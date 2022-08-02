Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 27 июля 2022 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Подкатегория
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
Алейка в/с, 1 кг
|
40
|
45
|
54
|
43
|
47
|
39
|
Прозапас в/с, 1 кг
|
|
|
59
|
|
|
|
Макфа, 1 кг
|
|
|
92
|
75,6
|
90
|
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
76 (79,9)
|
60
|
98 (92)
|
126,2 (88)
|
95
|
79,5 (87,5)
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
|
66
|
57 (46)
|
65 (60)
|
|
43 (47)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
100
|
100
|
141
|
160 (142)
|
|
128 (138)
|
5.
|
Масло сливочное
|
Крестьянское, 500 гр
|
490
|
662,5
|
437 (433)
|
395
|
405
|
365
|
6.
|
Сыр, 1 кг
|
«Российский»
|
630 (449,9)
|
421
|
540 (492)
|
598 (570)
|
800
|
760 (750)
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
85
|
89
|
99 (112)
|
109 (111)
|
|
|
«Литвиновское»
|
|
|
93 (95)
|
85
|
|
79 (81,5)
|
«Семёнишна»
|
70 (79,9)
|
73
|
|
|
|
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
|
|
|
|
285
|
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
340
|
368
|
381
|
|
320
|
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
200 (290)
|
190
|
260 (256)
|
259 (295)
|
230
|
|
11.
|
Хлеб
|
|
20 (31,9)
|
30
|
29 (22)
|
32 (27)
|
30
|
28
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
50 (59,9)
|
63
|
85 (56)
|
78 (124)
|
|
55 (60)
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
35 (39,9)
|
37
|
45 (70)
|
|
|
45 (70)
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
60
|
63
|
65
|
78
|
|
65
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
90 (129,9)
|
84
|
85 (55)
|
91 (72)
|
|
75
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
55 (44,9)
|
53
|
55 (63)
|
91 (65)
|
|
75
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
100
|
100
|
152
|
140
|
125
|
98 (110)
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
136
|
78
|
145 (100)
|
94
|
130
|
114
|
19.
|
Лапша "Ролтон"
|
|
14
|
25
|
32
|
25
|
|
17
|
20.
|
Лапша "Доширак"
|
|
|
60
|
35
|
39
|
|
27
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
34
|
32
|
57
|
51 (59)
|
60
|
67
* В скобках указано изменение цены по отношению к состоянию на 10 июня.
Цены на автомобильное топливо по состоянию на 27 июля 2022 года (в рублях)
|
АЗС
|
ИП Клюев
|
«Москвич»
|
А-95
|
(47) 47
|
50
|
А-92
|
(45) 44
|
45
|
ДТ
|
(60) 60
|
60
* В скобках указано изменение цены по отношению к ценам, действовавшим 10 июня 2022 года.
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