«Добро пожаловать в клуб»

Максима Галкина (признан российскими властями иностранным агентом) я знаю (и с симпатией отношусь к нему) со времен Студенческого театра ДК МГУ – то есть, лет примерно тридцать пять. Но застарелая композиционная привычка отслеживать сюжеты до развязки вынуждает меня сегодня вернуться к его старому интервью с Познером, где вдруг всплыла моя фамилия.

Максим тогда объяснил разницу между нами и нашими эфирными судьбами, в частности, тем, что я – оппозиционер... Ну, типа: что же тут жаловаться – сам же выбрал такой путь!

В ответ, в фейсбуке (за неимением возможности попасть в эфир Первого канала) я обратил внимание Максима на то, что он попутал причинно-следственные связи и поставил телегу впереди лошади: в оппозиционера-то меня превратил именно запрет на профессию! Во времена «Кукол» и программы «Итого» я оппозиционером не был – был всего лишь сатириком и публицистом. Я и остался, каким был – накренилось время...

И вот – «угодно ль на себе примерить?» – авторитарный каток еще немного изменил угол наклона, ускорился – и предсказуемо задавил и Галкина, которому еще недавно было можно...

Галкин остался каким был – обрушилась страна, в которой было можно хотя бы это.

Чтобы не стать оппозиционером в начале нулевых, мне надо было просто замолчать. Чтобы не стать «иностранным агентом» в начале двадцатых, Галкину пришлось бы превратиться в Харатьяна.

Ни у меня, ни у Галкина этого не получилось, и слава богу.

Вэклам ту зе клаб, дорогой Максим! Пойдем, я покажу тебе, где дают печеньки, у меня ветеранская скидка.

Виктор Шендерович

(признан российскими властями иностранным агентом)