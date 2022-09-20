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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 22, 20 сентября / Свежий анекдот
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№22, 20 сентября 2022 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотТот, кто ни в чём не разбирается, может управлять всем, чем угодно.

* * *

Старый новый анекдот:
– Вот вы скажите, у вас как у офицера КГБ какие обязанности?
– Мы занимаемся людьми, которые недовольны Советской Властью.
– Да? А есть такие которые довольны Советской Властью?
– Да, но ими занимается ОБХСС.

(прочитано 140 раз)

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