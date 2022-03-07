Когда прокуратура призовёт к порядку коррупционеров МВД?

Что вы ни говорите, а другой полиции у нас нет. И мы вынуждены терпеть полицейский произвол, если этих негодяев не приструнит прокуратура. В настоящее время в арбитражном суде рассматривается два иска ООО «Тезис» к газете о защите деловой репутации. Хозяева строительной организации, как мы полагаем, по коррупционным схемам строившие здание «Терапии» в Кызыле и в настоящее время участвующие в сооружении спорткомплекса в п. Каа-Хем, обиделись на газету за то, что она придала публичности документы, указывающие на то, что они, скорее всего, – воры.

Основанием для публикаций явились материалы официальной проверки Казначейством РФ деятельности ООО «Тезис» при строительстве «Терапии», в результате которой бюджету был нанесён ущерб более чем в 300 млн. рублей, и Постановление СКР о возбуждении уголовного дела в связи с хищением соразмерной суммы при строительстве Спорткомплекса. По второму суд уже вынес решение, отказав в удовлетворении иска ООО «Тезис» к газете, по первому рассмотрение пока не окончено, хотя вердикт суда не вызывает сомнений.

Но я не о том. В первом случае министр внутренних дел Поляков никак не осмеливался провести проверку фактов, установленных Казначейством. Как он только не изворачивался, лишь бы ничего не делать. Полтора года полицаи валяли дурака, пока в стране не случилась пандемия. Тогда Поляков с облегчением вздохнул, и мы получили на запрос за подписью его заместителя ответ, в котором МВД Тувы объясняло, что провести проверку не представляется возможным, поскольку в республике бушует пандемия коронавируса... Пришлось обратиться в МВД России и прокуратуру Тувы, чтобы они одёрнули заплутавшегося коррупционера с погонами министра и заставили его провести проверку фактов, выявленных ревизорами Казначейства.

Об этом случае вспоминаю в связи с другим делом – на сей раз уголовным, в рамках которого следствие МВД изъяло драгоценности, деньги и пять дорогих иномарок у родственников директора строительной компании Марукяна общей стоимостью в 5-8 раз выше, чем предполагаемый ущерб, который он якобы нанёс государству. Газета – не суд. И степень вины и наказания не определяет. Но отличить коррупцию от служения государству вполне может. Газета уже писала об этом вопиющем случае в №7 в статье «Кто инициировал произвол тувинских силовиков?». Тогда ещё были надежды на то, что в УВД г. Кызыла разберутся с бесчинством следователя Ч.Араптан, которая без всяких оснований изъяла принадлежащие родственникам подозреваемого Д. Марукяна автомобили – два автомобиля «Лексус», один «Мерседес», один «Митсубиси» и одну «Тойоту Лендкрузер». После публикации прошло более двух недель, а воз и ныне там. В таком деле невозможно обойтись без юридических аспектов, и мы вынуждены сообщить, что директору ООО «Мегастрой» Марукяну, у родственников которого были изъяты золото, деньги и автомобили, до сих пор никого обвинения не предъявлено. Видимо, следователю Ч.Араптан никак не удаётся сформулировать, что же он мог совершить противоправного?

Мало того, адвокату Язеву, представляющему интересы хозяина авто, за всё это время не удалось встретиться со следователем и выяснить причины изъятия машин, так как к следователю его не пускает охрана УВД, а сама следователь по телефону заявляет, что ей некогда... Оказывается, министр Поляков, воспользовавшись пандемией, завёл порядки, в соответствии с которыми не то, что гражданин, даже адвокат, имеющий специальный статус, не в состоянии попасть внутрь здания УВД г. Кызыла. Они там оборзели до того, что даже не отвечают на запросы гл. редактора СМИ.

Вот и получается: уголовное дело вроде как есть, обвинения в отношении руководителя нет, а автомобили человека, не имеющего никакого отношения даже к тем явно надуманным основаниям, по которым дело было возбуждено, находятся в неизвестных руках, если уже не украдены. И такое положение, полагаю, не только в УВД г. Кызыла, но и во всём МВД Тувы, которым лихо заправляет подозреваемый редакцией в коррупции министр Поляков.

Обращаю внимание на позицию прокуратуры в этом деле, которая не поддержала заявление следствия в суде об аресте директора ООО «Мегастрой», поскольку никаких доводов на сей счёт следствие представить не смогло. А поскольку МВД Тувы ушло в глухую оборону и не встречается ни с фигурантами дела, ни с адвокатами и даже не отвечает на запросы редакции, городская прокуратура находится в подвешенной ситуации. Вся надежда осталась на прокурора республики С.Дябкина, по долгу службы обязанного надзирать за деятельностью коррупционеров и бездельников в погонах МВД. Хочется надеяться, что генерал поручит своим подчинённым провести проверку законности и обоснованности возбуждения уголовного дела, возбуждённого в отношении руководства ООО «Мегастрой» и изъятия автомашин, стоимость которых в 5-8 раз дороже, чем предполагаемый ущерб, который якобы нанесён государству. И в случае подтверждения факта необоснованности в действиях следователя Ч.Араптан примет к ней предусмотренные законодательством меры прокурорского реагирования.

О результатах проверки и принятых мерах просим уведомить редакцию газеты по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная 115 тел. 66-7-66.

Редакция