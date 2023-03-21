Сергей Конвиз: Спецоперация в Украине приносит новые неприятные сюрпризы

Как известно, 24 февраля Китай опубликовал свой план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Скажу сразу: большого резонанса он не имел. Да и, наверное, не мог иметь, поскольку ни Россию, ни Украину он по сути своей не устроил. И вообще, по мнению экспертов, это план не столько по Украине, сколько по Тайваню, который Китай очень хотел бы присоединить. Ранее МИД Китая сообщал о том, что председатель Си прибудет в Москву с дружественным визитом в апреле-мае т.г. Однако его приезд в Россию пришлось экстренно ускорить, поскольку план Пекина столкнулся с серьёзными препятствиями – похоже, он устраивает только МИД КНР. Для его реализации, как сообщалось в западных СМИ, «потребовалось оказать давление на Россию, на что Китай идёт неохотно».

КРЕМЛЬ ОЖИДАЕТ ПОДДЕРЖКИ ОТ КИТАЙЦЕВ

Как сообщается, на переговорах запланировано обсуждение развития российско-китайских отношений и обмен мнениями по углублению взаимодействия двух стран на международной арене. Также состоится подписание ряда важных двусторонних документов. Скорее всего, речь может идти об увеличении экспорта российского газа в КНР, поскольку после отказа Европы потреблять наш газ в России высвободились мощности в размере до 150 млрд. куб. метров в год, пристроить которые нет другой возможности.

На сегодня в пропагандистских кругах России визит китайцев в Москву – главный в повестке дня. От него ждут некоего прорыва в изоляции России от стран западной цивилизации. Хотя, по мнению многих экспертов, наши ожидания очень завышены. К примеру, представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя предстоящий визит председателя КНР в РФ, заявил, что Китай будет придерживаться объективной позиции по украинскому конфликту. Так что поставок китайского оружия России можно не ожидать. После визита в Москву Глава Китая Си Цзиньпин намерен переговорить с президентом Украины В.Зеленским. Видимо, речь будет идти всё же о реализации китайского плана урегулирования российско-украинского конфликта.

Как известно, Китаю уже удалось организовать подписание договора о возобновлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, прерванные в 2016 году. А также вернуться к подписанным 20 лет назад экономическим договорам между ними, противостояние которых давно называют ближневосточной «холодной войной». Теперь председатель Си намерен что-то подобное осуществить в Москве и Киеве.

А ПУТИНА ЖДУТ В ГААГЕ

Но ожидание прорыва в этой ситуации омрачило сообщение о том, что над нашим президентом сгущаются тучи. Ни для кого не секрет, что Россия начала подготовку к его переизбранию на очередной срок в марте 2024 года. Но, судя по всему, к ним готовится не только наша страна, но и страны Запада. В рамках этой «подготовки» 17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина. По версии обвинения, президент РФ, как и уполномоченная при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова «несут ответственность «за незаконную депортацию населения (детей) и незаконное перемещение населения (детей)» с территорий Украины на территорию Российской Федерации».

Президент США Байден отреагировал на это решение Международного суда немедленно, назвав его «оправданным». Так что можно смело ожидать, что и другие главы государств очень быстро сориентируются по этой повестке, поддерживая позицию США.

Следует иметь в виду, что юрисдикция этого суда признается не всеми странами. К примеру, США, как и Россия, и Китай, её не признают. Тем не менее, военные преступления, совершённые на территории Украины, подпадают под юрисдикцию МУС независимо от гражданства предполагаемых преступников.

Ещё в марте 2022 года Байден публично назвал нашего президента «военным преступником». Россия на это никак не отреагировала. Сделала вид, будто «не в курсе». А за год до этого он положительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей. По поводу решения суда пресс-секретарь президента Песков заявил: «Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой». Поэтому «любые решения подобного рода с точки зрения права для России являются ничтожными». Тем не менее, на вопрос журналистов, «считают ли в Кремле опасными будущие поездки Путина в страны, которые признают юрисдикцию МУС», Песков отвечать отказался.

