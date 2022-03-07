Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 05 марта 2022 г. (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
ВСК Кочетова
|
45 магазин
|
Добрый
|
Светофор
|
База РПС
|
Ярче
|
1.
|
Мука, в/с, 10 кг
Мука, в/с, 1 кг
Мука, в/с, 2 кг
|
84-90
|
53-50
|
85-00
|
567-00
|
324-50
|
69-00
|
80-00
|
2.
|
Сахар (песок), 1 кг
|
64-90
|
84-50
|
306-00
|
65-00
|
отсутствует
|
70-00
|
80-00
|
3.
|
Яйца, 1 кат., 10 шт.
|
89-90
|
Усть Абаканское отборное 193-50
|
73-00
|
83-00
|
отсутствует
|
62-00
|
60-00
|
4.
|
Масло растительное раф., 1 л
«Злато»
«Золотая семечка»
«Идеал»
«Милора»
|
Добрый день РАФ/дез в/с 0,8 104-90
|
160-00
|
127-00
|
-
164-00
175-00
163-00
|
отсутствует
|
80-00
|
Семеновна, 0,9 131-00
Светлана, 1 л 118-00
|
5.
|
Сливочное масло, 1 кг, (72,5% жир.)
|
129-90
|
129-50
|
306-00
|
343-00
|
отсутствует
|
225-00
|
295-00
|
6.
|
Сыр, 1 кг
«Российский»
«Голландский»
Дорогой
Дешевый
|
529-90
125-90
|
685-00
428-00
|
800-00
563-00
|
450-00
868-00
|
373-80
230-10
|
450-00
-
900-00
740-00
|
880-00
560-00
|
7.
|
Молоко
«Простоквашино», отб., 930 мл.
«Туранское», 900 мл.
СПК Оюн
Молоко Литвиновское отб., 930 мл.
|
79-90
|
109-00
|
Домик в деревне 930 мл. 85-00
|
-
-
-
77-00
|
Молоко питьевое Тяжин 3,2% 1 л ТБА БЗМЖ 47-50
|
74-00
|
73-00
|
8.
|
Мясо говядина, мякоть, 1 кг
|
|
430-00
|
430-00
|
отсутствует
|
отсутствует
|
|
|
9.
|
Курица (цыплёнок), бройлер, 1 кг
|
отсутствует
|
отсутствует
|
отсутствует
|
отсутствует
|
отсутствует
|
|
|
10.
|
Хлеб
|
29-90
|
28-00
|
30-00
|
28-00
|
отсутствует
|
|
22-00
|
11.
|
Фарш, говядина / свинина, 1 кг
|
-
|
Смешанный 415-00
|
295-00
|
отсутствует
|
отсутствует
|
|
|
12.
|
Картофель, 1 кг
|
55-00
|
55-00
|
55-00
|
отсутствует
|
отсутствует
|
45-00
|
45-00
|
13.
|
Капуста свежая, 1 кг
Капуста пекинская
|
65-00
|
65-00
|
150-00
|
отсутствует
|
отсутствует
|
65-00
170-00
|
65-00
|
14.
|
Морковь, 1 кг
|
55-00
|
55-00
|
163-00
|
отсутствует
|
отсутствует
|
45-00
|
-
|
15.
|
Помидоры, 1 кг
|
205-00
|
210-00
|
300-00
|
312-00
|
отсутствует
|
250-00
|
|
16.
|
Лук, 1 кг
|
40-00
|
49-00
|
50-00
|
отсутствует
|
отсутствует
|
35-00
|
300-00
|
17.
|
Крупа гречневая (ядрица), 1 кг
|
79-90
|
450 гр. 70-90
|
114-00
|
105-00
|
отсутствует
|
91-00
|
|
18.
|
Рис, 1 кг
|
59-90
|
69-90
|
73-00
|
78-00
|
53-90
|
71-00
|
78-50
|
19.
|
Макаронные изделия, 1 кг
|
Корона Краскона в форме рожек в/с 3 кг 109-90
|
Макфа, 400 гр. 23-90
|
74-00
|
Макфа, 1 кг 61-00
|
Лапша яичная 70-20
Лапша крахмальная «Фунчоза» 123-90
Алмак 900 гр. А в/с 51-70
|
Макфа, 1 кг
68-00
|
Алмак Витые
59-90
|
20.
|
Кошачий корм
Собачий корм
|
13-90
15-90
|
26-00
26-00
|
20-00
19-00
|
Kitekat 85 гр. – 20 25-00
|
20-00
Корм для собак 5 кг 214-10
|
12-00
15-00
|
20-00
20-00
* В скобках указано изменение цены по отношению к состоянию на 05 марта.
Цены на автомобильное топливо по состоянию на 05 марта 2022 года. (в рублях)
|
АЗС
|
ИП Клюев
|
ТТК
|
«Эне-Сай»
|
А-95
|
-
|
53-50
|
53-00
|
А-92
|
50-00
|
51-00
|
51-00
|
ДТ
|
63-00
|
66-00
|
64-9е0
* В скобках указано изменение цены по отношению к ценам, действовавшим 05 марта 2022.
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