые и их коллеги искажали, извращали и, в конце концов, достигли полного уничтожения правосудия и закона в Германии. Они сделали судебную систему составной частью диктатуры.

...Они упразднили всякое подобие судебной независимости. Они угрожали, запугивали, лишали фундаментальных прав тех, кто попадал в суды. Проводимые ими «судебные процессы» были жуткими фарсами с рудиментарными остатками правовой процедуры, которые были лишь издёвкой над несчастными жертвами».

Не нужно надеяться, что к тем, кому всё равно, чем закончится «конфликт» в Украине, никогда никто не придёт. Придут. И рано или поздно за военные преступления ответят все. Даже если Госдума примет какие-то как бы законы, снимающие ответственность. Попробую дать совет: не берите грех на душу. Преступников от суда спасёт только всеобщий апокалипсис ядерной войны, если наш лидер наберётся смелости нажать на «красную кнопку». Правда, итог будет одинаковым – ядерный бункер в нашей стране есть только у одного человека...

О. Шын