В СМИ отмечают, что Путин стал третьим после президента Судана Омара аль-Башира и лидера Ливии Муаммара Каддафи действующим главой государства, которому были предъявлены обвинения МУС.

Зампред Совбеза страны (кстати, юрист по образованию) Медведев отреагировал на выдачу ордера на арест президента России сравнением его с туалетной бумаги. В пику ему небезызвестный чекист в отставке Стрелков-Гиркин отметил, что к решению МУС можно относиться равнодушно и заявлять, что «нас это не касается», однако факт состоит в том, что Запад этим решением демонстрируют свою уверенность в успешном для него завершении спецоперации в Украине. И уже «не стесняясь, создаёт юридические основания для оформления её результатов, нимало не смущаясь международным правом».

Конечно, такой откровенно недружественный демарш западных политиков не случаен. То, что он направлен против главы государства, обладающего ядерным оружием и готовым к его применению, создаёт в мире новую непростую реальность, которая состоит в том, что таким решением нашу страну поставили в один ряд с людоедскими режимами в Африке. Фактически этим решением МУС сделал Путина невыездным, поскольку ордер на арест будет действовать во всех странах, признающих юрисдикцию Международного уголовного суда.

Как известно, первый постоянный международный орган уголовной юстиции учреждён на основе Римского статута, принятого в 1998 году. В его компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Официально он начал свою работу с 1 июля 2002 года. По состоянию на апрель 2013 года Римский статут ратифицировали 123 государства из 193 государств-членов ООН. 31 – подписали, но не ратифицировали, а 41 – вовсе не подписали. Но в любом случае выдача ордера на арест весьма неприятна и очевидно роняет авторитет России в глобальном мире.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ...

Другое событие, омрачившее ушедшую неделю – это инцидент, произошедший 14 марта 2023 года в небе над нейтральными международными водами Чёрного моря. Речь о том, что российские истребители Су-27 в результате столкновения повредили винт американского беспилотника MQ-9 Reaper, после чего БПЛА потерпел крушение. Это был первый инцидент с прямым столкновением между ВВС России и США с момента начала СВО России в Украине.

Американская и российская версии произошедшего разнятся. Подчинённые Шойгу утверждают, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Чёрным морем. По данным от МО РФ, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму. В связи с этим были подняты российские истребители для идентификации нарушителя. Никакой атаки на беспилотник якобы не было. Просто из-за резкого маневрирования беспилотник перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и упал в воду. А российские истребители в контакт с MQ-9 не вступали, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

Американцы придерживаются иной версии, по которой два российских истребителя Су-27 летали над беспилотником, который двигался над нейтральными водами, и сбрасывали на него авиатопливо, стремясь поджечь. Но он никак не загорался. И тогда они, пролетая в непосредственной близости от него, зацепили его винт, в результате чего он сбился с курса и рухнул в море. При этом американцы с одной стороны, не признают российскую юрисдикцию Крыма и поэтому оспаривают заявление МО РФ, что американский беспилотник летал вблизи российского Крыма. Они указывают на то, что сброс топлива нашими истребителями небезопасен не только для беспилотника, но и для природы. И свои доводы подкрепляют видео, снятым беспилотником с места происшествия.

Как бы то ни было, но Сергей Шойгу якобы за то, что «Россия ни при чём», представил к государственным наградам лётчиков истребителя Су-27, которые сопровождали американский беспилотник перед его крушением в Чёрном море.

А реальные результаты инцидента состоят в том, что теперь беспилотники США будут там летать в сопровождении американских истребителей. Кроме того: если ранее американцы отказывались поставлять Украине самолёты F-16, то после этого инцидента ряд конгрессменов обратились к президенту Байдену с требованием ускорить передачу Украине истребителей F-16. Так что ещё неизвестно, кто в этой ситуации оказался в выигрыше.

