Цены на продукты питания по состоянию на 27 июля 2022 года (в рублях)

№ п/п Наименование продукта Подкатегория Хороший Батон 45 Магазин Добрый Рыба/Мясо Ярче 1. Мука Алейка в/с, 1 кг 40 45 54 43 47 39 Прозапас в/с, 1 кг 59 Макфа, 1 кг 92 75,6 90 2. Сахар песок, 1 кг 76 (79,9) 60 98 (92) 126,2 (88) 95 79,5 (87,5) 3. Яйца 1 кат., 10 шт. 66 57 (46) 65 (60) 43 (47) 4. Масло растительное 100 100 141 160 (142) 128 (138) 5. Масло сливочное Крестьянское, 500 гр 490 662,5 437 (433) 395 405 365 6. Сыр, 1 кг «Российский» 630 (449,9) 421 540 (492) 598 (570) 800 760 (750) 7. Молоко «Простоквашино» 85 89 99 (112) 109 (111) «Литвиновское» 93 (95) 85 79 (81,5) «Семёнишна» 70 (79,9) 73 8. Мясо говядина мякоть, 1 кг 285 9. Мясо свинина мякоть, 1 кг 340 368 381 320 10. Курица (цыплёнок) бройлер, 1 кг 200 (290) 190 260 (256) 259 (295) 230 11. Хлеб 20 (31,9) 30 29 (22) 32 (27) 30 28 12. Картофель 1 кг 50 (59,9) 63 85 (56) 78 (124) 55 (60) 13. Капуста 1 кг 35 (39,9) 37 45 (70) 45 (70) 14. Свекла 1 кг 60 63 65 78 65 15. Морковь 1 кг 90 (129,9) 84 85 (55) 91 (72) 75 16. Лук 1 кг 55 (44,9) 53 55 (63) 91 (65) 75 17. Крупа гречневая 1 кг 100 100 152 140 125 98 (110) 18. Рис 1 кг 136 78 145 (100) 94 130 114 19. Лапша "Ролтон" 14 25 32 25 17 20. Лапша "Доширак" 60 35 39 27 21. Макаронные изделия 1 кг 34 32 57 51 (59) 60 67

* В скобках указано изменение цены по отношению к состоянию на 10 июня.

Цены на автомобильное топливо по состоянию на 27 июля 2022 года (в рублях)

АЗС ИП Клюев «Москвич» А-95 (47) 47 50 А-92 (45) 44 45 ДТ (60) 60 60

* В скобках указано изменение цены по отношению к ценам, действовавшим 10 июня 2022 года.