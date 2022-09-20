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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 22, 20 сентября / Какая-такая катастрофа?
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№22, 20 сентября 2022 года.
    Пишут в блогах
Какая-такая катастрофа?

Какая-такая катастрофа?

Очень часто попадаются упреки экономистам, что типа вы прогнозировали катастрофу в экономике уже через несколько месяцев, а ее все не произошло.

Что считать или нет катастрофой – это вопрос вкуса и определений. Приведу несколько официальных данных Росстата – изменение производства в июле 2022 к июлю 2021.

Начнем, с нашего всего – нефть и газ:

Газ горючий природный (газ естественный): –24.5%
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат: +2.9%

Другие ископаемые и сырье:

Уголь: –6.4%
Пески природные: +3.1%
Асбест хризотиловый: –41.2%
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые...: –13.3%
Фанера: –42.4%
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов: –26.4%
Бумага и картон: –8.2%
Пластмассы в первичных формах: –10.2%
Шины, покрышки и камеры резиновые новые: –38.6%
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное...: –67.5%
Электродвигатели переменного тока однофазные: –51.6%
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей: –32.5%
Холодильники и морозильники бытовые: –46.9%
Машины стиральные бытовые: –43.5%
Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств: –63.5%
Автомобили легковые: –80.4%
Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу более 5 т: –26%
Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 5 т: –55.6%
Средства автотранспортные грузовые: –35.9%
Лифты: –34.7%

Полный список по ссылке https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/138_24-08-2022.html

Есть отрасли, которые упали не так сильно, а есть, даже те, которые немного подросли (например, некоторые позиции в с/х, пищевая промышленность, производство тепловозов). Но проблема в том, что в целом ряде отраслей падение производства (уже не временное, а системное) составляет порядка 20-30-40-50 и более процентов. Называть ли подобное падение катастрофой или нет – вопрос определений. Однако, что можно точно сказать, что долго в таком режиме, без массовых сокращений продолжаться не может. При том, что тех, кто работал в автомобильном производстве или производил стиральные машины, нельзя будет легко перенаправить в сельское хозяйство без существенной потери в зарплате.

На массовую поддержку бюджета, чтобы бесконечно сохранять искусственную занятость, я бы не рассчитывал. В июле и августе бюджет уже был сверстан с огромным дефицитом. Лишних денег там нет.

Я также не очень понимаю, как Росстат насчитал падение ВВП во втором квартале 2022 по сравнению с 2021 всего в 4.1%. Если посмотреть на сырые данные по отраслям, то видно, что большинство ключевых отраслей упали на десятки процентов. Видимо, за счет услуг удается общую цифру вытягивать.

Максим Миронов

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risk-inform.ru/article_10250.html

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