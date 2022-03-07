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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 9, 7 марта / Что по чём
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№9, 7 марта 2022 года.
    Что по чём

Мониторинг цен на повседневные товары в Кызыле

Цены на продукты питания по состоянию на 05 марта 2022 г. (в рублях)

№ п/п

Наименование продукта

Хороший

ВСК Кочетова

45 магазин

Добрый

Светофор

База РПС

Ярче

1.

Мука, в/с, 10 кг

Мука, в/с, 1 кг

Мука, в/с, 2 кг

 

 

84-90

 

53-50

 

 

 

85-00

567-00

 

 

324-50

 

 

 

69-00

 

 

80-00

 

2.

Сахар (песок), 1 кг

64-90

84-50

306-00

65-00

отсутствует

70-00

80-00

3.

Яйца, 1 кат., 10 шт.

89-90

Усть Абаканское отборное 193-50

73-00

83-00

отсутствует

62-00

60-00

4.

Масло растительное раф., 1 л

«Злато»

«Золотая семечка»

«Идеал»

«Милора»

Добрый день РАФ/дез в/с 0,8 104-90

 

160-00

 

 

 

 

 

127-00

 

 

 

-

164-00

175-00

163-00

отсутствует

 

80-00

 

 

 

Семеновна, 0,9 131-00

Светлана, 1 л 118-00

5.

Сливочное масло, 1 кг, (72,5% жир.)

129-90

129-50

306-00

343-00

отсутствует

225-00

295-00

6.

Сыр, 1 кг

«Российский»

«Голландский»

Дорогой

Дешевый

 

 

 

529-90

125-90

 

 

 

685-00

428-00

 

 

800-00

563-00

 

 

450-00

 

868-00

 

 

 

373-80

230-10

 

 

450-00

-

900-00

740-00

 

 

 

880-00

560-00

7.

Молоко

«Простоквашино», отб., 930 мл.

«Туранское», 900 мл.

СПК Оюн

Молоко Литвиновское отб., 930 мл.

 

 

 

 

79-90

 

109-00

 

 

 

Домик в деревне 930 мл. 85-00

 

-

-

-

77-00

Молоко питьевое Тяжин 3,2% 1 л ТБА БЗМЖ 47-50

 

 

 

 

74-00

 

 

 

 

73-00

8.

Мясо говядина, мякоть, 1 кг

 

430-00

430-00

отсутствует

отсутствует

 

 

9.

Курица (цыплёнок), бройлер, 1 кг

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

 

 

10.

Хлеб

29-90

28-00

30-00

28-00

отсутствует

 

22-00

11.

Фарш, говядина / свинина, 1 кг

-

Смешанный 415-00

295-00

отсутствует

отсутствует

 

 

12.

Картофель, 1 кг

55-00

55-00

55-00

отсутствует

отсутствует

45-00

45-00

13.

Капуста свежая, 1 кг

Капуста пекинская

65-00

 

65-00

 

 

150-00

отсутствует

отсутствует

65-00

170-00

65-00

 

14.

Морковь, 1 кг

55-00

55-00

163-00

отсутствует

отсутствует

45-00

-

15.

Помидоры, 1 кг

205-00

210-00

300-00

312-00

отсутствует

250-00

 

16.

Лук, 1 кг

40-00

49-00

50-00

отсутствует

отсутствует

35-00

300-00

17.

Крупа гречневая (ядрица), 1 кг

79-90

450 гр. 70-90

114-00

105-00

отсутствует

91-00

 

18.

Рис, 1 кг

59-90

69-90

73-00

78-00

53-90

71-00

78-50

19.

Макаронные изделия, 1 кг

Корона Краскона в форме рожек в/с 3 кг 109-90

Макфа, 400 гр. 23-90

74-00

Макфа, 1 кг 61-00

Лапша яичная 70-20

Лапша крахмальная «Фунчоза» 123-90

Алмак 900 гр. А в/с 51-70

Макфа, 1 кг

68-00

Алмак Витые

59-90

20.

Кошачий корм

Собачий корм

13-90

15-90

26-00

26-00

20-00

19-00

Kitekat 85 гр. – 20 25-00

20-00

Корм для собак 5 кг 214-10

12-00

15-00

20-00

20-00

* В скобках указано изменение цены по отношению к состоянию на 05 марта.

 

Цены на автомобильное топливо по состоянию на 05 марта 2022 года. (в рублях)

АЗС

ИП Клюев

ТТК

«Эне-Сай»

А-95

-

53-50

53-00

А-92

50-00

51-00

51-00

ДТ

63-00

66-00

64-9е0

* В скобках указано изменение цены по отношению к ценам, действовавшим 05 марта 2022.

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