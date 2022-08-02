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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 20, 2 августа / Цены на продукты питания по состоянию на 27 июля 2022 года (в рублях)
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№20, 2 августа 2022 года.
    Что по чём

Цены на продукты питания по состоянию на 27 июля 2022 года (в рублях)

№ п/п

Наименование продукта

Подкатегория

Хороший

Батон

45 Магазин

Добрый

Рыба/Мясо

Ярче

1.

Мука

Алейка в/с, 1 кг

40

45

54

43

47

39

Прозапас в/с, 1 кг

 

 

59

 

 

 

Макфа, 1 кг

 

 

92

75,6

90

 

2.

Сахар

песок, 1 кг

76 (79,9)

60

98 (92)

126,2 (88)

95

79,5 (87,5)

3.

Яйца

1 кат., 10 шт.

 

66

57 (46)

65 (60)

 

43 (47)

4.

Масло растительное

 

100

100

141

160 (142)

 

128 (138)

5.

Масло сливочное

Крестьянское, 500 гр

490

662,5

437 (433)

395

405

365

6.

Сыр, 1 кг

«Российский»

630 (449,9)

421

540 (492)

598 (570)

800

760 (750)

7.

Молоко

«Простоквашино»

85

89

99 (112)

109 (111)

 

 

«Литвиновское»

 

 

93 (95)

85

 

 

 

79 (81,5)

«Семёнишна»

70 (79,9)

73

 

 

 

 

 

 

8.

Мясо говядина

мякоть, 1 кг

 

 

 

 

285

 

9.

Мясо свинина

мякоть, 1 кг

340

368

381

 

320

 

10.

Курица (цыплёнок)

бройлер, 1 кг

200 (290)

190

260 (256)

259 (295)

230

 

11.

Хлеб

 

20 (31,9)

30

29 (22)

32 (27)

30

28

12.

Картофель

1 кг

50 (59,9)

63

85 (56)

78 (124)

 

55 (60)

13.

Капуста

1 кг

35 (39,9)

37

45 (70)

 

 

45 (70)

14.

Свекла

1 кг

60

63

65

78

 

65

15.

Морковь

1 кг

90 (129,9)

84

85 (55)

91 (72)

 

75

16.

Лук

1 кг

55 (44,9)

53

55 (63)

91 (65)

 

75

17.

Крупа гречневая

1 кг

100

100

152

140

125

98 (110)

18.

Рис

1 кг

136

78

145 (100)

94

130

114

19.

Лапша "Ролтон"

 

14

25

32

25

 

17

20.

Лапша "Доширак"

 

 

60

35

39

 

27

21.

Макаронные изделия

1 кг

34

32

57

51 (59)

60

67

* В скобках указано изменение цены по отношению к состоянию на 10 июня.

 

Цены на автомобильное топливо по состоянию на 27 июля 2022 года (в рублях)

АЗС

ИП Клюев

«Москвич»

А-95

 (47) 47

50

А-92

(45) 44

45

ДТ

(60) 60

60

* В скобках указано изменение цены по отношению к ценам, действовавшим 10 июня 2022 года.

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