    Перекрёсток мнений

Аноним, 02-03-2022 #1[ru]

«Декомунизация» по плану Ротшильдов-Рокфеллеров в России с подачи Чубайса идет до настоящего времени. В Китае его бы уже расстреляли за ваучеры и приватизацию...

Аноним, 04-03-2022 #9[ru]

Когда читаешь высказывания, нужно понимать, что там кроется между строк. Большие начальники правду не любят и никогда её не говорят.

Аноним, 04-03-2022 #10[ru]

«Украина для нас – это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть...». А раз «неотъемлемая» – значит, наша. Вертай Украину назад, товарищ Ленин!

Аноним, 04-03-2022 #3[ru]

Сбылась вековая мечта англосаксов – православные убивают православных в центре Европы. И это уже – не анекдот...

Аноним, 02-03-2022 #3[ru]

#1, есть предположение, почему именно сейчас впервые с 1991 отключили Эхо Москвы. Не сегодня, так завтра должны поехать в Россию гробы. Несколько дней погибших можно утаивать, но не так долго. Гробов, похоже, будет так много, как не было никогда. Ни в Афгане, ни в Чечне. Опасаются реакции?

Аноним, 02-03-2022 #7[ru]

«Новая газета» Л. Нарусова: Лично я сегодня звонила в штаб Западного военного округа, пресс-секретарю заместителя Министра обороны, и говорила, почему бы не договориться о коридоре, по которому хотя бы можно вывезти тела? Ведь они лежат не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно?! Мой папа, который ушел на фронт в 41-м году, говорил, что первое после любого боя – это сбор тел. У меня просто нет сил говорить. Я не отождествляю себя с теми представителями власти, которые выступают за войну. Что они делают, по-моему, сами не знают. Они выполняют приказы, а не думают, что они делают. Все врут, как в чеченскую, начиная от МО РФ до федеральных каналов. Заблокировали Эхо Москвы и Дождь, матери бегают по Москве между чинушами с просьбой найти своих сыновей, и все молчат!!! Пусть дети этих чинуш идут на войну, у них этих детей до хрена... включая любовниц, пусть дети миллиардеров тоже идут на эту «спецоперацию», а наших детей верните!!!

Аноним, 02-03-2022 #8[ru]

«Национальные элиты, недовольные усугубляющейся обстановкой в стране, проникнутся идеями самоопределения и начнут процесс выхода из состава РФ». Для Тувы было бы лучшим выходом сбежать с этого тонущего Титаника...

Аноним, 02-03-2022 #10[ru]

«В Туве во главе сепаратистского движения встанут Кара-оол и Бичелдей». Кара-оол вряд ли сможет возглавить в Туве националистическое движение – он целиком и полностью повязан с Шойгу – вместе и потонут. Про итоги 14-летнего правления вообще промолчу. А Бичелдей – старикашка, погрязший в коррупции. Возможно, у него есть последователи, но лидеров среди них не видать.

Аноним, 02-03-2022 #13[ru]

А может, жить в мире и любить искренне? Хлеб родить да делиться с убогими? Не измерите вы, что видите, не расслышите эхо окриком. Ночью все утки серые, днём залитое солнцем кладбище...

Аноним, 02-03-2022 #14[ru]

№6: Минобороны РФ впервые официально заявило о количестве погибших: Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, есть потери – 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга, 1597 российских военных получили ранения.

Аноним, 02-03-2022 #16[ru]

Народ Тувы, хватит быть терпилами! Вышвырните Вы эту иргитовскую мразь из республики! И тогда начнётся нормальная жизнь у Вас!

Аноним, 03-03-2022 #20[ru]

Народ Тывы, боритесь за своё будущее! Не давайте грабить республику иргиту со своей шоблой!

Аноним, 03-03-2022 #21[ru]

Интересно, кто ведёт Инстаграмм Кара-оола? Неужели он не может нанять блогера-профессионала? Складывается впечатление, что это делается либо специально, чтобы опозорить, либо действительно настолько некомпетентный человек этим занимается, что просто смех и грех.