ГРАЖДАНЕ, СДАВАЙТЕ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА!

А тем временем в России, невзирая на бравурные заявления руководства страны о том, что нам санкции нипочём, реально ощущаются проблемы с финансами. Российские власти планируют пополнить федеральный бюджет на сумму в 300 млрд. рублей в качестве разового взноса от крупного бизнеса. Об этом заявил министр финансов РФ Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как предполагается, разовый платёж затронет десятую часть российских компаний. В этот список не должны войти компании нефтегазового сектора и сектора добычи угля, с которых снимать деньги будут другими способами. Министр финансов «успокоил» бизнесменов РСПП тем, что «все эти деньги, в конечном счёте, вернутся в бизнес. Люди будут больше покупать в магазинах, больше появится дорог и возможностей для расширения бизнеса, поэтому все те ресурсы, которые мы соберём, по сути дела, вернутся нашим предпринимателям». Бурных продолжительных аплодисментов в ответ не прозвучало.

Как декларируется, деньги от единовременного платежа пойдут на инфраструктуру и социальные расходы. Но совершенно очевидно, что никто никогда не узнает, куда на самом деле «растворились» 300 млрд. – в этом году в России ожидается невиданный ранее дефицит бюджета в 7 трлн. А реально, если СВО не закончится, что весьма вероятно, он может составить гораздо большую сумму. Поэтому наши экономисты обсуждают план займа государства у населения в целях пополнения бюджета путём выпуска «патриотических облигаций», как это происходило после Великой Отечественной войны, когда с населения собирали деньги на восстановление народного хозяйства. Выпускать «патриотические» облигации будут от лица правительства, а распространять – через банки, финансовые платформы и другие финансовые институты. Предложение о выпуске подобных облигаций Минфин уже направил в правительство.

Практика выпуска государственных ценных бумаг использовалась в СССР. С 1927 года займы были добровольными, но затем стали принудительно распространяться среди трудовых коллективов – рабочие госпредприятий тратили 6,5%-7,6% своей годовой зарплаты на покупку облигаций. В 1930-е годы выпускались займы «укрепления обороны СССР», индустриализации, займы второй и третьей пятилеток. Во время Великой Отечественной войны были выпущены четыре государственных военных займа, обеспечивших около 10% всех доходов госбюджета. После войны выпускались займы «восстановления и развития народного хозяйства». К 1956 году госдолг по облигациям превысил 250 миллиардов рублей.

Впрочем, в такой практике есть один изъян. В настоящее время принудительно заставлять вместо живых денег получать фантики можно только бюджетников и олигархов. У других слоёв населения просто так изымать деньги вряд ли получится, поскольку в России люди живут небогато. К тому же и само государство доверием и уважением населения часто не пользуется. Чиновников и правоохранителей многие считают людьми нечестными и даже вредными для общества.

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...

Другая тревожная новость пришла с Балкан. Министр экономики Сербии Раде Баста призвал власти страны ввести санкции против России. Он подчеркнул, что выступает за введение санкций против России, а также поддерживает сербского лидера в защите государственных и национальных интересов. Чиновник призвал правительство Сербии и всех министров высказать свою позицию по данному вопросу. А когда министр призвал президента Вучича высказаться по этому поводу, тот ответил, что не может поклясться, что не введёт санкции против России.

И в этом нет ничего неожиданного – как известно, ранее Сербия на Генеральной ассамблее ООН проголосовала за резолюцию с осуждением спецоперации России на Украине. Вучич это объяснил тем, что Белград был вынужден пойти на такой шаг, чтобы «остаться на международной арене». При этом в правительстве Сербии напоминают, как Россия голосовала в ООН за санкции против Сербии.

