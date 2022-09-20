Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 19 сентября 2022 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
42 (-1)
|
42 (-8)
|
47 (-8)
|
35 (-8)
|
44 (-21)
|
36 (-2)
|
Яшкино в/с, 1 кг
|
|
|
72
|
|
|
|
Макфа, 1 кг
|
|
|
92
|
76
|
97 (+7)
|
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
80
|
80
|
102
|
122 (-4)
|
100
|
82
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
|
51 (-23)
|
57
|
65
|
|
53 (+2)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
115 (-16)
|
130 (+30)
|
152
|
129 (-1)
|
132 (-48)
|
128 (+10)
|
5.
|
Масло сливочное
|
Крестьянское
|
483 (+83)
|
422 (-104)
|
438 (+1)
|
740 (-30)
|
900 (+280)
|
342 (-293)
|
6.
|
Сыр, 1 кг
|
«Российский»
|
287 (-313)
|
421 (-137)
|
552 (+60)
|
573 (-287)
|
550 (-350)
|
760
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
110 (+25,5)
|
|
93
|
|
90 (-3)
|
|
«Литвиновское»
|
|
|
91 (-2)
|
85
|
90 (-3)
|
76 (-3)
|
«Семёнишна»
|
80
|
61 (-13)
|
|
|
|
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
|
|
420
|
|
365
|
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
|
242 (-106)
|
360
|
|
285
|
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
|
|
260
|
|
230
|
|
11.
|
Хлеб
|
|
31 (+1)
|
35
|
35 (+6)
|
32 (-3)
|
30 (-5)
|
28 (-4)
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
25 (-5)
|
26 (-6)
|
40
|
|
|
30 (+5)
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
20 (-1)
|
|
40 (+5)
|
40
|
|
35
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
30 (+6)
|
32 (-15)
|
45 (-5)
|
45 (-20)
|
|
45 (+10)
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
16 (-12)
|
17 (-67)
|
45 (-5)
|
111 (+52)
|
|
38 (-5)
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
28 (-22)
|
29 (-34)
|
|
39 (-9)
|
|
25 (-13)
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
100
|
91 (+1)
|
152
|
140
|
125
|
92 (+31)
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
78 (+26)
|
100 (+31)
|
112 (-25)
|
94
|
115 (+30)
|
108 (+23)
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
23
|
26 (-1)
|
26 (-4)
|
25
|
|
22 (+2)
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
|
|
35
|
|
|
24 (+2)
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
49 (+10)
|
60 (+20)
|
61 (+4)
|
51
|
80 (+20)
|
65 (-5)
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 3 сентября 2022 года.
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