Аноним, 03-03-2022 #26[ru]

КШВ добил в Туве все инициативы у простых предпринимателей, никто теперь не хочет в Туве что-то развивать. Вокруг одно жульё, мошенники, вороватые чиновники, шестёрки – стукачи, отморозки и прочая криминальная шваль дрянь и мразь! Регион отсталый во всем и во всех смыслах! Пока не прекратится бандитизм в Туве, ни о каком развитии думать не приходится!

Аноним, 03-03-2022 #29[ru]

Новая власть в Туве просто обязана дать кислород для развития малого и среднего бизнеса, чтобы люди поверили опять, что здесь можно развиваться, а не выживать как при КШВ.

Аноним, 04-03-2022 #38[ru]

Посмотрите: Ховалыг понятия не имеет, как ему быть в этой ситуации. И он ведёт себя так, как будто в России ничего не изменилось. Видимо, из Москвы установки нет, а сам он думать и действовать не в состоянии.

Аноним, 04-03-2022 #39[ru]

Ховалыга в Москве культурно попросили выйти вон со своими финансовыми проблемами. Он упустил время. И теперь ни газификации, ни строительства железной дороги, ни строительства жилья – ничего не будет. Приехали. Ховалыг – на выход! Ты же без поддержки Кремля – никто! Тебя никто не знает и не уважает. Ты не способен консолидировать тувинское общество. Ты – никто!

Аноним, 04-03-2022 #42[ru]

ШКВ угробил строительную отрасль в республике, приведя всяких мошенников вроде Пережегина.

Аноним, 05-03-2022 #47[ru]

С апреля прошло столько времени, а Ховалыг не успел сделать ничего полезного.

Аноним, 05-03-2022 #48[ru]

Не надо принимать Ховалыга за дурака. Деньгам счёт он хорошо знает. И не случайно дружит с Крапивиным, Уюсовым и Доржу. Деньги там «капают» исправно.

Аноним, 05-03-2022 #49[ru]

Скоро в Туве все стройки «загнутся». Никто ничего по госзаказу строить не будут – цены на материалы выросли на 40%. И других строек просто нет.

Аноним, 05-03-2022 #50[ru]

Что там стройки?! Скоро всё накроется медным тазом! В республике уже сейчас нет средств на зарплату бюджетникам. Ховалыгу денег не дают. Кормят обещаниями.

Аноним, 06-03-2022 #52[ru]

Про моральных уродов: помнится, в бытность министром строительства Овсянникова, был у него на службе один чудо-кадр по фамилии Зайцев. Так вот этот самый кроликов превратил министерство в коллекторское агентство и начал вымогать у строителей деньги за решение их проблем в судах! Мерзкая шкура Кроликова вела себя там настолько мерзко и по отношению к своим коллегам по цеху – он даже мог легко избить беременную женщину. Этот моральный урод чувствовал себя настолько безнаказанным и творил все, что ему на его поганенький ум приходило, пока эту шкуру, наконец-то, не вышвырнули из министерства! Про таких обычно говорят, что во время войны такие шли служить к фашистам в полицаи! А сейчас этот кроликов шестерит у Тунева – он как раз таких кадров очень любит

Аноним, 02-03-2022 #1[ru]

С жулика Иргита спросить нужно по полной программе. Этот шулер столько присвоил за все это время, что мама не горюй! А самое интересное, что «крышует» это все всем известный «уважаемый депутат Госдумы».

Аноним, 02-03-2022 #2[ru]

Нужно требовать отчёта за потраченные деньги по ИПСЭР, особенно с ОПГ Урянхай.

Аноним, 04-03-2022 #3[ru]

Министр топлива и энергетики в суде давал показания. Удивительный министр – ничего не помнит! Даже того, как заставлять подписывать фиктивные формы КС и перечислять строителям не заработанные миллионы. Он что, идиот?

Аноним, 05-03-2022 #4[ru]

№3, да нет, Кажин-оол – не идиот. Он, похоже, обычный коррупционер – Ховалыг таких любит.

Аноним, 05-03-2022 #5[ru]

Кажин-оол, Ананьин, Брокерт... Зачем Ховалыгу столько коррупционеров-идиотов?

Аноним, 06-03-2022 #6[ru]

5 – рыбак рыбака видит издалека...

Аноним, 06-03-2022 #7[ru]

Кажин-оол, Ананьев, Брокерт? Какие они жулики? Вы о чем? Главный хищник, который, правда, почему то в тени находится – это Иргит. Вот где махинации и криминал! А это так – ребятишки с фантиками.

Аноним, 02-03-2022 #2[ru]

Я хочу поздравить российских вояк. Вы своими руками, соблюдением «приказов» убили всю российскую экономику. Хотели на пенсию в 45 и льготную ипотеку на семью? Вам скоро будет нечего жрать, и виноваты в этом будете только вы сами. Портреты Путина вам – завтрак, обед и ужин.

Аноним, 02-03-2022 #4[ru]

В дополнение к №3: Интересно, что Китай не признал ни «Крымнаша», ни «самопровозглашенных» государств. И не признает. Китайцам выгодны санкции западных стран против РФ. Посмеиваясь, Китай скупает российские ресурсы по все более выгодным для себя ценам, без войны получая контроль над ресурсами РФ.

Аноним, 04-03-2022 #13[ru]

При любом исходе событий мировая закулиса разорит Россию. И тогда у неё не останется денег кормить Туву. Передохните с голоду.

Аноним, 04-03-2022 #14[ru]

Если в России не будет средств, она развалится на княжества. Каждый будет выживать в одиночку.

Аноним, 05-03-2022 #17[ru]

Интересно, а до Конвиза когда доберутся? Что-то он больно осмелел...

Аноним, 05-03-2022 #18[ru]

Правильно Семёныч пишет. Надо готовиться к худшему варианту.

Аноним, 05-03-2022 #19[ru]

Кто-то пытается Конвиза пугать. Уж не Ермак ли это? Ну и дела...

Аноним, 02-03-2022 #1[ru]

Все верно написано, Афоня! Этого придурка и бестолочь нужно гнать в три шеи, как и того, кто его поставил на эту должность. Такого болвана и недотёпу ещё не знала история.

Аноним, 02-03-2022 #2[ru]

Пусть едет в район работать чабаном, хотя чабан – это ответственная работа.

Аноним, 02-03-2022 #3[ru]

https://vk.com/wall-77016543_70135 Пустая болтовня ни о чем, раздувание щёк и пустые обещания. Никаких реальных дел, болтун и пустобрёх.

Аноним, 03-03-2022 #6[ru]

А давайте вспомним, что полезного сделал этот бездельник для города за 5 лет? Смотрим и ничего не находим. Не вспоминается ничего хорошего. А потому что и нет ничего! Зато вонь в подвалах и подъездах от фекалий, кругом мусор, собаки, бомжи, все оплевано и обхаркано, тьма и мрак, и так далее. Бедный город, как же тебя жалко из за таких бездарей с открытым ртом

Аноним, 03-03-2022 #7[ru]

Сидит такой весь чванливый, озлобленный с тупым выражением лица и частенько с открытым ртом! Вам это никого не напоминает?

Аноним, 03-03-2022 #8[ru]

Говорят, сам Кара-оол даже стесняется его имя вслух произносить, а говорит пренебрежительно: этот...

Аноним, 04-03-2022 #12[ru]

Собак жалко. Грязные, голодные... Но не чванливые, лживые, вороватые и глупые. Искренние, и наверняка не злобные, в отличие от этого «мэра».

Аноним, 04-03-2022 #13[ru]

Если бы у Сагаан-оола было бы хоть немного совести, он бы тихо ушёл и не позорился.

Аноним, 05-03-2022 #17[ru]

Нет у нашего мэра ни совести, ни чести, ни желания работать. Мудак.

Аноним, 06-03-2022 #18[ru]

Этому Кариму что только не поручи – он все просрет. Кара-оолу такие кадры очень нужны! Вот увидите, как он на выборах сам себя утопит в фекальной яме! Потому что ничего не умеет делать в своей жизни, кроме как щеки наедать.

Аноним, 06-03-2022 #19[ru]

КШВ на самом деле его презирает. Просто ему нужны такие никчёмные бесхарактерные бездари, чтобы было просто ими управлять.

Аноним, 06-03-2022 #20[ru]

Глубокое презрение к нему и у его работников. Его там никто не любит. Говорят, что он пакостный мерзавец.