Но, как известно, беда не приходит одна. Накануне президентских и парламентских выборов в Турции её власти резко изменяют курс в сторону от России. Хотя в последние годы Турция и Россия демонстративно поддерживали партнёрские отношения, в Анкаре вновь обсуждают возможность восстановления отношений с США. По мнению экспертов, проблема Эрдогана состоит в том, что у него после трагического землетрясения очень ослабли позиции внутри страны. Оппозиция, объединяющая пять политических партий, на выборах в мае т.г. вполне может прервать его президентство. Турецкая оппозиция в случае победы на выборах намерена напомнить России о своём членстве в НАТО. Такое дерзкое заявление озвучил советник единого кандидата от оппозиции на предстоящем плебисците Кемаля Кылычдароглу. Ничего приятного оно нам не обещает. Кроме того, уже действующий президент заявил, что он хочет также улучшить отношения с Саудовской Аравией и со своими традиционными западными союзниками.

Ещё одна страна, которая могла бы встать на сторону России в сегодняшней ситуации – это Венгрия. Её позиция определяется стоимостью потребляемых российских энергоресурсов. Однако и она не препятствует принятию ЕС санкций против России, поскольку получает от Евросоюза солидную финансовую помощь, которой её могут лишить.

ПОБЛИЖЕ К ЕВРОПЕ, ПОДАЛЬШЕ ОТ РОССИИ

Последняя страна, о которой хочу сказать пару слов – Грузия. В последнее время оттуда приходят противоречивые новости. Как известно, сегодняшних правителей Грузии во власть привёл олигарх Иванишвили, связанный с российским Газпромом. Поэтому внешняя политика страны строится во многом с учётом интересов России. Однако, с другой стороны, население Грузии в основном стремится стать частью Евросоюза. Там достаточно сильны позиции бывшего президента Саакашвили, сторонники которого «раскачивают лодку», стремясь сменить правительство и внешний курс страны. В стране всё чаще звучат призывы вернуть Абхазию и Южную Осетию.

Лакмусовой бумажкой в стране стал законопроект об «иноагентах», протесты против которого переросли в столкновения с полицией. Оппозиция объявила его пророссийским, что вызвало шквал негодования. Протесты прокатились по всей Грузии. В результате протестных событий он был отозван правящей партией «Грузинская мечта», имеющей устойчивое большинство в парламенте.

Не осталась в стороне и Россия. Одна из ведущих кремлевских пропагандистов М. Симоньян опубликовала в своём телеграм-канале прямой призыв к ракетным ударам по Тбилиси: «В случае повторения августа 2008-го, с Грузией никто цацкаться не будет. Просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая». Понятно, что Симоньян это заявила не от себя лично и не по своей инициативе. Она одна из тех, кто призывает российские власти применить против всех несогласных с их позицией удары ядерным оружием по столицам недружественных России государств. Таких в последнее время развелось чрезвычайно много. Их риторика проста: раз мы не в состоянии победить Запад обычными вооружениями, у нас нет никакого иного выхода, кроме как нанесения ракетно-ядерного удара. Мотив простой: если России уступит Западу, и он нанесёт её поражение, России не станет. А нам весь этот мир, в котором может не быть сегодняшней России с Путиным, в принципе не нужен. Поскольку, как однажды сказал спикер Госдумы Володин, «пока есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России». Однако Путин, как и все люди, не вечен, значит, и Россия в сегодняшнем состоянии тоже не вечна.

Всё это наводит на грустные мысли о том, что мы, скорее всего, стоим на пороге серьёзных перемен. Я лично не вижу возможности победить весь консолидированный Запад. А западные политики полагают, что Россия, победив Украину, на этом не остановится. И будет стремиться к мировому господству. Такого они допустить не могут в принципе. Поэтому они будут финансировать и вооружать Украину до тех пор, пока либо у них не закончатся все ресурсы, либо они не истощат возможности России до безопасного для них уровня. И второе, по-моему, более реалистично. Не хочу выглядеть мрачным предсказателем, но перспективы у нас не очень розовые. И следует смотреть правде в лицо.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз